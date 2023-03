Recensione Samsung Galaxy S23

Samsung si è data molto da fare per migliorare l'aspetto e i componenti del suo S23 standard, ma nonostante questo non vale la pena effettuare l’upgrade dal modello precedente.

Samsung Galaxy S23: Recensione Breve

Senza paragonarlo ai concorrenti, il Samsung Galaxy S23 è un telefono Android eccellente, dalle proporzioni quasi perfette, che soddisfa o addirittura supera le aspettative.

Il mercato della telefonia mobile, tuttavia, è incredibilmente competitivo ed affollato, e il Galaxy S23 viene inevitabilmente giudicato rispetto a tutti i migliori smartphone , compreso il suo fratello maggiore, il grande e audace Samsung Galaxy S23 Ultra , e il suo più vicino concorrente di casa Apple, l' iPhone 14 Pro . E alla competizione si unisce anche il nuovo Xiaomi 13.

Sotto questa luce, l'ultima ammiraglia di Samsung si comporta bene, con un'eccellente gamma di fotocamere, il SoC Qualcomm ancora più potente, uno splendido schermo e tantissime altre funzionalità. Ma non supera l'S23 Ultra o l'iPhone 14 Pro. In molti contesti, ho trovato l'S23 più che all’altezza rispetto al diretto rivale Apple. In altri, invece, mi sono chiesto perché il Galaxy S23, a parte il design raffinato, fosse così simile al Galaxy S22 e, purtroppo, così diverso rispetto al Galaxy S23 Ultra.

Parlando di fotocamere, Samsung avrebbe potuto, come minimo, portare sul Galaxy S23 il sensore principale da 108 MP già presente sull’ S22 Ultra dello scorso anno. Invece, ha deciso di lasciare inalterate le fotocamere (tranne quella per i selfie). Non fraintendetemi, l'S23 scatta foto eccezionali, ma Samsung piuttosto che incrementare le dimensioni della batteria (200 mAh in più non sono poi così entusiasmanti), avrebbe potuto concentrare i suoi sforzi maggiormente sul comparto fotografico, aggiungendo ad esempio una fotocamera zoom periscopica da 10 MP.

Sicuramente non è il caso di passare ad S23 se avete già un S22, ma dopotutto ciò è vero a ogni nuova generazione. . Ciò detto, gli utenti che si accingono ad acquistare il loro primo Samsung (così come i possessori di modelli Galaxy S molto datati) difficilmente troveranno un mix migliore di design, dimensioni, potenza, utilità, durata della batteria e prestazioni fotografiche.

Le dimensioni del display di 6,1 pollici si rivelano un ottimo compromesso in termini di maneggevolezza e viene spontaneo chiedersi perché esista l'S23 Plus da 6,7 pollici, che offre solo una batteria più grande ed un miglior sistema di dissipazione del calore.

Indipendentemente dalla vostra scelta rispetto alla “taglia” di S23, avrete comunque le stesse prestazioni, grazie alla nuova piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. I test di GeekBench 5 lo collocano a poca distanza dall'A16 Bionic di Apple, leader del settore, ma la realtà è che i numeri non raccontano tutta la verità, in quanto il Galaxy S23 può tranquillamente reggere il confronto con un iPhone 14 Pro.

Tra le fotocamere dell’S23, è presente uno zoom ottico 3x e c’è la funzione Space Zoom 30x potenziata grazie al nuovo processore d'immagine. Lo smartphone è in grado di girare video in 8K, sui quali è possibile svolgere attività di editing base nell'app fotocamera integrata. Si tratta di un dispositivo adatto sia a coloro che amano giocare, sia a chi ama fruire di contenuti multimediali. Anche la produttività è ai massimi livelli, coadiuvata da una solida connettività 5G.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Se vi è piaciuta la gamma di fotocamere dell'S22, sarete altrettanto soddisfatti di quella del Galaxy S23. Le prestazioni sono simili, ma il nuovo modello può vantare una migliore elaborazione delle immagini e nuovi strumenti software dedicati alla fotografia notturna e all’astrofotografia.

La fotocamera anteriore da 12 MP è notevolmente migliorata rispetto al passato e permette di scattare selfie e ritratti di grande effetto.

Il display piatto da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ (che presenta un foro perfettamente rotondo al centro nella parte superiore dedicato alla fotocamera per i selfie) è, per lo più, una replica di quello dell'S22, ma con una migliore frequenza di aggiornamento, ora variabile tra 48Hz e 120Hz e un nuovo rivestimento Gorilla Glass Victus 2 presente sia sulla parte anteriore che su quella posteriore dello smartphone.

