Recensione Samsung Galaxy A54

Il nuovo modello di punta della gamma Galaxy A di Samsung vanta alcuni miglioramenti importanti rispetto al suo predecessore, ma la durata della batteria non è all'altezza di quanto promesso e si possono trovare telefoni più potenti allo stesso prezzo (o spendendo poco meno). La fotocamera è ottima, come la qualità costruttiva, e Samsung garantisce aggiornamenti per un periodo di 5 anni rendendo l'A54 uno dei medio gamma più longevi in assoluto (in prospettiva).

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Samsung Galaxy A54: Recensione sintetica

Raramente i telefoni di fascia media sono popolari come i modelli di fascia alta, ma la serie Galaxy A di Samsung infrange questo mito confermandosi la più popolare tra le offerte dell'azienda coreana.

Tra i modelli di maggior successo delle precedenti generazioni ricordiamo sia il Galaxy A50 che il Galaxy A51, entrambi campioni di vendite nei rispettivi anni di lancio. Per questo l'arrivo di Samsung Galaxy A54 ha destato l'interesse della stampa di settore e degli appassionati del brand.

A pochi mesi dal lancio di Galaxy A53, Samsung ha presentato l'uno accanto all'altro il Galaxy A34 5G e il Galaxy A54. Con questi modelli, l'azienda punta a consolidare la sua posizione nel mercato di fascia media, offrendo ancora una volta caratteristiche di qualità elevata, buone specifiche e un'autonomia sopra la media in un pacchetto elegante, il tutto a un prezzo decisamente ridotto rispetto ai top di gamma.

Come suggerisce la numerazione, Galaxy A54 5G è il più potente tra i due nuovi modelli della gamma Galaxy A e dispone di uno chassis più pregiato, un comparto fotografico superiore e un processore più potente.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Galaxy A54 ha un display Super AMOLED da 6,4 pollici Full HD+ leggermente più piccolo rispetto a quello del suo predecessore, che ora raggiunge un picco di 1.000 nit (200 in più rispetto all'A53). Il design, certificato IP67, riprende l'estetica della fotocamera flottante introdotta per la prima volta sul Samsung Galaxy S22 Ultra e adottata dai modelli della gamma Galaxy S23.

Poche settimane prima del debutto dell'A54, Samsung ha annunciato il nuovo processore Exynos 1380, la versione aggiornata della CPU presente sul Galaxy A53. Il nuovo chip è abbinato a 6 GB o 8 GB di RAM (a seconda della regione di riferimento), con 128 GB o 256 GB di memoria espandibili fino a 1 TB tramite micro SD.

Le prestazioni sono sufficienti per la maggior parte delle persone che non usano lo smartphone per giocare ma si dilettano nello streaming video, svolgono attività multitasking in split-screen e scattano molte foto. Nei test di benchmark artificiali, l'Exynos 1380 dell'A54 rende meno rispetto a processori presenti su smartphone più economici (come il SoC Snapdragon 778G Plus).



Samsung ha posto molta enfasi sulla batteria da 5.000 mAh (più grande di quella dell'S23) che dovrebbe offrire un'autonomia fino a due giorni, oltre al supporto per la ricarica rapida da 25 W, proprio come il Samsung Galaxy S23 standard. Tuttavia, le promesse di Samsung sulla durata della batteria sono, come spesso accade, un po' ambiziose: i test hanno dimostrato un'autonomia di sei ore di utilizzo dello schermo (del tutto rispettabile), che equivale più o meno a un giorno di carica, forse un giorno e mezzo limitando l'uso della fotocamera e evitando di esagerare con i giochi.

Al posto della fotocamera principale da 64MP, l'A54 ha un nuovo sensore da 50MP con pixel più grandi, autofocus migliorato e OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine), abbinato a un sensore ultra-wide da 12MP, un obiettivo macro dedicato da 5MP e una selfie camera da 32MP.

Il trio di sensori offre un'esperienza di scatto divertente e versatile, adatta sia a chi scatta foto occasionali sia a chi ha un debole per la condivisione sui social media. Il supporto nativo per app e filtri del calibro di Snapchat all'interno dell'app della fotocamera è una caratteristica esclusiva che ci è piaciuta molto, mentre la qualità dei selfie e l'acquisizione di video fino alla risoluzione UHD a 30 fps sono un'altra specifica da non sottovalutare.



