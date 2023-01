Recensione OM System OM-1

Il touchscreen non funziona per i menu

La OM-1 è una fotocamera piccola, divertente e resistente alle intemperie che offre un'interessante combinazione di vecchio e nuovo per tutti i tipi di fotografi. È una delle fotocamere più maneggevoli in circolazione ed estremamente versatile, grazie alla combinazione di un nuovo sensore da 20 MP, una maggiore precisione dell'AF, una maggiore potenza di elaborazione e modalità di calcolo migliorate. Questa potrebbe essere l'ultima fotocamera a fregiarsi del nome Olympus, ma la OM-1 lascia presagire un futuro brillante per la linea OM sotto i suoi nuovi proprietari.

La OM System OM-1 ha un volto riconoscibile, ma un nome meno familiare. Questo perché è il modello di punta di una nuova serie di fotocamere mirrorless di OM Digital Solutions, che ha acquistato la divisione imaging di Olympus nel 2021. Naturale successore della Olympus OM-D E-M1 Mark III, la OM-1 sarà l'ultima fotocamera ad avere il nome Olympus impresso sul corpo. Ma se le sue prestazioni sono di buon auspicio, sarà la prima di molte fotocamere del sistema OM che verranno.

Il suo nome può essere un tributo all'originale Olympus OM-1, una reflex da 35 mm di 50 anni fa, ma la OM-1 è una fotocamera molto moderna e un piacere da usare. Tutto ciò che abbiamo amato del sistema Micro Quattro Terzi di Olympus nel corso degli anni è stato potenziato, con miglioramenti tangibili in quasi tutti i settori, in particolare la maneggevolezza, la potenza, la velocità (e la precisione) dell'AF e le modalità di calcolo.

Una menzione speciale va al primo sensore CMOS Micro Quattro Terzi "impilato" (stacked). Ha la stessa risoluzione di 20 MP dei precedenti sensori Olympus, il che potrebbe essere deludente per alcuni, ma il nuovo design BSI (backside-illuminated) offre una maggiore velocità di lettura e dispone di Quad Pixel AF con 1.053 punti AF a croce che coprono l'intero sensore. Il risultato è una maggiore velocità e precisione dell'AF, a condizione che si selezioni la modalità AF appropriata per lo scenario che ci si presenta davanti.

Il Tracking AF è tutt'altro che perfetto. Come molte fotocamere, la OM-1 consente di selezionare manualmente il tipo di soggetto da seguire, ma per qualche motivo il rilevamento di persone e volti non è incluso in questo menu. Per facilità d'uso, preferiamo l'approccio di Nikon all'inseguimento automatico dei soggetti. Inoltre, anche se l'acquisizione del soggetto è più rapida, l'AF a inseguimento non è preciso quanto altri sistemi quando la linea di vista è disturbata.

OM Digital Solutions sostiene che il nuovo processore TruePix X è fino a tre volte più veloce della versione precedente utilizzata nella Olympus OM-D E-M1 Mark III, e ne abbiamo constatato i vantaggi in diversi scenari di ripresa, tra cui la modalità computazionale High Res Shot, due volte più veloce. Anche la lettura del sensore è due volte più veloce rispetto alla E-M1 III, il che riduce l'effetto rolling shutter, sebbene le fotocamere full-frame di punta come la Nikon Z9 e la Sony A1 siano più veloci.

Lo scatto continuo con C-AF raggiunge i 10 fps con l'otturatore meccanico, i 50 fps in modalità elettronica silenziosa o i 120 fps con la messa a fuoco fissa, mentre il processore potenziato cancella rapidamente il buffer per farvi tornare in gioco più velocemente. Si tratta di una potenza notevole, che contribuisce a portare la OM-1 in cima alla nostra guida delle migliori fotocamere per la fotografia naturalistica.

