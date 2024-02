Recensione Samsung Galaxy S24

Il Galaxy S24 è un'ottima scelta per gli appassionati di Android, con un'eccezionale durata della batteria, prestazioni di alto livello e un design elegante in grado di resistere quasi a tutto. Ha praticamente tutte le caratteristiche per essere chiamato Ultra, ma è un telefono più piccolo, facile da tenere in tasca e da usare con una sola mano. Dispone di tutte le nuove funzioni Galaxy AI e del software Samsung, ormai obsoleto e troppo complicato. Le fotocamere non sono eccezionali come quelle di alcuni concorrenti di questa fascia di prezzo, ma lo zoom è superiore a quello dell'iPhone 15 e Samsung offre un'ampia gamma di modalità di scatto per rendere le foto più belle. Con la promessa di sette anni di aggiornamenti Android, questo potrebbe essere il miglior telefono Galaxy S economico offerto da Samsung da un bel po' di tempo a questa parte.

Perché puoi fidarti di TechRadar I nostri esperti revisori trascorrono ore a testare e confrontare prodotti e servizi in modo che tu possa scegliere il meglio per te. Scopri di più su come testiamo .

Samsung Galaxy S24: recensione breve

Se pensate che il Samsung Galaxy S24 sia elementare rispetto al potente Galaxy S24 Ultra, ripensateci. Il più piccolo Galaxy S24 è una meraviglia superpotente, con tutta la capacità di elaborazione del miglior smartphone Samsung in assoluto, racchiusa in un design molto più piccolo e facile da tenere in tasca.

Cosa si può fare con tutta questa potenza in un telefono così piccolo? È possibile utilizzare i nuovi strumenti AI di Samsung e Google, tra cui il fantastico Circle to Search. È inoltre disponibile la traduzione AI di Samsung Galaxy che funziona come una magia, cambiando le parole in una lingua straniera e consentendo di capire qualcuno al di là della barriera linguistica.

Si può anche giocare, ovviamente, e il Galaxy S24 è una potenza per il gaming in mobilità. Questo telefono batte facilmente l'iPhone 15 nei test di gioco fianco a fianco e si avvicina alla potenza di Pro in termini di elaborazione e produttività. Può persino eseguire Samsung DeX, l'ambiente desktop che fa funzionare il telefono come un vero e proprio computer quando si collegano tastiera, monitor e mouse.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Galaxy S24 è uno smartphone veloce e che dura a lungo. Ha un display in grado di offrire un'ottima luminosità, anche se non è il più luminoso o il più nitido che si possa trovare.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Galaxy S24 non può competere con il Galaxy S24 Ultra, ma ha le specifiche e le caratteristiche per sfidare l'ultimo Pixel e l'iPhone 15, grazie allo zoom 3x che lo rende più versatile

Non ci sono solo buone notizie, però. Il software di Samsung ha decisamente bisogno di una riordinata. È un groviglio di impostazioni, funzioni nascoste e opzioni inutili che ingombrano l'interfaccia, un'accozzaglia di funzioni che erano già vecchie cinque anni fa, ma che da allora non sono state aggiornate o abbandonate.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung deve ridurre le funzioni e semplificare i menu, soprattutto se vuole conquistare i fan dell'iPhone.

Se volete una maggiore durata della batteria, più versatilità e alcune funzioni di produttività davvero potenti, il Samsung Galaxy S24 è la scelta giusta. Se non vi interessano tutti gli extra e volete solo un telefono che sia in grado di soddisfare le esigenze di base, ci sono opzioni più semplici ed eleganti disponibili da Apple e Google, ma Samsung vi dà un'idea delle possibilità che vi si prospettano in futuro.

Galaxy S24: prezzo e uscita

(Image credit: Philip Berne / Future)

Prezzo di partenza di 929€

Il Galaxy S24 ha un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alla concorrenza. È molto più potente del Google Pixel 8 e, anche se entrambi i telefoni vengono forniti con la promessa di sette anni di aggiornamenti Android, è più facile immaginare che il Galaxy S24 duri fino al 2031.

Rispetto all'iPhone 15, il Galaxy S24 offre certamente molto di più, tra cui un vero obiettivo zoom e una batteria molto più grande, ma l'esperienza è completamente diversa.

Swipe to scroll horizontally Galaxy S24 prices Spazio di archiviazione Prezzo 128GB 929€ 256GB 989€

Punteggio prezzo: 4 / 5

Galaxy S24: specifiche

(Image credit: Philip Berne / Future)

Galaxy S24 sarà anche il "modello base" della famiglia, ma non è da meno in termini di specifiche.