Il sensore principale offre una messa a fuoco più precisa su tutta l'inquadratura, oltre a una migliore gamma dinamica e prestazioni in condizioni di scarsa luminosità più che rispettabili per un telefono di fascia media. Tuttavia, si nota un notevole calo di qualità quando si passa ai sensori secondari.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Per quanto riguarda il software, Samsung ha esteso anche all'A54 l'impressionante impegno profuso con i suoi telefoni Galaxy S e Z, il che significa che questo mid-ranger - che arriva con One UI 5.1 su base Android 13 - gode degli stessi quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e di cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Questo garantisce all'A54 una longevità maggiore rispetto alla maggior parte dei suoi rivali, almeno dal punto di vista del software.

Il Galaxy A54 è stato presentato il 15 marzo, con un rollout progressivo nei mercati europei ed è disponibile in Italia a partire da 499€ per la versione da 128GB. Facendo i conti c'è stato un aumento di prezzo di circa 30€ rispetto al Galaxy A53 5G da 128GB, che al momento del lancio costava 469€.

Tutto sommato, vista la qualità costruttiva e l'assistenza software prolungata offerta da Samsung, ci sembra un aumento ragionevole nel quadro dell'inflazione globale.

Samsung Galaxy A54 5G: Prezzo e disponibilità

Prezzo: 499€ per la versione da 128GB, 549€ per la versione da 256GB

Disponibile in Italia

I preordini sono iniziati il giorno del lancio (15 marzo) e Galaxy A54 5G è disponibile in Italia presso il sito ufficiale Samsung e i rivenditori autorizzati a un prezzo consigliato di 499€ per la variante da 128GB e 549€ per il modello da 256GB.

Lo street price è già sceso a 399€ presso le grandi catene come Mediaworld e Unieuro ma è possibile trovarlo anche sui 350€. Nonostante il prezzo di lancio sia leggermente superiore a quello del Galaxy A53 5G possiamo definirlo a pieno titolo uno smartphone di fascia media.

Prezzo: 4 / 5

Samsung Galaxy A54: Specifiche

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung ha apportato una serie di aggiornamenti e perfezionamenti al Galaxy A54 5G, tra cui uno schermo leggermente più piccolo e più luminoso rispetto a quello dell'A53, oltre a nuovo comparto fotografico che rinuncia al sensore di profondità e vanta colori più vividi e accattivanti.

Nel complesso Galaxy A54 5G non rivoluziona nulla rispetto al modello precedente ma ha diverse caratteristiche che ne fanno un medio gamma più al passo con i tempi.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54: scheda tecnica Header Cell - Column 0 Header Cell - Column 1 Dimensioni: 158.2 × 76.7 × 8.2mm Peso: 202g Display: 6.4 pollici 19.5:9 FHD+ (2340x1080) 120Hz Super AMOLED protetto da Gorilla Glass 5 Processore: Samsung Exynos 1380 RAM: 6GB / 8GB (LPDDR4X) Archiviazione: 128GB / 256GB (UFS 3.1) + microSD (up to 1TB) Sistema operativo: Android 13 w/ One UI 5.1 Fotocamera principale: 50MP, f/1.8 w/ OIS Grandangolare: 12MP, f/2.2 Macro: 5MP, f/2.4 Selfie camera: 32MP, f/2.2 Audio: Altoparlanti stereo Batteria: 5,000mAh Ricarica: Cablata 25W

Samsung Galaxy A54: Design

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Gorilla Glass 5 su entrambi i lati

Certificato IP67

Più piccolo ma più pesante del Galaxy A53

L'anno scorso il Galaxy S22 Ultra si è distinto per un design diverso da quello degli altri top di gamma Samsung, mentre la fotocamera introdotta originariamente sulla serie Galaxy S21 è stata riproposta sulla maggior parte degli altri smartphone lanciati dall'azienda nel 2022. Tuttavia, quest'anno - come il Galaxy S23 e S23 Plus - il Galaxy A54 condivide il design più contemporaneo della fotocamera flottante visto di S22 Ultra.

