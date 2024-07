L'aggiornamento di Windows 11 24H2 potrebbe non arrivare prima della fine dell'anno

Il tanto atteso aggiornamento 24H2 di Windows 11 potrebbe arrivare un po' più tardi di quanto si diceva in precedenza, o almeno questa è la più recente voce e speculazione online.

Windows Latest ha raccolto un aggiornamento di Microsoft relativo alla potenziale tempistica di rilascio dell'aggiornamento 24H2.

Microsoft ci dice che: "Windows 11, versione 24H2, sarà disponibile come aggiornamento tradizionale per tutti i dispositivi nel corso dell'anno".

Naturalmente, questo non fa riferimento a un periodo specifico, ma come Windows Latest e altri hanno teorizzato, la formulazione utilizzata da Microsoft, "nel corso dell'anno", è un suggerimento (certamente vago) che si tratterà del quarto trimestre piuttosto che del terzo.

L'indiscrezione attuale per il debutto di Windows 11 24H2 è settembre 2024, ma forse, dato questo piccolo indizio lasciato da Microsoft, potremmo aspettare un po' di più. Ci sono altri motivi per ritenere che questo possa essere il caso, per cui andiamo ad analizzarli.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Analisi: un caso di troppe piattaforme?

La realtà è che quest'anno Microsoft sta effettuando un tipo di aggiornamento molto diverso, in quanto l'aggiornamento annuale di Windows 11 è già stato reso disponibile, almeno sui PC Copilot+. Detto questo, non è la verità completa della questione, poiché ciò che viene installato su questi laptop incentrati sull'intelligenza artificiale è una versione ridotta di Windows 11 24H2, necessaria perché i dispositivi Copilot+ devono avere la piattaforma di base introdotta con la 24H2 (chiamata Germanium).

L'installazione di 24H2 sui PC Copilot+ non dispone di tutte le funzionalità che saranno introdotte con l'aggiornamento completo di 24H2 quando arriverà nel corso dell'anno. Tutti coloro che utilizzano Windows 11, sia i PC Copilot+ che quelli normali, riceveranno l'aggiornamento, con tutte le funzionalità incluse, simultaneamente come di consueto.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Il fatto è, però, che Microsoft ha avuto molto più da fare con il processo di aggiornamento annuale nel 2024, a causa del lavoro di base per i PC Copilot+ (e del lavoro dietro le quinte su Germanium). A ciò si aggiungono gli sforzi necessari per realizzare nuove funzionalità dell'intelligenza artificiale, alcune delle quali importanti, tra cui Recall, l'aggiunta controversa che è stata ritirata. Recall è infatti una funzione di punta dell'intelligenza artificiale, che Microsoft sta attualmente rinnovando completamente (per il momento è stata addirittura eliminata dalle build di prova). Anche in questo caso, c'è molto lavoro da fare.

Ecco perché non siamo più particolarmente ottimisti riguardo alla data di uscita del settembre 2024, come si diceva in precedenza. In poche parole, Microsoft sta facendo girare così tante piattaforme con la preparazione di 24H2 e di altre funzionalità AI, oltre ad avere a che fare con un enorme mal di testa per Recall, che è fin troppo facile credere che un rilascio nel quarto trimestre sia almeno in parte probabile per 24H2. Dopotutto, potrebbe arrivare fino a novembre (come è già successo in passato con l'aggiornamento H2 per Windows) e Microsoft potrebbe avere bisogno di un po' più di respiro questa volta.

Naturalmente si tratta di pure speculazioni, e il 24H2 potrebbe arrivare nel terzo trimestre, o piuttosto a settembre (francamente saremmo davvero scioccati da un rilascio ad agosto). Come sempre, aspetteremo e vedremo, ma seguire i progressi del 24H2 nei test dovrebbe darci maggiori indizi man mano che il 2024 si avvicina.