Swipe to scroll horizontally Caratteristiche Galaxy S24 Display 6.2 pollici FHD+

Display Dynamic AMOLED 2X.

Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz)

Vision booster Dimensioni e Peso 70.6 x 147 x 7.6mm, 167g Fotocamera 12MP Fotocamera Ultra-Grandangolare

F2.2, FOV 120˚



50 MP Fotocamera Grandangolare

OIS, F1.8, FOV 85˚



10MP Teleobiettivo

Zoom Ottico 3x, F2.4, FOV 36˚



12MP Fotocamera Frontale

F2.2, FOV 80˚ Memoria e spazio di archiviazione 8 + 256GB

8 + 128GB

12 + 512GB

12 + 256GB Batteria 4,000 mAh Ricarica Ricarica via cavo: Fino al 50% di carica in circa 30 minuti con l'adattatore da 25W e il cavo USB-C da 3A.Ricarica rapida senza fili 2.0 Condivisione di energia senza fili OS Android 14

One UI 6.1 Network e Connettività; 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi DirectBluetooth® v 5.3 Resistenza all'acqua IP68

Galaxy S24: design

(Image credit: Philip Berne / Future)

Assomiglia molto a iPhone 15

Molti colori

Niente titanio o Gorilla Armor

Il pendolo di Samsung oscilla tra l'imitazione di Apple e la ricerca di soluzioni proprie. Quest'anno il Galaxy S24 è molto più vicino al design dell'iPhone 15 di quanto non lo sia stato negli ultimi anni, mentre l'S24 Ultra sembra un po' più unico: è la curvatura agli angoli del display a evidenziare la somiglianza.

Non è una cosa terribile, solo che non è molto particolare. Almeno Samsung ha dei bei colori quest'anno, dall'aspetto naturale, con una bella finitura opaca e il vetro posteriore testurizzato.

Il vetro è purtroppo Gorilla Glass Victus 2, che l'anno scorso era il meglio del meglio, ma ora abbiamo visto Gorilla Armor sul Galaxy S24 Ultra ed è difficile accontentarsi di meno.

Samsung continua a fare un ottimo lavoro mantenendo i suoi telefoni sottili e leggeri. Questo non è l'Ultra, e se volete un telefono da usare con una sola mano, il Galaxy S24 è un'ottima opzione. È più sottile dell'iPhone o del Google Pixel ed è anche il più leggero. Di solito un telefono più leggero significa meno batteria, ma il Galaxy S24 batte tutti i concorrenti in termini di autonomia.

Punteggio design: 4 / 5

Galaxy S24: display

(Image credit: Philip Berne / Future)

Eccellente display colorato e luminoso

Non è così nitido come quello di alcuni concorrenti

Forse troppo piccolo per tutte le funzioni proposte da Samsung

Samsung è una delle aziende migliori quando si tratta di display per smartphone e il Galaxy S24 non è una delusione, ma non è nemmeno il vincitore assoluto in nessun aspetto. Lo schermo è comunque molto luminoso, anche alla luce diretta del sole.

Con il Galaxy S24 Samsung non ci offre il display più nitido, ed è strano che l'azienda sia rimasta un po' indietro. Il Google Pixel 8 e l'iPhone 15 hanno entrambi una densità di pixel superiore, che li rende tecnicamente più nitidi, anche se non si nota la differenza.

Nei nostri test di Future Labs, il Galaxy S24 ha avuto una gamma di colori più ampia di qualsiasi altro concorrente. Samsung è ancora indecisa sul supporto Dolby Vision HDR, che è quello preferito da Netflix, ma i contenuti HDR10+ sono ottimi e si possono trovare su tutti gli altri principali servizi streaming.

Il display da sei pollici del Galaxy S24 non è abbastanza grande per contenere tutte le funzioni di Samsung. Il pannello Edge è attivo per impostazione predefinita e occupa così tanto spazio sul lato del telefono che è stato facile aprirlo accidentalmente.

Anche il pannello rapido è diventato più complesso e questo lo rende più difficile da leggere e da usare sul piccolo display del Galaxy S24 rispetto agli schermi Samsung più grandi. Nel complesso, una maggiore semplicità del software aiuterebbe a mettere in risalto lo schermo, invece di appesantirlo con icone e menu.

Punteggio display: 4 / 5

Galaxy S24: software

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ha bisogno di molto lavoro per essere semplificato e migliorato

Nuove funzioni difficili da trovare nei vari menu

Troppe funzioni

La buona notizia sul software del Galaxy S24 è che può fare praticamente tutto quello che può fare il Galaxy S24 Ultra, a parte l'uso della S Pen.

