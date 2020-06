I migliori smartphone economici del 2020

I migliori smartphone economici devono fare due cose: avere specifiche moderne ed essere utili, con un prezzo il più basso possibile. Fortunatamente ci sono molti modelli in commercio che rispondono a questi requisiti.

Quindi abbiamo creato questa guida all'acquisto per aiutarvi a scegliere il miglior smartphone economico e i migliori marchi in commercio.

Non fatevi ingannare dal fatto che siano smartphone economici, perché non significa che siano di cattiva qualità. Forse era vero qualche tempo fa, ma oggi con cifre davvero basse potete avere smartphone di ottimo livello, con prestazioni discrete, una buona qualità costruttiva e una fotocamera dignitosa.

Quando diciamo "economico" a proposito di uno smartphone, significa che siamo lontanissimi dalle cifre necessarie per avere un iPhone o un Samsung Galaxy. Ma non si tratta solo di prezzo: abbiamo provato ognuno di questi smartphone per assicurarvi che, anche spendendo poco, avrete dei telefoni che funzionano bene e fanno ciò che ci si aspetta.

Ricordate che non si tratta di smartphone lussuosi come Samsung Galaxy S20, OnePlus 8 Pro, iPhone 11 Pro Max, Google Pixel 4 e Huawei P40 Pro, ma le loro specifiche e le caratteristiche sono comunque lodevoli.

Ci sono nuovi concorrenti in circolazione, come i dispositivi Redmi e Realme, che puntano alla fascia bassa del mercato. Sono relativamente nuovi in questa classifica, ma non sono gli unici marchi che troverete.

Lo smartphone che trovate in cima a questa guida all'acquisto rimane saldamente in testa alla classifica ormai da mesi. Questo accade perchè, nonostante il mercato degli smartphone economici sia saturo, i migliori in assoluto sono sempre riconducibili agli stessi brand. Se avete bisogno di acquistare uno smartphone economico, al momento questi sono i migliori in circolazione:

I migliori smartphone economici:

Oppo A5 2020 Moto G7 Power Huawei P Smart (2019) Honor 10 Lite Motorola One Macro Realme 3 Pro Redmi Note 7 Moto E6 Plus Nokia 4.2 Redmi 7A

(Image credit: Future)

1. Oppo A5 2020

Uno dei migliori smartphone economici

Peso: 195 g | Dimensioni: 163.6 x 75.4 x 9.1 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,5 pollici | Risoluzione: 720 x 1600 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 3 / 4 GB | Archiviazione: 64 / 128 GB | Batteria: 5000 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP + 8 MP + 2 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Ottima autonomia

Display molto grande

Performance migliorabili

Fotocamere dalle prestazioni poco impressionanti

Oppo forse non è un marchio famosissimo dalle nostre parti, ma vale davvero la pena tenere in considerazione alcuni dei modelli in vendita nel nostro Paese - come Oppo A5 2020.

Non fatevi trarre in inganno dal prezzo davvero economico: questo smartphone ha un grande display luminoso da 6.5'' e risoluzione 720 x 1600, oltre a una batteria da 5000 mAh davvero impressionante che in fase di test ha garantito un'autonomia superiore a una giornata intera con una sola ricarica.

Non ha un aspetto dozzinale, anzi, il design è piuttosto raffinato, e presenta ben quattro fotocamere posteriori. Le performance delle fotocamere in realtà non sono impressionanti, così come non lo sono le prestazioni del chipset Snapdragon 665, ma Oppo A5 2020 ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Leggi la recensione completa: Oppo A5 2020

Image Credit: TechRadar

2. Moto G7 Power

Il migliore smartphone economico per chi guarda soprattutto all’autonomia

Peso: 193 g | Dimensioni: 159,4 x 76 x 9,3 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,2 pollici | Risoluzione: 720 x 1570 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 3/4 GB | Archiviazione: 32/64 GB | Batteria: 5000 mAh | Fotocamera posteriore: 12 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Batteria dalla capienza straordinaria

Buone prestazioni nei giochi

Design pesante

Il Wi-Fi può dare qualche noia

A livello di autonomia, questo è il miglior smartphone economico che possiate scegliere, visto che parliamo di ben 5000mAh. Il telefono ha anche dimensioni eccessivamente generose, ma per chi cerca un telefono che duri due giorni (se non di più) con una sola ricarica il Moto G7 Power non ha rivali.

