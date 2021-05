Recensione iPad Pro 12.9 (2021)

iPad Pro 12.9 (2021) è (e rimarrà) il miglior tablet dell’anno: ha un processore pazzesco per la categoria, un display fantastico e una qualità costruttiva premium. Tuttavia, non è per tutti: le dimensioni generose e il prezzo spropositato lo relegano a un mercato di nicchia. Detto ciò, iPad Pro 12.9 (2021) è il meglio del meglio.

iPad Pro 12.9 (2021) è (e rimarrà) il miglior tablet dell’anno, nonché uno dei migliori iPad della storia. Se volete un tablet che offra prestazioni paragonabili a quelle di un notebook, il nuovo arrivato è perfetto per voi.

Ci sono solo due problemi: il prodotto ha un prezzo fuori scala e dimensioni generose (“merito” dell’ampio display). Il nuovo schermo Liquid Retina XDR è stupendo, e offre una luminosità paragonabile a quella del Samsung Galaxy Tab S7 Plus . Il display è perfetto tanto per guardare film e video, quanto per lavorare.

La punta di diamante di questo tablet è senza dubbio il processore:, il chip Apple M1. Ce n’è davvero bisogno? Probabilmente no, ma ciò rende iPad Pro 12.9 (2021) il tablet più veloce sul mercato (e di gran lunga). L’aumento delle prestazioni si palesa durante il gaming e le attività di editing. In effetti, collegando la Magic Keyboard si trasforma in un ottimo 2-in-1 .

Altri aggiornamenti sono meno importanti, ma degni di nota: l’azienda ha (finalmente) introdotto una variante con 2 TB di storage, la funzione “Inquadratura automatica”, e un ingresso USB-C Thunderbolt 4. Questi ultimi sono ottimi miglioramenti e, normalmente, non passerebbero inosservati, eppure sembrano dettagli di fronte all’eccellente display e al “super” processore.

(Image credit: TechRadar)

Anche l’autonomia è ottima: nei nostri test, il dispositivo è durato 10 ore con una carica completa. Certo, la durata della batteria dipende dall’uso che se ne fa, ma possiamo assicurarvi che è più che soddisfacente.

Adesso, veniamo al “vero” problema, il prezzo: la versione base di iPad Pro 12.9 (2021) costa 1.219 euro, mentre il modello più costoso arriva a ben 2.599 euro!

iPad Pro 12.9 (2021) è un dispositivo fenomenale, e farà felici tutti coloro che l’acquisteranno, ma ci chiediamo quante persone potranno effettivamente permetterselo. È il miglior tablet del 2021? Sì, senza dubbio, ma il prezzo è salatissimo.

Nota del redattore: abbiamo testato solo iPad Pro 12.9 (2021), ma speriamo di mettere le mani anche sul modello da 11 pollici.

iPad Pro 12.9 (2021) - data di uscita e prezzo

iPad Pro 12.9 è disponibile dal 21 maggio sull’Apple Store e negozi di terze parti, ma riuscire a comprarne uno potrebbe non essere molto facile. I preordini sono stati moltissimi, e in Italia le spedizioni sono previste dal 22 giugno.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha confermato che la domanda supera l'offerta (a causa della carenza del chip M1?).

Il prezzo di iPad Pro 12.9 (2021) è leggermente superiore a quello della versione 2020, che partiva da 1.119 euro. Tuttavia, considerati i miglioramenti, l’aumento di prezzo è stato esiguo.

Se volete qualcosa di più economico, iPad Pro 11 (2021) è una valida scelta, in quanto ha la stessa scheda tecnica del modello da 12,9 pollici, a eccezione del display e delle dimensioni; è disponibile a partire da 899 euro.

iPad Pro 12.9 (2021) - design

Immagine 1 di 4 (Image credit: TechRadar) Immagine 2 di 4 (Image credit: TechRadar) Immagine 3 di 4 (Image credit: TechRadar) Immagine 4 di 4 (Image credit: TechRadar)

iPad Pro 12.9 (2021) non è cambiato molto rispetto ai predecessori: ha lo stesso design elegante e la stessa qualità costruttiva. Se volete un tablet funzionale ed elegante, il nuovo arrivato non vi deluderà.

iPad Pro 12.9 (2021) ha dimensioni generose: il display da 12,9 pollici pone il modello al livello di un mini portatile, per cui non saremmo sorpresi se molti optassero per il modello da 11 pollici. Se avete bisogno di un ampio display, tuttavia, il modello recensito è perfetto. Probabilmente gli ingegneri l’hanno progettato pensando a un 2-in1, più che a un tablet .

Il prodotto ha un pannello posteriore e una cornice in alluminio, mentre il display è protetto da uno strato di vetro antigraffio. Consigliamo di acquistare una custodia per ridurre il rischio di danni (con quello che costa poi…).

