OnePlus vervangt de iconische alertslider met een aanpasbare knop in iPhone-stijl

OnePlus zal de iconische alertslider, die op de meeste van zijn premium telefoons te vinden is, vervangen door een aanpasbare knop in Apple-stijl, zo blijkt uit een nieuwe verklaring van de CEO van het bedrijf.

In een bericht op het OnePlus Community-forum bevestigde OnePlus-CEO Pete Lau dat de Alert Slider wordt vervangen vanwege de beperkte functionaliteit van de huidige drie modi. Dit betekent dat de opvolgers van de OnePlus 13 en OnePlus 13R waarschijnlijk een van de meest kenmerkende functies van het merk zullen missen.

Lau gaf weinig details over de vervanger van de slider, behalve dat deze meer functionaliteit zal bieden dan de huidige schakelaar met drie standen en dat het nog steeds mogelijk zal zijn om tussen geluidsprofielen te schakelen zonder de telefoon te ontgrendelen.

Uit het bericht blijkt zelfs dat Lau er persoonlijk op stond dat de nieuwe knop dezelfde functionaliteit als de alert slider zou behouden, maar daarnaast nieuwe, uitgebreidere functies zou krijgen, die nog onthuld moeten worden.

Over het algemeen lijkt deze nieuwe knop van OnePlus theoretisch identiek aan de Actieknop van Apple, die voor het eerst werd geïntroduceerd op de iPhone 15 Pro. Hierdoor kunnen we op basis van de iPhone een aantal goed onderbouwde voorspellingen doen over de mogelijke mogelijkheden van de nieuwe knop.

De OnePlus 14 heeft waarschijnlijk een iPhone-achtige aanpasbare knop (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De actieknop op de iPhone kan worden toegewezen aan een lange lijst met functies, zoals het in- en uitschakelen van de zaklamp, het openen van de camera, het activeren van een snelkoppeling of het inschakelen van ‘niet storen’.

OnePlus laat zich op softwaregebied behoorlijk inspireren door Apple. Zo bevat de nieuwste OnePlus 13-interface bijvoorbeeld een gesimuleerde Dynamic Island. Daarom zou het ons niet verbazen als we iets vergelijkbaars zien op toekomstige toestellen van het bedrijf.

In zijn bericht vermeldt Lau dat de negatieve reacties op de OnePlus 10T, die in 2022 werd gelanceerd zonder alert slider, een interne discussie op gang brachten over de toekomst van deze iconische hardwarefunctie. Hij stelt ook dat het verwijderen van de alerts lider een efficiënter gebruik van de interne ruimte van de toestellen mogelijk maakt.

OnePlus heeft nog niet aangekondigd welk product als eerste de nieuwe knop zal bevatten.

Het einde van een tijdperk

OnePlus is de laatste grote smartphonemaker die zijn toestellen voorziet van een fysieke schakelaar, al zal dat, gezien dit nieuws, niet lang meer duren.

We hebben de schakelaar op OnePlus-telefoons altijd als een waardevolle toevoeging ervaren. Andere functies zijn eenvoudig genoeg te vinden in de interface of op het vergrendelscherm, maar het is prettig om onze telefoon op stil te kunnen zetten zonder zelfs maar naar het scherm te kijken, bijvoorbeeld tijdens een pauze.

Misschien nog belangrijker is het karakter dat de alert slider aan OnePlus-telefoons gaf. Het was een unieke functie die de beste OnePlus-toestellen onderscheidde in een markt vol steeds uniformer wordende smartphones.