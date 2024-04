All'interno dell'azienda che restaura i Game Boy per dargli una nuova vita

Potrebbe sorprendervi scoprirlo, ma per diventare un guerriero della sostenibilità non serve necessariamente una vocazione. A volte basta iniziare come un hobby da condividere con qualcuno che si ama. È così che è nata Retrospekt, un'azienda di Milwaukee, Wisconsin, che si occupa di rimettere a nuovo oggetti tecnologici di culto come Game Boy e Walkman di 35 anni fa.

"È davvero divertente portare qualcosa di unico nel Midwest", mi ha detto Adam Fuerst, co-proprietario e CEO di Retrospekt durante un'intervista, aggiungendo che le aziende partner e licenziatarie sono spesso sorprese della loro posizione.

Vestito con una camicia a quadri aperta e una maglietta bianca, Fuerst, 37 anni, ha descritto gli inizi, quasi decennali, di un'azienda che avrebbe recuperato, rimesso a nuovo e rivenduto qualsiasi cosa, dai Game Boy invecchiati agli iPod di quarta generazione, dalle macchine fotografiche Polaroid ai lettori di cassette Sony Walkman.

Fuerst non aveva pianificato l'attività. Mentre frequentava la scuola di specializzazione con l'allora fidanzata, ora moglie e co-proprietaria dell'azienda, Kori Fuerst, nel Wisconsin, hanno iniziato a rimettere a nuovo vecchi apparecchi tecnologici dismessi per hobby. Hanno continuato a farlo fino a quando l'opportunità è arrivata sotto forma del marchio Impossible Film (da allora ribattezzato Impossible Polaroid), che era alla disperata ricerca di altre fotocamere Polaroid per sostenere la sua fiorente attività.

"Eravamo studenti universitari al verde e ci siamo detti che non si può essere più al verde di quanto lo siamo già. Quindi perché non provarci?", ha detto Fuerst.

Quello che è nato, senza un piano preciso, non è tanto una fabbrica di recupero quanto un laboratorio di circa 40 persone, che recuperano centinaia di prodotti al mese in una manciata di categorie principali selezionate (l'azienda produce anche una piccola selezione di nuovi prodotti in stile retrò). Il processo di selezione, tra l'altro, è piuttosto specifico.

"Per noi si tratta di prodotti di massa, riparabili e con un significato culturale", spiega Fuerst.

Naturalmente il Game Boy, che secondo alcune stime ha venduto 120 milioni di unità, è tuttora molto amato e il 21 aprile festeggerà il suo 35° anniversario, soddisfa questo criterio, così come le fotocamere Polaroid (300 milioni di unità vendute) e il Sony Walkman (400 milioni).

Ognuno di questi prodotti richiede competenze tecniche, attenzione ai dettagli e spesso un approccio specifico per riportarli in vita.

I Game Boy utilizzano alcune batterie AA che, quando arrivano a Retrospekt, spesso hanno subito perdite e corroso gli interni del dispositivo.

Rimettere a nuovo l'elettronica di consumo è difficile come ci si potrebbe aspettare. Oltre a pulire la corrosione, Retrospekt potrebbe sostituire l'alloggiamento. Fuerst mi ha detto che l'azienda dispone di quelle che chiama fonti "New Old", ovvero luoghi che conservano le scorte di componenti originali del prodotto, come i telai e i pulsanti del Game Boy, che spesso vengono sostituiti dall'azienda.

"Ma il cervello delle unità viene mantenuto originale. Quindi non stiamo rifacendo lo schermo a matrice di punti per [il Gameboy]", ha detto.

Il team di ricondizionamento smonta i prodotti, li testa al banco e li ripara a livello di componenti. Se necessario, possono anche creare componenti sostitutivi, spesso recuperando altri stock di prodotti ricondizionati.

"La maggior parte dei pezzi che produciamo proviene da 10 unità e da sei unità, per poi ottenere parti di ricambio dalle altre quattro, ad esempio", ha aggiunto Fuerst. Si tratta di una mentalità che si adatta allo scopo più ampio di Retrospekt.

"Il nostro valore per la comunità non è solo quello di procurarci unità funzionanti e rivenderle, ma è quello di recuperare il materiale destinato alla discarica, che nessuno vuole e che francamente è solo spazzatura senza che qualcuno faccia questo lavoro d'amore su ogni unità", spiega Fuerst.

Retrospket applica la stessa cura ad altre categorie di prodotti. Per una recente fotocamera Polaroid 600 a tema Barbie, l'azienda ha utilizzato tutti gli interni originali e ha creato nuovi gusci esterni rosa.

L'azienda si impegna a fondo nel restauro dei lettori di cassette Sony Walkman, un'operazione resa doppiamente difficile dal fatto che le cinghie originali che azionano le bobine del nastro hanno tutte 30 anni e si stanno deteriorando. "Il nostro team ha lavorato duramente per reperire i motori di ricambio per molte di queste unità, e li ha messi a punto con un livello di funzionamento così preciso", ha detto Fuerst. "È una cosa di cui sono molto orgoglioso e che facciamo a centinaia ogni mese".