Il sensore sovrapposto, che non è disponibile sulla più recente OM System OM-5, apre la strada a una migliore qualità dell'immagine, soprattutto in termini di prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e gamma dinamica. Si tratta di un'ottima notizia, perché è proprio in questi scenari che il sensore Micro Quattro Terzi di solito non è all'altezza del full-frame.

Combinando il nuovo sensore e il sistema AF rinnovato con la sempre sorprendente stabilizzazione dell'immagine basata sul sensore, ora valutata fino a 8EV, si ottiene una fotocamera compatta perfettamente adatta a una varietà di scatti a mano libera. Abbandonate il treppiede e dimenticate i filtri: mettete in valigia la fotocamera e l'obiettivo.

Nonostante i miglioramenti nella qualità dell'immagine, c'è il solito problema del Micro Quattro Terzi rispetto a un formato più grande come il full-frame quando si scattano foto singole senza alcuno stacking computazionale. Come per gli smartphone, le modalità di calcolo della OM-1 riducono in parte il divario; ad esempio, lo scatto ad alta risoluzione aumenta la risoluzione fino a 80MP e consente di ottenere scatti nitidi, ma solo per i soggetti immobili.

Detto questo, per molti hobbisti, in particolare per chi scatta foto d'azione e di fauna selvatica, il formato Micro Quattro Terzi è il più sensato, con super-teleobiettivi nitidissimi che vi permettono di avvicinarvi all'azione senza rovinarvi la schiena (o il conto in banca). C'è un obiettivo di alta qualità per ogni tipo di fotografo e, in definitiva, le dimensioni e il peso ridotti della OM-1 sono liberatori, in quanto offrono libertà e versatilità . Tutto ciò la rende una delle migliori fotocamere mirrorless che si possano acquistare, e anche una delle migliori fotocamere da viaggio in circolazione.

Anche la risoluzione dell'EVF e del display touchscreen della OM-1 è stata notevolmente migliorata rispetto alla E-M1 III, mentre la fotocamera si adatta perfettamente alla mano, anche se i comandi possono essere un po' stretti. La OM-1 è stata progettata per scattare più a lungo grazie a una nuova batteria ed è in grado di resistere alle condizioni più difficili grazie all'impermeabilità IP53 - ci siamo divertiti a provarla sotto la pioggia.

Alcuni guarderanno alle dimensioni del sensore e rifiuteranno la OM-1, incentrata sulle foto, con il suo prezzo di 2.200 euro (Si apre in una nuova scheda). Ma se la OM-1 rappresenta l'apice della fotografia Micro Quattro Terzi - un formato che ha i suoi vantaggi - non è da meno nemmeno per i video, con la registrazione interna 4K 60fps a 10 bit e l'eccellente stabilizzazione dell'immagine per le riprese "run-and-gun".

Capace, resistente, comoda in mano e divertente da usare, la OM-1 è un chiaro passo avanti rispetto alla E-M1 III e sicuramente piacerà a molti fotografi che non vogliono le dimensioni o l'ingombro di una full-frame.

OM System OM-1: data di uscita e prezzo

L'OM System OM-1 è disponibile per l'acquisto da subito al prezzo di 2.199 € per il solo corpo macchina.

Si tratta di un aumento di prezzo rispetto alla Olympus OM-D E-M1 Mark III, lanciata nel 2020 a 1.799 euro, ma la OM-1 eredita anche le caratteristiche della Olympus OM-D E-M1X, il cui prezzo di lancio era di 2.999 euro.

È inoltre possibile acquistare il sistema OM-1 con l'obiettivo in kit M.Zuiko Digital ED 12-40 mm f/2.8 Pro II a 2.799 euro.

Nel complesso, è un prezzo ragionevole per la tecnologia offerta dal sistema OM OM-1, anche se questa macchina non è proprio competitiva. La Fujifilm X-T4, ad esempio, costa attualmente solo 1.599 euro, il che rappresenta un buon affare, nonostante la tecnologia più vecchia.