Il dispositivo dispone di quattro altoparlanti, due nella parte superiore e due in quella inferiore. Il bordo inferiore ospita la porta USB-C Thunderbolt 4.

I bordi laterali del tablet sono eleganti e in gran parte privi di interruzioni. Quello destro è progettato per ricaricare l'Apple Pencil (la periferica aderisce magneticamente) e presenta il bilanciere del volume.

Immagine 1 di 2 (Image credit: TechRadar) Immagine 2 di 2 (Image credit: TechRadar)

Il tablet è disponibile nelle colorazioni argento e grigio siderale. Entrambe sono eleganti, ma considerate le numerose colorazioni disponibili per il nuovo iMac 2021 , siamo rimasti un po’ delusi.

iPad Pro 12.9 (2021) misura 280,6 x 214,9 x 6,4 mm, quindi è leggermente più spesso del modello 2020, ma non abbiamo notato la differenza. La variante Wi-Fi pesa 682 grammi, mentre quella Wi-Fi + Cellular (5G) è leggermente più pesante (685 grammi).

In breve, il design non è cambiato affatto, poiché l’azienda si è concentrata su display e processore.

iPad Pro 12.9 (2021) - display

(Image credit: TechRadar)

Il display di iPad Pro 12.9 (2021) è fantastico. Vi ricordiamo che lo schermo di iPad Pro 11 (2021) è diverso da quello del modello recensito.

Lo schermo Liquid Retina XDR è dotato della nuova tecnologia Mini LED che offre una luminosità e un contrasto superiori; offre un'ottima esperienza visiva.

La luminanza massima supera i 1600 nit, tant’è vero che quando abbiamo impostato la luminosità al massimo, abbiamo avuto problemi: era troppo luminoso! Il display vanta anche una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, il che diminuisce lo stress degli occhi, ma lo si nota per lo più durante il gaming.

Il pannello offre un'immagine nitida e ad alto contrasto: guardare o lavorare su contenuti multimediali è stato fantastico; supporta una risoluzione massima di 2048 x 2732 pixel, per una densità di 265 ppi (simile a quanto offerto da Samsung Galaxy Tab S7 Plus). Se la qualità del display è un fattore importante per voi, iPad Pro 12.9 (2021) non vi deluderà.

(Image credit: TechRadar)

iPad Pro 12.9 (2021) - prestazioni e specifiche

Se lo schermo è fantastico, il processore è stellare. I predecessori offrivano ottime prestazioni, ma iPad Pro 12.9 (2021) è di un’altra categoria.

L’azienda ha inserito il processore Apple M1, lo stesso chip dell’iMac e di Mac mini 2020 . Pazzesco.

Se non siete utenti esperti o non eseguite app pesanti, potreste non notare la differenza, ma considerate che il chip Apple M1 è stato progettato per i notebook dell’azienda. In pratica, Apple ha trasformato il proprio tablet premium in un 2-in-1 ad alte prestazioni. L’editing di foto e video non è un problema per il dispositivo.

(Image credit: TechRadar)

In Geekbench 5, il tablet ha raggiunto un punteggio multi-core medio di 7297. A confronto, Samsung Galaxy Tab S7 Plus non va oltre i 2.846 punti, mentre iPad Pro 12.9 (2020) si è fermato a 4.700 punti. Il nuovo arrivato può tenere testa persino ai notebook.

Scheda tecnica Peso: 682 grammi

Dimensioni: 280,6 x 214,9 x 6,4 mm

Dimensioni del display: 12,9 pollici

Tipo di display: Liquid Retina XDR Mini LED (LCD)

Risoluzione: 2048 x 2732 pixel

Frequenza di aggiornamento: 120 Hz

Processore: Apple M1

RAM: 8/16 GB

Spazio di archiviazione: 128 / 256 / 512 / 1000 / 2000 GB

Sistema operativo: iPadOS 14.5

Fotocamera posteriore: 12MP + 10MP + ToF

Fotocamera frontale: 12MP

Batteria: N/A

Le varianti da 128, 256 e 512 GB presentano 8 GB di RAM, mentre i modelli da 1 e 2 TB ne hanno 16 GB. Il nostro modello è quello da 1 TB e 16 GB di RAM, e si è dimostrato all’altezza di tutte le app che abbiamo usato. Manca lo slot per schede microSD, quindi valutate anche questo aspetto se opterete per le varianti meno costose. Il modello base parte da 128 GB e, francamente, è ridicolo.

È possibile scegliere anche tra le varianti “Wi-Fi” e “Wi-Fi + Cellular”. Quest’ultima consente di usare una SIM, e di conseguenza la connettività 5G. Durante il periodo di prova, non abbiamo avuto problemi con la rete 5G. La porta USB-C del tablet è anche la prima a supportare la tecnologia Thunderbolt. Ciò comporta una maggiore velocità di trasferimento dati e la possibilità di collegare dispositivi ad alte prestazioni (display ad alta risoluzione, dispositivi di archiviazione esterni più veloci, eccetera).

