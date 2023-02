Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Samsung Galaxy S23 Ultra: Recensione veloce

Il Galaxy S23 Ultra a prima vista, sembra identico al suo predecessore, cioè il Galaxy S22 Ultra. I cambiamenti ci sono, ma non sono così importanti come quelli che troverete sui modelli Galaxy S23 e S23 Plus.

Lo stesso design squadrato ospita un display modificato che offre una maggiore superficie piana, rispetto allo schermo dell'anno scorso che termina con bordi curvi. In questo modo c'è più spazio utile per usare la S Pen, sia per disegnare sia per scrivere. La parte anteriore e posteriore sfoggiano l'ultimo e più resistente Gorilla Glass Victus 2, e sono presenti tutte le caratteristiche del suo predecessore, tra cui la resistenza alla polvere e all'acqua IP68 e la ricarica cablata a 45W.

Samsung ha anche aumentato la quantità di materiali riciclati nel design del telefono: reti da pesca riciclate sono state utilizzate, ad esempio, per la costruzione del rivestimento interno della S Pen e del modulo dell'altoparlante.

Alcuni elementi, come il display Dynamic AMOLED 2X adattivo da 6,8 pollici da 1Hz a 120Hz e la batteria da 5.000 mAh, hanno ricevuto modifiche apparentemente minori (maggiore precisione dei colori e un'efficienza migliorata del 20%, nel caso degli esempi sopra citati, rispettivamente).

All'interno, invece, ci sono cambiamenti più importanti, come il nuovo processore "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy" sviluppato in collaborazione da Samsung e Qualcomm. Da quello che abbiamo visto, in effetti, il Samsung Galaxy Galaxy S23 Ultra ha le migliori prestazioni che abbiamo mai visto su uno smartphone Android. Anche se, a dire il vero, è solo marginalmente più veloce rispetto a OnePlus 11.

L'Ultra - insieme al Galaxy S23 e al Galaxy S23 Plus - è anche uno dei primi telefoni in circolazione a vantare una RAM LPDDR5X più veloce ed efficiente e uno storage UFS 4.0.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'aspetto familiare della matrice posteriore a quattro fotocamere nasconde un nuovo sensore principale da 200 MP che offre un pixel-binning 16 a 1, con l'obiettivo di migliorare le capacità di "Nightography" della S23 Ultra per qualsiasi cosa, dagli scatti generici, alla fotografia di ritratto, ai video del cielo notturno utilizzando la nuova modalità Astro Hyperlapse.

Per gli amanti della fotografia, comunque, più che il nuovo sensore potrebbe essere interessante la nuova app Expert RAW, che è una vera applicazione a sé stante, progettata appositamente per tirare fuori il massimo dal Galaxy S23 Ultra.

L'S23 Ultra dispone ancora (come S22 Ultra) di un ultrawide da 12MP e di un doppio teleobiettivo con zoom rispettivamente 3x e 10x (periscopico), garantendo all'S23 Ultra la stessa promessa di versatilità della fotocamera leader di categoria offerta dalle ultime due generazioni di Ultra.

Samsung ha inoltre rinnovato il suo impegno a offrire fino a quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per tutta la serie Galaxy S23. Tutti e tre i modelli sono dotati di One UI 5.1 e Android 13, che prevede, tra le altre cose, una migliore collaborazione in Samsung Notes e una Privacy Dashboard migliorata.

Tutto questo ha un prezzo? Sì, e molto salato: Samsung Galaxy S23 Ultra costa molto di più rispetto al modello dell'anno scorso. Se non altro però si parte da 256GB invece da da 128GB - anche se è una magra consolazione.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Prezzo e disponibilità

A partire da €1.479

Il prezzo base è 200 euro in più rispetto al 2022

100 euro in più a parità di memoria, rispetto a Galaxy S22 Ultra

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra prezzo RAM / Archiviazione Prezzo 8/256GB €1.479 12/512GB €1.659 12/1TB €1.899

Il Galaxy S23 Ultra è stato presentato il 1 febbraio 2023, insieme al Galaxy S23 standard e il Galaxy S23 Plus. Da quel momento è possibile ordinarlo sul sito Samsung (Si apre in una nuova scheda), dove trovate in esclusiva la versione da 1TB. Oppure lo trovate su Amazon e presso gli altri rivenditori online. Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile anche con alcuni operatori telefonici, con acquisto rateizzato.