Il modulo fotocamera rialzato dell'A53 era piuttosto gradevole (personalmente preferivo al look completamente scontornato dell'S22 e dell'S22 Plus) ma il look rivisitato dell'A54 è ancora più pulito, anche se a scapito di una certa individualità rispetto ai rivali e ai predecessori. Per farlo spiccare sulla massa, Samsung ha proposto delle colorazioni più vivaci come Awesome Lime (giallo lime) e Awesome Violet (viola) oltre ai classici Awesome Graphite (grafite) e Awesome White (bianco).

Image 1 of 16 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (lsinistra) | Samsung Galaxy A54 (destra) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (sx | Samsung Galaxy A54 (dx) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (sx) | Samsung Galaxy A54 (dx) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 nella colorazione Awesome Silver (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy A34 (sx) | Samsung Galaxy A54 (dx) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome White (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Dopo aver visto l'A54 fianco a fianco con il suo fratello minore A34 ci è dispiaciuto notare che la finitura perlata rende meglio e aggiunge sfumature arcobaleno sul retro del telefono quando lo si tiene in controluce; è decisamente più accattivante rispetto ai colori piatti protetti dal Gorilla Glass 5 della linea A54, che nelle stesse condizioni catturano solo le impronte digitali e le macchie.



Pur avendo un display più piccolo, l'A54 è leggermente più spesso del suo predecessore e pesa leggermente di più. Con un guadagno di 13 grammi tra una generazione e l'altra, l'A54 si trova a superare la soglia dei 200 grammi (202 grammi) ed è tutt'altro che leggero, soprattutto per le dimensioni dello schermo. Tuttavia risulta molto comodo da tenere in mano e la scocca è solida e ben realizzata. Come se non bastasse vanta la certificazione IP67 per la resistenza alla polvere e all'acqua, merce rara tra i dispositivi di fascia media.



Design: 4 / 5

Samsung Galaxy A54 review: Display

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

6.4-pollici Full HD+ AMOLED

Frequenza di aggiornamento 120Hz variabile

1,000-nit di luminosità massima + Vision Booster

A prima vista il Galaxy A54 presenta un display simile a quello del suo predecessore, ma Samsung ha apportato diversi miglioramenti che garantiscono una migliore esperienza visiva complessiva.

L'A54 ha un display Full HD+ da 6,4 pollici, più piccolo di 0,1 pollici rispetto al suo predecessore e passa dal formato 20:9 al formato 19,5:9. Di solito, uno schermo più piccolo a parità di risoluzione garantisce un'immagine più nitida, ma poiché è il rapporto d'aspetto a determinare questa differenza di dimensioni, la nitidezza dell'immagine rimane costante.

Quello che l'azienda chiama "display Infinity-O" è semplicemente un riferimento alla fotocamera frontale posta in alto al centro dello schermo all'interno di un incavo circolare. La cornice, relativamente spessa, diventa più ampia lungo il bordo inferiore e separa il telaio del telefono dai pixel del display. Il pannello Super AMOLED offre un ottimo contrasto e colori vivaci, oltre a integrare la tecnologia Vision Booster dell'azienda che incrementa la visibilità dello schermo in diverse condizioni di illuminazione ambientale.



A proposito di illuminazione, lo schermo dell'A54 vanta anche un aumento di 200 nit al picco di luminosità, che ora raggiunge i 1.000 nit; ciò significa che la visibilità all'aperto dovrebbe essere ancora migliore, rispetto all'A53 e ai suoi predecessori.

È possibile bloccare la frequenza di aggiornamento a 60 Hz per risparmiare energia o attivare la modalità adattiva, in modo che il display possa salire fino a 120 Hz o scendere, a seconda delle necessità (ha anche una frequenza di risposta al tocco di 240 Hz, ideale per i giochi).

Sebbene si tratti di una frequenza di aggiornamento elevata, lo scorrimento - soprattutto nelle app e nei siti web con feed lunghi - non risulta mai reattivo o fluido come quello di altri telefoni con display a 120 Hz. Questo potrebbe dipendere più dalle prestazioni del telefono che dal suo schermo, ma speriamo che Samsung riesca a ottimizzare il software dell'A54 per ridurre il lag, anche se probabilmente la maggior parte dei possibili acquirenti non si lascerà scoraggiare da questo particolare e farà persino difficoltà a notarlo.

