De Sony ZV-1 II bouwt verder op het origineel en voegt daar voornamelijk een bredere lens aan toe waardoor je meer in je shot krijgt. Naast de verbeterde bediening op het touchscreen, krijg je wel dezelfde sensor en processor, waardoor het framerate eveneens hetzelfde blijft. De hogere adviesprijs in combinatie met kortingen op de ZV-1 zorgen er voornamelijk voor dat het origineel de interessantere optie van de twee wordt.

Sony ZV-1 II: Review in een notendop

Na de originele Sony ZV-1 vlogcamera in 2020, zien we nu de ZV-1 II, een bijna identieke verfijning van zijn voorganger in zakformaat, hoewel hij er nog steeds nogal doosvormig uitziet. Het originele model was opmerkelijk omdat het de aanzet gaf tot een reeks vlogcamera's van Sony. Nu sommige concurrerende fabrikanten pas drie jaar later hun eerste alternatieven lanceren, komt deze tweede versie precies op tijd.

De voor de hand liggende vraag is "wat is er veranderd?" en het antwoord is "niet zo heel veel". Ondanks het tijdsverschil van drie jaar is de kern van de ZV-1 II exact hetzelfde als die van zijn voorganger. Dat betekent dat hij is uitgerust met een 20,1MP 1-inch Exmor RS CMOS-sensor in combinatie met een Bionz X-processor.

Naast foto's in 20MP kan je opnieuw maximaal 4K-video's met 30 fps opnemen. De meeste premium smartphones halen inmiddels 4K met 60 fps en naar mijn mening had Sony die sprong zeker mogen maken met deze camera. Toch lopen ze hiermee niet achter op de vlogcamera's van concurrenten.

Dus waarom zou je de 'nieuwe' ZV-1 II overwegen en niet gewoon op zoek gaan naar een goede deal voor een bestaande ZV-1? Die vraag proberen we hier te beantwoorden.

Sony ZV-1 II: Prijs en lanceringsdatum

Adviesprijs van 1000 euro

Beschikbaar vanaf juni 2023

Gezien alles wat er wereldwijd is veranderd in de drie jaar sinds de lancering van de ZV-1, is het niet verrassend maar wel jammer dat de Sony ZV-1 II duurder is. De adviesprijs van de nieuwe camera, die vanaf juni 2023 beschikbaar is, bedraagt namelijk 1000 euro. In vergelijking met de adviesprijs van 800 euro van de originele Sony ZV-1, is dat een serieuze sprong. Daar komt bij dat de originele camera inmiddels vaak rond de 600 euro te vinden is, waardoor je bijna twee keer meer betaalt voor een relatief kleine upgrade.

Prijs-kwaliteit score: 3,5/5

Sony ZV-1 II: Specs

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Sony ZV-1 II Sensor 20,1MP 1-inch Exmor RS CMOS sensor Video Max. 4K bij 30 fps Lens 18-50mm f/1,8-4.0 (35mm equivalent) LCD Vari-angle 3-inch touchscreen Zoeker Geen Geheugenkaart SDXC / SDHC UHS-I Batterij Tot 45 minuten video Afmetingen 105,5 x 60 x 46,7mm Gewicht 292g

Sony ZV-1 II: Design

Verbeterd touchscreen

Flexibelere microfoon

Past in je broekzak

De ZV-1 II is ongeveer net zo groot als een pak kaarten, maar dan iets dikker door het uitklapbare LCD-scherm aan de achterkant. Hij voelt stevig aan en is met 105,5 x 60 x 46,7 mm slechts een tikkeltje groter dan zijn voorganger. In vergelijking met de gemiddelde smartphone is de ZV-1 II vier zo dik, maar wel iets korter. Daardoor past hij makkelijk in je jaszak of zelfs broekzak (afhankelijk van hoe strak je broek zit).

Hoewel Sony hier veel in heeft gepropt, misten we een zoeker op ooghoogte, vooral bij het maken van foto's bij fel zonlicht. Het LCD-scherm is namelijk niet super helder, waardoor hij minder goed zichtbaar wordt.