Il prezzo è aumentato rispetto allo scorso anno, il che fa da contraltare al fatto che il modello base adesso è da 256GB, non più da 128GB. Gli unici un po' più fortunati sono i consumatori statunitensi, perché in USA il prezzo è rimasto lo stesso del 2022, ma la memoria è raddoppiata.

Ai prezzi odierni, il modello da 256GB costa 100 euro in più rispetto al Galaxy S22 Ultra da 256GB. La differenza aumenta all'aumentare della memoria di archiviazione, arrivando a €210 per il modello da un terabyte.

Nel confronto con iPhone 14 Pro Max, il concorrente più diretto, Samsung Galaxy S23 Ultra costa un pochino meno. Il modello Apple infatti parte da €1.489 ma con solo 128GB di memoria, mentre il modello da 1TB costa €2.139.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S22 Ultra Vs Galaxy S23 Ultra - prezzi Row 0 - Cell 0 Galaxy S22 Ultra Galaxy S23 Ultra Differenza 128GB €1.279 NA NA 256GB €1.379 €1.479 +€100 512GB €1.489 €1.659 +€170 1TB €1689 €1.899 +€210

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S23 Ultra: specifiche

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile in tre configurazioni di memoria, con 8 GB di RAM (LPDDR5X) nel modello base e 12 GB nei due modelli con memoria superiore.

Per il resto, le specifiche rimangono invariate in tutte e tre le varianti.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra specifiche 256GB 512GB 1TB Prezzo: €1.479 €1.659 €1,899 Dimensioni 78.1 X 163.4 X 8.9mm 78.1 X 163.4 X 8.9mm 78.1 X 163.4 X 8.9mm Peso 234g 234g 234g OS Android 13 Android 13 Android 13 Schermo 6.8" 6.8" 6.8" Risoluzione 3088 x 1440 pixels 3088 x 1440 pixels 3088 x 1440 pixels CPU Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM 8GB 12GB 12GB Archiviazione 256GB 512GB 1TB Batteria: 5,000mAh 5,000mAh 5,000mAh Fotocamere posteriori 200MP Wide, 12MP ultrawide, 10MP telephoto (3x), 10MP telephoto (10x) 200MP Wide, 12MP ultrawide, 10MP telephoto (3x), 10MP telephoto (10x) 200MP Wide, 12MP ultrawide, 10MP telephoto (3x), 10MP telephoto (10x) Fotocamera frontale 12MP 12MP 12MP

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Design

Design quasi identico al predecessore

Uno smartphone premium in ogni dettaglio

Ecosostenibilità migliorata

Il Samsung Galaxy S23, a occhio nudo, è quasi impossibile da distinguere rispetto al modello precedente. Ritroviamo i bordi piatti, l'alloggio per il pennino e l'organizzazione degli obiettivi fotografici.

Il profilo dall'alto verso il basso è simile a quello dell'S22, con il vetro anteriore e posteriore curvo che si inserisce in una cornice metallica, anche se un cambiamento che gli utenti dell'S22 Ultra potrebbero notare quando prendono in mano l'S23 Ultra è che Samsung ha ridotto il raggio dei bordi curvi del display, offrendo una maggiore superficie piana su cui utilizzare la S Pen integrata; una modifica sottile ma gradita, dal punto di vista funzionale.

Quest'anno i colori del lancio dell'S23 sono gli stessi per tutte le varianti: Phantom Black, crema, verde e lavanda. Tuttavia, come negli anni precedenti, ci sono quattro colori esclusivi sul sito Samsung, tra cui rosso, Sky Blue, Graphite e Lime. Il cappuccio della S Pen si abbina al colore del corpo del dispositivo, mentre il resto dello stilo è nero, indipendentemente dalla finitura scelta.

