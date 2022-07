migliori smartphone sotto i 300 euro

(opens in new tab)

State cercando uno smartphone sotto i 300 euro ma avete paura di fare la scelta sbagliata e ritrovarvi tra le mani un dispositivo scadente? Non preoccupatevi, abbiamo selezionato per voi i migliori telefoni che si possono trovare oggi a meno di 300 euro.

In questa lista con i migliori smartphone sotto ai 300 euro abbiamo incluso alcuni modelli di fascia media: quando sono usciti costavano di più, ma ora li si può avere per meno di 300 euro, il che è una notizia fantastica. Se però cercate qualcosa di ancora più economico vi consigliamo invece di consultare la nostra guida dedicata ai migliori smartphone sotto i 200 euro.

Al contempo ci sono modelli di fascia media che inizialmente hanno prezzi vicini ai 500 euro, come Realme GT Neo 2 e Samsung Galaxy A52 S 5G, ma grazie a promozioni e offerte si possono acquistare a cifre inferiori ai 300 euro.

Occhio al prezzo Gli smartphone presenti nella guida potrebbero avere un prezzo variabile che, in alcuni periodi, potrebbe superare di poco i 300 euro. Per acquistarli a una cifra conveniente, dovete scegliere il rivenditore giusto. Se comprate solo da Amazon, ad esempio, potreste avere più difficoltà a trovare degli sconti importanti. In altre occasioni però, le offerte Amazon sono imbattibili. In sostanza per approfittare delle migliori offerte dovrete scandagliare per bene la rete. Per aiutarvi, nella nostra guida all'acquisto abbiamo inserito molti rivenditori che applicano prezzi convenienti e garantiscono il massimo dell'affidabilità.

Di norma, gli smartphone che appartengono a questo segmento hanno chipset di buon livello come il Qualcomm Snapdragon 788G, uno dei migliori processori dello scorso anno, e in alcuni casi dispongono di varianti più potenti presenti anche su modelli di fascia alta. In entrambi i casi, gli smartphone che abbiamo selezionato sono tutti in grado di svolgere attività complesse e di utilizzare più app contemporaneamente, senza soffrire rallentamenti.

Con il continuo evolversi dei top di gamma, anche gli smartphone di fascia media vantano tecnologie all'avanguardia come display Super AMOLED da 120Hz, fotocamere avanzate con sensori ad alta risoluzione e scocche assemblate con materiali di elevata qualità, tutte caratteristiche che fino a poco tempo fa erano esclusiva dei modelli di fascia alta.

Per questo, oggi è possibile trovare dei veri e propri affari a meno di 300 euro, telefoni che, pur costando un terzo di un top di gamma, possono garantire prestazioni solide, autonomie eccellenti e un livello qualitativo più alto di quello che si potrebbe associare alla cifra richiesta.

I migliori smartphone sotto i 300 euro

1. Realme GT NEO 2 Potente e ben costruito Specifiche Peso: 199.8g Dimensioni: 162.9 x 75.8 x 8.96 mm Anno di uscita: 2021 SO: Android 11 Realme UI 2.0 Display: 6.62 pollici Super AMOLED 120Hz Risoluzione: 1080 x 2400 pixel CPU: Snapdragon 870 Qualcomm SM8250-AC RAM: 8 GB Archiviazione: 256 GB Batteria: 5000 mAh Fotocamera posteriore: 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp Fotocamera frontale: 16 MP Pro + Ottime prestazioni + Display eccellente Contro - Fotocamera mediocre - Grande e pesante

Realme GT Neo 2 è uno di quei modelli che al momento del lancio era vicino ai 500 euro. Essendo in commercio da più di un anno, oggi è possibile trovarlo a cifre molto vicine ai 300 euro.

Le specifiche di GT Neo 2, a dispetto del prezzo attuale, sono tutt'altro che modeste. A bordo troviamo un chipset Qualcomm Snapdragon 870 e 8GB di RAM, un display AMOLED da 6,62 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz e una buona fotocamera con sensore principale da 64MP.

Non sempre si trova a meno di 300 euro, ma abbiamo comunque deciso di includerlo in lista dato che il prezzo è già sceso sotto la soglia di prezzo in questione durante il periodo dell'Amazon Prime Day.

