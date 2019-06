Che cosa sono le reti 5G? Tutto quello che c’è da sapere

Cos’è il 5G?

Le reti 5G, eredi dell’attuale standard 4G LTE, rappresentano la prossima generazione di reti per la connessione internet mobile e promettono maggiore velocità e una connessione più affidabile su smartphone e altri dispositivi.

Grazie all’utilizzo congiunto di tecnologie per la reti all’avanguardia e degli ultimi studi effettuati in merito, il 5G dovrebbe offrire connessioni con una velocità assai più elevata di quella delle connessioni attuali: si pensa che velocità di download nell’ordine di 1GBps saranno la norma

Il 5G rappresenterà l’infrastruttura alla base dell’internet delle cose, visto che sarà necessaria una rete in grado di trasferire una grande quantità di dati, permettendoci quindi di vivere in un mondo più connesso e più smart.

Lo sviluppo di questa tecnologia è in corso, diversi test sono stati condotti in tutto il mondo e l’attivazione della rete si pensa incomincerà nel 2020 e conviverà con le reti 3G e 4G per fornire velocità di connessione più elevate che permettano di avere internet a portata di mano sempre e comunque.

Quando arriverà il 5G?

In Italia

Il 5 giugno 2019, Vodafone Italia ha indetto una conferenza stampa a Milano per annunciare l’arrivo delle prime reti 5G nel nostro Paese. Adesso il 5G di Vodafone è attivo nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli. Vodafone, che chiama la sua rete Giga Network 5G, precisa che per quest’anno non sono previste altre attivazioni, ma entro il 2021 il servizio arriverà in cento città italiane e nelle principali località turistiche.

Contestualmente, sono state rese note le offerte con il 5G. A partire dal 16 giugno, per gli utenti consumer il servizio sarà disponibile gratuitamente con i piani RED Unlimited Smart, RED Unlimited Black, Shake it Easy e One Pro. Chi invece non dispone di un piano tariffario comprensivo di 5G potrà attivare l’opzione 5G start ad un costo mensile di 5 euro al mese (primo mese gratuito). Gli utenti business invece dal 16 avranno a disposizione i piani Black già abilitati al 5G, mentre per i piani Red il servizio sarà attivabile ad un costo di 5 euro mensili.

Vodafone ha anche affermato che attiverà il Roaming delle reti 5G a partire da luglio 2019 in Spagna, Germania, Gran Bretagna e Italia.

In ultimo, durante la conferenza stampa si è appreso anche che Vodafone renderà disponibili nel nostro Paese i primi smartphone 5G. Li trovate più avanti in questo articolo.

Parallelamente, nel Bel Paese si stanno effettuando da tempo diversi test in tutta la penisola, per esempio nelle città di Milano, Bari, Perugia, Genova e Torino. Come sappiamo, lo scorso ottobre si è conclusa l’asta per l’assegnazione delle frequenze a cui hanno partecipato tutti i principali operatori.

Secondo quanto riportato da Tom’s Hardware Italia , l’AD di Tim Luigi Giubitosi, ha dichiarato che l’azienda intende attivare le prime reti di 5G per l’estate di quest’anno, tra cui quella della città di Firenze. Da segnalare che Tim e Vodafone hanno siglato un accordo di collaborazione per la rete 5G a cui potrebbero partecipare altri operatori, tra cui Iliad.

Una soluzione interessante, a quanto pare più matura e pronta per fare il proprio debutto su vasta scala nel nostro Paese rispetto al 5G “tradizionale”, è quella legata al 5G FWA (Fixed Wireless Access), ovvero all’utilizzo della rete 5G per portare connettività alle case e agli edifici in modalità wireless. I primi test, condotti da Fastweb in collaborazione con Samsung hanno permesso di raggiungere velocità pari a 1 gbps. Attenzione però, in questo caso non si tratta di 5G in mobilità da usare su smartphone e tablet, ma di un’alternativa “senza fili” alle connessioni in fibra. Comunque, vista la particolare situazione delle connessioni nel nostro Paese, specie in alcune zone della penisola, si tratta senz’altro di una novità che non può che farci piacere.