Prevedibilmente ritroviamo la certificazione IP68, che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Non manca un resistente telaio in lega di alluminio Armor e, per la prima volta su un telefono, l'ultimo Gorilla Glass Victus 2 di Corning.

Image 1 of 7 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung ha anche cercato aumentare la quantità di materiali ecocompatibili, con l'Ultra che è il vero campione di questa iniziativa. L'80% della pellicola deco utilizzata per la costruzione del retro del telefono è riciclata, così come il 22% del vetro utilizzato per il corpo del telefono e il 20% del rivestimento interno della S Pen, che, secondo quanto riferito, è stato ricavato in parte da polimide proveniente dall'oceano.

Samsung sostiene che altri materiali riciclati che sono stati utilizzati per dare forma all'S23 Ultra includono reti da pesca dismesse, barili d'acqua, bottiglie in PET e alluminio riciclato, che hanno contribuito alla costruzione di componenti (12 in tutto) come i tasti del volume e il vassoio SIM, la disposizione degli altoparlanti, la disposizione dell'antenna 5G e altro ancora.

Sebbene Samsung non sia l'unica a lavorare per migliorare l'impatto ambientale ei suoi prodotti, questa è certamente la scelta più esplicita che abbiamo visto da parte dell'azienda nei confronti di un particolare telefono e rappresenta, si spera, un esempio che le altre aziende decideranno di seguire.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Display

Schermo come l'anno scorso

Migliorata l'esperienza per l'uso con S-Pen

Il migliore schermo che si possa avere su uno smartphone

A parte la curvatura ridotta lungo i bordi e la maggiore protezione grazie al nuovo Gorilla Glass Victus 2, il display dell'S23 Ultra offre un'esperienza visiva simile a quella del suo predecessore, per non dire identica.

Anche in questo caso si tratta di un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, con una risoluzione di 1440 x 3088 e una frequenza di aggiornamento dinamica che può variare da 1 Hz a 120 Hz, passando automaticamente dalla priorità dell'efficienza energetica alla fluidità visiva. Di default la risoluzione, comunque, è impostata a FHD+ (2316x1080), ma consigliamo di usare la risoluzione massima. L'esperienza ne guadagna e non si perde granché in termini di autonomia.

Come già l'anno scorso, è uno schermo spettacolare. La visibilità è ideale in ogni situazione, anche sotto il sole in una giornata molto luminosa. Allo stesso tempo, se vi trovate in una stanza buia la luminosità scende moltissimo, così che questo schermo non vi accecherà. Il che è veramente notevole se si considera che la luminosità massima arriva a 1.750 nit, ufficialmente - poco al di sotto del record segnato da iPhone 14 Pro Max, che arriva a ben 2.000 bit.

I colori sono brillanti, praticamente vivi, e il contrasto perfetto - qualità tipiche degli schermi OLED. Il software Samsung permette di personalizzare praticamente ogni cosa: oltre alla risoluzione, infatti, si può modificare la resa dei colori (consigliamo "naturale" per evitare un'eccessiva saturazione), la frequenza, gli orari di attivazione della Modalità Scura e molto altro.

L'esperienza con i giochi e i contenuti multimediali è impareggiabile, e la qualità dello schermo si farà notare anche solo riguardando le vostre stesse fotografie.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Fotocamera

Le fotocamere sono un'area in cui l'Ultra si è sempre distinto quando si guarda ai migliori telefoni Samsung e la configurazione multi-sensore che l'azienda ha utilizzato nelle ultime generazioni ha costantemente garantito che questi dispositivi trovassero un posto in cima alla nostra classifica dei migliori telefoni per qualità fotografica, anno dopo anno.

Sebbene i sensori ultrawide da 12MP e il doppio teleobiettivo 3x e 10x da 10MP sul retro dell'S23 Ultra siano gli stessi dell'anno scors, il telefono si libera del sensore primario da 108MP visto sui precedenti modelli della serie e lo sostituisce - per la prima volta su un telefono Samsung - con un'enorme fotocamera primaria da 200MP.

