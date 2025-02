Valve werkt volgens geruchten aan een nieuwe Steam-console

Er gaan weer geruchten rond over nieuwe Valve-hardware, maar het gaat nu niet over de Steam Deck 2-geruchten die Valve recentelijk ontkrachtte. Dit nieuwe gerucht suggereert dat de gaming-gigant zijn aanwezigheid op de markt van gaming-hardware nog verder wil uitbreiden.

Een verslag van Wccftech haalt een nieuw gerucht vanuit HandleDeck op X aan (doorgegeven door de Spaanse leaker extas1s) dat suggereert dat Valve momenteel werkt aan een Steam-console. Deze console zou gebruik kunnen maken van AMD's nieuwe RDNA 4 Radeon RX 9070-GPU. Het lijkt er dus ook niet op dat dit de terugkeer van de gefaalde Steam Machines is.

Als dit gerucht accuraat is, is dit geweldig nieuws voor gamers. Ze krijgen dan namelijk waarschijnlijk een nieuwe hybride gaming-console/pc om te concurreren met de consoles van Sony en Microsoft. We hebben het hier over een combinatie tussen console en pc, omdat het apparaat naar verwachting zal draaien op SteamOS (hetzelfde besturingssysteem waar de Steam Deck op draait). De PS5 en Xbox Series X maken overigens allebei gebruik van AMD's RDNA 2-architectuur, dus dit nieuwe apparaat zou wel eens een interessante concurrent kunnen worden. Er gaan ook geruchten rond die suggereren dat FSR 4 exclusief zal zijn voor RDNA 4-GPU's en dat kan dus betekenen dat deze Steam-console indrukwekkende upscaling zal ondersteunen, die hopelijk zelfs kan concurreren met de DLSS-upscaling die voor uitstekende gaming-prestaties kan zorgen in combinatie met Nvidia's hardware.

De reden voor deze suggestie is dat Valve schijnbaar aan het werken is aan driver-ondersteuning voor de RX 9070-GPU en die GPU lijkt meer een soort middenklasser te worden (wat we natuurlijk pas zeker weten wanneer hij gelanceerd wordt), dus dan kan upscaling in de vorm van FSR 4 zeker goed van pas komen. Aangezien we hier alleen nog maar met geruchten te maken hebben, raden we je aan om deze informatie met een korreltje zout te nemen. Een Steam-console klinkt echter wel als een logische volgende stap voor Valve, zeker gezien het feit dat de Steam Deck 2 volgens het bedrijf nog wel een tijdje op zich zal laten wachten.

Dit kan de concurrentie zijn die Sony nodig heeft voor zijn PlayStation 5

Sony heeft de afgelopen jaren verschillende beslissingen genomen waar fans niet heel blij mee waren. Een van de meest recente voorbeelden hiervan is de enorm hoge prijs van de PS5 Pro (799,99 euro). Daarnaast vinden wij dat er nog niet echt heel veel enorm indrukwekkende (exclusieve) games zijn verschenen tijdens de PS5-generatie (zeker vergeleken met de grote collectie blockbuster-titels op de PS4). We hebben vooral heel veel remasters en remakes voorbij zien komen en soms ook voor games waarvan we niet het idee hebben dat ze een nieuwe versie nodig hadden.

Met een Steam-console zouden gamers toegang krijgen tot een grotere gamebibliotheek (in de vorm van de Steam-bibliotheek) en hier vind je zelfs veel games die oorspronkelijk exclusief waren voor PlayStation, maar inmiddels ook beschikbaar zijn op pc. We hebben daarnaast ook al gehoord dat langverwachte games zoals GTA 6 niet gegarandeerd in 60fps kunnen draaien op de PS5.

Als een Steam-console dus gelanceerd wordt met een krachtige CPU voor bij die Radeon RX 9070-GPU van AMD, dan kan hij het wel eens moeilijk maken voor de PS5. Hopelijk spoort dat Sony dan ook weer aan om beter zijn best te doen. We hopen dus echt dat dit gerucht accuraat is.