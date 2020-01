I migliori smartphone Xiaomi e Redmi

Gli smartphone di Xiaomi sono i primi dispositivi che dovreste studiare se siete alla ricerca di modelli con un prezzo "onesto": spesso i prodotti dell'azienda cinese offrono specifiche da top di gamma a prezzi relativamente bassi.

Xiaomi sta rapidamente diventando un brand popolare in Europa grazie ai suoi prezzi aggressivi; i consumatori più informati vedono il marchio come un modo per ottenere un dispositivo dal design moderno con componenti di fascia alta, senza sborsare un patrimonio.

Xiaomi commercializza i propri smartphone sotto tre marchi: Mi, Redmi e Pocophone; Mi è il marchio principale per prodotti di fascia media, Redmi e Pocophone sono serie economiche.

Questa guida è composta per lo più da da smartphone Mi, in quanto questo è il marchio su cui Xiaomi si è concentrata nei mercati occidentali. Tuttavia, la società ha aumentato anche le versioni dei dispositivi Redmi e Pocophone nell'ultimo periodo, quindi potremmo vederne una gamma più ampia, in futuro.

Attualmente ci sono due "rilevanti" assenze in questa guida all'acquisto: Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T. Al momento li stiamo esaminando e li aggiungeremo all’elenco non appena avremo deciso la loro posizione. Ci aspettiamo anche di vedere Xiaomi Mi 10 (e forse altri dispositivi dell'azienda) al Mobile World Congress 2020 di febbraio, e ci sono buone probabilità che guadagnerà un posto in questa lista.

Ecco la nostra classifica dei migliori smartphone Xiaomi, tra modelli Mi, Redmi e Pocophone.

I migliori smartphone Xiaomi: la lista

Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi Mix 3 Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Pocophone F1 Xiaomi Mi 8 Pro Xiaomi Redmi Note 7 Xiaomi Redmi 7A

I migliori smartphone Xiaomi

(Image credit: Xiaomi)

1. Xiaomi Mi 9

Il miglior smartphone Xiaomi, al momento

Data d'uscita: marzo 2019 | Peso: 173g | Dimensioni: 157,5 x 74,7 x 7,6 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,39 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 / 8GB | Memoria: 64 GB / 128 GB | Batteria: 3.300 mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 12MP + 16MP | Fotocamera frontale: 20MP

Soc

Fotocamere

Temperatura

Autonomia

Xiaomi Mi 9 è il miglior smartphone Xiaomi, in questo momento, poiché offre specifiche da top di gamma ad un prezzo accessibile. È stato il primo dispositivo al mondo a montare il Soc Snapdragon 855 (anche se il Samsung Galaxy S10 è stato il primo in Occidente), ed uno dei primi in questa fascia di prezzo ad essere equipaggiato con tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 MP. Dalla sua uscita sono apparsi altri prodotti con una scheda tecnica simile, ma il Mi 9 è ancora incredibilmente conveniente e ha meno punti deboli rispetto ai rivali.

Leggi la recensione completa di Xiaomi Mi 9

Migliori offerte Xiaomi Mi 9 di oggi Xiaomi Mi CC 9E 6 088 pollici... Geekbuying WW €197.90 Vedi Xiaomi Mi 9 Lite Dual SIM 6GB... Amazon €255 Vedi Original Xiaomi Mi Max 3... Tomtop WW €354.27 Vedi Xiaomi Mi 9 6 GB 128 GB... eBay Italy €433 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Xiaomi)

2. Xiaomi Mi 9 SE

Un mini Mi 9

Data d'uscita: marzo 2019 | Peso: 155g | Dimensioni: 147,5 x 70,5 x 7,5 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 5,97 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 712 | RAM: 6 GB | Memoria: 64 GB / 128 GB | Batteria: 3.070mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 8MP + 13MP | Fotocamera frontale: 20MP

Design premium

Discrete performance

Altoparlante singolo

Interfaccia MIUI

Se volete un prodotto simile a Xiaomi Mi 9 ma ad un prezzo inferiore, allora Mi 9 SE fa al caso vostro: ha molte delle caratteristiche del top di gamma a cui è ispirato, ma con dimensioni ridotte. Alcune componenti sono inferiori, come le fotocamere, che hanno una risoluzione leggermente più bassa, e il Soc di livello medio; design e display fanno la parte del leone. Se cercate uno smartphone Android elegante ma economico, Mi 9 SE è un ottimo candidato.