A parte il retro ridisegnato in modo da ridurre lo spessore delle fotocamere, le dimensioni sono praticamente invariate rispetto al Galaxy S22 . La sensazione in mano è ancora quella di avere un dispositivo solido e confortevole. Mi piace la finitura posteriore in vetro spazzolato perché rende il telefono meno scivoloso. Come in precedenza, c’è la certificazione IP68 per la protezione dalla polvere e dalle cadute in acqua dolce fino a 1,5 metri per un massimo di 30 minuti.

Si tratta indubbiamente di uno dei migliori smartphone del 2023 , ma potrebbe tuttavia non offrire spunti necessari per valere l’upgrade dal precedente ed ancora eccellente Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23: prezzo e disponibilità

A partire da 979 €

Il prezzo è aumentato.

Il prezzo non sarà un fattore determinante nel decidere se acquistarlo o meno

Samsung ha lanciato il Galaxy S23 (insieme al Galaxy S23 Plus e al Galaxy S23 Ultra) il 1° febbraio. Lo stesso giorno è stato reso disponibile per il pre-ordine per poi essere spedito a partire dal 17 febbraio.

Al costo di 979 €, il Galaxy S23 ha subito un aumento di prezzo rispetto al precedente S22, rispetto al quale costa 100 € in più. Il discorso cambia in base al paese d’acquisto, in quanto i rincari sono diversi da nazione a nazione, mentre negli Stati Uniti il prezzo è rimasto addirittura invariato rispetto al modello dello scorso anno.

Da un lato, va riconosciuto a Samsung il merito di aver potenziato il processore, perfezionato il design, ampliato la batteria e aggiornato la fotocamera per i selfie senza apportare un grande aumento di prezzo. Tuttavia, non si tratta di miglioramenti particolarmente determinanti e significativi, e questo in parte mi ha deluso. Per quanto riguarda le differenze di prezzo nelle varie zone del mondo, potrebbero essere molti i fattori economici in gioco e pertanto non è probabilmente questa la sede migliore per discuterne.

L'unica ragione per cui potreste scegliere di spendere di più è se volete uno schermo più grande e una memoria di base più capiente (256 GB invece di 128 GB). In tal caso conviene optare per il Samsung Galaxy S23 Plus, che parte da 1.229 €. Il top di gamma, tuttavia, è il Samsung Galaxy S23 Ultra (1.659 €), che vanta una fotocamera da 200 MP, uno zoom spaziale 100x, una batteria enorme e la S Pen inclusa. Da notare che il Galaxy S23 costa ben 360€ in meno dell'iPhone 14 Pro. Il prezzo è simile a quello dell' iPhone 14 (1.029 €),

Per un'analisi più dettagliata delle differenze tra i telefoni della gamma Galaxy 2023, consultate il nostro confronto tra Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra .

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prezzo: 4/5

Samsung Galaxy S23: Specifiche Tecniche

Il Samsung Galaxy S23 è disponibile in due tagli di memoria, 128GB e 256GB, entrambe con 8GM di RAM.

Swipe to scroll horizontally LE SPECIFICHE TECNICHE DEL SAMSUNG GALAXY S23 MODELLO DA 128 GB MODELLO DA 256 GB Prezzo: 979 € 1.039 € Dimensioni: 70.86 x 146.3 x 7.62 mm 70.86 x 146.3 x 7.62 mm Peso: 168g 168g Sistema Operativo: Android 13 Android 13 Display: 6.1 pollici 6.1 pollici Risoluzione: 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Processore: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy RAM: 8GB 8GB Memoria: 128GB 256GB Batteria: 3,900 mAh 3,900 mAh Fotocamere posteriori: 50MP Grandangolare, 12MP Ultragrandangolare, 10MP tele 50MP Grandangolare, 12MP Ultragrandangolare, 10MP tele Fotocamera anteriore: 12MP 12MP

Image 1 of 3 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S23: Design

Cornici più sottili e look nel complesso più pulito

Aspetto e materiali eccellenti

Ottima resistenza a graffi e urti con il Gorilla Glass Victus 2

Samsung non ha ridisegnato da zero i suoi telefoni Galaxy serie S. Al contrario, sui Galaxy S23 e S23 Plus ha semplicemente eliminato il contorno metallico in rilievo che, nella versione precedente, circondava le tre fotocamere. Ha così ottenuto un look più pulito e accattivante, andando così a rendere questi smartphone più simili ad altri concorrenti Android e in parte, alla linea di iPhone 14. I bordi, invece, sono avvolti da una fascia in metallo leggermente curva, la quale conferisce al telefono un'estetica retrò che richiama le origini della serie Galaxy.

