Se avete intenzione di comprare uno dei migliori tablet, siete arrivati al posto giusto. Abbiamo provato e giudicato gli ultimi modelli per offrirvi una classifica completa e aiutarvi a trovare il dispositivo perfetto per voi.

Scegliere il miglior tablet potrebbe essere complicato dal momento che un buon dispositivo dovrebbe essere in grado di sostituire un notebook potente per lavorare, guardare contenuti multimediali, giocare e navigare su Internet, con la caratteristica di essere sottile e leggero, comodo da portare il giro.

Abbiamo valutato tutti i fattori che riteniamo possano essere interessanti per chi vuole scegliere uno dei migliori tablet, come la qualità del display, l'autonomia, la reattività e l'affidabilità delle tastiere compatibili.

I migliori tablet del 2020:

Apple iPad Pro 11 (2018) Apple iPad Pro 12.9 (2018) iPad 10.2 (2019) iPad Air (2019) iPad Mini (2019) Samsung Galaxy Tab S6 iPad Pro 10.5 (2017) Microsoft Surface Pro Samsung Galaxy Tab S4 Asus ZenPad 3S 10

(Image credit: Apple)

1. iPad Pro 11 (2018)

Semplicemente il miglior tablet

Peso: 468 g | Dimensioni: 247.6 x 178.5 x 5.9 mm | Sistema Operativo: iOS 12 | Display: : 11 pollici | Risoluzione: 2388 x 1668 pixels | CPU: A12X Bionic | Capacità: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD: No | Batteria: 7,812mAh | Fotocamera posteriore: 12MP | Fotocamera anteriore: 7MP

La Apple Pencil si fissa magneticamente

Estremamente potente

Software da PC insufficiente

Pencil e tastiera sono molto costosi

L’iPad Pro 11 è oggi il miglior iPad in commercio. Non è certo a buon mercato, ma rimane il più potente tablet di Apple e se acquisterete una cover con tastiera altrettanto costosa raddoppierà le sue potenzialità.

Design e prestazioni del nuovo iPad Pro non hanno nulla da invidiare ai computer portatili mentre la nuova Apple Pencil si fissa magneticamente al lato più lungo. Grazie anche agli ottimi altoparlanti e al fantastico rapporto schermo-cornice è difficile non innamorarsi di questo raffinato oggetto di design.

iPad Pro 11 ha comunque anche dei limiti di cui bisogna essere consapevoli. iOS 12 non è brillante con il multitasking e soprattutto quando deve svolgere i compiti classici di un PC portatile. Manca inoltre la presa standard da 3,5 mm per gli auricolari che è presente su tutti i computer.

iPad Pro 11 rimane comunque il miglior tablet di Apple. Dovrete solo accettare il prezzo elevato e il fatto che non può essere un sostituto del Macbook.

Leggi la recensione approfondita: iPad Pro 11

(Image credit: Apple)

2. iPad Pro 12.9 (2018)

Il più grande iPad disponibile

Peso: 632g | Dimensioni: 280.6 x 214.9 x 5.9 mm | Sistema Operativo: iOS 12 | Display: 12.9 pollici | Risoluzione: 2048 x 2732 pixels | CPU: A12X Bionic | RAM: 4GB | Capacità: 64GB/256GB/512GB/1TB | microSD slot: No | Batteria: 9,720mAh | Fotocamera posteriore: 12MP | Fotocamera anteriore: 7MP

Grande schermo

Estremamente potente

Autonomia inferiore al passato

Face ID non sempre perfetto

iPad Pro 12.9 (2018)con il suo schermo da 12.9 pollici non è in testa alla nostra classifica a causa del prezzo elevato e non è nemmeno un gran passo avanti rispetto a iPad Pro 11 (2018). si tratta di una enorme tavolozza digitale in grado di fare tutto quello che volete: lavoro, divertimento, cinema portatile, desk musicale e molto altro.