Leggi la recensione completa di Xiaomi Mi 9 SE

Migliori offerte Xiaomi Mi 9 SE di oggi Amazon Italy View Similar Amazon No price information Controlla Amazon

(Image credit: Xiaomi)

3. Xiaomi Mi Mix 3

Uno smartphone economico con fotocamera frontale a scomparsa

Data d'uscita: novembre 2018 | Peso: 218g | Dimensioni: 157,9 x 74,7 x 8,5 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,39 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 GB / 8 GB / 10 GB | Memoria: 128 GB / 256 GB | Batteria: 3.200 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP | Fotocamera frontale: 24MP + 2MP

Infinity display

Autonomia

Design

Meccanismo a comparsa

Xiaomi Mi Mix 3 vanta una fotocamera frontale a scomparsa, dovrete spostare la sezione verso l'alto per farla comparire (si, è manuale). L'assenza di un notch o del foro regala un'ottima esperienza a tutto schermo. Mi Mix 3 è un dispositivo di fascia media di tutto rispetto, con una discreta durata della batteria, un processore di fascia alta (per la fine del 2018) e due fotocamere posteriori.

Abbiamo trovato il dispositivo di scorrimento un po' rigido e nel complesso lo smartphone è piuttosto largo, ma se volete un prodotto competitivo Mi Mix 3 fa al caso vostro. C'è anche una variante 5G ma ad un prezzo superiore.

Leggi la recensione completa su Xiaomi Mi Mix 3

Migliori offerte Xiaomi Mi Mix 3 di oggi XCYYOO Custodia per Xiaomi Mi... Amazon €0.45 Vedi Reduced Price Mkej [2 Pezzi Pellicola... Amazon €7.99 €0.59 Vedi Reduced Price [1 Pezzi] Xiaomi Mi Mix 3... Amazon €8.99 €0.77 Vedi 2 x Vetro Temperato Xiaomi Mi... Amazon €0.89 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Xiaomi)

4. Xiaomi Mi 9T Pro

Lo Xiaomi più potente

Data d'uscita: agosto 2019 | Peso: 191g | Dimensioni: 156,7 x 74,3 x 8,8 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,39 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6 GB / 8 GB | Memoria: 64 GB / 128 GB / 256 GB | Batteria: 4.000 mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 8MP + 13MP | Fotocamera frontale: 20MP

Design

Scheda tecnica

Interfaccia

Non è waterproof

Xiaomi Mi 9T Pro è l'attuale top di gamma dell'azienda ed è equipaggiato con una fotocamera frontale a scomparsa che regala un display senza soluzioni di continuità. Mi 9T Pro vanta specifiche di punta, un'ottima autonomia e un design accattivante e tutto questo per un prezzo da fascia media. Ovviamente non è perfetto, purtroppo monta un solo altoparlante (ed è facile da coprire con le mani) e non è impermeabile, tuttavia tutto il resto è da primo della classe.

Leggi la recensione completa su Xiaomi Mi 9T Pro

Migliori offerte Xiaomi Mi 9T Pro di oggi Xiaomi Mi 9T Pro 6GB/128GB... eGlobalcentral IT €323.97 Vedi Smartphone Xiaomi Mi 9T Pro... eBay Italy €338.99 Vedi Versione globale Xiaomi Mi 9T... Geekbuying WW €341.84 Vedi Xiaomi Mi 9T Pro - Smartphone... Amazon €358.58 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Xiaomi)

5. Pocophone F1

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Data d'uscita: agosto 2018 | Peso: 182g | Dimensioni: 155,5 x 75,3 x 8,8 mm | Sistema operativo: Android 8 | Dimensioni dello schermo: 6,18 pollici | Risoluzione: 1080 x 2246 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 GB / 8 GB | Memoria: 64 GB / 128 GB / 256 GB | Batteria: 4.000 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 5MP | Fotocamera frontale: 20MP

Soc

Display

Fotocamera

“Età”

Pocophone F1 è attualmente l'unico dispositivo di questa gamma, anche se in futuro potrebbero arrivarne degli altri. È uno smartphone economico ma di qualità: monta un chip Snapdragon 845, una batteria da 4.000 mAh e un ottimo display. Certo, non tutte le specifiche sono al livello dei modelli del 2019, come il comparto fotografico, ma il prezzo è davvero invitante ( Amazon ).