Ad un primo sguardo le fotocamere sembrano più grandi rispetto al modello precedente, ma è una semplice illusione ottica causata probabilmente dai tre anelli cromati che hanno come contorno. Gli obiettivi infatti hanno le stesse dimensioni del Galaxy S22.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si tratta di un dispositivo di ottima fattura, classificato IP68 (resiste ad una profondità di 1,5 metri per 30 minuti) e dotato di materiali pregiati, come il Gorilla Glass Victus 2 presente sia sul display da 6,1” che sul retro dello smartphone. Per la superficie posteriore Samsung ha optato per una finitura con effetto spazzolato.

Samsung ha modificato la posizione di alcune antenne e dei pulsanti, anche se difficilmente questi cambiamenti verranno notati dall’utente. Sul bordo superiore dello schermo c’è la sottile fessura per l'altoparlante, mentre sul bordo inferiore abbiamo la classica apertura per le casse audio. La linea Samsung Galaxy S23 offre il supporto eSIM, ma tutti i modelli sono ancora dotati di uno slot SIM fisico. Come ormai consuetudine sui top di gamma, non è presente il jack audio da 3,5 mm. Durante i miei test, ho utilizzato un paio di cuffie Bluetooth Samsung Galaxy Buds 2 Pro .

Con misure di 70,86 mm x 146,3 mm x 7,62 mm, il Galaxy S23 ha praticamente le stesse dimensioni e lo stesso peso (168 g) del modello precedente. Sono convinto che la maneggevolezza sia davvero il punto di forza di questo smartphone. È praticamente uguale al mio iPhone 14 Pro e, come quest’ultimo, si adatta perfettamente alle mie mani di media grandezza. L'S23 Plus e soprattutto il potente S23 Ultra sono più ingombranti e scomodi nell’utilizzo quotidiano.

Vale la pena ricordare che il telefono viene fornito con un cavo dati di tipo USB-C, ma il caricatore viene venduto separatamente. L'S23 supporta la ricarica rapida via cavo fino a 25W (pertanto è consigliabile investire in un caricabatterie di tale potenza), ma non la ricarica Super Fast, presente nell'S23 Plus e nell'S23 Ultra, che raggiunge i 45W su entrambi i modelli.

La mia unità di prova è di colore crema (probabilmente il colore che sceglierei se dovessi acquistarlo), ma è possibile scegliere altre tonalità, come il verde, il nero Phantom e lavanda. Ci sono altre opzioni di colore disponibili solo se si acquista sul sito Samsung.com, come Lime e Graphite.

Sostenibilità

Per la prima volta alcune parti esterne del dispositivo, come i pulsanti del volume e di accensione e la già citata griglia dell'altoparlante nella parte superiore del display, sono realizzate, almeno parzialmente, con materiali riciclati. Inoltre, il Gorilla Glass Victus 2 include vetro riciclato e parte della confezione del telefono è realizzata con materiali riciclati. Lo stesso discorso vale per la pellicola protettiva in plastica applicata sullo schermo.

Design 4/5

Samsung Galaxy S23: Display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nitido e con colori brillanti

Notevole fluidità grazie all'elevata frequenza di aggiornamento

Abbastanza luminoso per una buona visibilità alla luce del sole

Il display Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quello del Galaxy S22. Dato che racchiude lo stesso numero di pixel ma in uno spazio più ristretto, il Galaxy S23 batte il più grande S23 Plus in termini di densità di pixel per pollice: 425ppi contro 393ppi. Si tratta di un ottimo display, con una luminosità di picco alla luce del sole pari a 1.750 nit. Sia al chiuso che all’aperto non ho mai avuto problemi di visibilità.

La frequenza di aggiornamento variabile va da 48Hz a 120Hz (invece sul più costoso S23 Ultra si può scendere fino a 1Hz). Per quanto riguarda il display, tuttavia, il Samsung Galaxy S23 è un passo indietro rispetto all'iPhone 14 Pro, che offre una risoluzione dello schermo più elevata (2556 x 1179), una maggiore densità di pixel (460ppi) e un range di frequenza di aggiornamento variabile più ampio (da 1Hz a 120Hz). Bisogna sottolineare, però, che anche ponendo fianco a fianco i due dispositivi, è difficile notare una grande differenza.