La situazione nel resto del mondo

Anche nel resto del mondo siamo ancora agli inizi. Negli Stati Uniti, ad esempio, Verizon ha sorpreso tutti, attivando la rete ad aprile 2019, rendendo il Paese a stelle e strisce il primo al mondo con una rete 5G attiva. Al momento, però, il servizio è disponibile solo in alcune zone della città di Chicago oltre a qualche altro posto, ma come vedete la diffusione è assai limitata. Anche il Regno Unito ha da poco acceso le prime reti 5G, ma si tratta anche in questo caso di reti assai circoscritte. Tra l’altro, i colleghi di TechRadar UK, hanno potuto constatare che, a Londra, le prestazioni al momento sono deludenti e variano di molto. La velocità infatti, varia da 200 mbps a 500 mbps, superiore al 4G, ma ben lontana dai picchi teorici promessi dalla rete di prossima generazione.

Quali sono gli smartphone 5G attualmente in commercio?

Immagine: TechRadar

Il 2019 ha visto l’arrivo sul mercato dei primi smartphone 5G. In Italia, grazie a Vodafone, primo operatore ad attivare il 5G sul territorio nazionale, saranno disponibili i seguenti dispositivi:

XiaoMi Mix 3 5G (dal 6 giugno nei negozi Vodafone e acquistabile sul sito dell’operatore)

LG V50 ThinQ 5G (dal 10 giugno nei negozi Vodafone e acquistabile sul sito dell’operatore)

Samsung Galaxy S10 5G (entro fine mese in negozio, con preordino a partire da lunedì 10 giugno)

Oltre a questi dispositivi, in Italia arriverà sicuramente OnePlus 7 Pro 5G, anche se ancora non sappiamo quando. Altri smartphone da menzionare sono Oppo Reno 5G e Motorola che con la sua MotoMod 5G consente a un numero limitato di smartphone Moto Z di connettersi al 5G.

Per chiudere, recentemente abbiamo visto l’arrivo di SoC per smartphone e portatili con connettività 5G integrata tra cui quello di MediaTek e quello di Qualcomm assieme a Lenovo per i portatili .

Qual è la velocità attuale del 5G?

La velocità del 5G varia di zona in zona al momento e i risultati ottenuti sono stati caratterizzati da differenze anche significative.

I nostri colleghi di TechRadar UK e TechRadar USA hanno potuto testare le prime reti 5G presenti nel Regno Unito e negli Stati Uniti e hanno potuto toccare con mano la situazione attuale.

Per esempio, a Chicago si sono raggiunte velocità di 1,4 Gbps, ma in alcuni casi è stato necessario muoversi nelle immediate vicinanze dell’antenna per rimanere vicini a questo valore. In ogni caso, i colleghi di TechRadar US segnalano che sono riusciti a ottenere risultati vicini a 1 Gbps con una certa costanza. Come abbiamo accennato precedentemente, invece, a Londra la situazione è meno rosea con velocità sono arrivate a un massimo di 550 Mbps, di molto inferiori rispetto a quelle viste negli USA e si ha anche avuta una forte variabilità nei risultati: l’intervallo era compreso tra un minimo di 200 a un massimo di 550 Mbps.

Chiudiamo dicendo che per quanto riguarda l'Italia, nel corso della conferenza stampa di oggi di Vodafone sono state raggiunte velocità di circa 580 Mbps.

Quale sarà l'impatto concreto del 5G sulla vita di tutti i giorni?

Maggiore velocità di download e upload

Streaming più fluido di contenuti online

Videochiamate e chiamate via internet di migliore qualità

Connessioni dati più affidabili

Un maggior numero di dispositivi IoT connessi

Diffusione di tecnologie avanzate e innovazioni tra cui le auto a guida autonoma e le smart city

Quanto sarà veloce il 5G in futuro?

Ancora non abbiamo certezze granitiche in merito, visto che siamo proprio in una fase iniziale.

Detto questo, le reti 5G dovrebbero fornire prestazioni di molto superiori a quelle 4G in termini di velocità di download e upload e il GSMA ha proposto una velocità minima di download di circa 1 GBps.

Secondo diverse stime, si suppone che la velocità media raggiunga i 10 Gb/s e alcuni ritengono che addirittura si possa arrivare a ben 800 Gb/s.

Concretamente questo significherebbe che sarà possibile scaricare un intero film in HD in pochi secondi e che scaricare e installare gli aggiornamenti software sarebbe un'operazione ben più agevole rispetto ad oggi.

Concludiamo dicendo che, come avete potuto notare, il 5G sta scaldando i motori ed è finalmente giunto anche in Italia. Le risposte degli altri operatori non si faranno attendere, per cui tornate periodicamente su questa pagina per rimanere sempre aggiornati sulla rete mobile del futuro, vi aspettiamo.