Anche la filtrazione della luce blu - che sull'A54 è denominata Eye Comfort Shield nelle impostazioni rapide del telefono - è stata quasi dimezzata (dal 12,5% al 6,5%, secondo la certificazione indipendente di SGS) rispetto allo schermo dell'A53, per garantire una visione meno disturbata in condizioni di scarsa illuminazione o a tarda notte.

Infine troviamo un'ampia gamma di controlli per regolare i profili di colore (il telefono è impostato su "Vivido"), così come la temperatura del colore e persino i cursori RGB indipendenti.

Display: 4 / 5

Samsung Galaxy A54: Software

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Esegue Android 13 con One UI 5.1

4 anni di aggiornamenti del sistema operativo + 5 anni di aggiornamenti di sicurezza

Per chi ha già un Samsung Galaxy, l'esperienza con One UI 5.1 su Android 13 dovrebbe risultare immediatamente familiare. Si possono notare icone a goccia e le applicazioni Samsung affiancate a quelle di Google, come il Galaxy Store e il Google Play Store. Inoltre troviamo alcune utili funzionalità extra, come i riquadri Edge che possono essere estratti per offrire accesso rapido alle applicazioni e ai contatti preferiti.

Samsun Galaxy A54 offre la possibilità di scegliere quali applicazioni aggiuntive installare durante la configurazione. Applicazioni come il Browser Samsung e la Calcolatrice Samsung non sono incluse obbligatoriamente. Tuttavia, è importante notare che ci sono alcune offerte app di terze parti precaricate che potrebbero essere considerate bloatware e vanno rimosse manualmente una volta completata la configurazione. Tra queste troviamo applicazioni come Booking.com e TikTok.

Per chi proviene da un dispositivo Pixel, Motorola o persino da iOS, potrebbe volerci un po' di tempo per abituarsi al linguaggio visivo specifico di One UI. Tuttavia, una volta acquisita la padronanza, l'esperienza risulta molto fluida e offre tutte le funzioni che ci si aspetta da una delle migliori UI basate su Android.

Un piccolo ma gradito miglioramento riguarda il sistema di feedback aptico. Questo è stato migliorato per riflettere più da vicino l'esperienza aptica di qualità superiore che si può riscontrare su dispositivi di fascia alta come Galaxy S23, OnePlus 11 e Xiaomi 13 Pro. L'A54 emette vibrazioni precise e ben distinte per ogni azione, come lo sblocco del telefono o lo zoom quando si utilizza la fotocamera.

Tuttavia, l'aspetto che ci ha colpito maggiormente è il supporto fornito da Samsung. L'azienda ha mantenuto l'impegno preso con i suoi telefoni di punta, promettendo agli utenti quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza. Questa durata supera di gran lunga quella di molti dispositivi concorrenti dello stesso livello di prezzo e oltre, compresi i Pixel di Google.

Software: 4 / 5

Samsung Galaxy A54: Fotocamera

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

50MP f/1.8 sensore principale con OIS

12MP ultra-wide + 5MP macro

32MP f/2.2 selfie camera

Un sensore in meno rispetto a Galaxy A53

La fotocamera è sempre stata un aspetto centrale per i dispositivi della gamma Galaxy A5X di Samsung e il nuovo sensore da 50MP f/1.8 dell'A54 sembra un bel passo avanti rispetto al sensore da 64MP del suo predecessore.

Nonostante la riduzione in termini di risoluzione, il passaggio a un sensore da 1/1,56 pollici con pixel più grandi da 1µm (da 0,8µm) e un sistema OIS (stabilizzazione ottica dell'immagine) più efficace (da 0,95 a 1,5 gradi), si traduce in un'acquisizione delle immagini notevolmente migliorata, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

L'impegno costante di Samsung per una stretta integrazione con i social come Snapchat persiste anche sull'A54, consentendo di ottenere risultati di qualità migliore quando si scattano foto con filtri Snap e simili grazie alla modalità di scatto dedicata "Fun" della fotocamera.

Image 1 of 2 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) The Fun photo mode integrates Snapchat filters into the native camera experience.

