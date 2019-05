Le migliori fotocamere compatte del 2019. Dieci compatte al top per tutte le esigenze

Dai modelli punta e scatta per chi inizia a quelli top super accessoriati. Ecco le migliori fotocamere compatte disponibili in commercio.

Il settore delle fotocamere compatte è cambiato notevolmente negli ultimi anni. Gli smartphone, che integrano fotocamere di qualità sempre migliore, hanno letteralmente decimato il settore delle compatte economiche e i produttori per recuperare quote di mercato hanno dovuto inserire sempre nuove funzioni in modo da renderle appetibili ai consumatori.

Rispetto ai modelli di qualche anno fa, le nuove compatte hanno sensori decisamente più grandi e riescono perciò a realizzare fotografie migliori rispetto a qualsiasi smartphone. Anzi, in alcuni casi le compatte di fascia alta riescono a ottenere immagini paragonabili a quelle delle reflex e delle mirrorless.

La grande varietà di fotocamere compatte disponibili in commercio significa che c’è oggi una possibilità di scelta per ogni necessità e budget.

Ci sono poi piccole compatte tascabili che hanno un super zoom ottico. E delle compatte bridge che assomigliano alle reflex pur avendo un obiettivo fisso e tante funzioni automatiche facili da attivare (ma non aspettatevi la stessa qualità di immagine delle reflex). Per non parlare poi dei modelli impermeabili e delle compatte di fascia alta che sono vere alternative alle reflex o alle mirrorless per chi cerca la portabilità.

Se vi serve aiuto nella scelta della vostra prossima fotocamera vi suggeriamo di dare un’occhiata al nostro speciale Quale fotocamera mi conviene acquistare?

Altrimenti continuate a leggere per scoprire quale modello di compatta abbiamo scelto tra le migliori disponibili in commercio.

Ottimo rapporto qualità-prezzo: Sony Cyber-shot RX100 III

Non è nuovissima, ma ha una grande dotazione

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Lente: 24-70mm, f/1.8-2.8 | Display: 3 pollici inclinabile, 1,3 milioni di pixel | Mirino: EVF | Raffica: 10fps | Video: 4K | Utentel: Principiante/Intermedio

Sensore grande e di qualità

Finiture di alto livello

Manca il touchscreen

Zoom a escursione ridotta

Prima di analizzare le fotocamere compatte oggi disponibili in commercio vogliamo citare un modello dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. La più recente compatta Sony, la RX100 VI , è sicuramente una delle migliori della sua categoria, ma allo stesso tempo è alquanto costosa. Fortunatamente tutti modelli delle generazioni precedenti sono ancora disponibili a prezzi competitivi. Tra questi la RX100 III si distingue per offrire una buona dotazione a un ottimo prezzo. Il grande sensore da un pollice offre un buon livello di dettaglio mentre la veloce ottica zoom la rende una compagna preziosa. C'è anche un mirino integrato che si solleva e un display inclinabile (ma non di tipo touch). Bisogna poi considerare le finiture eleganti e di ottima qualità che rendono questa compatta un vero affare.

Le migliori fotocamere compatte del 2019

1. Fujifilm X100F

La X100F è la compatta perfetta per l’appassionato di fotografia

Sensore: APS-C CMOS, 24.3MP | Lente: 23mm f/2 | Display: 3.0 pollici, 1,040,000 pixel | Mirino: Ibrido ottico/EVF | Raffica: 8fps | Video: 1080p | Utente: Esperto

Struttura elegante

Mirino ibrido

Video 1080p

No zoom

Tra le compatte che abbiamo provato è una delle più costose e non è certo per tutti, ma se state cercando una fotocamera di ottima qualità non rimarrete delusi dalla fantastica X100F. Tutto in lei trasuda classe. A differenza di molte compatte che abbiamo provato, ha una lente a fuoco fisso al posto del classico zoom, ma questa lente di lunghezza focale equivalente a un 35 mm con diaframma 2.0 è accoppiata a un sensore APS-C da 24,1 megapixel di dimensioni simili a quelle di una buona reflex, ed è grado di ottenere risultati strepitosi. Ci sono anche i controlli manuali sul corpo e grazie al mirino ibrido intelligente potrete scegliere se scattare con quello elettronico oppure ottico, divertendoti in entrambi casi. Serve sicuramente una buona conoscenza della tecnica fotografica per ottenere i migliori risultati, ma la X100F è una fantastica fotocamera che imparerete ad amare se deciderete di acquistarla.