Anche fotocamere full-frame come la Canon EOS R6 (2.199 euro) non sono molto più costose della OM-1. Le dimensioni del sensore non sono tutto (come scopriremo in questa recensione), ma i sistemi full-frame offrono una qualità d'immagine superiore senza trucchi di calcolo, e dispongono di sistemi di obiettivi piuttosto maturi.

OM System OM-1: design

Design comodo e compatto in stile DSLR

Resistenza agli agenti atmosferici con grado di protezione IP53

Impressionante EVF da 5,69 mln. di punti

Sarà difficile trovare un'altra fotocamera meglio costruita o più comoda da tenere in mano della OM-1. Il design è molto simile a quello delle fotocamere OM-D E-M1 di Olympus, con il loro design compatto in stile DSLR, compresa l'ampia impugnatura che sembra sempre adattarsi meglio alla mano rispetto alla maggior parte delle fotocamere simili.

Se hai scattato con una fotocamera della serie E-M1, allora ti troverai bene con la sensazione e la disposizione dei controlli della OM-1. Il corpo macchina è stato perfezionato con bordi curvi e lisci, un nuovo pulsante di scatto e pulsanti concavi per le modalità AF e Drive, presumibilmente progettati per ridurre la probabilità di pressioni accidentali.

Chi ha spesso bisogno di indossare i guanti potrebbe trovare i pulsanti un po' più complicati rispetto a quelli della più grande E-M1X, una fotocamera che si bilancia meglio in mano, con i super teleobiettivi. Tuttavia, la OM-1 ha un buon design per tutti gli usi e la si può usare anche con i super-tele, occasionalmente. L'impugnatura verticale opzionale la rende più grossa ma non molto più comoda, invece.

La OM-1 è anche una piccola fotocamera robusta. In controtendenza rispetto alla norma del settore, la capacità di resistere alle intemperie è stata ufficializzata con un grado di protezione IP53. Con un obiettivo PRO montato, non ci siamo fatti scrupoli a scattare con la OM-1 sotto gli acquazzoni e nelle strade londinesi bagnate dalla pioggia, anche se non possiamo commentare l'impatto di un'esposizione prolungata a climi estremi.

Entrambi i display beneficiano di un significativo aumento della risoluzione. L'EVF (mirino elettronico) vanta ora 5,76 milioni di punti e il touchscreen da 3 pollici con angolo di visione variabile un discreto 1,62 milioni di punti. L'EVF ha una rapida frequenza di aggiornamento di 120 fps, ed è un sogno da usare. Ci piacerebbe che il touchscreen funzionasse anche per i menu - l'omissione di questa funzionalità sembra strana - ma per il resto si gestisce perfettamente ed è utile per la messa a fuoco touch.

A proposito di menu, la OM-1 presenta un nuovo layout orizzontale codificato a colori: puoi passare alla serie successiva di opzioni utilizzando la ghiera anteriore o scorrere le varie opzioni di ciascuna serie utilizzando la ghiera posteriore. In generale, gli utenti Olympus troveranno il nuovo layout dei menu più veloce da navigare rispetto al passato, con voci raggruppate in modo sensato; manca una vera e propria struttura ad albero, però, quindi bisogna ricordare dove si trovano i sottogruppi.

Il secondo gruppo del menu è dedicato alle modalità di elaborazione. Ci sono le modalità High Res Shot, Live ND, Focus Stacking, HDR e Multiple Exposure, di cui parleremo più avanti.

Nascosti all'interno dell'impugnatura curva per il pollice - un bel tocco di design, tra l'altro - si trovano i due slot per le schede SD. Lo sportello è dotato di una serratura sicura e si apre facilmente; entrambi gli slot sono compatibili con lo standard UHS-II. Chiaramente OM Digital Solutions ritiene che non ci sia ancora bisogno dello slot per schede CFexpress Type B, più veloce.