2. Samsung A52 S 5G Uno dei migliori smartphone di fascia media Specifiche Peso: 189g Dimensioni: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm Anno di uscita: 2021 SO: Android 11 Samsung One UI 3.1 Display: 6.5 pollici Super AMOLED 120Hz Risoluzione: 1080 x 2400 pixel CPU: Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 RAM: 6 GB Archiviazione: 256 GB Batteria: 4500 mAh Fotocamera posteriore: 64 Mp + 12 Mp + 5 Mp + 5 Mp Fotocamera frontale: 32 MP Pro + Certificazione IP 67 + Display Super AMOLED 120Hz + Buona fotocamera Contro - L'interfaccia One UI tende a laggare - 6GB di RAM

Samsung Galaxy A52S è senza dubbio uno dei migliori smartphone che potete trovare intorno ai 300 euro. Il prezzo oscilla continuamente e non è semplice beccare l'offerta giusta, ma se vi capita di vederlo sui 280 euro potete star certi di portarvi a casa un ottimo smartphone di fascia media a una cifra onesta.

Il display Super AMOLED da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento da 120Hz fa di questo smartphone un ottima soluzione per vedere serie TV e film, mentre il processore Snapdragon 778G garantisce prestazioni al top anche con le app più impegnative. Peccato che tanto potenziale venga in parte messo in ombra da una UI non sempre perfetta, che presenta problemi di lag a volte davvero fastidiosi.

La fotocamera è leggermente superiore alla media dei telefoni in questa fascia di prezzo e supera anche quella di Realme GT 2 Neo, come anche la qualità costruttiva esaltata dalla presenza di una certificazione IP 68 (resistenza a acqua e polvere), merce piuttosto rara in questa fascia di prezzo.

3. Motorola Edge 20 Il migliore tra i medio gamma Motorola Specifiche Peso: 163g Dimensioni: 163 x 76 x 6.99 mm Anno di uscita: 2021 SO: Android 11 Display: 6.67 pollici P-OLED 144Hz Risoluzione: 1080 x 2400 pixel CPU: Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 RAM: 8 GB Archiviazione: 256 GB Batteria: 4500 mAh Fotocamera posteriore: 64 Mp + 12 Mp + 5 Mp + 5 Mp Fotocamera frontale: 32 MP Pro + Display 144Hz + Buon processore + Leggero e sottile Contro - Dimensioni importanti - Audio mediocre

Motorola Edge 20 ha un design leggero ed elegante, nonostante le sue dimensioni superiori alla media. Il comparto hardware è validissimo, a bordo troviamo un processore Snapdragon 778G e 8GB di RAM, specifiche di tutto rispetto per un telefono del 2021 e tutt'ora validissime. Lo schermo OLED da 144Hz completa il quadro e offre immagini fluidissime e vivide.

La fotocamera non è il top, anche se fa il suo dovere in modalità standard e non si comporta affatto male nemmeno in modalità selfie, mentre la batteria risulta leggermente sottotono se fate un uso intenso del telefono. Peccato per l'audio mono che compromette la qualità dei contenuti in streaming e per le dimensioni un tantino eccessive, ma nel complesso Edge 20 rimane un'opzione validissima se ne apprezzate il design.

4. Realme GT Master Edition Potente e economico Specifiche Peso: 178g Dimensioni: 159.2 x 73.5 x 8.7 mm Anno: 2021 SO: Android 11 Realme UI 2.0 Display: 6,43 pollici Super AMOLED 120Hz Risoluzione: 1080 x 2400 pixel CPU: Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 RAM: 8 GB Archiviazione: 256 GB Batteria: 4300 mAh Fotocamera posteriore: 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp Fotocamera frontale: 32 MP Pro + Bel display + Prestazioni + Interfaccia Realme Contro - Batteria piccola - Memoria non espandibile - Manca il teleobiettivo

Realme GT Master Edition ha specifiche molto simili ad altri smartphone presenti in lista, con il suo processore Snapdragon 778G, 8GB di RAM e 256GB di memoria (non espandibile). A spiccare sono il design molto curato e l'interfaccia utente sempre molto fluida e reattiva, anche grazie all'ottimo display Super AMOLED da 120Hz.

Interessante anche la presenza del jack audio che, unito all'ottimo display, rende GT Master Edition un ottimo supporto per guardare film e serie TV. La fotocamera, come per molti altri modelli in questa fascia di prezzo, ha prestazioni soddisfacenti in generale, ma manca di un teleobiettivo e perde qualche colpo quando si prova a mettere a fuoco i soggetti da vicino.