Migliori offerte Xiaomi Pocophone f1 di oggi Xiaomi Pocophone F1 6GB/128GB... eGlobalcentral IT €249.99 Vedi POCOPHONE F1 by Xiaomi - 6GB... Amazon €275 Vedi POCOPHONE F1 Ram 6Gb + 64Gb... ePrice €309 Vedi Versão Global Xiaomi... Tomtop WW €394.72 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Xiaomi)

6. Xiaomi Mi 8 Pro

Un vecchio top di gamma

Data d'uscita: settembre 2018 | Peso: 177g | Dimensioni: 154,9 x 74,8 x 7,6 mm | Sistema operativo: Android 8 | Dimensioni dello schermo: 6,21 pollici | Risoluzione: 1080 x 2248 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 GB / 8 GB | Memoria: 128 GB | Batteria: 3.000 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP + 12MP | Fotocamera frontale: 20MP

Design

Soc

Bassa luminosità

Sensore per le impronte

Prima che Xiaomi presentasse in grande stile la gamma Mi 9, l'azienda è sbarcata in diversi mercati, incluso il Regno Unito, con il Mi 8 Pro. È certamente un dispositivo interessante ed ha avuto un debutto impressionante. Xiaomi Mi 8 Pro ha una scocca posteriore trasparente, che gli conferisce un aspetto unico rispetto a molti top di gamma. Il dispositivo monta anche il processore Snapdragon 845, una fotocamera frontale di buona qualità ed è venduto ad un prezzo basso. Ovviamente non è tutto rose e fiori. Ecco perché è così in fondo alla nostra lista: il display è poco luminoso, il sensore di impronte digitali inaffidabile e manca un jack per cuffie. Tuttavia, offre un ottimo rapporto qualità/prezzo ed essendo in giro da un po' potreste trovarlo in super-offerta.

Leggi la recensione completa di Xiaomi Mi 8 Pro

Migliori offerte Xiaomi Mi 8 Pro di oggi Xiaomi Mzb7000Eu Smartphone,... Amazon €349 Vedi Xiaomi Mi CC9 PRO 6 47... Geekbuying WW €443.49 Vedi Xiaomi Mi Note 10 Pro... eGlobalcentral IT €479.17 Vedi Reduced Price Xiaomi Mi CC9 Pro CN versione... Banggood.com €569.54 €515.30 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Xiaomi)

7. Xiaomi Redmi Note 7

Il miglior dispositivo Redmi

Data di uscita: gennaio 2019 | Peso: 186g | Dimensioni: 159,2 x 75,2 x 8,1 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 6,3 pollici | Risoluzione: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 660 | RAM: 3 GB / 4 GB / 8 GB | Memoria: 32 GB / 64 GB / 128 GB | Batteria: 4.000 mAh | Fotocamera posteriore: 48MP + 5MP | Fotocamera frontale: 13MP

Autonomia

Display

Fotocamere

Interfaccia

Se volete uno smartphone di fascia bassa con un prezzo ancora più basso, Redmi Note 7 è la risposta corretta; è un ottimo prodotto per il prezzo richiesto ed è un compagno ideale nell'uso quotidiano. In particolare, vanta un'autonomia stellare grazie alla batteria da 4,000 mAh, un fantastico display; il Soc Snapdragon 660 non è un granché ma rimane più che sufficiente per le attività di base. I punti deboli? Le fotocamere e l'inadeguata l'interfaccia MIUI di Xiaomi.

Leggi la recensione completa di Xiaomi Redmi Note 7

Migliori offerte Xiaomi Redmi Note 7 di oggi Xiaomi Redmi Note 7 16 cm... Amazon €159 Vedi XIAOMI REDMI NOTE 7 4GB RAM... eBay Italy €159.99 Vedi Xiaomi Redmi Note 7 Pro 6 3... Geekbuying WW €170.92 Vedi Low Stock Smartphone Redmi Note 7 Blu... Monclick €178.99 Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Xiaomi)

8. Xiaomi Redmi 7A

Uno smartphone super… economico

Data d'uscita: giugno 2019 | Peso: 165 g | Dimensioni: 146,3 x 70,4 x 9,6 mm | Sistema operativo: Android 9 | Dimensioni dello schermo: 5,45 pollici | Risoluzione: 720 x 1440 | CPU: Snapdragon 439 | RAM: 2 GB / 3 GB | Memoria: 16 GB / 32 GB | Batteria: 4.000 mAh | Fotocamera posteriore: 12MP | Fotocamera frontale: 5MP

Impugnatura

Autonomia

RAM

No NFC

Questo è il dispositivo Redmi più economico sul mercato, in quanto versione 'Lite' di una serie già economica. È facile da usare con una sola mano grazie alle dimensioni ridotte. Monta anche una batteria da ben 4.000 mAh che è impressionante per un modello simile. Non otterrete tutte le funzioni e le specifiche che desiderate, come i pagamenti NFC o molta RAM, ma se ne avete bisogno, potete consultare gli altri modelli della nostra guida.

Leggi la recensione completa di Xiaomi Redmi 7A