Come testiamo, recensiamo e valutiamo i prodotti su TechRadar

Il nostro obiettivo è semplice: essere il vostro punto di riferimento per gli acquisti tecnologici.

Siamo molto fieri della nostra indipendenza e dei nostri processi rigorosi per test e recensioni, ai quali dedichiamo tempo, cura e attenzione. Questo ha lo scopo di far sì che ogni recensione sia sempre aggiornata e valida, indipendentemente dalla data di uscita del dispositivo: se potete ancora comprarlo e ne vale davvero la pena, resta nel nostro radar.

Abbiamo riunito un team globale che include alcuni dei migliori professionisti sul pianeta nell'ambito tech: oltre a essere esperti di settore, i nostri autori rispecchiano le caratteristiche delle persone a cui rivolgiamo le nostre recensioni, ovvero chi desidera sapere tutto sulle migliori tecnologie del momento.

La nostra indipendenza editoriale è supportata da uno degli editori più grandi al mondo nel settore tech, ovvero Future Publishing (Si apre in una nuova scheda), il che ci mette nelle condizioni di dirvi sempre cosa pensiamo dei prodotti, senza alcun timore.

Visitate la pagina Chi siamo per sapere di più su TechRadar Italia.

La garanzia delle nostre recensioni

Se un produttore promette una caratteristica, la metteremo alla prova (Image credit: TechRadar)

Il nostro impegno nei vostri confronti:

Non riceveremo mai compensi per le recensioni dei prodotti.

Selezioniamo i prodotti da recensire in base a ciò che riteniamo siano gli interessi dei nostri lettori.

Vi diremo sempre ciò che pensiamo, non quello che gli inserzionisti vorrebbero farvi sentire.

Diciamo le cose come stanno. I nostri recensori adorano la tecnologia e vogliono trasmettervi la stessa passione. Se un prodotto fa schifo, vi avvertiremo senza mezzi termini.

Se un prodotto non soddisfa i nostri standard, vi daremo sempre una motivazione dettagliata.

Testiamo i prodotti in condizioni d'uso reali, con il numero minimo accettabile di giorni di prova prima passare alla scrittura della redazione, in modo da testare a fondo i gadget.

Se pensate che non stiamo onorando il nostro impegno, scrivete al nostro Redattore Capo e faremo in modo di correggere la rotta.

Il nostro sistema di valutazione

Usiamo il classico sistema di valutazione a cinque stelle, in modo da rendere le recensioni facilmente leggibili e semplici: più stelle ha un prodotto, migliore sarà.

Classifichiamo i prodotti in base a diversi criteri, in base agli attributi specifici della categoria di appartenenza, a cui attribuiamo un punteggio da 1 a 5 per ciascuno, ad esempio:

Design - Qual è l'aspetto e il feeling del prodotto? Ha una buona costruzione o sembra troppo economico al tatto?

Caratteristiche - Offre le funzionalità e le caratteristiche che ci aspettiamo/desideriamo?

Usabilità - Quanto è facile usare il prodotto al meglio? I comandi sono al posto giusto? L'interfaccia è intuitiva e logica?

Prestazioni - Come funziona il prodotto in termini di performance? Si comporta nel modo previsto?

Qualità/prezzo- Il prezzo di lancio è adeguato a ciò che il prodotto offre?

Tabella punteggi nelle recensioni

Alla fine delle recensioni, vedrete una tabella punteggi per tutte le sezioni che le compongono. La scheda avrà un aspetto simile a quella che vedete qui sotto, e tutte le voci contribuiscono a definire la valutazione finale in stelle, sebbene non sia solo una mera media matematica.

Swipe to scroll horizontally ESEMPIO Attributi Note Valutazione Design Con uno stile elegante e ricercato, il prodotto offre caratteristiche in linea con la concorrenza, prezzo incluso. 4/5 Display È semplice: questo è il miglior display che abbiamo mai testato su [ESEMPIO]. Se la qualità dello schermo è la vostra priorità, non guardate altrove. 5/5 Prestazioni Fluido e veloce, [EXAMPLE] ha abbastanza potenza per restare competitivo, sebbene non stabilisca alcun nuovo record. 4/5 Fotocamere Il punto debole di [ESEMPIO] resta comunque un comparto fotografico dignitoso, mancano solo alcune funzioni e una resa cromatica degna della concorrenza. 3/5 Batteria Se non vi piace affidarvi alla ricarica più di una volta al giorno, [ESEMPIO] vanta 1 giorno e mezzo di autonomia 4,5/5 Qualità/prezzo A fronte del suo cartellino, [ESEMPIO] non ha nulla da invidiare ai concorrenti di fascia superiore 4,5/5

Valutazione complessiva nelle recensioni

I nostri recensori tengono in considerazione i punteggi della tabella, ma anche le caratteristiche intrinseche dei singoli prodotti, al fine di stabilirne la valutazione complessiva finale, che potrete vedere all'inizio della recensione, espressa in stelle.

