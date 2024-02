Basta rischi inutili: vogliamo fotocamere mirrorless con la memoria interna!

L'altro giorno stavo guardando fuori dalla finestra della cucina esposta a sud. Abbiamo una mangiatoia per uccelli in bella vista, appesa a un fico adiacente che si crogiola al sole, e un uccello che vedo raramente era appollaiato su uno dei rami sottostanti.

Naturalmente mi sono precipitato a prendere la mia fotocamera mirrorless per scattare qualche foto. Non avevo tempo di armeggiare con le impostazioni della fotocamera dato che l'uccello poteva volare via in un millisecondo e mi sono messo subito a scattare a raffica mentre il volatile passava da un ramo all'altro intorno alla mangiatoia.

Ho ottenuto alcuni scatti fantastici: l'uccello che sbadigliava in modo comico è stato uno dei punti salienti, e tutte le immagini erano ben retroilluminate dal sole del mattino. O almeno, pensavo di aver fatto delle belle foto. Alla fine l'uccello è volato via e io ho premuto il tasto play per trovare la foto dello sbadiglio.

Ops, non c'era la scheda di memoria nella fotocamera. Colpa mia, direte, e avete anche ragione. Però la rabbia del momento mi ha fatto riflettere su una cosa di cui si parla da tempo tra fotografi: perchè la maggior parte delle fotocamere mirrorless non hanno una memoria integrata?

I produttori si stanno trattenendo

So di non essere l'unico ad avere avuto sventure simili; questa volta mi è andata bene dato che si trattava di scatti casalinghi, ma rischiare di perdere un lavoro per una SD non funzionante potrebbe causare danni economici importanti (motivo per cui i professionisti hanno fotocamere con il doppio slot e effettuano sempre un backup). Del resto la memoria esterna rimane un fattore di rischio, seppur limitato, che potrebbe essere totalmente annullato dalla presenza della memoria interna.

Spesso, come è giusto sottolineare, si tratta di un errore del fotografo. Dovremmo ricordarci di fare sempre i controlli di base: batteria carica, scheda di memoria inserita e con capacità sufficiente e via dicendo. Tuttavia, ci sono volte, come nello scenario citato, in cui non c'è tempo per fare questi controlli, o li si dimentica. Detto questo, mi viene spontaneo chiedermi come possa una fotocamera da 2000 e passa euro non avere uno straccio di memoria interna quando ci sono smartphone da 300 euro che hanno 256GB integrati. Cosa c'è di strano?

The Hasselblad X2D 100C has both generous internal memory and a card slot (Image credit: Future)

Ho una fotocamera con memoria integrata, una delle migliori compatte in circolazione, la Ricoh GR III X, che dispone di una modesta capacità di 2 GB. La Hasselblad X2D 100C è un'altra delle mie fotocamere mirrorless preferite e dispone di un'enorme memoria interna da 1 TB e di uno slot per schede, similmente ad alcune Leica digitali.

Questo per dire che è perfettamente possibile includere una memoria integrata in una fotocamera, ma nessuno dei principali marchi di fotocamere lo fa.

Un trucchetto utile per evitare inconvenienti

Dopo la mia clamorosa gaffe, mi sono fatto furbo. Come disse George Bernard Shaw, solo gli sciocchi ripetono gli stessi errori aspettandosi di ottenere risultati diversi, e finalmente sono riuscito a personalizzare la mia fotocamera in modo che non scatti foto se non c'è una scheda di memoria inserita.

La maggior parte delle fotocamere mirrorless per appassionati e professionisti che ho usato hanno un'opzione per bloccare l'otturatore quando non c'è una scheda inserita. Il metodo varia da un modello all'altro, ma con la Nikon Z6 II l'opzione si trova all'interno del menu impostazioni ed è sufficiente premere un tasto per scegliere la propria preferenza. Bloccando l'otturatore, inoltre, sul display EVF/LCD lampeggia il simbolo dell'assenza di scheda, nel caso in cui il feedback nullo della pressione dell'otturatore non fosse abbastanza indicativo.

The pro Nikon Z8 was one of the best cameras of 2023, with a high price tag, but it lacks internal memory for storing files (Image credit: Future)

La regolazione di questa impostazione consente di evitare scenari come quello descritto. Tuttavia, l'impiego di un tale sistema di sicurezza nella fotocamera non è utile se si scopre che, mentre si è sul posto, si sono dimenticate le schede di memoria. Pur avendo trovato questo escamotage, il mio desiderio di avere una mirrorless con memoria integrata rimane imperante.

Perchè no?

Ci sono ragioni per cui i principali marchi non includono la memoria integrata nei modelli più diffusi. Vediamo di che si tratta. Il costo è sicuramente in cima alla lista. La memoria integrata ad alte prestazioni non è economica e i marchi farebbero fatica a includerla nelle fotocamere al di sotto dei 1.000€ senza che ciò comporti un aumento significativo dei prezzi. L'aggiunta di una memoria integrata è invece possibile per le fotocamere professionali al di sopra dei 2.000 dollari.

Tale scelta potrebbe essere causata delle limitazioni in termini di velocità della memoria? Non credo. Le unità a stato solido di alta qualità sono veloci quanto le migliori memorie rimovibili. E francamente mi accontenterei di avere una memoria interna lenta e a basso costo come garanzia, come nella mia Ricoh GR III X, e di combinarla con una memoria rimovibile ad alta velocità. Dopotutto, praticamente tutte le fotocamere che ho usato con memoria integrata accettano anche schede di memoria.

What's better than twin card slots? Built-in memory too! (Image credit: Future)

C'è anche il rischio che la memoria integrata venga corrotta o si guasti. In questo caso, l'unica vera opzione sarebbe quella di rispedire la fotocamera per la riparazione, il che è molto più scocciante rispetto a una scheda di memoria che si può riformattare o semplicemente buttare via se non è riparabile. Anche in questo caso, però, una cosa non esclude l'altra.

Come fotografo amatore che di tanto in tanto fa qualche lavoretto, non mi dispiacerebbe pagare un extra per una fotocamera con memoria integrata. Certo, possiedo già delle schede di memoria che posso riutilizzare per la maggior parte delle fotocamere, ma molte persone devono comunque spendere per le schede di memoria quando acquistano una nuova fotocamera.

Penso di aver esposto il mio caso in modo sufficientemente chiaro, quindi tutto ciò che mi resta da dire a Sony, Canon e compagnia bella è non vi sembra giunta l'ora di integrare un po' di memoria nelle vostre mirrorless, magari senza eliminare le memorie esterne?