Un simile cambiamento nell'hardware può talvolta comportare un calo di qualità per alcuni produttori, perché a volte il software non è perfettamente ottimizzato per il nuovo hardware. Ma non è questo il caso: come nel caso del passaggio di Google a un nuovo sensore primario da 50MP sulla serie Pixel 6 e del passaggio di Apple da un sensore primario da 12MP a uno da 48MP l'anno successivo, con la linea iPhone 14 Pro, è chiaro che il team Samsung ha fatto in modo che l'output del nuovo Adaptive Pixel Sensor da 200MP dell'S23 Ultra offra un'esperienza coerente e impressionante come quella del suo predecessore, fin dall'inizio.

Samsung Galaxy S23 Ultra - foto di prova

Image 1 of 24 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Galaxy S23 Ultra (in alto) | Google Pixel 7 Pro (in basso) La gamma di zoom dell'S23 Ultra (da 0,6x a 100x) rispetto a quella del Pixel 7 Pro (da 0,5x a 30x). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) La versatilità della fotocamera dell'S23 Ultra è rafforzata dall'eccezionale stabilizzazione e dall'impressionante post-elaborazione, che consente di mantenere un dettaglio e una coerenza cromatica eccezionali su tutta la gamma di zoom in scenari ben illuminati. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) La S23 Ultra sembra utilizzare per impostazione predefinita la misurazione a matrice quando si utilizza la modalità fotografica standard, che di solito dà ottimi risultati, ma in scenari di contrasto più elevato può portare a una sotto o sovraesposizione del soggetto (come si vede nei campioni a 10x e 100x sopra). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (a sinistra) | Galaxy S23 Ultra (al centro) | iPhone 14 Pro Max (a destra) In ambienti molto scuri, l'S23 Ultra gestisce gli scatti in modalità notturna in modo molto diverso dai suoi principali rivali, aumentando l'esposizione e rivelando di più nelle aree più scure di una scena, ma a volte a scapito dell'accuratezza del colore e dei dettagli fini. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Gli sforzi di Samsung nella "fotografia notturna" non sono solo un'iperbole: è un telefono fenomenale per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, anche se i risultati sono un po' stilizzati. L'aspetto più impressionante è che è in grado di offrire l'intera gamma di zoom, soprattutto fino al limite massimo dello zoom ottico di 10x. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Mentre i campioni precedenti sono stati scattati con la modalità Foto standard, quelli qui sopra sono stati realizzati utilizzando la modalità Notte e mettono in evidenza che questa funzione è da il meglio in condizioni estreme, con pochissima luce a disposizione. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Certo, può essere poco più di un trucco da festa, ma riuscire a catturare una foto della luna - dal Mare della Tranquillità (in alto al centro) al Cratere Tycho (in basso a destra) - come questa con uno smartphone, sembra sempre una magia. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (a sinistra) | Galaxy S23 Ultra (al centro) | iPhone 14 Pro Max (a destra) Si noti la differenza di colore nel cielo tra l'S23 Ultra e i suoi maggiori rivali alle rispettive gamme di zoom ottico massimo (5x, 10x e 3x). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (sinistra) | Galaxy S23 Ultra (destra) Sebbene entrambi i telefoni catturino i colori in modo eccellente, optate per l'S23 Ultra se vi piacciono i colori e il contrasto con un po' più di pop, come standard. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) The (presumed) matrix metering mentioned earlier not only affects exposure, but color reproduction across the phone's various rear sensors. Notice how washed out the 10x zoom sample (left) looks, compared to the same section of the building at short focal lengths. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (left) | Galaxy S23 Ultra (center) | iPhone 14 Pro Max (right)

All three phones offer impressive detail capture at their maximum optical zoom ranges, however, in this example the Pixel's handling of dynamic range offers up greater detail in the darkest areas of frame. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Galaxy S23 Ultra (top) | Pixel 7 Pro (bottom)

