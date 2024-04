Il condizionatore indossabile di Sony sembra uscito da Dune. Ecco come va

The Sony Reon Pocket 5 in-hand (left) and on-neck (right)

Il Sony Reon Pocket 5 è un dispositivo termico indossabile che raffredda o riscalda il corpo, a seconda delle condizioni ambientali. Progettato per essere posizionato sulla nuca, Reon Pocket 5 utilizza un "modulo thermos" simile a una piastra e cinque sensori - tre per la temperatura, uno per l'umidità e uno per il movimento - per determinare la temperatura corporea ottimale e, auspicabilmente, regolare la temperatura mentre vi muovete, state in piedi o seduti.

Se guardandolo vi è venuto in mente Dune e in particolare il dispositivo che trattiene l'umidità corporea, non siete gli unici.

Il Reon Pocket 5 offre cinque livelli di raffreddamento e quattro livelli di calore, quindi, in teoria, è utile per un'ampia gamma di situazioni. Il dispositivo funziona automaticamente quando è abbinato al Reon Pocket Tag, che rileva le condizioni esterne e trasmette le informazioni al dispositivo da collo. Il Reon Pocket 5 funziona anche senza questo accessorio simile a una spilla, ma rileva solo la temperatura corporea e non quella dell'ambiente circostante (reagendo quindi alle variazioni della temperatura corporea, anziché prevenirle).

Reon Pocket 5 e Reon Pocket Tag

Se preferite un approccio manuale, il dispositivo può essere controllato tramite la nuova App Reon Pocket di Sony, compatibile con dispositivi iOS e Android. Inoltre, potrete scorrere i suddetti livelli di temperatura tramite Bluetooth, quindi il dispositivo dovrebbe funzionare sempre e ovunque (escursionisti, gioite!). La batteria ricaricabile ha un'autonomia fino a 17 ore.

Per inciso, la tecnologia di climatizzazione a distanza di Sony non è nuova: il primo dispositivo Reon Pocket è stato lanciato in Giappone nel 2019, mentre le versioni successive sono state messe in vendita in Giappone e a Hong Kong. Il Reon Pocket 5, tuttavia, è il primo dispositivo di questo tipo a essere reso disponibile al di fuori dell'Asia.

Al momento è disponibile per il pre-ordine nel regno unito al prezzo di 139 sterline sul sito web di Sony e le spedizioni inizieranno il 15 maggio. Molto probabilmente sarà possibile acquistarlo anche dall'Italia nel giro di qualche settimana, dato che i modelli precedenti sono reperibili su eBay nonostante fossero commercializzati unicamente nei paesi asiatici.

La confezione del Reon 5T comprende il dispositivo stesso, un Reon Pocket Tag e un braccialetto bianco, anche se Sony offre anche un braccialetto beige al prezzo di 25 sterline, nel caso in cui si voglia sostituire il bianco con qualcosa di più tenue.

Sony Reon Pocket 5: prime impressioni

The Reon Pocket 5 Android app (Image credit: Future / Axel Metz)

Ho avuto la possibilità di toccare con mano (o con il collo?) il Reon Pocket 5 in occasione di un recente evento dimostrativo di Sony e sono rimasto piacevolmente sorpreso dall'efficacia del dispositivo nel ridurre (o aumentare) la temperatura corporea con la semplice pressione di un pulsante.

Il modulo thermos è in pratica una piastra calda per il collo e, nonostante le dimensioni ridotte, la maggiore sensibilità alla temperatura in quell'area del corpo fa sì che riscaldandola o raffreddandola tutto il corpo si senta più a suo agio.

Con un peso di soli 116 grammi, il dispositivo non è fastidioso da indossare - mi sono dimenticato che era legato al collo durante una cena di un'ora con il team di Sony - anche se non si può certo dire che sia invisibile. Nella parte anteriore, il collarino si trova appena sopra il colletto e nella parte posteriore il modulo thermos sporge verso l'alto e verso l'esterno, quindi senza dubbio riceverete degli sguardi di "che diavolo è quello?" quando indosserete il Reon Pocket 5 in luoghi pubblici (detto questo, gli AirPods di Apple sono stati ridicolizzati quando sono usciti per la prima volta, e guardateli ora...).

La questione di quando e dove indossare questo prodotto è più ampia; non sono convinto che cercare sempre la temperatura corporea perfetta sia una buona cosa. Ma come semplice strumento per rendere i viaggi più confortevoli, il Sony Reon Pocket 5 mantiene le sue promesse. Complimenti alla prima persona che indosserà contemporaneamente questa e le cuffie per la purificazione dell'aria Dyson Zone.