La durata della batteria è stata migliorata di circa il 25% rispetto alla E-M1 III: la nuova unità BLX-1 offre 520 scatti con una carica completa. Si tratta di una potenza impressionante, inoltre la OM-1 può essere ricaricata anche in viaggio e durante l'utilizzo grazie alla porta USB-C. Per una fotocamera di punta è un peccato che non venga fornito un caricatore rapido adeguato, quindi, a meno che non ne acquisti uno, la ricarica è solo tramite USB.

Caratteristiche e prestazioni

Il sensore stacked consente una velocità di raffica fino a 50 fps

Inseguimento del soggetto per persone, uccelli, animali e veicoli

Stabilizzazione interna al corpo per una compensazione fino a otto stop

Altri elementi degni di nota, nella OM-1, sono il nuovo processore d'immagine TruePix X e il sensore stacked. Attualmente, la potenza del processore sta portando fotocamere come la Nikon Z9 a un livello superiore e il nuovo processore della OM-1 è tre volte più potente della versione precedente, stando alle dichiarazioni del produttore. Nell'uso reale, abbiamo riscontrato che la fotocamera è due volte più veloce della E-M1 III in numerose aree.

Le immagini vengono elaborate molto più rapidamente, il che significa che la OM-1 è meglio equipaggiata della E-M1 III per la fotografia d'azione seria, e anche le sue modalità di calcolo funzionano più velocemente. Se hai già utilizzato modalità computazionali come High-Res Shot, saprai bene quanto sia lunga l'attesa per vedere l'immagine finale apparire sullo schermo; ebbene, questa attesa è stata dimezzata.

Le velocità di scatto a raffica con AF continuo e AE sono ora di 10 fps con l'otturatore meccanico e fino a 50 fps con l'otturatore elettronico; se non hai bisogno dell'AF continuo, puoi arrivare a 120 fps. Si tratta di una potenza incredibile, inoltre le sequenze vengono elaborate più velocemente, il che significa che la fotocamera è pronta a scattare di nuovo a pieno ritmo con una minore attesa.

Oltre alla potenza del processore, le modalità di elaborazione si trasformano con una maggiore velocità di lettura del sensore. Il sensore stacked ha una velocità di lettura di 1/125 sec, che è la metà di quella del sensore della Nikon Z9, ma due volte più veloce di quello della EM-1 III, e quindi riduce di uno stop l'impatto del rolling shutter.

Applicato alla modalità Scatto ad alta risoluzione, questo aumento di velocità può portare la risoluzione da 20MP a 50MP quando si scatta a mano libera, o a 80MP con un treppiede (abbiamo provato quest'ultima modalità a mano libera, scoprendo che c'è davvero bisogno di un treppiede), e gli effetti negativi del movimento sono dimezzati.

C'è ancora molta strada da fare e lo scatto ad alta risoluzione funziona davvero al meglio solo per i soggetti fermi, ma un ulteriore miglioramento della velocità di lettura del sensore potrebbe rendere la modalità più utilizzabile per i soggetti in movimento e, in teoria, rendere le limitazioni di risoluzione un ricordo del passato.

La stabilizzazione dell'immagine integrata nella OM-1 permette di scattare foto a mano libera con una velocità dell'otturatore pari a 1/4 di secondo. (Image credit: Future)

Olympus è stata pioniera delle modalità computazionali nelle fotocamere e le prestazioni di queste modalità sono state migliorate grazie alla nuova potenza di elaborazione. Considerando che queste modalità sono principalmente dei rimedi per le limitazioni delle dimensioni del sensore, possiamo immaginare che questa sia un'area in cui OM Digital Solutions cercherà di apportare continui miglioramenti nei prossimi anni.

All'interno del nuovo sensore stacked c'è l'AF Quad-Pixel con un nuovo array AF a rilevamento di fase a croce da 1.053 punti che copre l'intera area dell'immagine. Si tratta di un enorme aumento dei punti AF e della copertura, che migliora notevolmente le prestazioni AF complessive.