Samsung ha rinunciato al quarto sensore (di profondità), presente sul retro del Galaxy A53 dello scorso anno. Torna invece il sensore ultra-wide da 12MP insieme al sensore macro dedicato da 5MP, oltre a un sensore frontale da 32MP.

In pratica, la fotocamera principale da 50MP dell'A54 mette a fuoco in modo rapido e preciso, tanto da rendere inutile il sensore di profondità, anche se durante la nostra prova abbiamo notato qualche incertezza in condizioni dei scarsa illuminazione. Come ho già accennato, gli scatti al buio sono impressionanti; l'A54 è meno preciso rispetto, ad esempio, a un Pixel 7 nella stessa situazione, ma cattura comunque immagini chiare, visivamente accattivanti e condivisibili, prive di rumore o grana eccessivi.

Rispetto a quanto avviene sugli iPhone, l'elaborazione delle immagini degli smartphone Samsung è tipicamente pesante nelle regolazioni del contrasto, del colore e della nitidezza, ma i risultati rimangono piacevoli alla vista e, in parte grazie alla migliore gamma dinamica, sono probabilmente più condivisibili sulle piattaforme di social media che privilegiano la creatività e il divertimento rispetto all'autenticità fotografica.

C'è anche una discrepanza, peraltro prevedibile, nella riproduzione dei colori, nel contrasto e nella nitidezza quando si passa da un sensore all'altro, con una fedeltà che si affievolisce progressivamente con i sensori secondari. Nonostante ciò, la qualità dell'immagine - anche quella del sensore macro da 5MP - è davvero impressionante. Certo, le differenze si notano, ma nessuno dei tre sensori produce immagini che possiamo definire scarse o improponibili.

Samsung Galaxy A54: test della fotocamera

Image 1 of 19 Ultra-wide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Dettaglio - fotocamera principale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Dettaglio macro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Ultra-wide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Ultra-wide (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) 10x zoom (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Night mode (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie con ultra-wide mode (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie camera (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie con fotocamera principale (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie notturno (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Selfie notturno con modalità notte (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ora passiamo ai nostri scatti di prova e vediamo come si è comportato il Galaxy A54 5G.

Non solo gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione hanno superato le aspettative per un telefono di fascia media, ma lo hanno fatto anche nei confronti diretti con l'attuale ammiraglia di casa Google. Rispetto al Pixel 7 i colori sono più intensi, si notano maggiori dettagli in primo piano e sia il bilanciamento del bianco che l'esposizione risultano più accurati.

Per quanto riguarda i video, Samsung sottolinea il miglioramento delle capacità VDIS (stabilizzazione digitale dell'immagine) dell'A54 e, come ho riscontrato durante i test dell'Oppo Find N2 Flip, la stabilizzazione video digitale ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, riducendo ampiamente il divario con i sistemi OIS. I video sono ancora soggetti a vibrazioni in caso di rapidi e improvvisi cambiamenti di direzione o di orientamento, ma l'esperienza di ripresa video rimane comunque molto piacevole.

Gli appassionati di selfie apprezzeranno gli scatti prodotti dalla selfie camera dell'A54. Ci sono varie opzioni di regolazione del viso / filtri come "morbidezza", "tono", "mascella" e "occhi", che possono essere utilizzate per modificare sia l'incarnato che la posizione fisica dei lineamenti.

Occhio a non esagerare però, basta poco per trasformare la propria faccia in un capolavoro d'arte moderna se si esagera con le modifiche. Per impostazione predefinita, l'unica opzione attivata è la "levigatezza" (impostata sul livello due di otto). C'è anche un comando separato per disattivare completamente questa funzionalità.

Sebbene le differenze nella gamma dinamica e nella riproduzione dei colori rispetto alla fotocamera principale siano evidenti, con le giuste impostazioni si possono ottenere selfie eccellenti. I risultati in notturna non sono all'altezza di quelli del sensore principale, ma del resto non ci aspettavamo niente di diverso vista la differenza tra i due sensori.