Le sue prestazioni non hanno rivali, così come l’enorme schermo, il sistema operativo scattante e la compatibilità con la nuova Apple Pencil e Smart Keyboard. Si tratta del top per chi ha denaro da spendere, tutti gli altri potranno trovare soluzioni meno dispendiose.

Leggi la recensione approfondita: iPad Pro 12.9

(Image credit: Apple)

3. iPad 10.2 (2019)

Il miglior tablet per il consumatore medio

Peso: 483 g | Dimensioni: 251 x 174 x 7.5 mm | Sistema Operativo: iPadOS | Display: 10.2 pollici | Risoluzione: 1620 x 2160 pixel | CPU: A10 Fusion | RAM: 3 GB | Capacità: 32 GB/128 GB | MicroSD: No | Batteria: Fino a 10 ore | Fotocamera posteriore: 8 MP | Fotocamera frontale: 1.2 MP

Schermo più grande dei modelli precedenti

Funziona con la Smart Keyboard

I modelli più vecchi costano meno

iPad Air è migliore per disegnare

Per il consumatore medio l’iPad 10.2 è la scelta migliore al momento. Potrebbe non essere il più potente, ma ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Il più piccolo iPad 10.2 rimpiazza l’ iPad 9.7 (2018) , molto simile ma con un display di misure leggermente inferiori (come si può dedurre dai nomi). Condividono però circa le stesse specifiche e un prezzo abbordabile. Non è allo stesso livello degli iPad Pro, ma è un ottimo tablet.

iPadOS è già installato con tutte le funzioni di ultima generazione che potete aspettarvi da un tablet, è compatibile con Apple Pencil e c’è la Smart Keyboard per rendere questo dispositivo adatto alla produttività.

Il corpo è rifinito in maniera pregiata ed è in metallo, come tutti gli iPad della serie Apple. Con uno spessore di 7.5 mm, questo modello è leggermente più grosso degli altri tablet della serie.

L’autonomia è buona, questo tablet costa meno di molti prodotti in lista e il chipset è molto potente. Acquistandolo sicuramente non sbaglierete, soprattutto se state cercando un tablet da usare tutti i giorni con tutta la potenza e le funzioni di cui avete bisogno.

Leggi la recensione completa: iPad 10.2 (2019)

iPad Air (2019) (Image credit: Apple)

4. iPad Air (2019)

Il miglior tablet per il consumatore medio

Peso: 456g | Dimensioni: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | Sistema Operativo: iOS 12 | Display: 10.5 pollici | Risoluzione: 1668 x 2224 | CPU: A12 Bionic | Storage: 64GB/256GB | microSD slot: No | Fotocamera posteriore: 8MP | Fotocamera anteriore: 7MP

Brillante schermo laminato

Smart Keyboard economica

Apple Pencil di prima generazione

Design classico

Se state cercando un buon compromesso tra i nuovi modelli Pro di Apple e l’Ipad Base da 9.7 pollici, l’Air è la scelta giusta. Buona la compatibilità con la nuova Smart Keyboard Cover con un prezzo giusto per studenti che devono prendere appunti al volo.

La compatibilità è invece garantita solo con la prima generazione della Apple Pencil e quindi mancano alcune delle gesture della seconda versione insieme alla ricarica magnetica. Anche gli altoparlanti sono solamente due rispetto ai quattro della versione Pro. Ma il chipset A12 è lo stesso.

Leggi la recensione approfondita: iPad Air (2019)

iPad mini (2019) (Image credit: Apple)

5. iPad mini (2019)

Il migliore (e anche l’unico) mini tablet della nostra lista

Peso: 304g | Dimensioni: 203.2 x 134.8 x 6.1 mm | OS: iOS 12 | Schermo: 7.9-inch | Risoluzione: 1536 x 2048 pixels | CPU: A12 Bionic | Archivio: 64GB/256GB | microSD slot: No | Batteria: 5,124mAh | Fotocamera posteriore: 8MP | Fotocamera Anteriore: 7MP

Dimensioni ridotte

Potente

Profilo eccessivo

Compatibile con la vecchia Apple Pencil

Apple non ha uno smartphone pieghevole, ma se lo avesse dovrebbe assomigliare al nuovo iPad mini 2019 una volta aperto. Non è cambiato rispetto all’ultima versione di quattro anni fa, ma alla fine non è importante.