Il rilevamento AF dei volti e degli occhi della OM-1 funziona bene, ma i menu non sono intuitivi come potrebbero essere. (Image credit: Future)

L'AF a rilevamento dei volti e degli occhi è già una tecnologia collaudata nelle fotocamere E-M1, in grado di garantire una messa a fuoco nitida sulle caratteristiche importanti dei soggetti, ma che dire delle prestazioni dell'AF a inseguimento, che storicamente ha avuto dei limiti?

Per ottenere il massimo dall'AF a inseguimento, il fotografo deve assegnare correttamente l'area AF e il tipo di soggetto, per il quale è possibile scegliere tra uccelli, animali, persone, aerei, treni e automobili. Separare la voce "persone" dal menu Rilevamento soggetto, tuttavia, sembra una scelta strana.

In base alla nostra esperienza di fotografi di persone, uccelli, tassi e cervi, l'AF a inseguimento della OM-1 è efficace quando c'è una chiara linea visiva del soggetto. Un riquadro sempre mutevole circonda il corpo del soggetto, con un secondo riquadro sopra l'occhio, assicurando che tutto funzioni bene, e la verifica delle immagini catturate conferma un AF nitido nella maggior parte dei casi.

I problemi sorgono quando la linea visiva è disturbata. Abbiamo riscontrato che il tracking AF perde la sua aderenza quando il soggetto è parzialmente ostruito, ad esempio un uccello circondato dai rami di un albero. In questi casi, abbiamo optato per un'area di autofocus più piccola per una messa a fuoco più accurata, che può essere facilmente eseguita utilizzando il joystick posteriore o il touchscreen.

Nonostante tutte le sue caratteristiche, non riusciamo a toglierci di dosso la sensazione di non aver sfruttato al meglio il sistema AF e di aver bisogno di più pratica. In qualche modo non sembra intelligente come gli altri e al momento la OM-1 non è all'altezza dei migliori sistemi AF a inseguimento di Nikon, Sony e simili, anche se i progressi sono evidenti.

Si tratta comunque di un'ottima fotocamera a tutto tondo, completata da uno dei sistemi di stabilizzazione dell'immagine più efficaci sul mercato. Con una risoluzione fino a 8EV (a seconda dell'obiettivo utilizzato), la OM-1 è in grado di offrire foto nitide a mano libera con velocità dell'otturatore incredibilmente basse. Permettere di catturare più luce aumentando la velocità dell'otturatore è uno dei tanti modi in cui la OM-1 può contrastare i limiti delle prestazioni del suo sensore Micro Quattro Terzi in condizioni di scarsa illuminazione.

OM System OM-1: qualità delle immagini e dei video

Sensore stacked Micro Quattro Terzi da 20,4 MP

Gamma ISO di 200-25.600 (espandibile a ISO 80-102.400)

Scatta in 4K-60p con profondità di colore a 10 bit

Sono passati molti anni da quando abbiamo visto per la prima volta un sensore Micro Quattro Terzi da 20MP, che è la risoluzione del sensore della E-M1 III e adesso della OM-1. Abbiamo raggiunto il picco di qualità delle immagini Micro Quattro Terzi? Beh, la risoluzione non è tutto e il nuovo sensore stacked e l'ultimo processore migliorano indirettamente la qualità dell'immagine, soprattutto grazie alle modalità multi-scatto.

La gamma di sensibilità ISO 200-25.600 può essere estesa a ISO 80-102.400, anche se per le immagini a scatto singolo ci approcceremmo alla OM-1 in modo simile alla E-M1 III, scattando felicemente fino a ISO 6.400.

Si ottiene la migliore qualità d'immagine rimanendo tra ISO 200 e ISO 1.600, e noterai un leggero miglioramento rispetto alla EM-1 III nella gestione del rumore fino a ISO 25.600. Un altro gradito miglioramento è che la riduzione del rumore JPEG appare meno aggressiva e più raffinata rispetto al passato.