Tutto, dalle foto ai video, dalle app ai giochi, ha un aspetto fantastico sullo schermo dell'S23 e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz fa sì che i giochi siano fluidi e reattivi. Ho disattivato la frequenza di aggiornamento variabile passando ad una frequenza fissa di 60Hz, il che secondo Samsung permetterebbe di aumentare la durata della batteria (e i nostri test lo confermano), e ho notato subito la differenza: lo scorrimento di un semplice testo su una lunga pagina web diventa improvvisamente lento e poco fluido e i giochi appaiono meno reattivi. Anche in questo caso, non si tratta di una differenza sostanziale, ma se il vostro obiettivo è quello di aumentare l’autonomia tra una ricarica e l’altra, la riduzione della frequenza di aggiornamento del display non sarà poi così penalizzante.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il nuovo Advanced Vision Booster regola automaticamente lo schermo per ottenere una precisione del colore ed un contrasto ottimali in determinate condizioni di illuminazione ambientale. È sicuramente apprezzabile la presenza di questa funzione, anche se difficilmente sarà notata dalla gran parte degli utenti.

Naturalmente c'è anche una modalità scura che, nelle applicazioni che la supportano, appare davvero nitida e ben implementata. Io personalmente la preferisco, in quanto non solo dona un aspetto grafico diverso e più accattivante all’interfaccia dello smartphone, ma sugli schermi OLED permette anche di risparmiare qualcosa in termini energetici.

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Display: 4,5/5

Samsung Galaxy S23: Fotocamere

C’è lo stesso fantastico hardware fotografico dell'anno scorso

Una nuova fotocamera per i selfie

Un aggiornamento più sostanzioso sarebbe stato gradito

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung ha lasciato il modulo fotografico posteriore praticamente invariato rispetto all'S22. Non è stata assolutamente una cattiva scelta, anzi, ma sono deluso dal fatto che Samsung non abbia preso il sensore da 108MP del Galaxy S22 Ultra per portarlo sui Galaxy S23 e S23 Plus.

Praticamente tutti i miglioramenti apportati dal punto di vista fotografico possono essere attribuiti alla migliorata capacità di elaborazione delle immagini, dovuta al nuovo processore (quindi non direttamente a Samsung). Senza ombra di dubbio sono migliorate le fotografie in condizioni di scarsa illuminazione ambientale.

Le tre fotocamere posteriori sono:

50MP f 1.8 principale con OIS e angolo di visuale di 85 gradi

12MP f 2.2 ultra grandangolare con un angolo di visuale di 120 gradi

Teleobiettivo da 10MP f 2.4 (3x ottico) con OIS e angolo di visuale di 36 gradi.

Si tratta di tre sensori eccellenti che scattano foto in grado di competere alla pari con il meglio che Apple può offrire sulla sua linea di iPhone 14. Tuttavia, ho alcune perplessità.

Samsung ha ancora una visione tutta sua della resa cromatica nelle foto: i blu sono più blu, i verdi sono più brillanti e, in generale, tutto è troppo vivace a causa di un contrasto eccessivamente accentuato. Da un certo punto di vista, ciò consente di ottenere immagini davvero accattivanti se visualizzate direttamente sul display dello smartphone, ma purtroppo queste non sono una rappresentazione fedele del mondo reale. Se si confrontano le foto dello stesso soggetto con quelle dell'iPhone 14 Pro, su quest’ultimo si noterà un'immagine più dettagliata e realistica, soprattutto per quanto riguarda la resa cromatica.

Questa foto in controluce di una pianta ne è un esempio perfetto. Si potrebbe affermare che entrambe le foto scattate con il teleobiettivo siano eccellenti. In effetti, l'immagine dell'S23 potrebbe risultare più gradevole rispetto a quella dell’iPhone 14 Pro, ma se si osserva con attenzione si nota chiaramente come alcuni dettagli della foglia della pianta siano andati persi. Anche il cielo all'esterno è più blu rispetto alla realtà.

I risultati sono gli stessi con l'obiettivo principale da 50 MP, che utilizza per impostazione predefinita un sistema di pixel binning 4 in 1, il che significa che ogni "pixel" dell'immagine finale è stato in realtà ottenuto unendo le informazioni di 4 pixel in 1. In queste foto della mia orchidea, si nota nuovamente come il colore viola catturato dal Galaxy S23 sia più brillante rispetto a quello presente nello scatto dell'iPhone 14 Pro. Certo, quest'ultimo è più opaco, ma è anche più fedele alla reale tonalità di colore della pianta.

Per essere chiari, non c'è nulla che non vada nelle fotocamere del Galaxy S23 e sono certo che guardando le immagini presenti in questa recensione, nessuno potrà dire di essere deluso. Bisogna riconoscere, tuttavia, che il Samsung non regge il confronto con iPhone 14, soprattutto per quanto riguarda l'autenticità dei colori e della scena.