Both the Ultra and the Pixel serve up a pleasing portrait photography at multiple focal lengths, with a nice level of bokeh and robust edge detection around the subject in both instances. The Pixel's blur looks more natural by default but both phones let you adjust the amount of blur and area of focus after the fact, which is really powerful. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) While there's a degree of consistency – in terms of dynamic range across the S23 Ultra's zoom range in low light – the 3x sensor processed colors differently and the primary 200MP sensor used all that additional image data to quash noise far better than any other camera on the phone's back. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung's bias for 'pop' means blacks along the cat's flank in this portrait shot are completely crushed; a scenario where shooting in Expert RAW might have been prudent. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Main... (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) ...ultrawide. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Image 1 of 26 Samsung Galaxy S23 Ultra - 1X (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 3X (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 10X (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 0,6X (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 1X (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 3X (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 10X (Image credit: Future) (Image credit: Future) In movimento, l'immagine non mostra alcun difetto, nemmeno nei dettagli più fini (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - Un'immagine notturna da cartolina (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - le zone in ombra sono ricche di dettagli, le luci precise e senza aloni. (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 0,6x (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 1x (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 3x (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - 10x. Il massimo zoom non genera fotografia molto belle, ma per vederlo su schermo o per cose poco importanti, andrà bene (Image credit: Future) (Image credit: Future) Samsung Galaxy S23 Ultra - qui abbiamo modificato un po' l'esposizione, ottenendo comunque un'immagine di qualità eccellente. (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) La sfocatura dello sfondo è praticamente perfetta, difficile capire che si tratti di uno smartphone e non un obiettivo "più serio" (Image credit: Future)

Per impostazione predefinita, la fotocamera principale dell'S23 Ultra riduce i pixel delle immagini di 16 a 1, con la tecnica del pixel binning, andando a generare immagini da 12MP, che utilizzano tutti i dati aggiuntivi dei pixel per attenuare le vibrazioni dell'immagine, assorbendo al contempo più luce e conservando più informazioni sui colori.

A questo proposito, la fotografia notturna è un'area di grande interesse per l'esperienza della fotocamera di questo Ultra, con la promessa di scatti notturni migliorati su tutta la linea, compresi i ritratti, e una nuova modalità video hyperlapse per l'astrofotografia.

Se andante in un luogo con poca o nessun inquinamento luminoso, e vi portate un treppiede, con il Samsung Galaxy S23 Ultra potrete fare spettacolari fotografie del cielo notturno.

Anche la stabilizzazione di foto e video è stata migliorata, con il Galaxy S23 Ultra che può gestire un angolo doppio rispetto all'anno scorso. E c'è anche un VDIS (stabilizzazione digitale dell'immagine video) migliorato e a una messa a fuoco automatica più rapida grazie al sensore "Super Quad Pixel", come lo ha definito Samsung.

Per gli utenti che desiderano ottenere un'esperienza fotografica più avanzata, la nuova modalità Expert RAW, integrata nell'interfaccia utente della fotocamera, supporta ora un output fino a 50MP, rispetto ai 12MP precedenti. L'Ultra consente anche di scattare foto da 200MP (come jpeg), se si vuole giocare con i dettagli disponibili dell'intero sensore.

Diverse modalità di scatto, che piaceranno ad esperti e appassionati di fotoritocco (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Immagine originale (a sinistra) | File raw con EV+3 (al centro) | Jpeg con EV+3 (a destra) Si può notare quanto siano conservati i dati e la fedeltà dell'immagine quando si regolano un raw e un jpeg della stessa immagine allo stesso valore di esposizione esagerato.

In pratica, lo scatto in raw consente una maggiore fedeltà e un editing molto più robusto - permettendo di estrarre più dati dalle parti più scure o chiare di un'immagine - ma l'S23 Ultra tende a sottoesporre in Expert RAW e i risultati vengono tutti forniti con un profilo graduato come standard, piuttosto che un'immagine neutra. Bisogna intervenire e compensare, per evitarlo.

Tutti e tre i modelli della serie S23 hanno una nuova fotocamera frontale da 12MP incastonata nel display (Samsung non ha ancora avuto il coraggio di importare la fotocamera sotto il display della serie Z Fold), che promette bene e rende più coerente l'esperienza di possesso di un S23, indipendentemente dal modello.

