Miglior fotocamera del 2019: 10 tra le migliori fotocamere in commercio

È impossibile dire con certezza quale sia la miglior fotocamera in circolazione, ma vogliamo fare del nostro meglio per aiutarvi nella scelta della fotocamera giusta per voi.

La miglior fotocamera per un fotografo professionista è molto diversa rispetto alla fotocamera ideale di un appassionato di sport e avventura o di un principiante che si sta approcciando per la prima volta al mondo della fotografia.

Se siete interessati a conoscere la nostra opinione sulle dieci migliori fotocamere in circolazione, indipendentemente dal livello e dal prezzo, allora continuate a leggere.

In questo articolo abbiamo selezionato quelle che consideriamo essere le migliori fotocamere della loro categoria, spaziando da fotocamere compatte, economiche e poco impegnative alle reflex (DSLR) full-frame, di livello avanzato.

Alcune fotocamere presentano funzioni e prestazioni mozzafiato, mentre altre si sono conquistate un posto in classifica grazie a un buon rapporto qualità/prezzo, oppure perché svolgono bene il lavoro per cui sono state progettate.

Abbiamo testato accuratamente tutte le fotocamere presenti in questa guida, quindi se volete saperne di più su uno dei modelli e vedere altre immagini dei prodotti vi basterà cliccare sul link della recensione completa.

Spiegheremo man mano le differenze tra le fotocamere e il significato di alcune parole tecniche, ma nel caso abbiate bisogno di più aiuto nella scelta della fotocamera giusta per voi potete trovare più informazioni nella nostra guida passo per passo: Qual è la fotocamera giusta per me?

Se avete già le idee chiare sul tipo di fotocamera che volete comprare, potete consultare una delle nostre guide all’acquisto più specifiche che trovate alla fine dell’articolo. In caso contrario, continuate a leggere per scoprire quali sono le migliori fotocamere che abbiamo scelto.

Migliori fotocamere del 2019

Nikon Z6

1. Nikon Z6

La fotocamera mirrorless full-frame di Nikon è un vero successo

Categoria: Mirrorless | Sensore: CMOS full-frame | Risoluzione: 24.5MP | Innesto obbiettivo: Nikon Z-Mount | Mirino: EVF | Display: Touchscreen ribaltabile da 3.2 pollici, 2,100,000 punti | Velocità massima raffica: 12fps | Risoluzione video: 4k | Livello utente: Intermedio/esperto

Mirino EVF ad alta risoluzione

Design raffinato e dalla forma familiare

Supporto limitato per schede XQD

Profondità del buffer limitata

Fino a poco fa la nostra fotocamera mirrorless preferita era l’eccezionale Alpha A7 III di Sony, che è stata spodestata dall’uscita della nuova Nikon Z6 nonostante le prestazioni siano di livello simile. Nikon ha tardato a inserirsi nel mercato delle fotocamere full-frame, ma valeva la pena aspettare. La fotocamera Z6 è stata presentata insieme alla Z7 (che ha una risoluzione da 45.7MP), ha un prezzo competitivo e offre un insieme di funzioni e prestazioni incredibile, che la rende la fotocamera perfetta per un appassionato o per un professionista in cerca di un secondo corpo macchina. Il sensore full-frame da 24.5MP è eccellente, il sistema AF utilizza 273 punti e, nonostante non sia sofisticato come il sistema AF da 693 punti della A7 III, insieme alla modalità a scatto continuo non vi farà sbagliare un colpo. La struttura raffinata e il mirino elettronico ampio e molto luminoso rendono questa fotocamera un prodotto eccellente.

Nikon D850

2. Nikon D850

L’alta risoluzione incontra l’alta velocità

Categoria: Reflex (DSLR) | Sensore: CMOS full-frame | Risoluzione: 45.4MP | Innesto obbiettivo: Nikon F-Mount | Mirino: Ottico | Display: Touchscreen ribaltabile da 3.2 pollici, 2,359,000 punti | Risoluzione video: 4k | Livello utente: Intermedio/esperto

Qualità dell’immagine eccellente

Prestazioni eccezionali

Autofocus lento in Live View

Sincronizzazione tramite SnapBridge

Nonostante sia un dispositivo costoso, la Nikon D850 è la reflex migliore sul mercato, in grado di soddisfare tutte le esigenze. La qualità dell’immagine è semplicemente incredibile grazie al sensore full-frame da 45.4MP, inoltre il sofisticato sistema Autofocus a 153 punti e la raffica da 9fps lo rendono un dispositivo incredibilmente versatile, perfetto per fotografare paesaggi e scattare ritratti anche in condizioni di artificiale. L’arrivo dei modelli Z6 e Z7 potrebbe gettare ombra sulla D850, ma rimane comunque una magnifica fotocamera.

