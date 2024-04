Ho provato la modalità lunga esposizione del Pixel: vi racconto com'è andata

La modalità fotografica Long Exposure di Google, ovvero la classica lunga esposizione, è davvero sorprendente. Ecco, l'ho detto.

La mia passione per la fotografia tradizionale mi spingerebbe a dire che "non è come scattare una lunga esposizione con la mia mirrorless", ma questa modalità fotografica computazionale che di recente ha ricevuto una sezione dedicata nell'app Fotocamera di Google mi fa tentennare.

Di recente ho trascorso una breve vacanza con la famiglia sulla costa e ho messo la sveglia presto per sgattaiolare fuori per un po' di tempo in solitaria alle prime luci dell'alba in una baia appartata nelle vicinanze. Eravamo solo io, il dolce sciabordio delle onde e un cielo drammatico.

Naturalmente, ho portato con me anche la macchina fotografica. Tè caldo in una borraccia da viaggio, banana, blocco note e penna, fotocamera mirrorless, due obiettivi professionali che coprono la lunghezza focale di 24-200 mm, un filtro ND e un treppiede, ed ero pronto a partire. Oh, dimenticavo, avevo anche il Google Pixel 6 in tasca.

Image 1 of 3 La versione standard dell'immagine, completamente inedita. (Image credit: Future | Tim Coleman) Con la modalità foto a lunga esposizione applicata, ma senza modifiche. L'orizzonte va raddrizzato! (Image credit: Future | Tim Coleman) Una versione modificata nel formato originale 4:3 (Image credit: Future | Tim Coleman)

Ho imparato l'importanza di godermi la natura prima di tirare fuori la macchina fotografica dalla borsa, soprattutto se si considera il mio lavoro giornaliero che mi costringe a passare mole ore davanti allo schermo.

Dopo essermi lasciato coinvolgere dalla pace che trasmetteva il caldo sole all'alba, ho iniziato a muovermi sulla spiaggia alla ricerca di composizioni che catturassero la mia attenzione, di foto che mi riportassero alla sensazione di trovarmi lì.

L'alba era incantevole: non era perfetta, ma c'era un bel colore. La marea in uscita stava rivelando sempre di più la spiaggia. Piccole onde si infrangevano contro il pendio di sabbia rosso argilla, risalivano un po' la spiaggia e poi si ritiravano intorno a piccole rocce, creando disegni interessanti.

Negli anni ho scattato alcune foto di paesaggi marini a lunga esposizione e adoro questa tecnica, soprattutto per accentuare il movimento dell'acqua quando si ritira intorno alle rocce. Scatto una rapida foto della scena con il Pixel 6 e mi rendo conto di non aver ancora utilizzato a dovere la modalità foto a lunga esposizione, ora presente nell'app fotocamera con una scheda dedicata.

Image 1 of 2 La maggior parte delle mie immagini preferite della mattinata sono state scattate in formato verticale. Ho apportato una modifica più fredda e lunatica a questa foto utilizzando l'editor dell'app fotocamera del Google Pixel 6. (Image credit: Future | Tim Coleman) La versione standard non modificata della stessa immagine. (Image credit: Future | Tim Coleman)

La modalità foto a lunga esposizione sfoca il movimento, mantenendo nitidi gli oggetti fermi. Questa tecnica creativa può essere utilizzata in diversi modi, e la sfocatura dell'acqua in movimento è una scelta popolare. Dopo aver osservato le scie d'acqua, allineo la foto e scatto.

Funziona un po' come Night Sight / Visione Notturna: è necessario tenere il telefono il più fermo possibile mentre si scatta la lunga esposizione. In questo modo gli oggetti fermi - in questo caso le rocce, le pareti rocciose e la sabbia incontaminata - rimangono nitidi. Questa modalità fotografica computazionale è come la stabilizzazione dell'immagine all'interno del corpo di una fotocamera mirrorless professionale, ma più potente.

Il telefono memorizza sia la foto normale che l'immagine dell'effetto a lunga esposizione (ho incluso entrambe le versioni di ogni immagine per il confronto). Devo dire che l'effetto in questo scenario è convincente (vedi sopra), simile a quello che mi aspetterei dalla mia fotocamera mirrorless che rimane nella borsa a 50 metri di distanza sulla spiaggia.

Qualunque sia la fotocamera utilizzata per la fotografia a lunga esposizione (sia essa una mirrorless o un cameraphone), in questo contesto di accentuazione del ritiro delle acque oceaniche, è necessario continuare a provare e provare e provare per ottenere lo scatto desiderato. Il tempismo è molto difficile.

La cosa migliore è iniziare l'acquisizione con l'onda al suo culmine sulla spiaggia e proprio quando l'acqua inizia a ritirarsi. In questo modo il percorso naturale di ritorno verso l'oceano, sia esso rettilineo o serpeggiante intorno alle rocce, viene accentuato e rappresenta l'energia delle maree.

Image 1 of 2 Non per tutte le scene vale la pena di utilizzare la modalità di fotografia a lunga esposizione. (Image credit: Future | Tim Coleman) Per questa scena preferisco la foto standard. Inoltre, se si osservano da vicino i dettagli dell'immagine utilizzando la modalità foto a lunga esposizione, questi risultano un po' più morbidi. (Image credit: Future | Tim Coleman)

La modalità di esposizione prolungata di Google Pixel non è perfetta - i dettagli sono di solito più tenui rispetto alla versione standard - ma è abbastanza buona e convincente, tanto che non ho avuto bisogno di portare con me la mia fotocamera mirrorless, il treppiede e i filtri ND. Se possedessi il sistema OM OM-1 II (o OM-1), potrei utilizzare la modalità di fotografia computazionale Live ND di quella fotocamera e lasciarmi alle spalle treppiede e filtri ND.

Non ho perso la fiducia nella mia fotocamera "vera e propria", tutt'altro. Verso la fine della mia permanenza in spiaggia, mentre ero ancora solo, una foca giocosa è spuntata tra le onde come un sasso galleggiante. Ho risalito la spiaggia fino alla mia borsa, ho preso la fotocamera con un obiettivo da 70-200 mm e ho ottenuto alcune foto che superano di gran lunga quelle che avrei potuto sperare di ottenere con il Pixel 6.

Continuerò a usare la mia fotocamera "vera e propria" con treppiede e filtri ND anche per le fotografie a lunga esposizione. È solo che ora potrei pensare due volte se valga la pena portarsi dietro tutta quell'attrezzatura per ottenere l'effetto creativo quando ho a disposizione la modalità computazionale in un dispositivo che si infila in tasca.