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung definisce la fotocamera della serie S23 come la prima "fotocamera per selfie Super HDR". (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Pixel 7 Pro (left) | Galaxy S23 Ultra (center) | iPhone 14 Pro Max (right)

Il sensore frontale da 12MP sembra più veloce di quello del suo predecessore e offre un'immagine complessivamente piacevole con un'impressionante gamma dinamica, per quanto riguarda gli scatti selfie.

Nei test selfie condotti fianco a fianco con il Google Pixel 7 Pro e l'iPhone 14 Pro Max, l'S23 Ultra si avvicina maggiormente all'ammiraglia di Apple e offre un'immagine finale sorprendentemente (per Samsung) naturale, con dettagli impressionanti e tonalità della pelle spesso più gradevoli e naturali rispetto al Pixel, che nei test si è dimostrato insolitamente al di sotto delle aspettative sia di Samsung che di Apple.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung continua inoltre a lavorare a stretto contatto con i grandi marchi sociali come Snap, TikTok e Instagram per garantire che telefoni come l'S23 Ultra beneficino di una qualità delle immagini e dei video più fedele, nonché di una più stretta integrazione con le funzioni creative all'interno di ogni app sociale, cosa che i produttori di telefoni Android rivali non riescono a fare.

Punteggio fotocamera: 4.5 / 5

Prestazioni

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Chip top di gamma personalizzato

Memoria e archiviazione più veloci e più efficienti di molti concorrenti

Il vantaggio sugli altri smartphone con lo stesso chip sono trascurabili.

Non è un segreto che Samsung abbia legami in alto loco, avendo costruito Wear OS 3 con Google e avendo co-sviluppato le ultime generazioni dei suoi chip di punta in collaborazione con Qualcomm, ma questa partnership è maturata in qualcosa di eccezionale per il 2023.

Infatti, per la prima volta tutti gli smartphone della linea Galaxy S hanno processori Qualcomm Snapdragon, mentre negli anni passati ne esistevano due versioni diverse - in Europa abbiamo sempre avuto i Galaxy S con chip Exynos. Finalmente non avremo più di che lamentarci perché il Samsung Galaxy S europeo è più lento o meno performante rispetto a quello USA.

Abbiamo già visto di cosa è capace lo Snapdragon 8 Gen 2 (su OnePlus 11), ma Samsung è riuscita a ottenere l'accesso a una variante esclusiva del SoC, denominata "Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy". In poche parole, il core Cortex-X3 principale del chipset è stato overcloccato a 3,36 GHz (anziché a 3,2 GHz, come di norma), senza compromettere l'efficienza o la longevità della batteria.

Come ha sottolineato Nick Porter di Samsung durante un'intervista a tu per tu con TechRadar prima del lancio del telefono, quest'anno la camera di vapore è "2,7 volte più grande in media su tutta la serie S23", contribuendo all'efficienza termica, mentre l'uso di memorie LPDDR5X più veloci ed efficienti e lo storage UFS 4.0 si prestano a maggiori prestazioni e qualità di vita. Insomma, c'è proprio tutto quello che ci poteva essere per garantire le migliori prestazioni.

E infatti i benchmark confermano che il Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone più potente che vi possiate comprare oggi, in ambito Android. Il vantaggio tuttavia non è enorme, rispetto a OnePlus 11. Non è certo una differenza che si possa notare "a occhio nudo", semplicemente usando il telefono. Ci vogliono test e misurazioni.

Nell'uso reale il Galaxy S23 Ultra ha prestazioni semplicemente impressionanti: va sempre al massimo, qualunque cosa stiate facendo; e se doveste trovare un'app che non è perfettamente scattante, molto probabilmente è perché c'è qualche problema dell'app stessa, non certo nell'hardware di questo smartphone.

L'unica cosa che ci sentiamo di raccomandare è di evitare sforzi prolungati, perché potrebbe surriscaldarsi. Per esempio, abbiamo giocato a Genshin Impact per 20 minuti, con impostazioni al massimo, e alla fine era davvero troppo caldo. Meglio ridurre un po' le impostazioni, e non avrete mai problemi.

