Starlink può essere bloccato? Una simulazione cinese allarmante mostra che 1.000 droni possono disturbare Internet satellitare su un'isola grande quanto Taiwan

Uno studio cinese mostra che è possibile bloccare Starlink su Taiwan

su Taiwan Per farlo, da 1.000 a 2.000 droni equipaggiati per il jamming potrebbero creare uno 'scudo elettromagnetico'

Tuttavia, mantenere in funzione con successo un'operazione di droni di questo tipo sarebbe tutt'altro che facile

Scienziati cinesi hanno dimostrato come sia teoricamente possibile utilizzare un vasto sciame di droni per bloccare l'internet satellitare di Taiwan in una simulazione di "guerra elettronica su larga scala".

Tom's Hardware riferisce che lo studio, evidenziato dal (a pagamento) South China Morning Post (SCMP), ha scoperto che gettare l'intera Taiwan nell'oscurità di internet richiederebbe circa 1.000 o forse fino a 2.000 droni disturbatori appositamente modificati.

Lo studio è stato condotto dalla Zhejiang University e dal Beijing Institute of Technology e, come spiega l'SCMP: "Centinaia o migliaia di piccoli disturbatori sincronizzati dovrebbero essere dispiegati nel cielo – su droni, palloni o aerei – formando uno scudo elettromagnetico sopra il campo di battaglia".

Starlink è diventato un obiettivo per la Cina da quando i satelliti di Musk sono stati impiegati per aiutare l'Ucraina dopo l'attacco della Russia nel 2022, per ristabilire le comunicazioni sul campo di battaglia.

Negare Starlink in modo così completo non sarebbe un compito facile, come si può immaginare. I satelliti di Musk hanno una tecnologia intelligente a bordo e, rispetto a un satellite tradizionale, la loro natura di "rete mesh" collettiva li rende molto più difficili da bloccare.

L'SCMP afferma che gli scienziati cinesi hanno utilizzato dati reali di Starlink per creare una simulazione del posizionamento dei satelliti di Musk in un arco temporale di 12 ore. Hanno poi elaborato una griglia di droni disturbatori – utilizzando un mix di disturbatori che generano rumore elettronico a fascio largo e a fascio stretto, in volo a un'altitudine di 12 miglia (20 km) – in modo che bloccassero con successo il segnale a terra in tutte le aree.

La conclusione è stata che 935 droni coordinati dovrebbero creare il necessario "scudo elettromagnetico" per bloccare Starlink completamente da Taiwan. Tuttavia, potrebbero essere utilizzati droni a potenza inferiore (più economici): secondo il rapporto, dispiegarne circa 2.000 funzionerebbe.

Un attacco di questo tipo è un esempio di come le strategie di guerra moderna possano coinvolgere la tecnologia, inclusi tablet, gadget e dispositivi, in modi che vanno oltre l'uso sul campo di battaglia.

Analisi: un'impresa costosa e complessa da realizzare

(Image credit: SpaceX)

Ovviamente, mobilitare 1.000 o persino 2.000 droni carichi di apparecchiature specializzate per il jamming (disturbo delle frequenze) sarà un grosso problema logistico. Non si tratta solo del dispiegamento iniziale in formazione a scudo, ma anche del mantenimento in posizione di tali droni. Questo include la sostituzione, se necessario, poiché dovranno essere riforniti durante una prolungata campagna di blocco di internet.

Non sarebbe economico, né semplice da gestire dal punto di vista logistico, ma è evidente che la Cina abbia i mezzi per realizzare un'impresa del genere, segnando un potenziale nuovo modo di sfruttare la guerra tecnologica. Lo studio si basa su alcune ipotesi, come le condizioni ideali per l'operatività dei droni, mentre un dispiegamento nel mondo reale potrebbe essere tutt'altro che perfetto.

E, naturalmente, l'isola bersaglio potrebbe intraprendere azioni contro questi droni. Taiwan dispone di attrezzature anti-drone, ma i droni jammer si troverebbero a circa 19 km d'altezza (12 miglia), per cui abbatterne un gran numero non sarebbe un'operazione banale. Potrebbe essere costoso schierare uno sciame di droni di questo tipo, ma sarebbe altrettanto oneroso rompere questo blocco.

Ad ogni modo, non è rassicurante che la Cina stia mettendo in mostra i muscoli della guerra tecnologica in questo modo. A questo si aggiunge la sua capacità di tagliare i cavi sottomarini di internet, come sottolineato da Tom's Hardware, e le preoccupazioni di coloro che potrebbero sentirsi minacciati potrebbero aumentare. Se volete proteggere la vostra privacy e accedere a contenuti bloccati, consultate la nostra guida sulle migliori VPN.