Camera score: 4.5 / 5

Samsung Galaxy A54: Prestazioni e audio

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Nuovo SoC Exynos 1380 a 5 nm

Fino a 8GB di RAM con RAM Plus

Fino a 256 GB di memoria + microSD fino a 1 TB

Altoparlanti stereo

A poche settimane del debutto del Galaxy A54, Samsung Semiconductor ha presentato l'Exynos 1380, un SoC (system on chip) per dispositivi mobili che si presenta come il successore dell'Exynos 1280 del Galaxy A53. In realtà, l'annuncio del 1380 è stato uno degli ultimi grandi indicatori dell'imminente lancio del Galaxy A54 che non a caso è equipaggiato con il nuovo Exynos.

Costruito con un processo a 5 nm simile a quello del modello 1280, Exynos 1380 è progettato per offrire una maggiore potenza ed efficienza, migliori prestazioni grafiche (ottime per i giochi) e una NPU (unità di elaborazione neurale) più densa, in grado di gestire in modo più efficiente le attività basate sull'intelligenza artificiale, come l'elaborazione delle immagini.

Nell'uso quotidiano c'è ben poco di cui lamentarsi in termini di prestazioni generali, con scorrimenti reattivi, tempi di caricamento delle app ridotti all'osso (anche per le applicazioni più impegnative come la fotocamera) e una connettività avanzata che consente di collegare agevolmente auricolari wireless tramite il Bluetooth.

Se siete alla ricerca di numeri concreti, i benchmark collocano l'A54 nella parte bassa delle classifica se paragonato ad altri modelli di fascia media comparabili, ma questa non è una novità. I telefoni A5X di Samsung non hanno mai dato priorità alla potenza, eppure hanno riscosso un grande successo, probabilmente grazie all'attenzione riservata alle fotocamere, alla durata della batteria e alla facilità d'uso, caratteristiche che troviamo anche con l'A54.

Anche il Nothing Phone 1 che ha quasi un anno di vita ed è equipaggiato con un chipset Snapdragon 778G Plus ha un vantaggio in termini di CPU, AI e prestazioni di gioco, oltre a costare meno.

Guardando alle prestazioni di gioco, titoli come Genshin Impact e Apex Legends Mobile possono essere impostati di default rispettivamente su impostazioni grafiche "basse" o "normali", ma ciò non toglie che l'A54 sia in grado di offrire un'esperienza di gioco piacevole. Se si spingono i dettagli al massimo spuntano i limiti e l'autonomia va a farsi benedire.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

L'interfaccia One UI dispone anche di alcune pratiche funzioni create su misura per il gaming, come Perf Z (disponibile tramite il Galaxy Store), che monitora il carico delle prestazioni e la temperatura del dispositivo o Game Booster, che consente di accedere rapidamente al controllo delle notifiche, ai profili delle prestazioni, al menu di cattura dello schermo e altro ancora.

Samsung Galaxy A54 dispone di 6 GB o 8 GB di RAM potenziati della funzione RAM Plus di One UI, che consente di utilizzare una parte dello storage del telefono come memoria aggiuntiva, in modo da migliorare il multitasking e velocizzare i tempi di caricamento delle app.

A proposito di spazio di archiviazione, l'A54 è disponibile nei formati da 128 GB o 256 GB espandibili tramite microSD fino a 1 TB.

La connettività include 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 (rispetto al Bluetooth 5.1 del Galaxy A53) e una eSIM (il che significa che è possibile la funzionalità dual-SIM).

L'auricolare e l'altoparlante del telefono lavorano in tandem e producono un audio stereo potente e pulito. Tuttavia, la risposta dei bassi è abbastanza carente e spesso si rivela insufficiente per l'ascolto musicale.

Prestazioni: 3.5 / 5

Samsung Galaxy A54 review: Batteria

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Batteria da 5,000mAh

Ricarica rapida 25W

Due giorni di autonomia (dichiarati)

L'alimentatore non è incluso nella confezione del Galaxy A54, ma al suo interno troviamo un cavo USB-C per la ricarica.

Samsung Galaxy A54 è ha la stessa ricarica rapida da 25 W del Galaxy S23, il che, secondo Samsung, significa una ricarica completa in 82 minuti o meno - un'affermazione che, nel corso dei miei test, si è rivelata di un'accuratezza sconcertante, con il telefono che ha raggiunto il 100% di carica esattamente alla soglia degli 82 minuti utilizzando un caricatore Samsung compatibile.