Tutto sommato, visto il prezzo, Realme GT Master Edition rimane una delle migliori opzioni sotto ai 300 euro.

5. Poco F3 Ottimo display, prestazioni eccellenti Specifiche Peso: 196g Dimensioni: 163.7 x 76.4 x 7.8 mm Anno: 2021 SO: Android 11 Display: 6.67pollici Super AMOLED 120Hz CPU: Snapdragon 870 RAM: 6/8GB Spazio di archiviazione: 128GB/256GB Battery: 4,520mAh Rear camera: 48MP + 8MP + 5MP Front camera: 20MP Pro + Display veloce e luminoso + Ottime prestazioni Contro - Fotocamera mediocre - UI migliorabile

Poco F3 vanta ottime prestazioni grazie agli 8GB di RAM e al processore Snapdragon 870 di cui dispone. Il display AMOLED da 120Hz garantisce immagini brillanti e fluide che lo rendono perfetto per giocare, guardare film e navigare in rete.

Dato il prezzo contenuto ci sono delle rinunce da fare, come la qualità fotografica appena sufficiente e la mancanza di un sistema di ricarica wireless, ma a questo prezzo rimane una delle migliori opzioni disponibili nel 2022.

6. Xiaomi 11 Lite NE 5G Compatto, leggero e veloce Specifiche Peso: 158G Dimensioni: 160.53 x 75.73 x 6.81 mm Anno: 2021 SO: Android 11 Display: 6,55 pollici AMOLED 90 Hz Risoluzione: 1080 x 2400 pixel CPU: Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 RAM: 6 GB Archiviazione: 256 GB Batteria: 4500 mAh Fotocamera posteriore: 64 Mp + 8 Mp + 5 Mp Fotocamera frontale: 20 MP Pro + Design compatto + Leggero + Buon processore Contro - Memoria non espandibile - 128GB di memoria interna

Xiaomi 11 Lite NE 5G è la versione aggiornata del modello entry lvel appartenente alla serie Xiaomi 11. I componenti hardware sono in linea con quelli di molti altri modelli in classifica, con il processore Snapdragon 778G presente anche su Galaxy A52 S e Motorola Edge 20 e 6GB di RAM.

Peccato per la memoria non espandibile e limitata a 128GB, un incubo per chi scatta molte foto o è solito usare lo smartphone per le registrazioni video. La fotocamera non è niente male e il design leggero e compatto rende Xiaomi 11 Lite NE 5G uno dei modelli più portabili della sua categoria.

Nel complesso rimane un'ottima soluzione e il prezzo a volte scende parecchio. Da tenere presente come opzione economica o modello ideale per la compattezza.

7. Oppo Find X3 Lite Prestazioni solide, design curato Specifiche Peso: 180g Dimensioni: 159.1 x 73.4 x 7.9 mm Anno di uscita : 2021 SO: Android 11 / ColorOS 11.1 Display: 6,4 pollici OLED 90Hz Risoluzione: 1080 x 2400 pixel CPU: Snapdragon 765G Qualcomm SM7150 RAM: 8 GB Archiviazione: 128 GB Batteria: 4300 mAh Fotocamera posteriore: 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp + 2 Mp Fotocamera frontale: 32 MP Pro + Ricarica rapida + Design curato Contro - Manca la ricarica wireless - Fotocamera mediocre

Find X3 Lite è uno smartphone che garantisce prestazioni solide grazie al chip Snapdragon 765G e 8GB di RAM, che consentono di utilizzare più app in contemporanea senza subire rallentamenti fastidiosi.

Il display AMOLED da 90Hz è luminoso, definito e vanta colori molto vividi che si notano particolarmente durante la riproduzione di contenuti in streaming. Tra i vantaggi troviamo anche una batteria piuttosto longeva nonostante le dimensioni, un sistema di ricarica rapido e una qualità costruttiva sorprendente.

Manca la ricarica wireless e la fotocamera è appena sufficiente, pur essendo perfettamente in grado di eguagliare le prestazioni di molte altre fotocamere in questa fascia di prezzo. Non otterrete gli stessi scatti che potete tirare fuori da un top di gamma, ma se fate un uso generico della fotocamera il sensore principale da 64MP va più che bene.