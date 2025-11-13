Steam Frame Ufficiale: Sette Cose da Sapere sul Rivali di Valve per il Quest 3

Valve ha lanciato ufficialmente il suo nuovo visore VR, lo Steam Frame .

il suo nuovo visore VR, lo . Il dispositivo, rivale diretto del Quest 3, offre una doppia funzionalità : permette sia di giocare in realtà virtuale wireless collegandosi al PC, sia di eseguire i giochi in modalità standalone (autonoma).

: permette sia di giocare in realtà virtuale collegandosi al PC, sia di eseguire i giochi in (autonoma). Al momento, tuttavia, non sono state rilasciate informazioni sul prezzo o sulla data di uscita ufficiale.

Finalmente è qui: dopo oltre quattro anni di rumor sul Valve Deckard, il visore VR standalone (autonomo) di Valve è sbarcato nella forma entusiasmante del nuovo Steam Frame.

Con un annuncio a sorpresa (o forse non del tutto inatteso, se si consideravano le indiscrezioni recenti), Valve ha rivelato tutti i dettagli ufficiali sullo Steam Frame e sul suo posizionamento rispetto ai migliori visori VR in circolazione.

In sintesi, lo Steam Frame è stato concepito per competere con il Meta Quest 3 e per offrire l'esperienza di gioco completa del PC VR tramite un adattatore wireless. Ma quali sono le altre novità emerse? Ecco le sette cose principali che devi sapere sullo Steam Frame...

1. Pensato sia per il PC VR che per il Gaming Standalone

In teoria, lo Steam Frame potrebbe offrire il meglio dei due mondi per gli appassionati di realtà virtuale.

Per i giochi PC VR più impegnativi, come Half-Life: Alyx, è incluso un adattatore wireless Wi-Fi 6E (6 GHz) dedicato, che garantisce una connessione stabile e a bassa latenza con il tuo PC. Questo elimina già la seccatura dei cavi.

Tuttavia, con lo Steam Frame è anche possibile fare completamente a meno del computer. Il visore, infatti, è in grado di eseguire localmente i titoli meno esigenti, funzionando un po' come una sorta di Steam Deck da indossare, o, in effetti, come un Meta Quest 3.

2. Specifiche Tecniche da Urlo

Sulla carta, lo Steam Frame è un visore di fascia media impressionante per la sua potenza. Include ben 16GB di RAM (il doppio rispetto al Meta Quest 3) e un misterioso processore ARM Snapdragon a 4nm.

Valve non ha specificato esattamente di quale processore si tratti, ma ci sono ottimi motivi per credere che sia un passo avanti rispetto all'XR2 Gen 2 che si trova nel Quest 3. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, sono disponibili le opzioni da 256GB e 1TB, oltre a uno slot microSD per l'espansione.

Quest'ultimo è un elemento che non troverete sul Quest 3. Quindi, sebbene 256GB siano la stessa quantità di archiviazione del Meta Quest 3S top di gamma, e solo la metà di quanto si ottiene sul Quest 3, lo Steam Frame offre maggiore flessibilità nello storage.

3. Non c'è la versione OLED

Sulla base delle indiscrezioni che parlavano di due visori Steam Frame in sviluppo da parte di Valve, e dell'esistenza di uno Steam Deck OLED, molti avevano ipotizzato che uno dei modelli avrebbe integrato un display OLED. Ma così non è stato.

Valve sta realizzando due Steam Frame, ma l'unica differenza è la capacità di archiviazione (256GB contro 1TB, entrambi con slot per schede SD per l'espansione); purtroppo, per ora non c'è una versione OLED.

Al suo posto, lo Steam Frame ha optato per un display LCD con una risoluzione di $2.160 \times 2.160$ pixel per occhio, un valore paragonabile a quello del Meta Quest 3, che offre $2.064 \times 2.208$ pixel per occhio.

4. Dove sono finite le funzionalità di passthrough a colori?

Il foglio delle specifiche di Valve per lo Steam Frame indica che è dotato di una coppia di telecamere monocromatiche per il passthrough, il che significa bianco e nero – quindi, niente passthrough a colori.

Questo fa sì che il Frame sia un visore di realtà virtuale vero e proprio, piuttosto che un dispositivo di realtà mista come quelli prodotti da Meta, Apple e Samsung.

Da un lato, si tratta di un downgrade frustrante – la realtà mista ha i suoi vantaggi, dopotutto. Allo stesso tempo, però, la maggior parte dei giochi MR degni di nota offre anche efficaci modalità VR, quindi alla fine l'impatto potrebbe non essere così negativo come sembra sulla carta.

C'è di più: Valve ha anche anticipato una "porta di espansione accessibile all'utente", che lascia aperta la possibilità di un modulo opzionale in grado di aggiungere il passthrough a colori, a un costo aggiuntivo. Dovremo attendere ulteriori sviluppi su questo fronte.

Tracciamento oculare abilitato.

Come altri visori VR premium, lo Steam Frame è destinato a vantare il tracciamento oculare per un motivo fondamentale: il rendering foveated.

In sostanza, il visore VR può risparmiare potenza di calcolo rendendo a piena qualità solo la parte dello schermo che si sta attivamente guardando. Ciò consente a un gioco di sfoggiare una grafica più impressionante utilizzando in modo più efficiente la stessa CPU e GPU, senza richiedere ulteriore potenza.

Attualmente, non molti giochi hanno implementato questa funzione in passato, ma il catalogo di Steam è così vasto che spero vedremo molti più titoli sfruttare questa feature in futuro.

6. Prezzo non confermato

Valve non ha ancora confermato il prezzo, ma in base alle specifiche non sarà economico. Le indiscrezioni, tuttavia, suggeriscono un costo di 1.200 dollari, che al cambio attuale si aggira intorno ai 1.040 euro.

Questa cifra sembra plausibile. Lo Steam Frame presenta alcuni miglioramenti rispetto al Quest 3 (in particolare il tracciamento oculare) e non include alcune delle funzionalità di fascia alta dei modelli più costosi (come il display OLED del Galaxy XR), quindi posizionarsi tra le fasce di prezzo budget e premium ha senso.

Ovviamente, le fughe di notizie vanno prese con cautela e diversi fattori (come l'IVA locale) potrebbero influenzare il prezzo finale, ma sarei sorpreso se costasse molto di più di quanto suggerito dalle indiscrezioni. Sarebbe un clamoroso autogol per Valve, ma a volte nel mondo della tecnologia vengono prese decisioni più strane.

7. Nessun nuovo software per ora...

Il Valve Index è stato lanciato insieme a un nuovo capitolo di Half-Life, ma finora non si è parlato di giochi esclusivi in arrivo sulla piattaforma di Steam per celebrare il lancio di Frame e Steam Machine.

In quella che sembra una conversazione internet strappata agli anni Duemila, non sono mancate speculazioni e leak online che suggerivano l'arrivo di nuovi giochi sul mercato, in particolare Half-Life 3, prima del lancio dello Steam Frame.

Quando si pronuncia il nome di Half-Life 3, è impossibile capire dove finiscano le voci reali e dove inizi il trolling, ma il nuovo software non sembra del tutto fuori discussione. Forse Valve sta semplicemente aspettando il 2026, quando sarà più vicina al lancio della sua nuova tecnologia, per svelare finalmente questi nuovi titoli al pubblico.