Il sistema adottato da TechRadar è progettato per dirvi in breve se valga la pena o meno di acquistare il prodotto recensito. In ogni caso, il nostro consiglio è sempre quello di leggere l'intera recensione, per capire se il prodotto faccia completamente al caso vostro, in base alle vostre specifiche esigenze.

La valutazione finale in stelle va da 1 a 5, ma possiamo indicare anche un mezzo punto, se riteniamo che un prodotto ricada nel mezzo di due punteggi.

Il sistema di valutazione a cinque stelle di TechRadar TechRadar's five star review rating system (Image credit: TechRadar Italia)

I nostri premi per le recensioni

TechRadar prevede quattro premi per i prodotti:

(Image credit: TechRadar)

Premio "Great Value"

Il premio Great Value viene assegnato ai prodotti con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Non viene assegnato insieme a Editor's Choice o Best in Class, dato che il criterio rientra già nei due premi citati.

Premio "Recommended"

Un prodotto di almeno 4 stelle è idoneo al premio Recommended. Sebbene possa avere qualche difetto minore che precluda il voto di 5 stelle, dimostra comunque una qualità sufficiente a essere consigliato.

Premio "Editor's Choice"

Il premio Editor's Choice va ai prodotti con 5 stelle, in conformità alla nostra garanzia.

Premio "Best in Class"

Questo premio viene assegnato ai prodotti migliori delle categorie principali.

Le recensioni Hands-On

Abbiamo due tipi di recensioni: quelle standard e quelle dette "hands-on". È doveroso distinguerle.

Le recensioni Hands-on rappresentano le prime impressioni dell'autore circa un dato gadget, dopo una breve prova.

L'aspetto importante è queste recensioni ci permettono di dare un primo parere, anche a livello basilare.

Usiamo la parola "recensione" in questi casi perché diamo comunque un'opinione concreta basata sull'effettivo utilizzo, senza contare che il termine ci aiuta a essere reperiti facilmente in rete quando fate le vostre ricerche.

In ogni caso, le recensioni hands-on sono diverse da quelle complete. Queste ultime si basano sempre su una prova completa, con benchmark che abbracciano ogni aspetto, e contengono un verdetto finale e una valutazione conclusiva.

I nostri recensori

Testiamo a fondo i prodotti, inserendo anche le nostre impressioni e opinioni personali. (Image credit: TechRadar)

I nostri recensori sono esperti nei settori di appartenenza, con vari anni di esperienza nell'analisi dei gadget. Il nostro team vive immerso nella tecnologia fin dall'arrivo in Italia di TechRadar nel 2019.

Ma il team globale abbraccia 4 continenti, 14 Paesi e 11 lingue diverse.

Il risultato è un team con una conoscenza quasi enciclopedica dei settori trattati. Le nostre recensioni, infatti, non includono solo la prova del prodotto in se, ma anche un contesto vitale e più ampio, per darvi tutte le informazioni che vi occorrono concretamente per decidere se acquistare o meno i gadget di cui vi parliamo.

Esperti specializzati

I nostri autori sono specialisti e sono in contatto costante con le community di appartenenza. Ecco perché siamo in grado di confrontare i prodotti con possibili concorrenti in sede di recensione.

TechRadar affida le recensioni solo agli autori con un adeguato livello di esperienza, sia che si tratti di membri interni del nostro team che esperti esterni, quando occorre.

Di conseguenza, quando vedete una recensione di una soundbar su TechRadar, significa che l'ha scritta un esperto in ambito audio e non uno specialista di smartphone, per fare un esempio.

Come testiamo i prodotti

Il nostro EIC in procinto di allenarsi, per verificare la precisione dei fitness tracker. (Image credit: TechRadar)

Preferiamo i test in condizioni d'uso reali rispetto all'ambiente chiuso del laboratorio perché è nel mondo reale che usiamo i prodotti. Tuttavia, sottoponiamo ogni gadget a benchmark, in base a specifici indicatori di prestazioni.

Scoprite come testiamo i computer portatili e desktop per farvi un'idea.