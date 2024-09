I migliori 3 TV del 2024, tra quelli che abbiamo provato finora

Quest'anno ha visto incredibili progressi nel mondo dei televisori, con perfezionamenti della tecnologia OLED e mini-LED che hanno migliorato i nuovi apparecchi. L'OLED probabilmente regnerà ancora sovrano nel 2024, ma il mini-LED sta recuperando rapidamente, livellando il campo per quanto riguarda i modelli che si guadagnano il titolo di miglior TV.

Tra i punti salienti, la decisione di Sony di passare dall'OLED al mini-LED per il suo TV di punta, il brillante Sony Bravia 9, che utilizza la nuova tecnologia XR Backlight Master Drive (con driver LED a 22 bit) per offrire un local dimming più raffinato. Samsung, LG e Philips hanno dichiarato che i loro TV OLED possono raggiungere una luminosità di picco di oltre 3.000 nits - cosa che non abbiamo ancora confermato nei nostri test - e hanno misurato per la prima volta una luminosità di picco di oltre 1.000 nits su OLED di fascia media come l'LG C4.

La tecnologia MLA (Micro lens array) è entrata nella sua seconda generazione e viene utilizzata al massimo nei TV OLED come l'LG G4. Nel frattempo, il QD-OLED ha raggiunto la terza generazione ed è utilizzato in uno dei migliori TV OLED di quest'anno, il Samsung S95D (spoiler: non è l'ultima volta che sentite parlare di questo TV). Anche il mini-LED si è evoluto al di fuori del Bravia 9 di Sony, con TV di marchi come TCL che raggiungono la bellezza di 6.500 nit.

Tra i televisori che ho recensito quest'anno, dagli OLED più pregiati ai modelli QLED economici, diversi si sono distinti tra la folla. Ecco i tre migliori televisori che ho recensito nel 2024.

1. Samsung S95D

(Image credit: Future)

Il Samsung S95D è uno dei migliori televisori OLED che abbia mai visto. Nella mia recensione, l'ho descritto come "il portabandiera dell'OLED nel 2024". Grazie alla tecnologia QD-OLED (una combinazione di un pannello OLED con la tecnologia QLED per una maggiore luminosità e ricchezza di colori), l'S95D offre un contrasto spettacolare, riflessi HDR abbaglianti e colori vivaci. Il processore NQ4 AI Gen2 consente inoltre di ottenere texture e dettagli incredibilmente definiti e realistici.

La principale arma segreta dell'S95D è lo schermo OLED Glare Free. Questa tecnologia antiriflesso utilizza uno schermo opaco e un rivestimento antiriflesso per eliminare efficacemente i riflessi, probabilmente uno dei maggiori problemi degli OLED.

Ma non è solo l'immagine a brillare, l'S95D è anche un televisore da gioco ben equipaggiato, con un input lag bassissimo di 8,9 ms e quattro porte HDMI 2.1 che supportano 4K 144 Hz, VRR (con AMD FreeSync Premium Pro al seguito) e ALLM. Se a questo si aggiunge l'immagine, si ottiene uno dei migliori televisori da gioco in circolazione.

L'S95D ha anche un aspetto fantastico, con un design "fluttuante" grazie al supporto e alla profondità ridotta al minimo. Inoltre, l'audio integrato è ottimo, con bassi controllati, un buon posizionamento degli effetti e un suono direzionale brillante. Senza dubbio si tratta di un acquisto di qualità, ma l'S95D è senza dubbio il miglior televisore che ho recensito quest'anno.

2. TCL C855

(Image credit: Future)

Il mercato dei mini TV LED a prezzi accessibili è incredibilmente ricco, con prodotti del calibro di Samsung QN85D, Hisense U7N, Hisense U6N e altri ancora che puntano a offrire il miglior rapporto qualità-prezzo. Quest'anno ho visto e testato una buona dose di TV mini-LED economici (compresi i tre appena citati) e tra questi spicca il TCL C855 .

Durante l'utilizzo del C855, sono rimasto sorpreso dall'ottima qualità dell'immagine anche appena tolto dalla scatola. Offre livelli di nero eccezionali (soprattutto per un televisore mini-LED di questa fascia di prezzo), colori vividi e texture realistiche con dettagli "vicini a quelli del più pregiato Samsung S95D", come ho detto nella mia recensione. L'elevata luminosità a schermo intero lo rende un TV eccellente per lo sport, e il movimento sia nello sport che nei film è ben gestito (anche se lo sport beneficerà di qualche regolazione delle impostazioni).

Il C855 offre anche ampie funzionalità di gioco, supportando 4K 144Hz, Dolby Vision, VRR (AMD FreeSync Premium Pro incluso) e ALLM. Le prestazioni di gioco sono fluide e la qualità dell'immagine del C855 contribuisce a renderlo un ottimo TV da gioco. Ha solo due porte HDMI 2.1 e un tempo di ritardo in ingresso di 14,6 ms, leggermente superiore a quello dei migliori TV da gioco, ma a questo prezzo è difficile contestare i risultati ottenuti dal C855.

3. Philips OLED809

(Image credit: Future)

Ero un fan del TV OLED di fascia media 2023 di Philips, il Philips OLED808, e quindi ero naturalmente entusiasta di vedere il suo successore, il nuovo Philips OLED809. Non sono rimasto deluso.

Sono anche un fan della tecnologia Ambilight di Philips, una funzione integrata che proietta luci colorate sulla parete dietro il televisore. Ambilight aggiunge un ulteriore livello all'esperienza di visione, in particolare con film luminosi e colorati (nella mia recensione era Star Wars: Gli ultimi Jedi) e i colori vivaci e ricchi della tecnologia di illuminazione danno all'immagine dell'OLED809 la sensazione di estendersi oltre lo schermo.

Al di là di Ambilight, l'OLED809 offre una qualità dell'immagine eccezionale, con dettagli ricchi, contrasto potente e, naturalmente, colori dinamici. Nella mia recensione, ho notato come l'OLED809 abbia mostrato i "colori intensi di La La Land con una precisione sbalorditiva", ma indipendentemente dal film che ho guardato, l'OLED809 ha fornito un'immagine straordinaria.

La vera sorpresa dell'OLED809, tuttavia, è la qualità del suono. Nonostante la presenza di un array di diffusori 2.1, ho trovato un suono potente e preciso. La visione di film come The Batman e La La Land durante i test ha messo in evidenza l'ottimo bilanciamento dei diffusori del TV e la forte disposizione direzionale degli effetti sonori. Quando ho confrontato con un altro OLED di fascia media, il Panasonic MZ1500, sono rimasto sorpreso dalle sue prestazioni.