Il dispositivo presenta un discreto sensore posteriore da 12 MP, utile per social e videochiamate. C'è anche un obiettivo grandangolare da 10 MP, che si è rivelato abbastanza utile, e un sensore di profondità (LiDAR).

(Image credit: TechRadar)

La fotocamera frontale da 12 MP, collocata nella cornice superiore del dispositivo, è soddisfacente. L’azienda ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Inquadratura automatica”, che, come suggerisce il nome, è in grado di seguire il soggetto anche quando si muove. È una funzione che abbiamo già visto sui prodotti Amazon, e funziona molto bene qui.

Fino a quando si rimane nell’area coperta dall’obiettivo grandangolare, si rimarrà sempre nell’inquadratura. È molto utile durante le videochiamate poiché evita di dover tenere d’occhio la propria posizione.

iPad Pro 12.9 (2021) - accessori

iPad Pro 12.9 (2021) con Magic Keyboard e Apple Pencil (Image credit: TechRadar)

Gli accessori principali da abbinare al tablet sono l’Apple Pencil (seconda generazione) e la nuova Magic Keyboard.

La Magic Keyboard progettata per iPad Pro 12.9 (2020) è compatibile con il modello 2021, ma Apple fa notare che il nuovo tablet è leggermente più spesso, quindi la tastiera potrebbe non chiudersi correttamente. Purtroppo, non abbiamo potuto verificare la cosa.

La Magic Keyboard non è economica (costa ben 399 euro), ma è utile a trasformare il tablet in un 2-in-1. Abbiamo scritto la maggior parte di questa recensione sul tablet con la Magic Keyboard, e ci siamo trovati bene. La tastiera è leggermente più stretta di quella di un notebook e il software iPadOS non è completo quanto MacOS, ma è una buona alternativa se non si vuole acquistare un secondo dispositivo.

Apple Pencil (seconda generazione), che è il modello con ricarica wireless di alcuni anni fa, è compatibile con il tablet ed è utile per prendere appunti o disegnare; purtroppo costa 135 euro e non è inclusa nella confezione.

iPad Pro 12.9 (2021) - autonomia

Non conosciamo la capacità della batteria di iPad Pro 12.9 (2021), ma l’autonomia è ottima. Alcuni sostengono che la batteria sia più capiente di quella del modello 2020 (pare sia da 9.720 mAh).

iPad Pro 12.9 (2021) può durare fino a 10 ore con un uso misto (navigazione sul Web, streaming di video, attività di base, un po’ di gaming, ecc.).

A differenza degli iPhone 12 , nella confezione dell’iPad Pro 12.9 (2021) è incluso un caricabatterie da 20 W. Non sappiamo a cosa sia dovuta tale scelta. La ricarica è rapida (18 W), ma non quanto quella del Samsung Galaxy Tab S7 Plus (45 W). Per una ricarica completa occorrono circa 2 ore e 45 minuti. Nel complesso, l’autonomia del tablet è sufficiente a coprire la tipica giornata di lavoro.

(Image credit: TechRadar)

Vale la pena acquistare iPad Pro 12.9 (2021)?

(Image credit: TechRadar)

Comprate iPad Pro 12.9 (2021) se...

Volete il miglior tablet del 2021 iPad Pro 12.9 (2021) è il meglio del meglio: il suo eccellente display e il processore all’avanguardia lo rendono un degno rivale persino per i notebook.

Volete un display all’avanguardia Uno dei punti di forza di iPad Pro 12.9 (2021) è il suo splendido display: si tratta di un pannello LCD con mini LED e ben 2.500 zone di local dimming. Insomma, sfrutta le stesse tecnologie di alcuni TV di fascia alta.

Volete un tablet e un 2-in-1 in un unico pacchetto Apple pubblicizza da sempre la serie iPad Pro come una degna sostituta dei 2-in-1. Non sempre tali prodotti sono stati all’altezza del compito, ma iPad Pro 12.9 (2021) lo è certamente: ha lo stesso processore dei MacBook , e il software iPadOS è comunque soddisfacente.

Non comprate iPad Pro 12.9 (2021) se...

Volete un tablet per le attività di base iPad Pro 12.9 (2021) è fantastico, ma costa tantissimo. Se volete un tablet per navigare sul web, guardare video, e giocare, non ha senso acquistare il nuovo iPad Pro.

Avete un budget limitato iPad Pro 12.9 (2021) è a dir poco costoso. Pochi utenti possono permettersi un dispositivo simile, e il dispositivo base parte da ben 1.219 euro!

Volete un tablet meno ampio Come suggerisce il nome, iPad Pro 12.9 (2021) ha un display da quasi 13 pollici, una dimensione importante. Se volete qualcosa di più piccolo, potreste dare un’occhiata alla variante da 11 pollici.