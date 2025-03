De volgende Xbox kan een soort gebruiksvriendelijkere pc worden

Microsofts volgende console zal misschien meer lijken op wat Valve ooit van plan was met zijn 'Steam Machines' dan op de Xbox Series X en Xbox Series S.

Dat is tenminste wat Jez Corden van Window Central voorspelt. Deze voorspelling deed Corden in een recente aflevering van The Xbox Two Podcast. Hij ontkrachtte recente geruchten die suggereerden dan sommige Call of Duty-ontwikkelaars al toegang hadden gekregen tot dev kits voor "de volgende Xbox". Dat klopte volgens Corden niet. Hij zegt dat er helemaal geen Xbox dev kit is en dat dit soort ideeën niet accuraat zijn.

Volgens deze bron is het "hele idee van de volgende Xbox" dat het in principe gewoon een soort pc zou worden, maar dan eentje die iets meer geschikt is om aan je tv te koppelen (en dus iets gebruiksvriendelijker is). Schijnbaar heeft Microsoft ook al een specifieke set specs in gedachten. De ontwikkeling zou vervolgens ook vergelijkbaar moeten zijn met de ontwikkeling voor pc, maar dankzij de specifieke specs zouden games wel iets effectiever geoptimaliseerd kunnen worden.

Dit concept zou inderdaad wel afwijken van de Xbox Series X en Xbox Series S, en zou de volgende Xbox misschien meer vergelijkbaar maken met Steam Machines. Dat waren compacte gaming-pc's die door verschillende fabrikanten in samenwerking met Valve ontwikkeld werden voor een pc-ervaring die toch iets dichter bij de console-ervaring moest komen.

Deze ontwikkeling zou gamers meer vrijheid kunnen geven als het gaat om hun persoonlijke Xbox, zeker als hij gewoon op een versie van Windows draait. Het zou dan misschien ook mogelijk zijn om games van andere stores zoals Steam of de Epic Games Store te spelen. Dat klinkt nog niet zo vreemd gezien Xbox' huidige 'multi-platform'-focus.

Aan de andere kant verliest het apparaat misschien veel van de voordelen van een console. De Steam Machines waren uiteindelijk ook onsuccesvol. Consumenten kozen toch liever voor óf een gebruiksvriendelijkere console, óf een volwaardige gaming-pc met indrukwekkendere specs.

Nu de Nintendo Switch 2 onderweg is en ook de zogenaamde PS6 al in ontwikkeling zou zijn, ziet de volgende generatie van consoles er dus erg interessant uit.