Ci piace aprire la sua smart cover, scrivere qualche nota e rimetterlo in borsa senza problemi. Certo il design è superato e le cornice sono larghe ma il prezzo è giusto se consideriamo le prestazioni. Si tratta del miglior mini tablet in commercio (e l’unico in classifica). Leggi la recensione approfondita: iPad mini (2019)

(Image credit: Samsung)

6. Samsung Galaxy Tab S6

Il miglior tablet Android disponibile ora

Peso: 420 g | Dimensioni: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm | Sistema Operativo: Android 9 | Display: 10.5 pollici | Risoluzione: 1600 x 2560 pixel | CPU: Snapdragon 855 | Capacità: 128 GB/256 GB | MicroSD: Sì | Batteria: 7.040 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP + 5 MP | Fotocamera frontale: 8 MP

Bellissimo display AMOLED

S Pen inclusa

Interfaccia utente Samsung One con dei difetti

Manca il jack per le cuffie

Volete il miglior tablet Android in circolazione e non volete badare a spese? Il Samsung Galaxy Tab S6 è decisamente il prodotto che fa per voi, con moltissime funzioni da top di gamma.

Inclusa troverete una S Pen che potete usare per disegnare, prendere appunti e molto altro. Potete anche acquistare separatamente una tastiera smart per un'esperienza simile a quella che potete avere con un laptop.

Il display AMOLED da 10.5'' del Galaxy Tab S6 è una delle cose migliori del tablet, con una risoluzione impressionante di 1600 x 2560. Il tablet ha anche due fotocamere posteriori, per scatti migliori.

Non è il dispositivo perfetto - manca il jack per le cuffie e l'interfaccia utente presenta dei difetti - ma se volete a tutti costi un tablet Android, questo è il migliore che potete acquistare ora.

Leggi la recensione completa: Samsung Galaxy Tab S6

(Image credit: Apple)

7. iPad Pro 10.5

Il top di gamma di un tempo è ancora tra i nostri preferiti

Peso: 469 g | Dimensioni: 250.6 x 174.1 x 6.1 mm | Sistema Operativo: iPadOS | Display: 10.5 pollici | Risoluzione: 1668 x 2224 pixel | CPU: A10X Fusion | Capacità: 64 GB/256 GB/512 GB | MicroSD: No | Batteria: 8.134 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP | Fotocamera frontale: 7 MP

Ottimi altoparlanti

Versione da 512 GB disponibile

L’iPad Pro da 10.5 pollici è uno dei migliori tablet, anche se l’iPad 10.2 (più economico) è più che abbastanza per la maggior parte delle persone.

L’iPad Pro 10.5 ha funzioni da top di gamma che lo rendono un mostro per la produttività, ed è compatibile con Apple Pencil e Smart Keyboard. iPadOS inoltre potrebbe renderlo il degno sostituto di un computer portatile per alcuni utenti.

Il nuovo schermo ProMotion aumenta la fluidità in maniera impressionante e le cornici sottili significano un display più ampio in un fattore di forma non molto più grande dell’iPad Pro 9.7.

Non è un iPad per professionisti, ma sicuramente sarà molto amato da chi passa molto tempo in compagnia dei contenuti multimediali.

