Esistono davvero dei buoni smartphone sotto i 200 euro? Certo che si!

Fino a qualche anno fa, il divario tra smartphone di fascia bassa e smartphone top di gamma era molto grande. Oggi, molto spesso, gli smartphone entry level hanno almeno alcune caratteristiche interessanti, che si tratti di display, fotocamera o batteria.

Produttori come Xiaomi, Realme e Oppo propongono un'ampia gamma di modelli di fascia bassa e media venduti a prezzi accessibili che dispongono di componenti hardware di buon livello, che spesso sono più che sufficienti per un uso quotidiano dello smartphone.

Occhio allo shop I migliori smartphone sotto i 200 euro a volte ... costano più di 200 euro. Per trovare i migliori affari bisogna dunque anche scegliere il rivenditore. Se siete di quelli che comprano solo da Amazon, potreste trovarvi con prezzi più alti.

Ma in questa pagina abbiamo inserito molti rivenditori che costano meno e che sono affidabili.

Se le vostre attività consistono principalmente nel navigare in rete, andare sui social, scattare qualche foto, usare app di messaggistica e fare telefonate, non c'è alcuna necessità di investire un capitale per acquistare l'ultimo iPhone o il nuovo modello della serie Galaxy S22.

Spesso infatti il marketing ci spinge a credere che sia necessario avere il modello più recente, con il processore più aggiornato e la fotocamera migliore in assoluto, quando in realtà la gran parte degli utenti utilizza la fotocamera in modalità automatica e sfrutta solo in minima parte la reale potenza del processore.

Detto questo, se si decide di spendere poco bisogna anche sapere che ci sono delle rinunce da fare. Sotto i 200 euro non troverete smartphone in metallo, schermi OLED, design impermeabili o fotocamere memorabili. Ma nell'insieme si può avere un telefono dignitoso, spendendo poco.

In questa classifica trovate la nostra selezione dei migliori smartphone sotto i 200 euro tra modelli usciti di recente e appartenenti alla fascia entry level e smartphone di fascia media dello scorso anno, ma tutt'ora validissimi.

I migliori smartphone sotto i 200 euro

(Image credit: Poco )

Poco M4 Pro 4G è uscito insieme alla variante Poco M4 Pro 5G, rispetto alla quale perde la connettività avanzata ma guadagna sotto altri punti di vista. La memoria parte da un minimo di 128GB, piuttosto che 64GB come per la variante 5G, e la RAM passa da 4 a 6/8GB, ponendo il modello 4G su un gradino più alto in termini di prestazioni.

Lo schermo AMOLED da 6,43 pollici ha una risoluzione full HD e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, oltre a vantare di colori vividi e una nitidezza eccellente. Anche il design ci è piaciuto molto grazie al senso di solidità che conferisce e al formato leggermente più compatto rispetto a tanti entry level. Molto bene anche l'autonomia che consente di arrivare agevolmente a fine giornata.

Peccato che non ci siano grandi passi in avanti al precedente M3 e che la fotocamera continui a non eccellere, come le prestazioni generali che rimangono entro i limiti di uno smartphone di fascia bassa. Di certo non ci sogneremmo mai di dire che Poco M4 Pro è lento, ma se volete la scorrevolezza di un top di gamma siete fuori strada.

Recensione completa: Poco M4 Pro 4G

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy A22 5G è sicuramente uno dei migliori smartphone che potete acquistare a meno di 200 euro. Il processore MediaTek Dimensity 700 5G assicura prestazioni al top in questa fascia di prezzo e la qualità costruttiva Samsung si fa sentire nonostante il prezzo contenuto. La memoria espandibile e la presenza della connettività 5G sono altri due punti a favore di uno smartphone che costa poco ma ha tanto da offrire.

Il display non è AMOLED, ma rende comunque bene grazie a un pannello LED molto luminoso e alla frequenza di aggiornamento da 90Hz. Anche la fotocamera se la cava piuttosto bene, ma non si avvicina minimamente al livello dei modelli della serie Galaxy S, come del resto si evince dal prezzo.

(Image credit: Realme)

Realme 8 5G è uno dei pochi smartphone sotto ai 200 euro che supporta la connessione 5G.

Il display da 6,5 pollici ha dimensioni generose e una risoluzione di 1080 x 2400 con frequenza di aggiornamento da 90Hz, specifiche ottime se si considera la fascia di prezzo. La batteria da 5.000mAh permette di arrivare a fine giornata senza problemi anche con attività intense. Questo significa che con un utilizzo moderato lo smartphone può resistere fino a due giorni con una sola carica.

Realme 8 5G è uno degli smartphone migliori che potete trovare a meno di 200 euro e se cercate un telefono con una buona batteria che vi consenta di navigare sui social, chiamare e svolgere le attività di base senza pretendere scatti incredibili o prestazioni da top di gamma, avete trovato quello che fa per voi.