Punteggio di prestazione: 4.5 / 5

Batteria

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Fino a 45W di ricarica cablata

15W di ricarica wireless e 4,5W di ricarica wireless inversa

Stessa capacità della batteria di S22 Ultra, ma efficienza migliorata del 20%.

Le specifiche della batteria sono le stesse dell'S22 Ultra, con una cella da 5.000 mAh all'interno dell'S23 Ultra che supporta la ricarica cablata a 45 W (oltre alla ricarica wireless e reverse wireless), tuttavia Samsung sostiene che l'effetto collettivo delle nuove efficienze hardware e della più stretta integrazione tra hardware e software si traducono in un miglioramento del 20% che, secondo Porter, garantisce "la durata della batteria più lunga di sempre su uno smartphone Galaxy S". Siamo tendenzialmente d'accordo con quanto detto da Samsung.

Sicuramente la ricarica "veloce" non è poi così veloce, visto che OnePlus 11 arriva a 100W e Motorola Edge 30 addirittura a 125W. Tuttavia con il caricatore da 45 watt (da comprare separatamente) potrete caricare il Galaxy S23 Ultra in una ventina di minuti. Non possiamo immaginare una situazione in cui sia abbia più fretta di così

Quanto alla durata, la giornata piena è sempre assicurata. Anche facendo decine di fotografie, giocando e facendo streaming, non siamo mai riusciti a finire una giornata con meno del 25% di carica residua. In scenari d utilizzo "normali", non sarebbe strano arrivare a un giorno e mezzo di autonomia. E se necessario, Galaxy S23 Ultra può arrivare anche a due giorni di batteria, ma bisogna starci attenti.

Punteggio della batteria: 4.5 / 5

Software

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Android 13 con One UI 5.1

Quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza

Personalizzabile e ben equipaggiato

Samsung è leader nella produzione dei migliori telefoni Android per quanto riguarda il supporto agli aggiornamenti, e promette quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per la serie Galaxy S23, con tutti e tre i dispositivi che girano sull'ultimo Android 13 - vestito con la One UI 5.1 dell'azienda - fuori dalla scatola. Probabilmente vorrete cambiare il vostro Galaxy S23 Ultra prima che "finiscano" gli aggiornamenti.

L'interfaccia è la "solita" OneUI di Samsung, con icone tondeggianti e relativamente grand, e uno stile grafico generalmente piatto come standard, con alcune nuove aggiunte che sembrano concentrarsi sulla collaborazione, la comodità e la sicurezza.

Samsung Notes è l'applicazione extra più significativa, perché è sviluppata per prendere appunti scritti a mano con S Pen. La nuova versione ha migliori funzioni di condivisione e collaborazione in tempo reale.

OneUI 5.1 permette di creare diverse routine, così da "adattare" lo smartphone a ogni diverso momento della giornata. Qualcosa che, crediamo, non tutti gli utenti decideranno di usare - ma per alcuni sarà davvero fantastico.

Air Command e Air Gestures rimangono come parte dell'esperienza S Pen, offrendo la possibilità di controllare la fotocamera, tradurre il testo e tagliare e incollare il contenuto sullo schermo istantaneamente, con semplici azioni guidate dallo stilo, anche se i controlli della fotocamera in particolare richiedono un po' di tempo per abituarsi.

Se l'interfaccia One UI non piacerà a tutti, ma è unica ben fatta, abbastanza personalizzabile e molto raffinata. Sicuramente mette sul tavolo tantissime qualità che i concorrenti, semplicemente, non hanno.

Volete scansionare un codice QR per connettervi al Wi-Fi durante la configurazione iniziale, invece di dover digitare la password? Fatto. Volete che il vostro dispositivo si riavvii automaticamente quando rileva un calo delle prestazioni? C'è un'opzione per questo. Volete eseguire contemporaneamente due istanze della stessa app di messaggistica con account diversi? C'è un'opzione anche per questo.

Punteggio del software: 4.5 / 5

Samsung Galaxy S23 Ultra, ne vale la pena??

