Come testiamo i computer portatili e desktop: il nostro metodo di recensione

Aggiornamento: dopo aver revisionato questa pagina con informazioni su una serie di test nuovi e al passo con i tempi, abbiamo aggiornato questo spazio con la nostra nuova e più coerente metodologia di classificazione dei prodotti per le nostre numerose guide all'acquisto di prodotti informatici.



TechRadar ritiene che la valutazione dei prodotti si basi sulla convenienza degli stessi. Per questo motivo, esaminiamo i dispositivi informatici, tra cui laptop, convertibili e desktop di tutte le dimensioni, confrontandoli con il loro prezzo e con le altre opzioni disponibili sul mercato. Il nostro processo di recensione si basa anche su test rigorosi per determinare la qualità, le prestazioni e la durata della batteria di ogni macchina.

Qualità costruttiva

Cominciamo con l'esaminare il design e la qualità costruttiva di un computer portatile, per vedere quanto è solido al tatto e se svolge il ruolo per cui è stato progettato.

La qualità costruttiva complessiva è importante, quindi ci impegniamo a testare la resistenza e la durata di ogni sistema. Valutiamo anche la funzionalità di tutte le porte, gli interruttori e le chiusure. La qualità dello schermo viene presa in considerazione, verificando la luminosità, l'uniformità dei toni e l'individuazione di eventuali pixel morti.

La parte finale dei nostri test iniziali riguarda il peso della macchina e la sua relativa portabilità. Successivamente, valutiamo l'usabilità complessiva, compresa la qualità della tastiera, del touchpad e dell'interfaccia utente in generale.

Aggiornamenti e ottimizzazioni

Prima di iniziare a testare ogni portatile, aggiorniamo il sistema con le patch, gli aggiornamenti del firmware e i driver più recenti. Nessun dispositivo rimane fermo nel tempo e questo significa che i numeri dei benchmark sono un obiettivo in costante movimento - e spesso in aumento - ma fa parte del nostro progresso tecnologico.

Per dare a ogni macchina il beneficio del dubbio, prima di eseguire i test attiviamo anche la "modalità ad alte prestazioni". In questo modo ci assicuriamo che la GPU integrata e tutti gli altri componenti del portatile funzionino al massimo delle loro prestazioni. Allo stesso modo, prima di eseguire i test della batteria, impostiamo i portatili sulla "modalità bilanciata" nelle opzioni di alimentazione, per garantire che non si esauriscano prematuramente a causa di un'impostazione non destinata all'uso a batteria.

Laptop e desktop: i benchmark spiegati

Poiché ogni dispositivo viene testato utilizzando la stessa suite di test di benchmark, le sue prestazioni possono essere facilmente confrontate con quelle dei prodotti concorrenti. Ogni recensione è accompagnata dai risultati dei test relativi a quel dispositivo e dal confronto con i suoi concorrenti più vicini.

Prima di affrontare la parte pratica dei nostri test, il portatile viene sottoposto a una serie di benchmark per verificare le prestazioni complessive. Ogni macchina è impostata sullo stesso livello di prestazioni elevate per tutti i test, tranne che per la durata della batteria. In questo modo possiamo valutare l'efficacia del funzionamento al massimo delle sue potenzialità.

Utilizziamo una serie di test sintetici per misurare i componenti di un portatile. Il primo di questi, PCMark 10 battery life , misura la durata della batteria del dispositivo. Dopodiché proseguiamo con un test della batteria che vada a ricreare uno degli utilizzi principali dei laptop odierni: la riproduzione di video (entrambi i test sono spiegati in dettaglio in sezioni dedicate più in basso nella pagina).

Il test PCMark 10 performance viene condotto anche con le impostazioni di prestazioni più elevate, per testare la CPU e la capacità di lavorare in multitasking, nonché di eseguire il rendering di file ed elementi grafici complessi. 3DMark è stato progettato specificamente per testare la potenza del processore grafico del portatile con vari test di modellazione 3D e di fisica dei giochi. In particolare, vengono eseguiti i test Night Raid (rivolto ai portatili da gioco e ai dispositivi a basso consumo), Time Spy (test DirectX 12 ) e Fire Strike (test di di fascia alta) di 3DMark in ciascun dispositivo adatto al gaming.

Il passo successivo è la valutazione delle prestazioni multi-core delle CPU tramite Cinebench R20, che misura varie capacità multi-threading. Geekbench 5 viene pure utilizzato per misurare le capacità single-core e multi-core della CPU.