2. Panasonic Lumix ZS200 / TZ200

La migliore compatta con super zoom oggi disponibile

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Lente: 25-360mm, f/3.3-6.4 | Display: 3.0 pollici touchscreen, 1,240,000 pixel | Mirino: EVF | Raffica: 10fps | Video: 4K | Utente: Principiante-intermedio

Grande sensore da un pollice

Zoom15x

Piccolo mirino elettronico

Display fisso

Panasonic ha praticamente inventato la categoria delle compatte tascabili con super zoom. Nonostante la grande concorrenza, la gamma delle TZ ha continuato a dominare la categoria e siamo convinti che la Lumix TZ200 non sarà da meno. Come abbiamo visto con la Lumix TZ100, Panasonic è riuscita a mantenere le dimensioni ridotte della serie TZ inserendo il grande sensore da un pollice in grado di ottenere una migliore qualità dell’immagine. La lunghezza dello zoom non sarà da record, ma un fattore d’ingrandimento 15X dovrebbe essere più che sufficiente per la maggior parte degli utenti. In più troverete un mirino elettronico (anche se piccolo) e un grande display touch. Se state cercando una fotocamera compatta versatile e in grado di scattare fantastiche fotografie, l’avete trovata.

3. Sony Cyber-shot RX10 IV

Costosa ma tecnicamente dotata e con una focale zoom da record

Sensore: 1 pollice CMOS, 20.2MP | Lente: 24-600mm, f/2.4-4 | Display: 3.0 pollici inclinabile touchscreen, 1.44m dots | Mirino: EVF | Raffica: 24fps | Video: 4K | Utente: IIntermedio/esperto

Ottimo sensore

Lente zoom di qualità

Costosa

Interfaccia comandi non all’altezza

Se state cercando una compatta bridge tutto-in-uno, la RX10 IV di Sony è la migliore in circolazione. Certo, la qualità costa, ma vedendo quello che offre il settore per modelli simili ci si rende conto che la RX10 IV fa gara a sé. Grazie a uno spettacolare zoom 24-600mm f/2.4-4, la RX10 IV migliora le caratteristiche della RX10 III grazie a un ottimo sistema di autofocus che rende giustizia alle altre componenti, mentre il sensore da un pollice e 20,1 MP offre dettagli eccellenti. La maneggevolezza è simile a quella di una reflex con in più un grande display touch. Senza dimenticare la possibilità di catturare video in 4K e di scattare a 24 fotogrammi al secondo. Impressionante.

4. Canon PowerShot G9 X Mark II

Potenza compatta

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Lente: 28-84mm, f/2-4.9 | Display: 3.0 pollici touchscreen, 1,040,000 pixel | Mirino: No | Raffica: 8.2fps | Video: 1080p | Utente: Principiante/Intermedio

Dimensioni compatte

Semplice da usare

Escursione limitata zoom

No video 4K

Anche se ci sono ormai diverse fotocamere compatte con sensore da un pollice, la Canon PowerShot G9 X Mark II si distingue per le dimensioni minime e per i comandi semplificati. Le dimensioni tascabili obbligano comunque ad alcuni sacrifici, come la lunghezza dello zoom relativamente ridotta. In ogni caso se state cercando una fotocamera compatta in grado di realizzare immagini di qualità superiore a quelle di un qualsiasi smartphone e con buone funzioni di connettività e controlli semplici da usare, la PowerShot G9 X Mark II è un’ottima scelta.

5. Panasonic Lumix LX100 II

Una compatta brillante per fotografi appassionati

Sensore: Micro Quattro Terzi, 17MP | Lente: 24-75mm, f/1.7-2.8 | Display: 3.0 pollici touchscreen, 1,240,000 pixel | Mirino: EVF | Raffica: 11fps | Video: 4K | Utente: Intermedio

Eccellente qualità dell’immagine

Controlli sul corpo macchina di qualità

Zoom lento

Display fisso

Anche se la lente zoom da 24-75mm è modesta per una compatta, consigliamo di non trascurare la Lumix LX100 II se state cercando una compatta versatile in grado di scattare ottime foto. Non solo l’obiettivo ha un’apertura variabile f/1.7-2.8, ma il sensore da 17 MP Micro Quattro Terzi permette di ottenere una qualità dell’immagine con pochi paragoni. Integra anche un comodo e un grande display touchscreen (anche se di tipo fisso), video 4K e controlli sul corpo macchina.