Secondo Samsung, il Galaxy A54 è progettato per durare fino a due giorni con una singola carica. Durante i nostri test non siamo mai riusciti ad arrivare alla fine del secondo giorno, ma il telefono si è comunque dimostrato sopra la media in termini di autonomia, anche se non quanto sostiene il produttore.

Batteria: 3.5 / 5

Dovreste comprare Samsung Galaxy A54?

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy A54 Punteggi Attributi Commento Valutazione Prezzo L'aumento del prezzo rispetto al modello precedente e il fatto che i numerosi concorrenti offrano di più a meno, rendono l'A54 poco conveniente rispetto ai competitor. 3.5 / 5 Design Il design della gamma S23 di Samsung è ben definito. Se solo fosse un po' più sottile e leggero... La certificazione IP68 è comunque gradita 4 / 5 Display Nel complesso il display dell'A54 ha ricevuto piccoli ma graditi miglioramenti rispetto allo schermo dell'A53. 4 / 5 Software Un po' di bloatware e una curva di apprendimento un po' ripida per chi non ha familiarità con la One UI non pregiudicano l'esperienza, comunque ottima, e l'eccellente supporto a lungo termine fornito dalla casa è una garanzia. 4 / 5 Fotocamera Le novità apportate da Samsung si rivelano positive per l'esperienza fotografica dell'A54. Gli scatti e i video impressionano, anche rispetto ad altri telefoni più costosi. 4.5 / 5 Prestazioni Le massime prestazioni non sono la priorità assoluta per il prodotto di punta della gamma Galaxy A di quest'anno. Tuttavia Galaxy A54 va benissimo per l'uso quotidiano e per il gaming occasionale. 3.5 / 5 Batteria Samsung ha sparato alto con le stime sull'autonomia di Galaxy A54, ma nemmeno di troppo. Detto questo, si tratta comunque di un telefono che dura tutto il giorno. Una ricarica ancora più veloce sarebbe stata gradita 3.5 / 5

Acquistatelo se...

Volete un medio gamma ben fatto

Sebbene sia un po' ingombrante, l'A54 è un bel telefono con un design pulito e dispone della certificazione IP che assicura la resistenza a polvere e acqua.

Volete una buona fotocamera senza spendere troppo

Il Galaxy A54 non sarà il miglior cameraphone in circolazione, ma è un tuttofare competente, con alcune funzioni intelligenti e capacità fotografiche sorprendentemente buone in condizioni di scarsa illuminazione.

Non cambiate spesso telefono

Sebbene il chipset del Galaxy A54 non sia il più potente in assoluto, i quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti per la sicurezza promessi da Samsung lo rendono una garanzia in termini di longevità.

Non acquistatelo se...

Volete il top delle prestazioni

Sebbene il software dell'A54 sia ottimo, come quello dei suoi predecessori, l'ultimo mid-ranger di Samsung non brilla quando si tratta di potenza grezza. Pur trattandosi di una specifica che interessa solo una certa tipologia di utenti, se cercate il massimo della potenza vi consigliamo di valutare altre alternative.

Volete il miglior rapporto qualità/prezzo

L'A54 non costa troppo, ma non è nemmeno lo smartphone di fascia media più conveniente in circolazione considerando ciò che ha da offrire.

Non vi piace la One UI

La versione di Android proposta da Samsung non ha la pulizia di altre interfacce, come quelle dei Pixel o dei Motorola, quindi potrebbe non piacere a chi è abituato a una versione di Android più simile alla stock.

Samsung Galaxy A54: Alternative

Samsung Galaxy A54 ripropone gli stessi punti di forza che hanno reso grandi i precedenti membri della famiglia Galaxy A, come anche alcune debolezze. Se non siete convinti vi proponiamo qualche alternativa interessante nella fascia media.

Google Pixel 6a

La fotocamera dell'A54 è buona, ma quella del Pixel 6a è migliore e costa meno. Il 6a è perfetto anche per tutti coloro che cercano un'esperienza Android più pulita.

Samsung Galaxy S22

Il Samsung Galaxy S22 è sceso di prezzo fino a raggiungere un valore pari o inferiore a quello del nuovo medio gamma dell'azienda. Ciò significa che a parità di prezzo potete ottenere un display, una fotocamera e delle prestazioni generali migliori in un pacchetto di qualità superiore.

Recensito ad Aprile 2023