L’aspetto sul quale la linea Galaxy è superiore ad iPhone 14 è lo zoom. L'S23 ha un massimo di 3x di zoom ottico (10MP), ma ha anche uno Space Zoom assistito dall’intelligenza artificiale che permette di arrivare fino a 30X. Nonostante non sia ottico, lo zoom potenziato digitalmente supera di gran lunga quello che si può ottenere con uno zoom digitale 15x sull'iPhone 14 Pro.

Gli scatti della luna ottenuti con lo zoom a 30x sono davvero eccezionali, anche se è lecito chiedersi quanto di questo risultato sia merito dell’ottica e quanto dell’elaborazione di algoritmi software. Naturalmente, lo zoom spaziale 100x dell'S23 Ultra è notevolmente migliore, ma per averlo bisogna essere disposti a pagare 400 € in più. Aziende come Xiaomi hanno avuto il coraggio di sfidare l'Ultra di Samsung, ma in generale le alternative sono scarse per quanto riguarda le capacità di zoom.

Sia la stabilizzazione ottica che quella elettronica dell'immagine funzionano davvero molto bene. D’altronde, se così non fosse, sarebbe quasi impossibile fotografare qualcosa di presentabile a 30x.

La fotocamera ultra grandangolare da 12MP fa un buon lavoro (con il suo campo visivo di 120 gradi) anche se è praticamente la stessa da ormai un paio di generazioni. Credo sia giunto il momento di aumentare la risoluzione del sensore, portandolo ad almeno 48MP per mantenere alcuni dettagli che altrimenti si perdono in questi scatti super grandangolari.

Sono rimasto particolarmente colpito dalle fotografie in modalità Ritratto scattate sia dalla fotocamera principale che dalla nuova fotocamera anteriore da 12MP dell'S23. Entrambi gli obiettivi hanno fatto un ottimo lavoro nel separare gli elementi giusti dallo sfondo. È possibile regolare il livello di bokeh prima dello scatto o dopo. Grazie all’incremento delle prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, anche gli scatti in modalità ritratto risultano migliorati, ma si noterà in ogni caso del rumore se si ingrandiscono le foto.

Come ho già detto in precedenza, quest'anno il Galaxy S23 è molto migliorato nella fotografia notturna e in generale in condizioni di scarsa illuminazione. Ho scattato foto in ogni condizione di illuminazione e ho sempre ottenuto risultati molto soddisfacenti.

Il vero punto di forza, almeno dal mio punto di vista, è la modalità astrofotografia. Tramite la modalità Hyperlapse, attivabile nella sezione “altro” dell’app Fotocamera, ho creato una sequenza nella quale si vedono stelle, aerei, satelliti e nuvole che attraversano il cielo notturno. Altre funzioni interessanti sono lo slowmotion, i controlli per la fotografia professionale, la fotografia Expert RAW (se si desidera modificare immagini da 50MP in app esterne come, ad esempio, Adobe Lightroom), la fotografia notturna fissa per catturare il cielo stellato, il video ritratto (come Cinematic Video di Apple) e le riprese panoramiche.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Una volta attiva la modalità dedicata e selezionate le giuste impostazioni per registrare il movimento delle stelle, ho posizionato il telefono su un treppiede per più di due ore per catturare 14 secondi di video in timelapse. I risultati sono davvero sorprendenti, per essere la fotocamera di uno smartphone.

Nel complesso, si tratta di una dotazione di fotocamere estremamente versatile, in grado di effettuare scatti nella maggior parte delle condizioni di illuminazione. Per quanto riguarda i video, è supportata la registrazione di filmati fino alla risoluzione massima di 8K 30fps (con risultati fluidi ma non sempre modificabili in app di terze parti) ed è presente la modalità video Super Steady, la quale si è dimostrata essere una valida concorrente di “Azione” presente su dell'iPhone 14. Tenendo in mano entrambi i telefoni, ho fatto un giro del mio giardino per vedere quanto le oscillazioni e le vibrazioni venissero eliminate dai sistemi di stabilizzazione ottici e digitali di Apple e Samsung. Entrambi hanno fatto un lavoro dignitoso, anche se imperfetto, nel rimuovere le asperità più importanti.

Image 1 of 17 Scattata con Samsung Galaxy S23 Fotocamera Ultragrandangolare (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 Fotocamera Ultragrandangolare (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 3X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 30X Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 fotocamera principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 10x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 fotocamera principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 10x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 30x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 fotocamera principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 20x Space Zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 fotocamera principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Scattata con Samsung Galaxy S23 3X zoom (Image credit: Future / Lance Ulanoff) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Fotografia: 4/5

Samsung Galaxy S23: Prestazioni E Audio

Il processore personalizzato offre potenza in abbondanza

L’audio è ottimo

La serie Samsung Galaxy S23 è dotata di processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una versione personalizzata e leggermente più veloce (overcloccata a 3,36 GHz) della CPU standard presente in telefoni come il OnePlus 11, Xiaomi 13 e altri. I punteggi di Geekbench 5 hanno superato di gran lunga quelli dello Snapdragon 8 Gen 1, con punteggi OpenCL che hanno fatto un notevole balzo in avanti.

