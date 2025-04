Fujifilm anticipa la sua fotocamera half-frame: nel teaser spunta uno schermo segreto

La nuova fotocamera half-frame di Fujifilm, al centro di numerose indiscrezioni nelle ultime settimane, sembra ormai vicina alla presentazione ufficiale. Dopo le immagini trapelate online, un teaser pubblicato il 22 aprile sul canale YouTube dell’azienda conferma quasi definitivamente l’esistenza del modello noto come "X-Half".

Il breve video di 19 secondi è accompagnato dallo slogan “Half the Size, Twice the Story”, un chiaro riferimento al formato half-frame, alimentando ulteriormente le speculazioni su questa nuova direzione di Fujifilm. Nessun dettaglio ufficiale sul nome o sulla data di lancio è stato comunicato, ma il messaggio finale “See you soon” suggerisce un annuncio imminente.

Nel teaser si intravede la silhouette della fotocamera, che richiama il design retrò tipico di molti modelli Fujifilm, con una ghiera testurizzata per i controlli e un mirino circolare. Un elemento in particolare ha attirato l’attenzione degli appassionati: un logo Provia di colore blu posizionato sul lato sinistro, sotto il mirino. Questo dettaglio si trova esattamente dove, nelle fotocamere a pellicola, era presente la finestra per il canister, alimentando nuove ipotesi sul ruolo estetico o funzionale che potrebbe avere in questo nuovo modello.

Una finestra sulla simulazione

Half the Size, Twice the Story / FUJIFILM - YouTube Watch On

Il formato half-frame ha origine dalla fotografia analogica e si riferisce a fotocamere in grado di catturare due scatti verticali su un singolo fotogramma da 35 mm, raddoppiando così il numero di esposizioni per rullino. Un’impostazione che oggi si adatta perfettamente alla produzione di contenuti per i social media, dove l’orientamento verticale è ormai lo standard.

Negli ultimi anni, modelli come la Pentax 17 e la Kodak Ektar H35 hanno contribuito alla riscoperta di questo formato. Resta da capire in che modo Fujifilm intenda inserirsi in questa tendenza con il suo nuovo modello.

Secondo le indiscrezioni emerse online, la cosiddetta X-Half dovrebbe rappresentare una reinterpretazione moderna del formato half-frame, unendo la praticità del digitale al fascino dell’analogico. Un approccio già familiare agli utenti Fujifilm, come dimostrato dal successo del modello X100VI.

Le specifiche trapelate indicano un design vintage con una ghiera per l'esposizione manuale e un mirino ottico. Fuji Rumors ha inoltre riportato la presenza di un display LCD verticale sul retro, utile per la composizione degli scatti in formato ritratto. Lo stesso sito suggerisce l’integrazione di un sensore da 1 pollice, la cui orientazione (verticale o orizzontale) non è ancora chiara. C'è chi ipotizza che questo possa permettere la creazione di immagini diptych, ossia due scatti affiancati in un’unica composizione, un'idea rafforzata dallo slogan “Twice the Story” apparso nel teaser.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Un altro dettaglio interessante è il logo Provia visibile sul lato posteriore sinistro della fotocamera, richiamando la finestra del canister tipica delle fotocamere a pellicola. Provia è uno storico rullino 35 mm di Fujifilm, ma anche una delle simulazioni di pellicola disponibili sui modelli digitali dell’azienda. Alcuni utenti ipotizzano che questo elemento possa essere un piccolo schermo LCD secondario, simile a quello visto sulla X-Pro3, utile per mostrare la simulazione di pellicola selezionata.

Una soluzione di questo tipo si inserirebbe perfettamente nella combinazione di estetica analogica e funzionalità digitali che sembra caratterizzare la X-Half. Tuttavia, come già accaduto con altri modelli, tali scelte stilistiche potrebbero risultare divisive: per alcuni utenti rappresentano un valore aggiunto, per altri solo elementi decorativi.

Per capire esattamente come Fujifilm posizionerà questa nuova fotocamera sul mercato, sarà necessario attendere l'annuncio ufficiale con tutte le specifiche e il prezzo. Secondo il teaser, non dovrebbe mancare molto.