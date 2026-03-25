OnePlus 15T officieel gelanceerd in China: zal hij ook hier te koop zijn?

Na verschillende teasers is de OnePlus 15T officieel onthuld en lijkt zich tussen de middenklassers en flagships te bevinden. De telefoon is nu echter alleen in China gelanceerd en het is onduidelijk of OnePlus hem ook in andere regio's zal uitbrengen.

Eerst even de specificaties: de OnePlus 15T heeft een klein 6,32-inch AMOLED-scherm met refresh rate van 165Hz, een enorme batterij met een capaciteit van 7.500mAh en Snapdragon 8 Elite Gen 5-chipset met 12GB of 16GB RAM. Er is daarnaast keuze uit 256GB, 512GB en 1TB opslag. Aan de achterkant bevindt zich een dubbele camerasysteem (50MP primair + 50MP ultra-wide) en aan de voorkant een 16MP-selfiecamera.

Wat de prijs betreft, begint het toestel bij 4.299 CYN, ongeveer 540 euro. Zoals vermeld, is het niet duidelijk of de OnePlus 15T buiten China verkocht zal worden. Als dat wel zo zou zijn, gaan we uit van een hogere adviesprijs, aangezien een rechtstreekse conversie nooit voorkomt. Ter vergelijking: de reguliere OnePlus 15 kostte in China 4.899 CYN, ongeveer 615 euro. Hier had de OnePlus 15 echter een adviesprijs van 949 euro.

Het artikel gaat hieronder verder.

Trekt OnePlus zich terug?

Geruchten dat OnePlus zijn activiteiten in Europa en de VS zal stopzetten, doen al een tijdje de ronde. Nu zijn er nieuwe geruchten opgedoken nadat Robin Liu, CEO van OnePlus India, is afgetreden. Dat is dezelfde Robin Liu die in januari nog zei dat alles gewoon door zou gaan voor OnePlus, na de eerste speculaties over de mogelijke stopzetting van alle activiteiten in Europa en de VS.

"De bestaande bedrijfsactiviteiten van OnePlus Europa gaan gewoon door", vertelde een vertegenwoordiger van OnePlus aan onze redactie. Ook de klantendienst, software-updates en meer zijn volledig gegarandeerd.