Leggi la recensione completa: Moto G7 Power

Image Credit: TechRadar

3. Huawei P Smart (2019)

Il migliore dispositivo economico sul mercato al momento

Peso: 160 g | Dimensioni: 155,2 x 73,4 x 8 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,21 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | RAM: 3 GB | Archiviazione: 32/64 GB | Batteria: 3400 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP + 2 MP | Fotocamera anteriore: 8/16 MP

Design d’impatto a un ottimo prezzo

Ampio spazio di archiviazione

Un solo altoparlante

La fotocamera tende a eccedere nell’elaborazione dell’immagine

Lo Huawei P Smart 2019 è semplicemente il migliore smartphone economico che si possa comprare al momento.

In questo prodotto troviamo una buona fotocamera, parecchio spazio di archiviazione e un’ottima autonomia. Il display e il design poi si fanno apprezzare.

C’è poca differenza tra Huawei P Smart e Honor 10 Lite, si tratta sostanzialmente dello stesso prodotto, ma lo smartphone Huawei occupa il gradino più alto del podio grazie un design leggermente più accattivante.

Leggi la recensione completa: Huawei P Smart (2019)

Image Credit: TechRadar

4. Honor 10 Lite

Un ottimo prodotto che si è guadagnato la seconda posizione

Peso: 162 g | Dimensioni: 154,8 x 73,6 x 8 mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,21 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 710 | Archiviazione: 32/64 GB | Batteria: 3400 mAh | Fotocamera posteriore: 13MP + 2MP | Fotocamera anteriore: 24 MP

Estetica da prodotto di fascia alta, nonostante il prezzo

Ottimo display

La porta Micro USB è ormai datata

Questo Honor 10 è un po’ sfortunato a non essere il primo in classifica, visto che parliamo di un prodotto pressoché identico al P Smart (2019).

Se usate spesso Snapchat o fate molti selfie, la fotocamera anteriore da 24 MP di questo prodotto farà al caso vostro.

Leggi la recensione completa: Honor 10 Lite

(Image credit: Future)

5. Motorola One Macro

Un ottimo dispositivo con qualche carenza nel settore fotocamera

Peso: 186 g | Dimensioni: 157.6 x 75.4 x 9mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,2 pollici | Risoluzione: 720 x 1520 | CPU: Heli P70 | RAM: 4 GB | Archiviazione: 64 GB | Batteria: 4000 mAh | Fotocamera posteriore: 13 MP + 2 MP + 2 MP | Fotocamera anteriore: 8 MP

Ottimo display

Autonomia affidabile

Niente NFC

Fotocamere appena mediocri

Motorola One Macro è un ottimo smartphone economico. Nonostante il nome, la lente macro che presenta sul lato posteriore offre prestazioni mediocre, così come il resto dei sensori.

Motorola One Macro però ha un sacco di altri vantaggi: il display da 6.2'' e risoluzione 720 x 1520, il design contemporaneo e la batteria da 4000 mAh, che garantisce un'autonomia sopra la media.

Se non fosse per le prestazioni carenti delle fotocamere, Motorola One Macro sarebbe uno smartphone economico perfetto sotto ogni punto di vista. Rimane comunque l'ideale per chi non è interessato a scattare foto di qualità con il telefono.

Leggi la recensione completa: Motorola One Macro

(Image credit: TechRadar)

6. Realme 3 Pro

Il Realme 3 Pro è un smartphone economico ma impressionante

Peso: 172 g | Dimensioni: 156.8 x 74.2 x 8.3mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,3 pollici | Risoluzione: 1080x2340 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 4/6 GB | Archiviazione: 64/128 GB | Batteria: 4045mAh | Fotocamera posteriore: 16 MP + 5 MP | Fotocamera anteriore: 25 MP

Fotocamera tra le migliori

Ottimo schermo e ricarica veloce

Software discutibile

Mancano NFC ed USB-C

Il Realme 3 Pro ha un design riuscito e robusto, uno schermo luminoso e di grandi dimensioni, altoparlanti discreti, specifiche generose e un processore abbastanza potente. Un prodotto convincente e unico. Il software però non piacerà a tutti, pur non avendo difetti particolarmente rilevanti. La fotocamera è fantastica in questa fascia di prezzo, così come l’autonomia e la ricarica rapida.