Leggi la recensione completa: iPad Pro 10.5

Microsoft Surface Pro

8. Microsoft Surface Pro

Il tablet Windows che può rimpiazzare un portatile

Peso: 768 g/770 g/784 g | Dimensioni: 292 x 201 x 8.5 mm | Sistema Operativo: Windows 10 Pro | Display: 12.3 pollici | Risoluzione: 1824 x 2736 pixel | CPU: Intel Core m3, i5 o i7 | Capacità: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB | MicroSD: Sì | Batteria: Fino a 13,5 ore di riproduzione video | Fotocamera posteriore: 8 MP | Fotocamera frontale: 5 MP

Surface Pen migliorata

Supporto incluso

Surface Pen non inclusa

Meno potente di alcuni rivali

Un tablet può sostituire il vostro computer portatile o desktop? Sicuramente quello che ci prova meglio di tutti è il Microsoft Surface Pro. Siamo sorpresi che Microsoft non abbia deciso di chiamarlo Microsoft Surface Pro 5, dal momento che presenta dei veri potenziamenti rispetto al 4. Si tratta comunque di un modello piuttosto costoso, come la maggior parte di questa classifica.

Fa la sua bella figura con la versione completa di Windows 10 installata, un supporto incluso e la compatibilità con una tastiera opzionale.

Questo dispositivo è perfetto per professionisti, creativi, studenti e utenti medi, uno dei migliori tablet Windows che abbiamo mai provato.

Leggi la recensione completa: Microsoft Surface Pro

Samsung Galaxy Tab S4 (Image credit: Samsung)

9. Samsung Galaxy Tab S4

Un tablet 2-in-1 molto promettente, ma non ancora perfetto…

Peso: 482g | Dimensioni: 249.3 x 164.3 x 7.1mm | Sistema Operativo: Android 8.1 | Display: 10.5 pollici | Risoluzione: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4GB | Capacità: 64GB/256GB | microSD slot: Yes | Batteria: 7,300mAh | Fotocamera posteriore: 13MP | Fotocamera posteriore: 8MP

Pennino S Pen in dotazione

Ottimo schermo da 10.5 pollici

Interfaccia Desktop DeX ancora acerba

Tastiera poco pratica

Il Samsung Galaxy Tab S4è l’aggiornamento del Galaxy Tab S3 con uno schermo più grande da 10.5 pollici e maggiore autonomia. Ma costa anche di più ed è ancora acerbo in molti settori.

Ci piace l’idea di usare Samsung Dex come interfaccia desktop, peccato che non sia ancora sufficientemente adatta ai comandi touch, abbia problemi di performance e che la strana custodia con tastiera opzionale non la renda un vero sostituto del PC desktop.

Se state cercando un tablet Android di fascia alta il Galaxy Tab S4 farà per voi anche se non mantiene tutto quello che promette. Questo non significa che non sia un passo avanti rispetto al Tab S3, solo che non giustifica pienamente l’aumento di prezzo.

Leggi la recensione approfondita: Samsung Galaxy Tab S4

(Image credit: Asus)

10. Asus ZenPad 3S 10

Più economico della maggior parte dei tablet in questa lista

Peso: 430 g | Dimensioni: 240.5 x 163.7 x 7.2 mm | SO: Android Marshmallow | Dimensioni dello schermo: 9,7 pollici | Risoluzione: 1536 x 2048 | CPU: Mediatek MT8176 | Archiviazione: 32 GB/64 GB | Batteria: fino a 10 ore di autonomia | Fotocamera posteriore: 8 MP | Fotocamera frontale: 5 MP

Ottimo display dalla risoluzione elevata

Scattante

Autonomia mediocre

Qualità costruttiva non eccellente

No, quello che vedete qui sopra non è un iPad. Si tratta dell’ Asus ZenPad 3S 10 ed è la nostra terza scelta in classifica. La potenza non manca in questo tablet, come non manca un display bellissimo e assai luminoso.

La batteria e la qualità costruttiva non sono da primo della classe, ma considerato il prezzo inferiore rispetto ai Tab S4 e Tab S3 di Samsung, ve ne consigliamo l’acquisto se state cercando un prodotto con un prezzo più accessibile.

Leggi la recensione completa: Asus ZenPad 3S 10

App per Tablet