Altri prodotti ricondizionati molto richiesti sono gli iPod. Ho chiesto informazioni sull'iPod originale, ma l'azienda non riesce a trovare abbastanza pezzi di ricambio. E senza parti di ricambio, Retrospekt potrebbe costruire qualcosa che si discosta dall'esperienza del prodotto originale.

"Vogliamo che qualsiasi cosa esca da qui abbia l'aspetto di un milione di dollari e sia simile all'originale", ha spiegato Fuerst. "Se non riusciamo a procurarci schermi o alloggiamenti di ricambio per alcune di queste cose che stiamo cercando di fare in grandi volumi, è davvero difficile scalare, soprattutto per qualcosa che viene usato e maltrattato così tanto, come un iPod".

Mi ha detto che l'azienda sta soddisfacendo il desiderio di "sperimentare cose retrò. Loro [i clienti] non vogliono una pallida imitazione degli anni '80. Vogliono gli anni '80 o vogliono gli iPod. Vogliono gli anni '80 o gli anni '90. Non vogliono una replica. Vogliono la cosa vera".

Aneddoticamente, la coppia di Game Boy che Retrospekt mi ha inviato, uno del 1989 e l'altro un Game Boy Color del 1998, sono indistinguibili dagli originali, come la coppia di giochi di Tetris inclusi dall'azienda. Anche questi, a quanto pare, sono dei recuperi.

"Li smontiamo. Sostituiamo le celle della batteria all'interno, se hanno una cella della batteria, in modo da poterle salvare", ha detto Fuerst. "Li resettiamo, puliamo anche tutti i contatti all'interno, in modo da avere un ottimo contatto quando lo si usa".

Per la quantità di lavoro e di dettagli che Retrospket mette in tutto ciò che fa, i prezzi di questi gadget ricondizionati non sono così alti come ci si potrebbe aspettare. I Game Boy sono venduti a circa 150 dollari l'uno e i giochi a 29 dollari l'uno.

L'accessibilità, come tutto ciò che Retrospekt fa, non è un caso. "Non sono economici, ma per la quantità di tempo e l'attenzione ai dettagli che viene dedicata a ognuna di queste unità, sono abbastanza accessibili. Questo può accadere solo quando si possono ottenere le unità a un prezzo davvero basso", ha spiegato Fuerst.

Per quanto riguarda le fonti da cui Retrospekt si rifornisce di gadget, il team di acquisto ha a disposizione quella che Fuerst ha definito una varietà di fonti online tradizionali, ma ha aggiunto che "ci sono persone che vengono direttamente da noi e ci dicono: 'Gestisco un impianto di rifiuti elettronici e vedo arrivare questi prodotti'. Ci sono persone che sanno di noi e ci contattano dicendo: "Ehi, ho uno di questi, è corroso, lo volete?" o "Mi date qualcosa per questo?"".

Grazie alla popolarità di gadget come il Game Boy e i lettori di microcassette, c'è una costante offerta di gadget inutilizzati, dismessi e scartati.

Vale anche la pena di notare che Retrospekt non cerca di usare il ricondizionamento o la tecnologia recuperata come scusa per non sostenere i prodotti: ognuno di essi ha una garanzia di rimborso di 14 giorni e una garanzia di tre mesi, anche se anche in questo caso Retrospekt può essere flessibile.

"Abbiamo persone che, purtroppo, dimenticano che tutto non è più costruito come un telefono cellulare. Così c'è un sacco di gente che butta il Walkman sul letto e poi lo fa cadere dal letto al pavimento e si rompe". In questi casi, se il prodotto è fuori garanzia, Retrospekt può offrire uno sconto consistente su un'unità sostitutiva.

"In definitiva, vogliamo assicurarci che questi dispositivi continuino a esistere nel mondo e che le persone li usino e non li conservino semplicemente in un armadio da qualche parte", ha dichiarato Fuerst.

Ero curioso di sapere se Retrospket avesse preso in considerazione la possibilità di recuperare l'iPhone originale, ma Fuerst ha scartato l'idea perché non è sicuro di cosa se ne farebbe la gente. Non c'è un iOS aggiornato su cui farlo girare e la maggior parte delle app non funzionerà più; Retrospekt sta ristrutturando per l'uso, non per lucidare pezzi da museo. Un telefono che Fuerst vorrebbe vedere risorgere dal mucchio di rifiuti è il Motorola Razr originale, che ha descritto come "il miglior telefono mai prodotto".

"Sto solo aspettando che la generazione Alpha scopra i telefoni Razr e li porti al livello successivo, staccando la spina. Non vedo l'ora, credo che per ogni cosa ci sia un contrappeso, e credo che stia arrivando per noi e non vedo l'ora".

In un certo senso Rertospekt è un contrappeso ai nostri decenni di consumismo sfrenato. Abbiamo comprato, usato, amato e poi scartato milioni di gadget, e ora Retrospekt è qui per, a suo modo, riportare l'equilibrio indietro di un po' e tenere alcuni di quei prodotti fuori dalle discariche, almeno per ora.