Restando in ambito benchmark, nonostante i grandi progressi, i punteggi single e multi-core del Galaxy S23 sono ancora inferiori a quelli dell'A16 Bionic dell'iPhone 14 Pro. Qualcomm sta comunque colmando il divario. Le ottime prestazioni sono aiutate anche dalla presenza di 8 GB di RAM LPDDR5X, memorie più veloci e anche più efficienti dal punto di vista energetico rispetto ai 6 GB di RAM LPDDR5 dell'iPhone 14 Pro.

Samsung Galaxy S23 benchmarks (Image credit: Future)

Nei nostri test di laboratorio, il chip Qualcomm sembra avere la stessa potenza dell'A16 Bionic, superando molti dei nostri test di Adobe Premiere Rush. Durante le operazioni di rendering video, i tempi e i punteggi complessivi sono stati di poco inferiori a quelli del processore di casa Apple.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il Galaxy S23 parte da 128 GB. Le versioni base di S23 Plus e S23 Ultra partono invece entrambe da 256 GB.

Un aspetto sicuramente positivo è che, al contrario degli scorsi anni, gli smartphone Galaxy S monteranno CPU Qualcomm in tutto il mondo. Fino al 2022, in Europa ed in altre parti del mondo (ad eccezione degli Stati Uniti), i Galaxy montavano i processori ingegnerizzati direttamente da Samsung, denominati Exynos. Questi ultimi, sebbene pubblicizzati come CPU allo stesso livello dei Qualcomm, hanno sempre mostrato meno prestazioni, soprattutto dal punto di vista dell’efficienza energetica.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il Galaxy S23 offre un ottimo audio stereo, nitido, chiaro e, come facilmente ipotizzabile, privo di bassi corposi. Stranamente, Samsung non rende facilmente accessibili le funzionalità Dolby Atmos tra le impostazioni, ma è consigliabile attivarle se si intende utilizzare lo smartphone per godere di contenuti multimediali. Non definirei l'audio come “surround”, ma nel complesso è piuttosto buono. Nel mio uso personale, però, preferisco collegare il telefono, che non ha un jack audio, a un paio di Galaxy Buds 2 Pro , che offrono un audio eccellente e la cancellazione del rumore.

Il mio Galaxy S23 offre un'ottima connettività 5G nella maggior parte degli scenari. Durante i miei spostamenti ho potuto scaricare applicazioni, guardare Netflix in streaming in qualità HD e inviare messaggi pieni di foto e video ai miei amici. Ho anche usato il telefono come hotspot personale, riuscendo così a lavorare un bel po' durante gli spostamenti. A casa, non ho avuto problemi a connettermi alla rete Wi-Fi a 5GHz. Purtroppo, non ho accesso a una rete WiFi 6E e non ho potuto testare le capacità WiFi all'avanguardia del modem di S23.

Per il momento, Samsung non è in grado di competere con Apple per quanto riguarda la connettività satellitare. Qualcomm ha mostrato al CES 2023 come un dispositivo demo equipaggiato con Snapdragon 8 Gen 2 possa inviare e ricevere messaggi via satellite. Sia l'S23 che l'S23 Plus sono dotati, insieme con lo Snapdragon 8 Gen 2, del modem X70 5G, lo stesso che Qualcomm dichiara essere in grado di effettuare comunicazioni satellitari, ma la funzionalità non è abilitata e non c'è una tempistica sulla futura data di attivazione. Il tutto mentre su iPhone queste funzioni sono già presenti e funzionanti.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Prestazioni e Audio: 4,5/5

Samsung Galaxy S23: Software

Mi trovo sempre a mio agio con l’ormai collaudata interfaccia One UI di Samsung. Nonostante ciò continuo a non utilizzare la maggior parte delle app native, compreso il browser. Le uniche che ritengo funzionali e ben fatte e che preferisco alla controparte google sono l'app Galleria e, naturalmente, la versatile e profonda app Fotocamera. Ho provato a utilizzare il software di messaggistica di Samsung, ma ho lasciato perdere quando ho scoperto che non è possibile inviare più di due immagini alla volta. “Messaggi” di Google, invece, non ha questa limitazione.