6. Sony Cyber-shot RX100 VI

Il sensore ultra veloce di Sony è fantastico ma la fotocamera è costosa

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Lente: 24-200mm, f/2.8-4.5 | Display: 3.0 pollici inclinabile touch screen, 921,000 dots | Mirino: EVF | Raffica: 24fps | Video: 4K | Utente: Intermedio/esperto

Raffica veloce e 4K

Mirino EVF

Tecnologia costosa

Maneggevolezza

La compatta Sony RX100 originale resta un punto di riferimento del settore in quanto riusciva a integrare il sensore da un pollice in un corpo di metallo compatto con tutti i controlli e la qualità richiesta dagli appassionati. La RX100 VI si spinge ancora in avanti grazie a un sensore studiato per catturare dati ad alta velocità. Questo significa che può riprendere video 4K, slow motion 40x e offrire una velocità di raffica fino a 24 fps.. Senza dimenticare il mirino elettronico integrato che molte concorrenti non hanno e il super zoom da 24-200mm. Si tratta di caratteristiche costose e non senza difetti, ma se stai cercando una compatta tascabile e versatile con uno zoom di qualità non resterai deluso.

7. Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500

La FZ2000 combina una fotocamera bridge con super zoom e un grande sensore da un pollice

Sensore: 1 pollice, 20.1MP | Lente: 24-480mm, f/2.8-4.5 | Display: 3.0 pollici display orientabile, 1,040,000 pixel | Mirino: EVF | Raffica: 12fps | Video: 4K | Utente: Intermedio

Sensore da un pollice

Messa a fuoco veloce

Grossa

Non impermeabile

La tendenza a integrare sensori di maggiori dimensioni è chiara nella Panasonic Lumix FZ2000. Le compatte bridge sono popolari perché offrono super zoom a prezzi contenuti. Per realizzare zoom potenti i produttori spesso però sacrificano la dimensione del sensore, mentre Panasonic ha scelto correttamente di sacrificare parte della lunghezza dello zoom in favore di una qualità migliore. La Panasonic FZ2000 usa un sensore da 1 pollice e anche se lo zoom si ferma ai 480mm, relativamente pochi per una bridge, si tratta comunque di una lunghezza focale ottimale per la gran parte degli utilizzi. Ci è piaciuta la FZ2000 in quanto riesce a combinare zoom e qualità dell’immagine, se poi stai cercando qualcosa di più economico, la precedente FZ1000 è ancora disponibile.

8. Canon PowerShot G1 X Mark III

Una compatta unica grazie al sensore APS-C e alla lente zoom

Sensore: APS-C CMOS, 24.2MP | Lente: 24-72mm, f/2.8-5.6 | Display: 3 pollici orientabile touchscreen, 1,040,000 dots | Mirino: EVF | Raffica: 7fps | Video: 1080p | Utente: Intermedio/esperto

Grande sensore in una struttura tascabile

Controlli touchscreen comodi

Lunghezza focale limitata

Video solo 1080p

Gli appassionati di fotografia prediligono reflex e mirrorless, ma ci sono situazioni in cui hanno bisogno di un dispositivo tascabile. Di solito questo significa doversi adattare a un sensore più piccolo, ma non è questo il caso: Canon è riuscita a inserire un sensore APS-C come quello delle reflex nel corpo di una compatta. C’è anche il mirino elettronico e un’interfaccia touch molto pratica da usare. Certo, la focale zoom da 24-72mm è modesta, ma non si può avere tutto.

9. Olympus Tough TG-5

La miglior compatta impermeabile in commercio

Sensore: 1/2.3 pollice CMOS, 12.2MP | Lente: 25-100mm, f/2-4.9 | Display: 3 pollici, 460,000 pixel | Mirino: No | Raffica: 20fps | Video: 4K | Utente: Principiante

Robusta

Cattura immagini in Raw

Durata batteria media

Interfaccia utente confusa

Impermeabile fino a 15 metri, la Tough TG-5 resiste anche a prove d’urto fino a 100 kg e a cadute da 2.1 metri. Funziona anche a temperature di -10°C. Se ti serve una fotocamera robusta da portare ovunque questa è quella che cerchi. Olympus ha scelto di abbassare la risoluzione dai 16MP della TG-4 ai 12MP della TG-5 per avere una migliore risposta ISO. Se poi si considera la compatibilità con il formato RAW è facile capire come la qualità delle immagini sia migliorata rispetto al passato. Può inoltre riprendere video in 4K a 30 fotogrammi al secondo e in Full HD a 120 fotogrammi al secondo. Si tratta sicuramente della nostra scelta tra i modelli impermeabili.

10. Sony Cyber-shot WX220

Economica e divertente compatta 10x

Sensore: 1/2.3 pollici CMOS, 18.2MP | Lente: 25-250mm, f/3.3-5.9 | Display: 2.7 pollici, 460,000 pixel | Mirina: No | Raffica: 1.5fps | Video: 1080p | Utente: Principiante

Zoom 10x

Design compatto

Caratteristiche limitate

Display piccolo

Se cercate una fotocamera compatta che scatti fotografie migliori dello smartphone, la Sony WX220 va sicuramente presa in considerazione, se non altro perchè ha uno zoom ottico 10x con focale 25-250mm. Le immagini sono brillanti e di impatto, con un buon dettaglio, ideali per essere condivise online o stampate, il tutto direttamente dalla fotocamera visto che ha il Wi-Fi integrato. Lo schermo da 2.7 pollici è abbastanza piccolo, ma proporzionato alle dimensioni tascabili della macchina. La WX220 non avrà molte funzioni extra, ma quello che fa lo fa bene.

Considerate anche queste...

Non vi piace nessuna di queste? Avete un po' di denaro che vi avanza? Ecco altre due possibili alternative

Leica Q2

Costosa? Si. Brillante? Molto!

Sensore: Full-frame 47.3MP | Lente: 28mm f/1.7 | Display: 3.0 pollici touchscreen, 1,040,000 pixel | Mirino: EVF | Scatto continuo: 20/10fps | Video: 4K | Livello: Intermedio/Esperto

Immagini fantastiche

Solida

I video potrebbero essere più definiti

Costosa

La Q2 oltre ad essere bella è una delle migliori compatte in circolazione. Non è certo per tutti, costa una piccola fortuna, ma se volete la migliore compatta in commercio difficilmente troverete di meglio. Leica non ha ceduto a compromessi sulle caratteritiche, il sensore da 47.3MP è dettagòliato e ha una soglkia di rumore molto bassa, e il mirino elettronico da 3.68 milioni di pixel è luminoso e ben contrastato. Anche l'obiettivo da 28mm f/1.7 è particolarmente luminosa mentre i video in 4K offrono molti dettagli. Non è semplice da maneggiare (anche se esiste una presa opzionale) e alcuni avrebbero preferito uno schermo rotabile, ma la qualità della struttura è ai massimi livelli. Se vi piacerebbe una fotocamera di questo tipo ma non avete abbastanza euro prendete in considerazione la precedente Q1 che offre caratteristiche leggermente inferiori a un prezzo decisamente più economico.

Ricoh GR III

Un modello di nicchia ma anche di qualità

Sensore: APS-C 24.2MP | Lente: 28mm f/2.8 (35mm-equivalent) | Display: 3.0 pollici touchscreen, 1,040,000 dots | Mirino: No | Scatto continuo: 4fps | Video: Full HD | Livello: Intermedio

Piccola e solida

Ottimo sensore e lente luminosa

Qualità dei video

Autonomia

Durante la prova della GR III abbiamo avuto sentimenti discordanti, ma merita comunque di venire citata. Nonostante qualche problema, Ricoh è riuscita a inserire cose buone, come il sistema di stabilizzazione dell'immagine in una fotocamera che potrebbe stare in tasca. Altri lati positivi sono la lente di qualità, la velocità, il menu dei comandi e un generale understatement. L'obiettivo fisso da 28mm non piacerà a tutti e l'autonomia è scarsa, ma per chi vuole viaggiare leggero e fare belle foto si tratta di una valida alternativa alle classiche fotocamere con lenti intercambiabili.