Design score: 4/5

Sony ZV-1 II: Features & prestaties

45 minuten video met een volle batterij

Geen oplader of USB-C-kabel in de doos

De meeste fabrikanten hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de autofocus van hun camera's te verbeteren. Het is dan ook geen verrassing dat de AF van de Sony ZV-1 II in de tussentijd is aangepast, hoewel deze aanpassing alleen herkenning van dieren heeft toegevoegd in de filmmodus.

De multi-gezichtsherkenning, die werd geïntroduceerd op de ZV-E1, is ook aanwezig en zorgt ervoor dat het diafragma automatisch verandert voor een grotere scherptediepte als er een nieuw persoon in beeld komt terwijl je opneemt, zodat elke persoon scherp in beeld blijft.

Waar ik wel een probleem mee had, was het gebrek aan een USB-C-oplaadkabel in de doos. Een adapter levert Sony al een tijdje niet meer mee met zijn camera's, maar een simpele oplaadkabel is toch wel het absolute minimum bij een camera van deze prijs.

Als de batterij volledig opgeladen (met een USB-C-kabel die je dus zelf ergens vandaan moet toveren), kan je ongeveer 45 minuten video opnemen. Dat is prima, maar niet bijzonder en eveneens niet meer dan bij de originele ZV-1.

Features en prestaties score: 4/5

Sony ZV-1 II: Beeldkwaliteit

Maximaal 4k-video bij 30 fps

Autofocus werkt ook op dieren

Met dezelfde 20,1 megapixel 1-inch Exmor RS CMOS-sensor als zijn voorganger en ook dezelfde Bionz X-processor, verwachten we geen duidelijk verschil bij de ZV-1 II. Een licht aangepast brandpuntafstandsbereik maakt het dit keer wel mogelijk om andere keuzes te maken qua compositie en kadering. Hoewel een nieuwe 18mm-lens soms zorgt voor beeldvervorming aan de zijkanten, is dat hier niet het geval.

De standaard beeldverhouding voor foto's is 3:2, hoewel de standaard digitale cameraverhouding van 4:3 ook kan worden geselecteerd, net als 16:9 en 1:1. De ZV-1 II kan onbewerkt opnemen en RAW-bestanden afzonderlijk of in combinatie met JPEG's opnemen. Je kunt verder kiezen voor Extra Fine JPEG's van de hoogste kwaliteit.

Foto's hebben over het algemeen rijke details en kleur, maar als we op details gaan letten, zien we af en toe een paarse rand aan de zijkant met een hoog contrast. Over het algemeen zijn de resultaten niet zo indrukwekkend als bij een DSLR of een spiegelloze camera met een grotere APS-C of full-frame sensor. Dat is echter ook niet waar de Sony ZV-1 II voor gemaakt is en je mag dan ook niet verwachten dat deze kleine vlogcamera op hetzelfde niveau presteert als full-frame camera's.

Er valt het een en ander te zeggen over de maximale resolutie van 4k met 30 fps. Dit is namelijk hetzelfde als bij de originele ZV-1 en steeds meer smartphones geven je de mogelijkheid om 4k met 60 fps op te nemen. De gemiddelde vlogger maakt daarentegen nog steeds video's in 30 fps. Toch blijft het een beperking waarmee je rekening moet houden op basis van de content die je wil maken.

Creators die willen livestreamen, kunnen dit doen via een USB-verbinding met een computer of Sony Xperia-smartphone. Via bluetooth kan je bovendien verbinding maken met de Sony Creator-app en software-updates te downloaden.

Met de nieuwe mogelijkheid van de Sony ZV-1 II om niet alleen menselijke gezichten, maar ook dieren te herkennen en te volgen, besloten we om het uit te testen op een enthousiaste hond. De resultaten waren hier uitstekend.