È ormai evidente che Samsung si concentra esclusivamente sull'hardware e non ha alcun interesse a migliorare il proprio software. Il software del Galaxy S24 spesso lascia a desiderare e l'interfaccia One UI non è semplice da navigare.

Il Galaxy S24 è ricco di funzioni, ma dove si trovano? Tutte le nuove funzioni AI del Samsung Galaxy sono sepolte nelle Impostazioni. Ci sono 22 opzioni diverse nel menu Impostazioni. L'opzione 16 di 22 è Funzionalità avanzate. Toccando questa opzione si trova "Intelligenza avanzata", ed è qui che Samsung ha nascosto tutte le nuove funzioni del suo smartphone di punta.

Nel debole tentativo di informare gli utenti su tutto ciò che il telefono è in grado di fare, il Galaxy S24 di tanto in tanto fa apparire messaggi e suggerimenti su nuove funzionalità da provare. Tuttavia, Samsung dovrebbe rimuovere le funzioni che non vengono utilizzate e nascondere quelle meno importanti.

Per quanto riguarda le nuove funzioni di intelligenza artificiale, si tratta di un misto di magia straordinaria e di funzionalità più inutili.

Image 1 of 4 (Image credit: Philip Berne / Future)

(Image credit: Philip Berne / Future)

(Image credit: Philip Berne / Future)

(Image credit: Philip Berne / Future)



Tuttavia, bisogna dire che molte funzioni esclusive dei Samsung Galaxy sono fantastiche: DeX ad esempio trasforma il telefono in qualcosa di più simile a un Chromebook, quando lo si collega a un monitor con tastiera e mouse.

Se si ha bisogno di lavorare a casa, o anche in viaggio, non serve portare con sè il portatrile. Basta collegare il Galaxy S24 Ultra a un hub USB per avere tutti i dispositivi personali e di lavoro in un unico posto.

Punteggio software: 2 / 5

Galaxy S24: fotocamera

(Image credit: Philip Berne / Future)

Le fotocamere più versatili su un telefono di questo prezzo

Ottima qualità delle immagini con colori e gamma dinamica migliori

I nuovi strumenti di editing fotografico AI sono divertenti da provare

Certo, il Galaxy S24 Ultra è il miglior smartphone per la fotocamera in assoluto, ma questo non significa che il Galaxy S24 sia un fallimento. La maggior parte dell'ottimo lavoro svolto da Samsung per migliorare l'elaborazione delle immagini si riflette qui. Le foto scattate con il Galaxy S24 hanno un aspetto migliore e più naturale rispetto a quelle scattate con il Galaxy S23 o con l'iPhone 15.

Il Galaxy S24 dispone anche di un vero e proprio obiettivo zoom, che è di grande aiuto. Un vero e proprio zoom 3X vi avvicina al soggetto, anche se lo zoom è abbinato a un sensore terribilmente piccolo che produce immagini con più rumore e sfocatura di quanto sia desiderabile. Non importa, né il Pixel 8 né l'iPhone 15 hanno lo zoom ottico sul retro, e lo zoom reale è sempre meglio di quello digitale, a parità di condizioni.

Image 1 of 2 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

A volte si possono ottenere scatti migliori dalla fotocamera principale dell'iPhone 15 e il Google Pixel 8 fa un lavoro migliore con le immagini in condizioni di scarsa illuminazione, ma il Galaxy S24 è molto più versatile. Le diverse modalità della fotocamera di Samsung sono inoltre utili e divertenti da usare.

Samsung ha anche introdotto una serie di trucchi AI nella fotocamera, sia nell'app Fotocamera che nella Galleria immagini di Samsung. A differenza del Pixel, che offre l'editing AI in Google Foto, Samsung mantiene il software Magic Editor nella Galleria.

Con Magic Editor è possibile ridimensionare un oggetto nella foto e spostarlo. È possibile cancellare completamente lo sfondo e sostituirlo con qualcosa di nuovo. Il telefono utilizzerà l'intelligenza artificiale per capire cosa sta accadendo in primo piano e abbinare il nuovo sfondo in modo appropriato. C'è anche uno strumento che aggiunge altro sfondo a un'immagine se la si ruota e si finisce con uno spazio vuoto.

Questi strumenti sono sorprendentemente utili. L'intelligenza artificiale generativa fa un buon lavoro senza risultare esagerata, e i risultati sono sempre stati abbastanza naturali.