Leggi la recensione completa: Realme 3 Pro

(Image credit: Future)

7. Xiaomi Redmi Note 7

A quel prezzo è una tentazione irresistibile

Peso: 186 g | Dimensioni: 159.2 x 75.2 x 8.1mm | SO: Android 9 | Dimensioni del display: 6,3 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 660 | RAM: 3/4 GB | Archiviazione: 32/64/128 GB | Batteria: 4000 mAh | Fotocamera posteriore: 48 MP + 5 MP | Fotocamera anteriore: 13 MP

Autonomia strepitosa

Schermo grande e brillante

L'interfaccia MIUI non piace a tutti

La fotocamera potrebbe essere migliore

Xiaomi può essere orgogliosa del Redmi Note 7, che rappresenta un risultato fantastico. Uno smartphone che, tra l'altro, mette in ombra molti (quasi tutti) altri modelli dal prezzo simile.

È praticamente impossibile trovare un altro smartphone che, per meno di 200 euro, offra tutte le qualità del Redmi Note 7. Se siete tra quelli che vogliono per forza Android puro, allora potrebbe non essere lo smartphone per voi. Diversamente, compratelo serenamente.

Leggi la recensione completa: Xiaomi Redmi Note 7

Moto E6 Plus (Image credit: TechRadar)

8. Moto E6 Plus

Il nuovo modello economico di Motorola

Peso: 188g | Dimensioni: 158.4 x 75.8 x 9.1mm | SO: Android 9 | Dimensioni schermo: 6.1-inch | Risoluzione: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4GB | Archiviazione: 64GB | Batteria: 4,000mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 16MP + 5MP | Fotocamera anteriore: 25MP

Ottima autonomia

Solido

Fotocamera solo sufficiente

Prestazioni scarse

La linea Motorola Moto E è tradizionalmente quella più economica, e il Moto E6 Plus vi aggiunge la più recente tecnologia del 2019, compresa una fotocamera principale da 48MP insieme a due sensori aggiuntivi, oltre ad alcune caratteristiche tipiche degli smartphone economici.

C’è anche una batteria rimovibile, una cosa che oggi è più unica che rara.

Naturalmente ci sono anche dei compromessi, come le prestazioni piuttosto scarse se confrontate agli smartphone più costosi. Ma c’è da aspettarselo per questi prezzi.

Leggi la recensione completa: Moto E6 Plus

Nokia 4.2 (Image credit: Future)

9. Nokia 4.2

Il migliore tra i Nokia economici

Peso: 161g | Dimensioni: 149 x 71.3 x 8.4mm | SO: Android 9 | Dimensioni schermo: 5.71-inch | Risoluzione: 720 x 1520 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 3GB | Archiviazione: 32/64GB | Batteria: 3,000mAh | Fotocamera posteriore: 13MP + 2MP | Fotocamera anteriore: 8MP

Bel design

Interfaccia ben realizzata

Prestazioni basse

Schermo deludente

Il marchio Nokia è ancora piuttosto famoso, ma ha pochi modelli che costano meno di 200 euro. Il Nokia 4.2 è uno di questi, e può offrire molto senza costarvi troppo.

Senza dubbio, le specifiche sono di basso livello, ma sono ciò che ci si aspetta in questa fascia di prezzo. E ci sono pochi compromessi da accettare.

Fondamentalmente il Nokia 4.2 è un classico e tradizionale smartphone Android, e a prima vista non è diverso da un modello di fascia media o anche da un top di gamma.

Leggi la recensione completa: Nokia 4.2

(Image credit: TechRadar)

10. Xiaomi Redmi 7A

La sfida di Xiaomi sulla fascia bassa

Peso: 165g | Dimensioni: 146.3 x 70.4 x 9.6mm | SO: Android 9 | Dimensioni schermo: 5.45-inch | Risoluzione: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 2/3GB | Archiviazione: 16/32GB | Batteria: 4,000mAh | Fotocamera posteriore: 12MP | Fotocamera anteriore: 5MP

Fantastico design a una sola mano

Ottima autonomia

Molte app inutili

Poca RAM

Il nome di Xiaomi è un punto fermo quando di parla di smartphone economici, e il Redmi 7A è uno tra i suoi modelli meno costosi.

C’è molto da apprezzare nel Redmi 7A, considerato soprattutto il suo prezzo, dalla grande batteria da 4.000mAh alle dimensioni compatte, che permettono di usarlo comodamente con una sola mano.

Non è uno smartphone perfetto, e per qualcuno potrebbe essere troppo lento. Ma va bene considerato il prezzo.

Leggi la recensione completa: Xiaomi Redmi 7A