Deze vier tv's hebben volgens onze testen het minste last van reflecties in felverlichte ruimtes

Nu de zon hopelijk binnenkort weer steeds vaker tevoorschijn komt, krijgen veel mensen ook weer te maken met een bekend probleem: fel zonlicht dat de kijkervaring op hun tv's verpest.

Als jouw tv ook in een felverlichte ruimte staat en je snel last hebt van weerspiegelingen op het scherm, dan hebben we sowieso een aantal tips om reflecties tegen te werken. Maar wat nou als je sowieso al op zoek bent naar een nieuwe tv?

Waarschijnlijk heb je in dat geval al overwogen om voor een van de beste OLED TV's te kiezen, maar gelezen dat deze tv's over het algemeen wat meer moeite hebben in felverlichte ruimtes. Voor dat soort ruimtes zijn mini-LED TV's dan ook over het algemeen een betere keuze. Maar welke tv-technologie is het beste voor jou?

Wij hebben ondertussen al enorm veel tv's getest onder allerlei omstandigheden, waaronder in een felverlichte testruimte. Hieronder hebben we een selectie gemaakt van vier fantastische tv's, waaronder een OLED-model, waarvan we weten dat ze goed om kunnen gaan met zonlicht.

Samsung QN90D

Laten we deze lijst maar eens beginnen met een van de beste tv's van 2024: de Samsung QN90D. Dit is een geweldige mini-LED TV die elk onderdeel van zijn paneel gebruikt om weerspiegelingen zoveel mogelijk tegen te werken.

Dankzij zijn hoge piekhelderheid weet de QN90D zelfs onder de meest uitdagende kijkomstandigheden uitstekend felle beelden te leveren. In onze Samsung QN90D review gaven we ook al aan dat we erg onder de indruk waren van de manier waarop deze tv met beweging omgaat. Dit is echt een hoogtepunt namelijk en dat zorgt ervoor dat hij ook uitstekend is als tv om sportwedstrijden op te kijken. Daarnaast levert hij echter ook nog prachtige kleuren, natuurlijke texturen en realistische details dankzij slimme AI-beeldverwerking. Vooral voor sportfans zou deze tv dus ergens bovenaan hun verlanglijstje moeten staan.

Daar houdt het echter niet bij op, want de Samsung QN90D is ook een van de beste gaming-tv's die je vandaag de dag kan kopen. Hij heeft vier HDMI 2.1-poorten met ondersteuning voor 4K/144Hz, VRR en ALLM, plus een extreem handige Gaming Hub waar je apps voor cloud gaming en speciale game-instellingen terugvindt. De QN90D is dus ook een geweldige keuze voor gamers die op zoek zijn naar de perfecte tv om overdag op te kunnen gamen.

Als een leuke bonus krijg je bij de QN90D ook nog een geweldig ingebouwd geluidssysteem. De tv klinkt daardoor levendig en accuraat en dat betekent dat je misschien niet meteen extra geld neer hoeft te leggen voor een van de beste soundbars.

Hisense U8N

De Hisense U8N is, net als de Samsung QN90D, een enorm felle mini-LED TV die perfect is om overdag tv mee te kijken. Hij heeft misschien dan wel wat minder features dan de QN90D, maar hij is wel competitief geprijsd.

De U8N levert fantastische helderheidsniveaus (een meer dan twee keer zo hoge piekhelderheid dan zijn voorganger, de Hisense U8K). Dat betekent dat je hier te maken hebt met felle, levendige kleuren en gedetailleerde HDR-highlights. In onze Hisense U8N review gaven we ook aan onder de indruk te zijn van zijn lokale dimming. Dat maakt diepe zwartwaardes en verfijnde schaduwen mogelijk. De U8N kan vrijwel alles aan, van sport tot films. Hij levert daarnaast dus ook meer dan genoeg helderheid voor in zelfs de felste kamers.

De U8N beschikt ook nog over een geweldig aanbod aan gaming-features (4K/144Hz, VRR, ALLM en Dolby Vision-gaming) en levert een verrassend sterk ingebouwd geluid, met heldere dialogen, een zware bas en zelfs merkbare Dolby Atmos-hoogte-effecten. Dat laatste is iets waar veel tv-speakers moeite mee hebben. Ook bij dit model is een losse soundbar dus misschien niet meteen nodig.

Hisense U7N

Als je op zoek bent naar een iets goedkopere mini-LED TV, dan is de Hisense U7N een goede optie. Hij wordt dan misschien niet zo fel als de andere tv's op deze lijst, maar zijn mini-LED-achterverlichting is nog steeds krachtig genoeg om een mooi beeld te leveren in veel felverlichte ruimtes.

Als je eenmaal wat aanpassingen in de instellingen hebt gedaan voor het beeld, krijg je een tv die levendige kleuren, een uitstekend contrast en rijke details levert. Dit maakt de U7N een erg veelzijdige tv. Hij is niet zo effectief in felverlichte ruimtes als de andere tv's op deze lijst, maar voor deze prijs zal je zeker niet teleurgesteld zijn. De U7N bewijst dat een goede mini-LED TV niet per se heel duur hoeft te zijn. Dit is dan ook een geweldige betaalbare optie.

De U7N biedt ook weer allerlei handige gaming-features (4K/120Hz, VRR, ALLM en Dolby Vision-gaming) en dat is wel opvallend voor een tv uit deze prijsklasse. We zouden bij deze tv eigenlijk wel een soundbar aanbevelen, maar sommige mensen zullen misschien wel tevreden zijn met het ingebouwde geluid van de U7N. De tv geeft namelijk in ieder geval dialogen helder weer.

Samsung S95D

OLED TV's kiezen vaak eerder voor een beter contrast en diepere zwartwaardes dan voor pure helderheid en dat betekent dat ze meestal niet zo geschikt zijn voor in felverlichte ruimtes. Toch staat er dus wel een OLED TV op deze lijst. Waarom hebben we de Samsung S95D op deze lijst gezet? Deze tv is namelijk niet hetzelfde als de gemiddelde OLED TV.

Bij het testen van de S95D werden we echt omvergeblazen door de effectiviteit van zijn OLED Glare Free-scherm. Reflecties werden niet alleen verminderd tot een kleine waas (of soms zelfs compleet verdwenen), maar we konden ook wat lastigere films zoals The Batman afspelen met verlichting boven de tv aan. We gaven in onze Samsung S95D review dan ook aan dat het OLED Glare Free-scherm (een mat scherm) een van de hoogtepunten was, maar dat hij dus ook nog levendige kleuren, enorm realistische texturen en een prachtig contrast wist te leveren.

De S95D is ook fantastisch voor gaming. Je krijgt allerlei handige gaming-features (4K/144Hz, VRR, ALLM) en toegang tot Samsungs Gaming Hub en een enorm lage input lag van 8,9ms. Zelfs het ingebouwde geluid is geweldig, met veel detail en kracht.