TCL X11H: una nuova era per la tecnologia TV con luminosità da record

Qualche mese fa, TCL ha annunciato i dettagli del suo prossimo TV mini-LED di punta, e oggi abbiamo avuto la possibilità di vederlo in azione alla fiera IFA 2024.

Secondo TCL, l'X11H è in grado di raggiungere una luminosità di 6.500 nits, e si tenga presente che circa 3.000 nits è il massimo che si ottiene dai TV mini-LED di prezzo standard che compaiono nella nostra guida ai migliori TV, e questo vale anche per quelli di fascia più alta.

L'altissima luminosità non è un vero vantaggio se tutta la luce fuoriesce dalle aree luminose verso le aree scure, quindi l'X11H ha oltre 10.000 zone di regolazione nel modello da 85 pollici e oltre 14.000 nel modello da 98 pollici.

Vedere questa combinazione di luminosità e controllo della luce in azione è davvero ipnotizzante. I colori sono così intensi senza cadere nella saturazione eccessiva, e le parti scure dello schermo sono nere come l'inchiostro senza alcuna evidente perdita di colore dalle aree chiare.

Il livello di contrasto è davvero soddisfacente, perché il filmato dimostrativo di TCL non aveva paura di avere piccole aree luminose circondate dall'oscurità.

Tuttavia, abbiamo dato per scontato che il livello di contrasto sarebbe stato buono, quindi i colori sono stati l'elemento più di spicco. Il problema dei televisori ultra-luminosi non è che non migliorino necessariamente i film in HDR: infatti, con questi televisori molto luminosi, consigliamo sempre di utilizzare le modalità Film o Filmmaker, che di solito riducono la luminosità, perché tendono ad aiutare la precisione.

Ma la grande luminosità e i grandi colori sono fantastici per ricreare il mondo reale, che è un luogo molto luminoso. È fantastico guardare partite sportive o documentari naturalistici girati in 4K ultra-dettagliati su uno schermo con una luminosità che li fa sembrare più vicini alla vita reale: il vantaggio della luminosità è la flessibilità, piuttosto che volere che tutto sia luminoso di default.

Tuttavia, ho già accennato al confronto con il televisore TCL di fascia più alta: il TCL C855. Abbiamo potuto vedere l'X11H e il C855 l'uno accanto all'altro a 85 pollici, e mentre il confronto ha mostrato cosa può fare la tecnologia extra dell'X11H, quello che ho capito ancora di più è quanto sia buono il C855.

La gestione del local dimming da parte del C855 da 85 pollici non è sembrata significativamente diversa da quella dell'X11H: dopo tutto, il C855 dispone di oltre 2.000 zone di regolazione.

TCL offre un'ottima dimostrazione di come una diversa tecnologia di retroilluminazione apporta ai LED alla base dell'immagine, aggiungendo sfumature alle immagini.

Ho potuto notare un salto molto più netto nell'intensità dei colori dell'X11H rispetto al C855, grazie soprattutto alla maggiore luminosità, ma anche in questo caso è servito a ricordare che il C855 ha ancora un aspetto fantastico e probabilmente sarà una frazione del prezzo dell'X11H, soprattutto perché il C855 scenderà di prezzo col tempo e l'X11H arriverà solo più tardi.

Abbiamo assegnato al TCL X11H uno dei nostri premi Best of IFA 2024, grazie a questa splendida dimostrazione di colore e contrasto.