In genere, se un computer portatile è destinato a un uso generico, ne testiamo anche le prestazioni di gioco "casual" utilizzando il benchmark integrato in Civilization VI, con le impostazioni massime e le impostazioni più basse, il più vicino possibile alla risoluzione di 1080p, se il computer portatile lo permette. Riportiamo i fotogrammi medi al secondo per ciascuno di essi, per dare un'idea di quanto il portatile sia in grado di gestire il gioco leggero.

Se stiamo recensendo un portatile o un desktop da gioco vero e proprio, o talvolta un dispositivo prosumer particolarmente potente, utilizziamo strumenti di benchmark che si trovano in giochi per PC come Cyberpunk 2077 , Total War: Warhammer III , e Dirt 5 per mettere a dura prova i chip grafici dedicati e misurarne le prestazioni. Eseguiamo questi test con le impostazioni più alte e più basse alla risoluzione di 1080p, per dare un'idea dei limiti di potenza del dispositivo alla risoluzione di rendering più comune.

Se si tratta di una workstation creativa progettata per lavori multimediali intensivi come il rendering 3D o l'editing video, eseguiamo anche alcuni benchmark per la creazione di contenuti per misurare le prestazioni relative, come il benchmark Blender Open Data, nonché la codifica di un video 4K in un video 1080p utilizzando Handbrake e registrare il numero di fotogrammi al secondo che è stato in grado di elaborare in media.

Ognuno di questi test di prestazione viene eseguito almeno due volte per garantire un risultato preciso. Se i due risultati di un test variano di oltre 100 punti, il test viene eseguito una terza volta e la media è il punteggio finale.

Test: Durata della batteria PCMark 10

Questo software testa le prestazioni dei dispositivi mobili e la durata della batteria, simulando le attività generali più diffuse come la chat video, la navigazione web e la creazione di documenti mentre il sistema è scollegato dall’alimentazione di rete.

Innanzitutto, tutti i portatili sono impostati su Bilanciato nelle opzioni di alimentazione, se possibile. Inoltre, vengono modificate alcune impostazioni avanzate, tra cui disattivazione di schermo e drive di archiviazione che viene rimossa, oltre all'impostazione del livello critico della batteria al 5%. Soprattutto, questo test viene condotto con la luminosità dello schermo e il volume del sistema impostati al 50%, senza sistemi radio attivi tranne il Wi-Fi. Anche l'illuminazione supplementare è disattivata.

Con la batteria del portatile completamente carica, scolleghiamo l'alimentazione principale. PCMark 10 simula l'uso quotidiano fino a quando la batteria raggiunge il livello critico del 5% e il computer si spegne. Prima di farlo, però, PCMark 10 registra il tempo trascorso nell'esecuzione del test, in modo da ottenere una rappresentazione accurata della durata della batteria nel mondo reale, anziché una stima.

4 ore: non siamo di fronte a una macchina efficiente dal punto di vista energetico, o che non è pensata per la longevità della batteria.

non siamo di fronte a una macchina efficiente dal punto di vista energetico, o che non è pensata per la longevità della batteria. 7 ore: generalmente gli ultrabook arrivano a questa soglia e talvolta anche oltre, così come i laptop con schermi ad alta risoluzione.

generalmente gli arrivano a questa soglia e talvolta anche oltre, così come i laptop con schermi ad alta risoluzione. 10+ ore: solo i laptop meno energivori riescono ad arrivare a tale risultato o addirittura spingersi anche oltre..

Test: Durata della batteria scenario singolo

Oltre a utilizzare PCMark 10 per creare una misurazione sintetica della durata della batteria, abbiamo anche testato la durata dei computer portatili durante una normale giornata di utilizzo attraverso un'attività comune: la riproduzione di video. In questo test reale, facciamo girare un video a 1080p in ciclo continuo attraverso VLC Player e misuriamo il tempo fino al completo esaurimento della batteria in ore e minuti.

Abbiamo fatto funzionare il portatile da una carica completa fino a quando la macchina si è spenta dopo aver esaurito completamente la batteria.

Questo test viene condotto anche con la luminosità dello schermo e il volume del sistema impostati al 50%, senza radio attive tranne il Wi-Fi. Anche l'illuminazione supplementare è disattivata e l'impostazione dell'alimentazione è impostata, se possibile, su Bilanciato.

Come stiliamo le guide di acquisto a classifica dei computer su TechRadar

Il modo in cui TechRadar classifica i prodotti all'interno delle sue guide all'acquisto di prodotti informatici si basa molto sui punteggi ricevuti da ciascun prodotto. Questo ci aiuta a mantenere le nostre raccomandazioni coerenti, ma ci sono alcuni dettagli in più: