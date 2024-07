La nuova D-Lux 8 è una compatta premium, oltre a essere la Leica più accessibile sul mercato

L'ultima fotocamera digitale compatta di Leica è ufficiale: la D-Lux 8 arriva sei anni dopo la D-Lux 7, con un nuovo look e un'interfaccia utente per il 2024 ispirata alla Leica Q3, la compatta full-frame più costosa di Leica e una delle nostre fotocamere preferite del 2023.

Ho letto le specifiche e il comunicato stampa della D-Lux 8 e, a parte il nuovo design, che include una finitura testurizzata, fatico a trovare aggiornamenti significativi nell'ultima versione della fotocamera compatta premium più economica di Leica, il che è deludente.

Con questo non voglio dire che la Lux-8 sia un modello arretrato rispetto ai tempi del 2024, perché la Lux 7 era una fotocamera molto valida già nel 2018. Abbiamo ancora il sensore Micro Quattro Terzi (MFT) da 21MP con una dimensione massima delle foto di 17MP e video 4K fino a 30fps.

Anche l'obiettivo integrato è rimasto invariato, essendo un pratico zoom 24-75 mm f/1.7-2.8 per la fotografia di tutti i giorni.

La novità è che la D-Lux 8 può ora scattare in formato raw DNG e JPEG - una novità assoluta per la linea D-Lux e che sembrava una grande omissione rispetto alla D-Lux 7. I file DNG sono compatibili con i migliori editor fotografici e offrono una maggiore flessibilità di editing rispetto al JPEG.

Dal lancio della D-Lux 7, Leica ha sviluppato l'applicazione Leica Fotos. In base alla mia esperienza di utilizzo dell'app con la Q3, è una delle migliori app fotografiche disponibili. Abbinata alla D-Lux 8, dovrebbe rendere ancora più semplice l'editing e la condivisione delle immagini in movimento.

Altri aggiornamenti minori includono un nuovo mirino elettronico. Pur avendo una risoluzione leggermente inferiore di 2,36 m di punti (rispetto al mirino LCD da 2,76 m di punti della D-Lux 7), si tratta di un EVF di tipo OLED di qualità superiore, inoltre è leggermente più grande con un ingrandimento di 0,74x: l'esperienza complessiva dovrebbe essere molto migliorata.

Anche la risoluzione del touchscreen LCD è aumentata: ora è un display nitido da 1,84 m di punti, anche se è ancora di tipo fisso anziché con schermi inclinabili o ribaltabili, incredibilmente utili per le riprese da angolazioni scomode.

La D-Lux 8 include anche la ricarica USB-C, necessaria per le nuove fotocamere dal 2024 in poi, a seguito delle nuove normative UE che richiedono una porta di ricarica comune per tutti i dispositivi mobili, comprese le fotocamere.

Una Leica davvero accessibile?

La nuova D-Lux 8, alias la piccola Q3, potrebbe essere la scelta migliore per una compatta a punto rosso di qualità superiore, e costa "solo" 1.615€.

Potrebbe sembrare una cifra elevata, e si tratta di un aumento considerevole rispetto al prezzo di lancio della D-Lux 7, ma le migliori fotocamere compatte del 2024 si aggirano tutte intorno alla soglia dei 1.200€, e la Lux-8 costa meno della Fujifilm X100VI.

I loved shooting with the Leica Q3 and incorporating its design elements into the smaller and lower-cost D-Lux 8 is a sensible move from Leica. I just wish there were some more meaningful improvements – the Lux 8 really could have been the go-to premium compact.

Still, we haven't had our hands on the D-Lux 8 yet, and it could turn out to be a hit once we've reviewed it. In the coming weeks, we'll share our in-depth review with more details and real-world testing.