Le modalità multi-scatto offrono potenzialmente il più grande salto di qualità dell'immagine e hanno stuzzicato la nostra voglia di saperne di più.

Queste modalità combinano diverse immagini per ottenere vari effetti; ad esempio, Live ND "finge" una lunga esposizione fino a 6EV, mentre Focus Stacking aumenta la profondità di campo. Inoltre, anche se si può usare Scatto ad alta risoluzione principalmente per migliorare la risoluzione, questa modalità aumenta in modo significativo la gamma dinamica.

Per ottenere la migliore qualità video dalla OM-1, il formato H.265 offre il 4K 10-bit fino a 60fps. In questo formato, puoi scegliere tra OM-Log o Hybrid Log Gamma e non abbiamo notato alcun calo di qualità tra le registrazioni a 30p e 60p. Si tratta di un risultato impressionante e di un solido upgrade. Se si attiva la stabilizzazione dell'immagine - fondamentale per ottenere video fluidi a mano libera - viene applicato un piccolo ritaglio all'area dell'immagine 4K.

La OM-1 non offre lo stesso livello di funzioni di gestione video di una fotocamera come la Panasonic Lumix GH6, ma la qualità dell'immagine video è eccellente e questa è una fotocamera ibrida estremamente capace.

Vale la pena di comprare la OM System OM-1?

Comprala se ...

Sei un fotografo d'azione che vuole il miglior rapporto qualità/prezzo Il nuovo sensore stacked della OM-1 con sistema AF Quad-Pixel migliora le prestazioni dell'autofocus e sarà difficile trovare un sistema migliore a questo prezzo. Il rilevamento del soggetto con l'AF a rilevamento oculare ora si estende a uccelli, animali e persone, oltre che a veicoli e aerei, mentre la profondità di campo consentita dal formato Micro Quattro Terzi si adatta perfettamente alla fotografia naturalistica super-telefotografica.

Vuoi viaggiare leggero Piccola, leggera, resistente e intuitiva da usare, la OM-1 fa parte di un sistema Micro Quattro Terzi ben consolidato che ha senso per i fotografi che vogliono liberarsi dal peso del kit. Una macchina full-frame equivalente sarà probabilmente il doppio delle dimensioni, del peso e del prezzo; inoltre, l'efficace stabilizzazione dell'immagine e le modalità di calcolo riducono la necessità di accessori come il treppiede e i filtri dell'obiettivo.

Vuoi uno strumento fotografico serio e divertente La OM-1 ha tutte le carte in regola per ispirare i fotografi di tutti i livelli che scattano su una grande varietà di soggetti. Scatta a 50 fps con l'AF continuo, controlla facilmente l'esposizione in manuale, diventa creativo con le modalità di calcolo dedicate, accelera il flusso di lavoro delle immagini... questa fotocamera può essere tutto ciò che vuoi.

Non comprarla se...

Vuoi la risoluzione Nel 2022, 20MP in una fotocamera di punta incentrata sulla fotografia con questo prezzo sono pochi. La modalità computazionale High-Res Shot può offrire scatti nitidi a mano libera a 50MP, ma funziona solo per i soggetti immobili. Per molti, 20MP sono sufficienti, ma non avrai molta flessibilità di ritaglio dopo la cattura.

Vuoi la migliore qualità d'immagine a scatto singolo Sebbene il formato Micro Quattro Terzi possa essere vantaggioso per la fotografia naturalistica in super-tele, le sue prestazioni in condizioni di scarsa luminosità non sono all'altezza di quelle del full-frame. Inoltre, 20MP possono essere troppo pochi. Le soluzioni computazionali sono ottime per scenari specifici, ma non possono essere utilizzate per tutto.

Fai molte riprese video Grazie alla registrazione interna 4K/60p a 10 bit e all'eccellente stabilizzazione, la OM-1 convince per i video. Tuttavia, la Panasonic Lumix GH6 è in vantaggio per gli amanti dei video Micro Quattro Terzi.