Recensione completa: Realme 8 5G

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Redmi Note 10S non è il più recente tra i modelli in classifica, ma è ancora uno dei migliori smartphone entry level che potete acquistare a meno di 200 euro.

La fotocamera si comporta piuttosto bene regalando scatti di buona qualità in diurna. Il sensore grandangolare 64MP è affiancato da un ultra grandangolare da 8MP, un teleobiettivo da 2MP e un sensore di profondità che migliora la qualità dei ritratti. In questa fascia di prezzo è difficile trovare comparti fotografici di qualità, ma Redmi Note 10S riesce a fare la sua figura anche se paragonato a modelli più recenti e costosi.

Le prestazioni sono distanti dai top di gamma Xiaomi o Samsung, ma il processore MediaTek Helio G95 consente di svolgere tutte le attività in maniera fluida, anche grazie al supporto di 6GB di RAM.

L'autonomia anche in questo caso è ottima, con una batteria da 5.000 mAh e un sistema di ricarica da 33W che consente di ricaricare il telefono in un batter d'occhio.

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Redmi Note 11 è uno smartphone uscito nel 2022 che si caratterizza per un rapporto qualità prezzo impressionante. Nonostante si tratti di un modello entry level, Redmi Note 11 ha un bel design, un'autonomia eccellente e un ampio display AMOLED.

A prima vista Xiaomi Redmi Note 11 potrebbe tranquillamente sembrare uno smartphone di fascia alta, grazie al luminosissimo schermo AMOLED da 6,43" con risoluzione 1080 x 2400 in grado di raggiungere un picco di luminosità di ben 1.000 e una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Le prestazioni sono tutto sommato discrete, anche se non paragonabili a quelle dei modelli di fascia alta, mentre il comparto fotografico non spicca per qualità ma consente di portare a casa delle belle foto se sapete smanettare un po' con le impostazioni. Tra i punti forti, come su molti altri smartphone economici, troviamo una capiente batteria da 5.000 mAh che unita al processore poco energivoro garantisce un'autonomia eccellente, in grado di accompagnarvi fino a sera senza problemi.

Certo, non potrete scattare foto come con i top di gamma Samsung o Apple e non avrete le prestazioni di un Mi 12, ma per la cifra richiesta è molto difficile riuscire a trovare di meglio e se siete degli utenti poco esigenti scoprirete che Redmi Note 11 ha da offrire molto più di quello che sperate di trovare a meno di 200 euro.

Recensione completa: Xiaomi Redmi Note 11

(Image credit: TechRadar)

Moto G50 è uno dei pochi smartphone sotto ai 200 euro con supporto per le reti 5G.

Questo modello è tra i nostri preferiti della gamma Motorola e condivide molte specifiche con altri modelli presenti in classifica, come la capiente batteria da 5.000mAh e lo schermo da 90Hz.

La fotocamera non è il top, motivo per cui si Moto G50 non riesce a conquistare la prima metà della nostra classifica, anche se il sensore principale da 48MP si comporta discretamente bene. Peccato manchino sia il teleobiettivo che un'opzione grandangolare.

Le prestazioni del processore non entusiasmano ma nel complesso consentono di usare tutte le app più comuni senza problemi. Moto G50 vanta un ottimo rapporto qualità prezzo e se vi piace il design è sicuramente la scelta giusta per voi.

(Image credit: TCL)

7. TCL 20L Economico ma veloce Peso: 199 g | Dimensioni: 166.2 x 76.9 x 9.1 mm | SO: Android 11 | Dimensioni del display: 6.67 | Risoluzione: 1080 x 2400 pixel | CPU: Snapdragon 662 Qualcomm SM6115 | RAM: 4 GB / 6GB | Archiviazione: 128 GB / 256GB | Batteria: 5.000 mAh | Fotocamera posteriore: 48 Mp + 8 Mp + 2 Mp + 2 Mp | Selfie camera: 16 MP Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (opens in new tab) Ottimo rapporto qualità prezzo Prestazioni interessanti Memoria espandibile Display IPS Fotocamera mediocre

TCL 20L è uno smartphone con prestazioni molto interessanti per la sua fascia di prezzo grazie alla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 662, una delle migliori CPU che si possono trovare sui modelli di fascia bassa. Il display è IPS, e seppure avremmo preferito un AMOLED nel complesso non si rivela accettabile grazie al software NXT vision, che regola le immagini e la luminosità in base al soggetto.

La qualità costruttiva è buona e non ha niente da invidiare ai modelli della concorrenza, come anche la capiente batteria da 5000mAh e la presenza di uno slot per la memoria espandibile. Peccato che la fotocamera non sia niente di speciale, ma del resto TCL 20 L costa poco più di 150 euro, e per questa cifra è sicuramente un'opzione validissima,