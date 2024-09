Streaming più fluido con i chip Intel Lunar Lake: ecco cosa cambia

E se vi dicessi che esiste un modo per aumentare la qualità dei film e degli spettacoli televisivi che guardate attraverso i migliori servizi di streaming, anche se il vostro Wi-Fi non è il massimo? Sembra l'ideale, vero? Beh, ho una notizia buona e una cattiva...

La buona notizia è che il codec video di nuova generazione, Versatile Video Codec (VVC), noto anche come H.266, è arrivato negli ultimi chip di Intel (come riportato da FlatpanelsHD). La cattiva notizia? Questi chip, che fanno parte della serie Intel Core 200 lanciata all'IFA 2024 (nota anche come Lunar Lake, destinata a dare battaglia ad AMD e Qualcomm), arriveranno per primi su una serie di "PC AI" di produttori del calibro di Lenovo, Asus, Acer, Dell, Samsung e altri ancora alla fine di settembre 2024.

Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale su quando questi chip arriveranno sui televisori, speriamo che prima o poi lo facciano, perché migliorerebbero la codifica video rendendola più efficiente, il che si tradurrebbe in una migliore qualità dello streaming video, anche per chi ha una potenza Wi-Fi inferiore alla media. La sfortunata realtà, tuttavia, è che è improbabile che vedremo il VVC nei televisori a breve.

Ci piacerebbe vedere il codec VVC disponibile sui televisori 4K e 8K, come il Samsung QN900D 8K qui raffigurato. (Image credit: Future)

Attualmente i televisori utilizzano il vecchio codec High Efficiency Video Encoding (HEVC), o H.265, e in alcuni casi il codec video di qualità superiore AOMedia Video 1 (AV1). Questi codec video comprimono i file video per facilitarne l'invio su Internet; l'AV1 offre un'efficienza maggiore e una migliore qualità video con bitrate più bassi, che si traduce in uno streaming più fluido. Tuttavia, l'AV1 funziona a una velocità inferiore e ha tempi di codifica più lunghi a causa dei suoi algoritmi complessi.

L'HEVC è in uso sui televisori da anni e l'AV1 è stato introdotto prima nei televisori 8K - come i migliori televisori 8K - nel 2020 e poi nei televisori 4K nel 2021. Anche alcuni dei migliori televisori di Sony e Samsung lo supportano, mentre altri hanno continuato a utilizzare HEVC. Detto questo, quanto potrebbe essere migliore il VVC e quale impatto potrebbe avere?

Una speranza per il futuro dello streaming

Secondo il rapporto di FlatpanelsHD, il VVC offre un'efficienza di compressione superiore del 30-50% rispetto all'HEVC e del 10-20% rispetto all'AV1 alla risoluzione 4K. Nel frattempo, con la risoluzione 8K, VVC offrirebbe un'efficienza superiore del 50-60% rispetto a HEVC e del 20-30% rispetto ad AV1. Bitmovin ha testato HEVC contro VVC sulla propria applicazione Bitmovin Player e ha scoperto che VVC si comporta meglio con le scene in movimento più veloci e mostra maggiori dettagli rispetto alla stessa scena tramite il codec HEVC.

Questa riduzione del bitrate significa che i video di qualità superiore possono essere riprodotti senza occupare una quantità eccessiva di dati, il che significa ancora una volta che le persone con una connessione Wi-Fi più debole possono ancora godere di uno streaming 4K e 8K di alta qualità (quando sarà disponibile). Ma dovrebbe anche significare un miglioramento delle prestazioni, con meno buffering anche per chi ha un Wi-Fi più lento. Inoltre, è un'ottima notizia per i servizi di streaming, poiché la maggiore efficienza del VVC si traduce in minori costi di larghezza di banda, che saranno probabilmente accolti a braccia aperte.

Il codec VVC dovrebbe aumentare l'efficienza della codifica, migliorando la qualità dello streaming su siti come Netflix. (Image credit: Thomas Trutschel)

Uno degli aspetti più frustranti dello streaming è la qualità video a volte incoerente. Se si sta guardando uno dei film di Netflix, ad esempio, l'ultima cosa che si desidera è un calo di qualità, che si traduce in texture sfocate e colori e contrasto sbiaditi.

Come ho scoperto testando i Blu-ray rispetto a Netflix e Disney Plus, lo streaming ha già uno svantaggio, poiché di solito raggiunge un bitrate di 25 Mbps durante uno streaming 4K (Apple TV Plus può arrivare a 40 Mbps), rispetto a un Blu-ray 4K, che funziona a circa 128 Mbps. Ciò significa che i flussi 4K funzionano più o meno alla stessa qualità di un Blu-ray HD (1080p), quindi immaginiamo che la qualità complessiva sia ulteriormente compromessa da un codec meno efficiente. L'implementazione del VVC non significa automaticamente che lo streaming 4K sia di caratteristiche pari a quella di un Blu-ray 4K, ma potrebbe almeno rendere lo streaming 4K, e persino 8K in futuro, un'esperienza migliore.

Vale la pena aspettare

Anche se si stima che ci vorrà un po' di tempo prima di vedere la VVC completamente implementata su TV e piattaforme di streaming, potenzialmente anni, la VVC in superficie sembra valere l'attesa. I prezzi dei servizi di streaming sono in costante aumento, con l'aumento dei prezzi di Disney Plus, ESPN Plus e Hulu, un altro previsto aumento dei prezzi di Netflix, solo per citare alcuni esempi, il minimo che possiamo aspettarci sono prestazioni e qualità costanti.

Con il codec VVC, sembra che si stia andando nella giusta direzione. I test generali hanno rilevato che la sua maggiore efficienza rispetto all'HEVC è significativa e sebbene la competizione tra AV1 e VVC sia più serrata (secondo quanto riportato da WinXDVD) , VVC sembra più probabile che venga adottato dai televisori in futuro, il che è una buona notizia per i servizi di streaming che cercano di migliorare l'efficienza e, di conseguenza, i costi.

Intel ha annunciato la nuova serie di chip Lunar Lake al Computex 2024 di giugno. (Image credit: Future / John Loeffler)

Questa è ovviamente un'ottima notizia anche per gli utenti. Se siete seduti a casa con uno dei migliori TV OLED, vorrete la migliore qualità possibile durante lo streaming. Perciò, anche se non è ancora all'orizzonte, l'integrazione nei chip Lunar Lake di Intel è un buon segno di un uso commerciale più ampio e si spera che i televisori siano i prossimi. Ora si tratta solo di aspettare.