Hoewel we de ingebouwde omni-directionele microfoon bovenop de lens meer dan geschikt vonden, kun je ook een externe optionele ECM-B10 shotgun microfoon aansluiten voor meer professionele audio. Om te voorkomen dat winderige omstandigheden de geluidsopname negatief beïnvloeden tijdens buitenopnamen, wordt er een haarstukje meegeleverd dat je over de mic kan schuiven met de hotshoe. Er is echter geen hoofdtelefoonaansluiting om het geluid te controleren terwijl je opneemt.

We vonden het een mooie lens met een maximaal diafragma van f/1.8 die creatieve effecten met een kleine scherptediepte mogelijk maakt, met scherpe onderwerpen en een zachte onscherpe achtergrond. Het diafragma kan ook worden aangepast via het touchscreen. De zoom werkt soepel en geruisloos, dus je hebt geen last van onrustige schokken als je tijdens het filmen het kader verandert, hoewel de zoomsnelheid niet aangepast aan kan worden en soms iets te traag was naar onze mening.

Praktisch gezien is de optische zoom met een bereik van 18-50 mm vrij beperkt, wat betekent dat je vrij dicht bij je onderwerp moet komen als je video- of foto-opnamen maakt. Uiteindelijk is de ZV-1 II het meest geschikt voor portretten en groepsportretten, wat precies past bij het vloggende doelpubliek.

Videomakers moeten er ook rekening mee houden dat de nieuwe camera zich onderscheidt van de ZV-1 door de Cinematic Vlog-instelling. Dit biedt een verscheidenheid aan 'looks', waaronder Classic, Clean, meer verzadigde Chic, Fresh en Mono (B&W). Het 'creative look' kleurprofiel geeft je vervolgens filterachtige beeldverwerking, zoals een smartphone. Zo kan je uit een paar instellingen kiezen, waaronder Auto, Gold, Ocean en Forest.

Beeldkwaliteit score: 4,5/5

Moet je de Sony ZV-1 II kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs Duurder dan de ZV-1, maar niet zoveel beter. 3,5 / 5 Design Verbeterd touchscreen in hetzelfde compacte pakket. 4 / 5 Prestaties Gelijkaardige features als de ZV-1 met een verbeterde lens en autofocus voor dieren. 4 / 5 Beeldkwaliteit Uitstekende videokwaliteit, maar voor foto's zijn er beter opties. 4,5 / 5

Koop hem als...

Je meer video's dan foto's maakt

Het kantel- en draaibare scherm biedt videomakers en vloggers een heleboel creatieve opties vanuit een statische positie. Het gebrek aan een zoeker kan vervelend zijn voor fotografen.

Je betere beeldkwaliteit (en autofocus) wil dan je telefoon

Terwijl 4K-video bij 30 fps geschikt is voor online posts, is het de 18-50mm f/1.8-4.0 lens die zorgt voor uitstekende resultaten. De autofocus van Sony is daarnaast beter dan op eender welke telefoon.

Je een kleine camera wil

De Sony ZV-1 II is enorm compact en past in bijna elke jas- en broekzak. Daarnaast weegt hij niet zoveel meer dan de gemiddelde smartphone.

Koop hem niet als...

Je urenlang wil filmen

Met een batterijduur van 45 minuten wanneer je filmt, is de Sony ZV-1 II verre van bijzonder. Je smartphone houdt het waarschijnlijk langer vol.

Je voornamelijk foto's wil nemen

De Sony ZV-1 II is een vlogcamera in hart en nieren met als logisch gevolg dat er betere opties zijn als je voornamelijk foto's wil nemen.

Je sterke ingebouwde stabilisatie zoekt

Er is geen enkele hardwarematige beeldstabilisatie aanwezig, waardoor je moet vertrouwen op de elektrische stabilisatie of een gimbal moet kopen.

Sony ZV-1 II: Alternatieven

Sony ZV-1

Het voor de hand liggende alternatief voor de Sony ZV-1 II is de goedkopere en oudere ZV-1. De videokwaliteit is erg gelijkaardig, hoewel je hier onder andere de autofocus voor dieren mist.

Lees de volledige Sony ZV-1 review