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S23 Ultra score card Parametro Valutazione Voto Prezzo Nonostante lo spazio di archiviazione raddoppiato, è più costoso del suo predecessore, che già costava parecchio. 3.5 / 5 Design Quasi identico all'S22 Ultra, con modifiche ergonomiche che, pur apprezzabili, non lo rendono più tascabile. 4 / 5 Display Un display straordinario con una precisione dei colori ancora maggiore rispetto al passato 4.5 / 5 Fotocamera L'iconica versatilità Ultra con un nuovo sensore che migliora le riprese in condizioni di scarsa illuminazione 4.5 / 5 Prestazioni Il telefono Android con le migliori prestazioni sul mercato, se non addirittura il telefono più performante in assoluto 4.5 / 5 Batteia I miglioramenti dell'efficienza garantiscono una durata della batteria di gran lunga superiore e la stessa esperienza di ricarica di prima 4.5 / 5 Software Personalizzabile, rifinito e ricco di aggiornamenti a lungo termine 4.5 / 5

Compralo se...

Volete il miglior telefono Android in circolazione

C'è poco che il Samsung Galaxy S23 Ultra non faccia e faccia bene per gli standard degli smartphone moderni. Ha tutto ciò che può servire, più alcuni extra.

Volete la migliore qualità fotografia

La coerenza è difficile da ottenere tra i sensori delle fotocamere e l'S23 Ultra fa un ottimo lavoro per offrire un'esperienza fotografica persistente, abbracciando anche un nuovo sensore e migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione.

È necessaria la massima potenza possibile

Che si tratti di gioco, multitasking o altri usi di produttività, il Galaxy S23 Ultra offre un hardware tra i più potenti attualmente disponibili su uno smartphone, conteso solo dalla serie iPhone 14 Pro di Apple, ma il confronto tra i due è difficile quando si tratta di paragonare le prestazioni; mele contro arance, se preferite.

Non compratelo se...

Il prezzo è importante

Gli Ultra sono commercializzati come il meglio del meglio, ma questo ha un costo elevato e l'S23 Ultra è ancora più costoso del suo predecessore.

Non ti piacciono i telefoni grandi

Non è solo grande, la silhouette squadrata dell'S23 Ultra lo rende particolarmente poco adatto alle tasche. Anche l'uso con una sola mano è una sfida.

Non vi piace la One UI

La versione di Android di Samsung non sarà adatta a tutti, con i suoi caratteri, le sue funzioni aggiuntive e la sua estetica distinta. Sebbene sia disponibile un certo grado di personalizzazione e sia possibile utilizzare launcher di terze parti per mascherare parti dell'esperienza utente, non sarà possibile nascondere completamente i tocchi specifici di Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra - concorrenza

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è il pezzo forte di Samsung in questo periodo dell'anno ed è difficile da ignorare, ma se cercate un telefono di classe superiore che non provenga dal gigante tecnologico sudcoreano per un motivo o per l'altro, ecco una serie di alternative.

(Si apre in una nuova scheda) Samsung Galaxy S22 Ultra Anche se non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che Samsung avrebbe offerto un nuovo Ultra per il 2023, non c'era nulla di intrinsecamente sbagliato nel suo predecessore e, a parte l'utilizzo di componenti interni dell'anno precedente e una fotocamera primaria con una risoluzione inferiore, si ottiene un'esperienza molto simile da un dispositivo che oggi costa molto meno

(Si apre in una nuova scheda) Apple iPhone 14 Pro Max Se cercate un telefono di punta con schermo grande, prestazioni ai vertici della categoria e una fotocamera capace che non sia il Galaxy S23 Ultra, potete prendere il top di gamma Apple. Costa poco di più, ma a un certo punto che cambia?

(Si apre in una nuova scheda) Google Pixel 7 Pro Se la versione di Android di Samsung non fa per voi, o se volete un'esperienza simile con un design diverso, il Pixel 7 Pro di Google offre uno schermo altrettanto straordinario, una fotocamera convincente con zoom ottico 5x e un chip personalizzato e potente, fatto su misura per i tipi di carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale che stiamo vedendo sempre più spesso.