Fujifilm X100F

3. Fujifilm X100F

Il design e i comandi classici rendono questa fotocamera perfetta per gli appassionati delle compatte

Categoria: Compatta di fascia alta | Sensore: APS-C CMOS | Risoluzione: 24.3MP | Innesto obbiettivo: fisso 23mm f/2 | Display: 3.2 pollici, 1,040,000 punti | Mirino: ibrido | Risoluzione video: 1080p | Livello utente: Esperto

Mirino ibrido

Qualità dell'immagine eccellente

Ghiera ISO poco pratica

Risoluzione video solo di 1080p

La X100F è una vera bellezza, sia da vedere che da usare, ma non è adatta a chiunque. È una fotocamera piuttosto grande dallo stile retrò, dotata di un obiettivo fisso da 23mm f/2.0 (equivalente a un 35mm). È stata progettata per fotografi a cui piacciono fotocamere pesanti, con gli stessi controlli manuali dei modelli analogici con pellicola da 35mm. È un modello di nicchia che generalmente viene acquistato da chi possiede già altre fotocamere. È un modello costoso, ma unico nel suo genere: è una fotocamera davvero raffinata sia per le prestazioni che sul piano estetico.

Nikon D3500

4. Nikon D3500

Nonostante non sia tra le reflex per principianti più costosa, per noi è la migliore

Categoria: Reflex (DSLR) | Sensore: APS-C CMOS | Risoluzione: 24.2MP | Innesto obbiettivo: Nikon F-Mount (DX) | Mirino: Ottico | Display: 3.2 pollici, 921,000 punti | Velocità massima raffica: 5fps | Risoluzione video: 1080p | Livello utente: Principiante

Buona qualità dell'immagine

Modalità guida

Display non orientabile

Manca il touchscreen

La Nikon D3500 è la nostra prima scelta quando si parla di reflex per principianti. Alcune caratteristiche sono le stesse della D3400, ma le migliorie includono un nuovo sensore da 24.2MP, i controlli esterni perfezionati e la durata della batteria (fino a 1,550 scatti). La D3500 è un’ottima fotocamera per chi si sta avvicinando al mondo delle reflex grazie alla Modalità Guidata, l’utile strumento di apprendimento che fornisce spiegazioni su funzioni importanti in tempo reale. È sprovvista di touchscreen, ma al momento rimane comunque la nostra reflex per principianti preferita.

Olympus OM-D E-M10 Mark III

5. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Prestazioni di primo livello e dimensioni molto ridotte

Categoria: Mirrorless | Sensore: Micro Quattro Terzi | Risoluzione: 16.1MP | Innesto obbiettivo: Micro Quattro Terzi | Mirino: EVF | Display: Touchscreen ribaltabile da 3 pollici, 1,370,000 punti | Velocità massima raffica: 8.6fps | Risoluzione video: 4k | Livello utente: Principiante/appassionato

Dimensioni compatte

Stabilizzazione su 5 assi

Sensore di dimensioni più ridotte rispetto ad altri dispositivi

Durata della batteria non tra le migliori

Le specifiche più importanti della OM-D E-M10 Mark III non presentano grandi migliorie rispetto alla Mark II, ma Olympus ha comunque ottimizzato una delle nostre fotocamere mirrorless preferite e ora la tentazione di acquistare questo dispositivo raffinato è ancora più grande sia per i principianti che per gli appassionati. Alcuni potrebbero criticare il formato più piccolo del sensore Micro Quattro Terzi (circa la metà rispetto al sensore APS-C), ma questo non compromette la qualità dell’immagine, e significa inoltre che le lenti sono compatte e leggere, esattamente come il corpo macchina. La fotocamera vanta un sistema di stabilizzazione su 5 assi, un buon mirino elettronico, una raffica impressionante da 8.6fps e una risoluzione video 4k: non è di certo un giocattolino, ma una vera e propria fotocamera dall’ottima potenza.

Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

6. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

La fotocamera compatta da viaggio perfetta: piccola, versatile e con un buono zoom

Categoria: Compatta da viaggio | Sensore: CMOS da 1 pollice | Risoluzione: 20.1MP | Innesto obbiettivo: 24-360mm, f/3.3-6-4 | Mirino: EVF | Display: touchscreen da 3 pollici, 1,240,000 punti | Velocità massima raffica: 10fps | Risoluzione video: 4k | Livello utente: Principiante/appassionato

Sensore da 1 pollice

Ottica zoom 15x di qualità discreta

Mirino un po' troppo piccolo

Dispositivo costoso

La Panasonic Lumix ZS200 (conosciuta come Lumix TZ200 fuori dagli USA) è la miglior fotocamera compatta da viaggio in circolazione. È un prodotto di qualità grazie al sensore da 1 pollice, infatti i pixel sono circa 2.4 volte più grandi rispetto a modelli come la Lumix ZS70 / TZ90, e questo permette di scattare foto di qualità molto più elevata con la ZS200. Lo zoom non è profondo come quello di altri modelli, ma un’ottica zoom 15x dovrebbe essere più che sufficiente per scattare in quasi ogni situazione, mentre il mirino elettronico integrato rende più semplice fare fotografie in condizioni di pieno sole. La risoluzione video 4k e la funzione 4k Photo di Panasonic, che permette di scattare fotografie in movimento da 8MP, contribuiscono a rendere questa fotocamera un dispositivo ideale da portare in viaggio. Se state cercando un prodotto ancora più performante e potete permettervi di spendere di più, date un’occhiata alla fantastica Sony Cyber-shot RX100 VI.

Panasonic Lumix GH5S

7. Panasonic Lumix GH5S

La miglior videocamera che possiate acquistare

Categoria: Mirrorless | Sensore: Micro Quattro Terzi | Risoluzione: 10.2MP | Mirino: EVF | Display: Touchscreen orientabile da 3.2 pollici, 1,620,000 punti | Velocità massima raffica: 12fps | Risoluzione video: 4k | Livello utente: Esperto

Sensore dal design ricco di funzioni

Funzioni video incredibili

Manca il sistema di stabilizzazione dell’immagine

Durata della batteria non tra le migliori

La GH5S è un discretamente performante anche per scattare fotografie (nonostante la risoluzione limitata di 10.2MP), ma nasce soprattutto come videocamera. Se cercate un dispositivo sia per foto che per video, orientatevi sulla Lumix GH5, provvista di un sensore da 20.3MP e di un sistema di stabilizzazione dell’immagine integrato. Le prestazioni video della GH5S sono davvero impressionanti, e includono una funzione per girare video cinematografici fino a 60fps con una risoluzione di 4k. Se volete girare video professionali e di qualità senza spendere una follia per comprare una videocamera da professionisti, questo è il meglio che possiate acquistare.

Olympus Tough TG-5

8. Olympus Tough TG-5

Una compatta molto solida, la miglior fotocamera waterproof in circolazione

Categoria: Compatta | Sensore: 1/2.3 pollici | Risoluzione: 12MP | Mirino: N/D | Display: 3.0 pollici, 460,000 punti | Velocità massima raffica: 20fps | Risoluzione video: 4k | Livello utente: Principiante

Dispositivo robusto

Immagini in formato RAW

Interfaccia utente poco chiara

Durata della batteria nella media

La Tough TG-5 di Olympus è stata letteralmente progettata per sopravvivere a qualsiasi situazione. È waterproof fino a una profondità di 15m, ma è molto più che una fotocamera subacquea. La sua resistenza all’acqua è utile anche per escursionisti, ciclisti, sciatori e canoisti. La TG-5 può affrontare facilmente ogni genere di attività all’aperto, infatti è un dispositivo a prova d’urto fino a 100kg e di cadute fino a 2.1m. Può addirittura essere usata a temperature fino a -10°. Olympus ha stranamente deciso di diminuire il numero di pixel, passando dai 16MP della TG-4 ai 12MP della TG-5, ma il supporto al formato RAW rende la qualità dell’immagine superiore rispetto al modello precedente. È possibile girare video a 4k/30p o girare video al rallentatore (120 FPS) in Full HD. Questa è la nostra miglior scelta tra i dispositivi waterproof.

Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500

9. Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500

La bridge per i fotografi in cerca di qualità

Categoria: Bridge | Sensore: CMOS da 1.0 pollici | Risoluzione: 20.1MP | Mirino: EVF | Display: Display orientabile da 3 pollici, 1,040,000 punti | Velocità massima raffica: 12fps | Risoluzione video: 4k | Livello utente: Intermedio/esperto

Ampio sensore da 1 pollice

Autofocus super veloce

Dispositivo ingombrante, pesante e costoso

Assenza di sigillanti resistenti agli agenti atmosferici

Di solito le bridge non ci piacciono particolarmente perché il design del super-zoom comporta l’impiego di un sensore di dimensioni ridotte da 1/2.3 pollici, le stesse dimensioni del sensore delle cosiddette ‘’point and shoot’’. Questa fotocamera da l’impressione di essere una DSLR anche a livello estetico, anche se di certo non ha la stessa qualità di immagine. Comunque, la Panasonic Lumix FZ2000 ha qualcosa di diverso rispetto alle altre. Rinuncia a uno zoom più profondo per un sensore più grande da 1 pollice, un compromesso sicuramente gradito da molti fotografi. Lo zoom raggiunge un massimo di 480mm, un valore piuttosto basso per una bridge, ma è comunque più che sufficiente per un utilizzo classico della fotocamera. Per noi è sicuramente meglio diminuire la portata dello zoom per favorire una lente migliore e più veloce. La FZ2000 ci piace perché unisce la qualità dell’immagine a uno zoom dalla buona portata, con l’aggiunta di controlli manuali e semi-manuali e la possibilità di scattare in formato RAW e girare video in 4k.

GoPro Hero7 Black

10. GoPro Hero7 Black

La regina delle action cam

Categoria: Action cam | Sensore: CMOS da 1/2.3 pollici | Risoluzione: 12MP | Mirino: N/D | Display: Touchscreen da 2 pollici, 1,040,000 punti | Risoluzione video: 4k | Livello utente: Principiante/intermedio

Design raffinato

Ottima qualità dell'immagine

Touchscreen non sempre reattivo

Comandi vocali non sempre funzionanti

La GoPro Hero7 Black è senza dubbio la miglior action cam in circolazione. È costosa se paragonata ad altre fotocamere della stessa categoria ma ha un sacco di funzioni, come la possibilità di girare video in 4k fino a 60fps o video in slow-motion a una risoluzione di 1080p fino a 240fps. La stabilizzazione elettronica HyperSmooth è stata migliorata, e i video offrono un range dinamico più ampio e una migliore performance in condizioni di luce scarsa rispetto alla Hero6 Black. Oltretutto, il dispositivo è waterproof fino a una profondità di 10m ed è dotato di un utilissimo touchscreen da 2 pollici, mentre l’interfaccia utente aggiornata rende la GoPro Hero7 un dispositivo ancora più raffinato. Se state cercando la miglior action cam disponibile, con la Hero7 Black andrete sul sicuro.

Canon PowerShot G7 X Mark II

Great value option: Canon PowerShot G7 X Mark II

Una fotocamera compatta eccezionale

Categoria: Compatta da viaggio | Sensore: CMOS da 1.0 pollice | Risoluzione: 20.1MP | Mirino: N/D | Display: Touchscreen da 3 pollici, 1,040k punti | Velocità massima raffica: 8fps | Risoluzione video: Full HD | Livello utente: Principiante/appassionato

Zoom ad alta velocità

Ottimo design

Sprovvista di mirino

Video ad una risoluzione di soli 1080p

Abbiamo cercato anche una fotocamera che, nonostante non si classifichi tra le migliori o tra le ultime uscite, fosse comunque un prodotto valido. La nostra scelta quando si parla di compatte di lusso è la Fujifilm X100F, ma per chi è alla ricerca di una fotocamera più piccola e meno costosa, la Canon PowerShot G7 Mark II è l’acquisto giusto. L’obiettivo zoom 24-10mm non consente un range focale particolarmente ampio, ma è compensato da un’apertura variabile di f/1.8-2.8. C’è un ottimo touchscreen ricco di controlli manuali e modalità automatiche, mentre il sensore da 20.1MP da 1 pollice permette di scattare foto più dettagliate rispetto alla fotocamera di uno smartphone. Tutto sommato è il dispositivo giusto per chi cerca una fotocamera compatta di ottima qualità.