Galaxy S24: prove della fotocamera

Image 1 of 6 (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future) (Image credit: Philip Berne / Future)

Punteggio fotocamera: 4 / 5

Galaxy S24: prestazioni

(Image credit: Philip Berne / Future)

Prestazioni eccellenti

Una maggiore quantità di RAM aiuterebbe, ma non è necessaria

Gli unici intoppi sono stati le nuove funzioni AI

In Europa Samsung ha dotato questo telefono del processore Exynos 2400, meno potente rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3 ma comunque in grado di regalare prestazioni più che dignitose.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Galaxy S24 Ultra supera il Galaxy S24 anche per il maggior quantitativo di RAM. Il Galaxy S24 viene fornito con soli 8 GB di RAM installata, mentre l'S24 Ultra ne ha 12 GB. Il Galaxy S24 è stato comunque in grado di aprire più applicazioni contemporaneamente e di gestire il gaming, quindi dal punto di vista delle prestazioni non ci sono lamentele.

Punteggio prestazioni: 4 / 5

Galaxy S24: batteria

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ottima durata della batteria

La velocità di ricarica potrebbe essere maggiore

La batteria del Galaxy S24 è solo leggermente più grande di quella del Galaxy S23 dell'anno scorso, ma la durata della batteria è migliorata in modo significativo, consentendo di avere più ore di schermo attivo e di durare un'intera giornata con pochi problemi. In una normale giornata di utilizzo, il Galaxy S24 è durato fino all'ora di andare a letto senza problemi. In una giornata di gioco e fotografia intensa, è resistito fino a sera.

Sarebbe bello se il Galaxy S24 si caricasse più velocemente, visto che le cose non sono migliorate rispetto all'anno scorso. Siamo riusciti a portare la batteria a poco più del 50% in 30 minuti, proprio come con iPhone 15. Il Pixel 8 si carica un po' più velocemente, ma telefoni interessanti come il OnePlus 12 (che costa lo stesso prezzo) possono caricarsi a velocità estreme e riempire completamente la batteria in mezz'ora.

Ci sono molte modalità adattive che aiutano a risparmiare la durata della batteria, ma non è facile trovarle nel terribile menu delle impostazioni Samsung. Si può semplicemente confidare che il telefono faccia un buon lavoro, e di tanto in tanto attivare il Risparmio energetico dal pannello delle Impostazioni rapide.

Punteggio batteria: 5 / 5

Galaxy S24, ne vale la pena?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Swipe to scroll horizontally Punteggio Galaxy S24 Caratteristiche Note Punteggio Prezzo Il Galaxy S24 costa meno rispetto all'anno scorso, ma questa volta offre più batteria, migliori prestazioni e sette anni di aggiornamenti Android, quindi il rapporto qualità-prezzo è maggiore. 4 / 5 Design Assomiglia a un iPhone, ma è anche piccolo, leggero e abbastanza sottile da poter essere infilato facilmente in tasca. 4 / 5 Display Il display del Galaxy S24 è nitido e molto luminoso. Non è il migliore in assoluto, ma è sufficientemente colorato e dettagliato per leggere testi di piccole dimensioni. 4 / 5 Software Il grande punto debole di Samsung è il software e la vecchia interfaccia One UI è più difficile da usare che mai, con menu e funzioni nascoste. I nuovi strumenti di intelligenza artificiale possono essere molto utili o solo divertenti. 2 / 5 Fotocamera Fotocamera versatile rispetto ad altri telefoni di questo prezzo, con un vero e proprio zoom ottico come non si trova sull'iPhone 15. Anche i colori sono migliorati rispetto ai precedenti telefoni Samsung. 4 / 5 Prestazioni Prestazioni più che discrete. 4 / 5 Batteria Durata della batteria eccellente, migliorata di ore rispetto all'anno scorso anche se la batteria non è diventata molto più grande. Una ricarica più rapida sarebbe stata gradita, ma questo telefono dura tutto il giorno e anche di più. 5 / 5

Compratelo se...

Volete un telefono potente e tascabile Il Galaxy S24 è uno dei telefoni più potenti che si possa trovare a queste dimensioni e a questo prezzo.

Utilizzate spesso il telefono per lavoro Molte delle migliori funzioni del Galaxy S24 di Samsung sono pensate per gli utenti che lavorano, come Samsung DeX, che consente di utilizzare il telefono come un vero e proprio computer desktop.

Volete lo zoom senza spendere una fortuna Altri telefoni in questa fascia di prezzo non offrono la versatilità della fotocamera del Galaxy S24, che include uno zoom ottico 3x reale che supera quello del Pixel 8 e dell'iPhone 15.

Non compratelo se...

Volete un telefono semplice da usare Il Galaxy S24 è potente e capace, ma non è affatto semplice. È ricco di funzioni e molte sono attivate per impostazione predefinita, quindi la curva di apprendimento è molto ripida.