Con l’arrivo della One UI 5.0 è possibile, nell’app Samsung Note, condividere appunti con altri utenti e sono state implementate funzioni per aumentare il livello di sicurezza. A questo proposito, è stata aggiunta la possibilità di impostare l'S23 in modalità Manutenzione, in modo che tutti i dati restino al sicuro mentre qualcuno lavora sul telefono. C'è anche un raffinato cruscotto dedicato a strumenti per la privacy.

Per la sua gamma S23 Samsung garantisce quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo (major release) e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 Plus (sulla destra) (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Software: 4,5/5

Samsung Galaxy S23: Durata Della Batteria

Samsung è riuscita a inserire una batteria leggermente più grande nel Galaxy S23, passando dai 3.700 mAh di S22 ai 3.900 mAh di S23 (ancora 100 mAh in meno rispetto alla batteria del Galaxy S21).

Durante la mia prova, la batteria è durata più di un giorno, e con "giorno" intendo dire che ho acceso il telefono alle 7 del mattino e alle 10 di sera c’era ancora carica residua. Probabilmente, senza caricarlo durante la notte, sarei riuscito quasi ad arrivare all'ora di pranzo del giorno successivo.

Nei nostri test di laboratorio, il Galaxy S23 ha ottenuto 10 ore e mezza di autonomia in modalità Adaptive refresh rate e 11 ore e mezza se impostata la frequenza a 60Hz.

Nell’uso quotidiano, ho ricaricato più del 50% della batteria in 30 minuti utilizzando un caricatore da 25W, il che è sostanzialmente in linea con i nostri test di laboratorio, in cui abbiamo riscontrato una ricarica del 55% in 30 minuti.

Il telefono supporta, come il suo predecessore, la ricarica rapida da 25W, oltre alla ricarica wireless veloce e al PowerShare wireless, che permette di donare energia a dispositivi quali Galaxy Buds 2 Pro , Galaxy Watch 5 o anche altri, semplicemente appoggiandoli sul retro del vostro S23.

Come altre interessanti funzioni di S23, Wireless PowerShare non è attivo di default, ma è abbastanza facile trovarlo con una semplice ricerca nelle Impostazioni. L'ho usato per ricaricare le mie Galaxy Buds 2 Pro. L’unico punto negativo è che bisogna provare a posizionare il dispositivo da caricare varie volte sulla scocca posteriore prima di trovare il punto ottimale per la ricarica.

Batteria: 4,5/5

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mi piace molto il nuovo Samsung Galaxy S23 e lo consiglio senza riserve a chiunque sia alla ricerca di un nuovo telefono Android di dimensioni compatte, potente e dalla batteria duratura.

Ha uno schermo eccezionale, ottime fotocamere e il design più pulito che sia mai stato adottato sulla linea Galaxy. Naturalmente, ho fatto più o meno le stesse considerazioni l’anno scorso a riguardo del Galaxy S22 e, se proprio devo lamentarmi, avrei desiderato che il colosso coreano spostasse più in alto l'asticella. Apprezzo il nuovo potentissimo processore, la batteria più grande e il design più pulito, ma avrei desiderato un ulteriore passo in avanti da parte di Samsung nel campo della fotografia, trovando il modo di inserire uno zoom ottico 10x e un sensore da 108MP.

Ciò significa che il Galaxy S23 non rappresenta un upgrade indispensabile per i possessori di S22. Allo stesso modo, non credo che questo telefono sia in grado di attirare gli utenti di iPhone (al contrario invece di S23 Ultra).

Samsung Galaxy S23: alternative da considerare

Swipe to scroll horizontally Alternative da considerare Samsung Galaxy S23 Apple iPhone 14 Pro Apple iPhone 14 Plus OnePlus 11 5G Google Pixel 7 Pro Prezzo: 979 € 1.339 € 1.179 € 849 € 899 € Dimensioni: 70.86 x 146.3 x 7.62 mm 71.5 x 147.5 x 7.85mm 160.8mm x 78.1mm x 7.8mm 1631 x 74.1 x 8.53mm 162.9 x 76.6 x 8.9 mm Peso: 168g 206g 203g 205g 212g Sistema operativo: Android 13 iOS 16 iOS 16 Android 13 Android 13 Display: 6.1 pollici 6.1 pollici 6.7 pollici 6.7 pollici 6.7 pollici Risoluzione: 1080 x 2316 2556 x 1179 2278 x 1284 3216 x 1440 3120 x 1440 Processore: Qualcomm Snapdragon Gen 8 2 Mobile Platform for Galaxy A16 Bionic A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Tensor G2 RAM: 8GB 6GB 6GB 8GB 12GB Memoria: 128GB 128GB 128GB 128GB 128 GB Batteria: 3,900mAh 3,200mAh 4323 mAh 5,000mAh 5,000mAh Fotocamere posteriori: 50MP Principale, 12MP Ultragrandangolare, 10MP Tele 48MP Principale (24mm f/2.8), 12MP Ultragrandangolare (13mm f/2.2). 12MP Tele (77mm f/2.8) 12MP 26mm, f/1.5 lens, 12MP 13mm, f/2.4 Ultragrandangolare 50MP Principale, 48MP Ultragrandangolare and 32MP Tele 50MP Principale, 48MP 5x zoom, 12MP Ultragrandangolare - macro Fotocamera anteriore: 12MP 12MP 12MP f/1.9 16MP f/2.45 10MP

