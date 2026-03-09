OnePlus deelt een officiële eerste blik op de OnePlus 15T

De OnePlus 15 kreeg kort na zijn release in november 2025 vijf sterren in onze review, dus we zijn erg benieuwd naar wat de volgende telefoon van het merk te bieden heeft. Het eerstvolgende model lijkt de OnePlus 15T te worden en nu hebben we ook al een officiële eerste blik op dit toestel gekregen.

OnePlus heeft op het Chinese social media-platform Weibo een teaserafbeelding voor de OnePlus 15T gedeeld (via Notebookcheck). Op die afbeelding is te zien dat de designstijl nog steeds erg vergelijkbaar is met die van de OnePlus 15.

Er zijn wel een paar nieuwe kleuren te zien, namelijk groen en bruin. Het is nog niet bekend wat de officiële namen voor deze kleuren zullen zijn en of er eventueel ook nog andere kleuren beschikbaar zullen zijn.

Het artikel gaat hieronder verder.

Bij de afbeelding stond overigens ook nog een tekst die we geprobeerd hebben te vertalen. Het lijkt er op neer te komen dat het toestel betere prestaties en batterijduur moet weten te bieden dan smartphones met grote displays en ook een betere flagship-ervaring dan kleine smartphones. Dat lijkt te suggereren dat het een relatief compact toestel wordt, maar tegelijkertijd wel met ware flagship-prestaties en de indrukwekkende batterijduur die we inmiddels van het merk gewend zijn.

Dit is wat we al weten

(Image credit: OnePlus)

Dankzij eerdere teasers vanuit OnePlus als bedrijf en individuele leidinggevenden bij het bedrijf, weten we al het een en ander over de aankomende OnePlus 15T. Zo zou het toestel bijvoorbeeld enorm dunne bezels moeten krijgen (van maar net iets dikker dan een millimeter). Dit moet ervoor zorgen dat de beschikbare schermruimte optimaal benut wordt.

Over schermruimte gesproken: er lijkt hier sprake te zijn van een 6,3-inch display. Dat zou de OnePlus 15T toch wel weer een stukje kleiner maken dan de OnePlus 15 met zijn 6,78-inch display. Li Jie Louis van OnePlus noemde het toestel eerder een "klein scherm koning". Wij zouden 6,3 inch nou niet echt heel erg klein noemen, maar het is wel kleiner dan veel andere echte flagships van andere merken.

Verder weten we ook al dat er een grote 7.500mAh-batterij in de OnePlus 15T zal zitten. Dat is dus een nog grotere batterij dan de 7.300mAh-batterij die in de OnePlus 15 zit. Wel zou de 15T iets minder snel bedraad opladen. Hij ondersteunt schijnbaar 100W bedraad snelladen en 50W draadloos opladen. De standaard OnePlus 15 ondersteunt 120W bedraad snelladen en ook 50W draadloos opladen.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Verder is het ook al bevestigd dat er een telefotocamera met 3,5x optische zoom aanwezig zal zijn, net als bij de standaard OnePlus 15. De OnePlus 15T zal echter wel maar twee camera's achterop hebben in plaats van drie. Het gaat waarschijnlijk dus om een hoofdcamera en telefotocamera. De OnePlus 15T wordt deze maand nog gelanceerd in China. Daarna volgt er naar verwachting ook nog een wereldwijde release, maar het is nog niet zeker waar en wanneer het toestel verder nog zal verschijnen. We brengen je natuurlijk op de hoogte als we meer weten over een release in Nederland en/of België.