Swipe to scroll horizontally SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SAMSUNG GALAXY S23 Attributes Notes Rating Prezzo Samsung ha aumentato la potenza e ha tenuto il prezzo quasi allo stesso livello, in modo da ottenere un prodotto vincente 4 / 5 Design Un look pulito che conserva tutto ciò che c’era di buono sul Galaxy S22. 4 / 5 Display Bellissimo, luminoso e fluido. Tutto ciò che è possibile desiderare dal display di uno smartphone 4.5 / 5 Fotocamere Un'ottima gamma di fotocamere supportate da una migliore capacità di elaborazione delle immagini per foto ancora più belle ma, sì, volevo di più 4.0 / 5 Prestazioni Il miglior processore che un telefono Galaxy serie S abbia mai avuto. 4.5 / 5 Autonomia Una batteria che dura tutto il giorno e che non vi deluderà facilmente. 4.5 / 5 Software Buona interfaccia, di anno in anno migliora e spicca tra le migliori personalizzazioni di Android. 4.5 / 5

Compratelo se...

Siete alla ricerca di telefono Android conveniente ma al tempo stesso potente Al prezzo di 979 €, il Samsung Galaxy S23 è un top di gamma completo sotto ogni punto di vista.

Siete alla ricerca di un telefono adatto a persone con mani piccole 6,1 pollici è la dimensione ottimale per uno smartphone: né troppo grande, né troppo piccolo.

Non acquistatelo se...

Possedete il Samsung Galaxy S22 Sì, la CPU è più potente e la batteria è più grande, ma questi e altri graditi cambiamenti non sono sufficienti a suggerire un upgrade dalla generazione precedente.

Volete un'esperienza fotografica di altissimo livello Se siete fan del Galaxy, ma volete il meglio in assoluto della serie S in termini di capacità fotografiche, allora andate decisi su S23 Ultra con il suo zoom 10x e lo Space Zoom 100x.

Alternative e concorrenza

(Si apre in una nuova scheda) Google Pixel 7 Se vi piace l'idea di ottenere uno smartphone di punta spendendo “poco”, il Google Pixel 7 è l'unico telefono in grado di battere OnePlus 11. Non ha il grande schermo (o la batteria) di altri dispositivi e si affida all'intelligenza artificiale per ottenere il meglio dalle sue fotocamere. Tuttavia, consente di risparmiare molto, scatta foto fantastiche e ha un aspetto gradevole. Scopri la nostra recensione del Google Pixel 7 (Si apre in una nuova scheda)

(Si apre in una nuova scheda) OnePlus 11 OnePlus 11 è una scelta conveniente per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo unico e che offre una visione più artistica della fotografia. Tuttavia, ha alcuni aspetti negativi da non sottovalutare.

Come ho testato il Samsung Galaxy S23

Periodo di test della recensione = 7 giorni

Test inclusi = Uso quotidiano, navigazione web, social media, fotografia, streaming, tethering, giochi.

Strumenti utilizzati = Geekbench 5, rendering di Adobe Premiere, test della batteria

Ho fatto del mio meglio per usare il Samsung Galaxy S23 come telefono di tutti i giorni. L'ho usato per la posta elettronica, la navigazione web, lo streaming, i giochi e la produttività.

Ho installato i miei giochi preferiti, tra cui Asphalt 9 e Call of Duty Mobile, e ho giocato sicuramente un po' più del necessario.

Ho installato Apple Music e Google Podcast e mi sono goduto l'audio sia attraverso gli altoparlanti del telefono sia con gli auricolari Bluetooth collegati.

Mi sono divertito nel guardare Adam Project su Netflix mentre ero in treno e ho apprezzato molto la solida connessione 5G che ha reso possibile il tethering al mio computer e di lavorare durante il viaggio

Per i test delle prestazioni ho utilizzato una combinazione dei miei soliti benchmark, tra i quali Geekbench 5.