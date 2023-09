Recensione: iPhone 15

Per la prima volta da un po' di tempo a questa parte, il nuovo iPhone "standard" Apple non si distacca troppo dai modelli di punta. Apple ha finalmente introdotto la Dynamic Island su tutti i modelli della sua nuova linea. Quest'anno l'iPhone 15 vanta nuovi materiali, un design migliorato, una potente CPU A16 Bionic e la nuova porta USB-C che diventa uno standard anche in casa Apple. Migliora anche la fotocamera che ora ha un sensore principale grandangolare da 48MP e nuove funzionalità AI per i ritratti. A nostro avviso dopo anni di anonimato l'iPhone standard risulta l'aggiornamento più incisivo tra i modelli della gamma iPhone 15.

iPhone 15: Recensione sintetica

L'iPhone 15 "standard" fa un grande passo in avanti rispetto all'iPhone 14 dello scorso anno e recupera un po' di terreno rispetto ai suoi fratelli di fascia più alta.

A bordo troviamo il miglior chipset dell'anno scorso (l'A16 Bionic) e lo stesso sensore d'immagine da 48MP presente sull'iPhone 14 Pro. Apple ha finalmente abbandonato il notch a favore della stessa Dynamic Island, presente su tutti i modelli della gamma iPhone 15 e sugli iPhone 14 Pro e Pro Max usciti nel 2022.

Il nuovo schermo, dimensioni a parte, ha le stesse specifiche di quello del top di gamma iPhone 15 Pro Max (e del 15 Pro), con una luminosità di 2.000 nit che lo rende perfettamente visibile anche nelle giornate più luminose. Il design aggiornato presenta nuovi bordi sagomati, offre una migliore ergonomia e introduce l'ormai obbligatoria (grazie alle autorità di regolamentazione europee) porta USB-C (anche se non in grado di supportare la velocità USB 3.0 10Gbps).



L'iPhone 15 ha anche una caratteristica unica tra i modelli di quest'anno: il vetro posteriore colorato spazzolato, anziché lucido. Questa piccola ma azzeccata modifica lo rende visivamente molto bello e offre un sensazione migliore al tatto, rendendo l'iPhone 15 un po' meno scivoloso del suo predecessore.

La fotocamera principale della variante standard di iPhone 15 è migliorata parecchio rispetto a quella dell'anno scorso, ma non può reggere il passo di quella dei più potenti iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, anch'essi dotati di un sensore da 48 MP ma più grande, quindi in grado di produrre immagini ancora migliori.

Nel complesso, la nuova fotocamera principale da 48MP dell'iPhone 15 che eredita il sensore principale dall'iPhone 14 Pro non è niente di eccezionale. Pur risultando in linea con quelle di altri top di gamma usciti nel 2023 manca del teleobiettivo, caratteristica ormai scontata sui telefoni Android di fascia alta. Lo zoom 2x c'è, ma altro non è che un ritaglio che riduce la risoluzione a 12MP. Pur essendo un zoom ottico, non è assolutamente paragonabile allo zoom ottico 3x dedicato dell'iPhone 15 Pro o al 5x ottico del Pro Max, per non parlare dello zoom ottico 10x del Samsung Galaxy S23 Ultra.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'iPhone 15 rimane uno dei telefoni più tascabili di Apple (soprattutto dopo che l'azienda ha dismesso l'iPhone mini) e ora richiede meno compromessi rispetto ai modelli degli scorsi anni. Lo schermo più luminoso e privo di notch, una CPU mobile di ultima generazione molto efficiente e tanti megapixel con cui giocare per tutte le esigenze fotografiche dello smartphone garantiscono un pacchetto completo degno di uno smartphone che costa più di 900€.

Se volete entrare a far parte della famiglia iPhone senza dover aprire un mutuo per questo privilegio, l'iPhone 15 è la scelta migliore tra i modelli proposti nel 2023.

iPhone 15: Prezzo e disponibilità

Prezzo a partire da 979€

Disponibile per il pre-ordine

In vendita dal 22 settembre

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ha presentato l'iPhone 15 insieme all'iPhone 15 Plus, all'iPhone 15 Pro e all'iPhone 15 Pro Max durante l'evento "Wonderlust" del 12 settembre. L'iPhone 15 è già disponibile per il pre-ordine e sarà acquistabile dal 22 settembre.

Sebbene si sia parlato di un aumento dei prezzi della gamma quest'anno, il prezzo dell'iPhone 15 (insieme ai modelli Plus e Pro) risulta più basso rispetto ai modelli dello scorso anno grazie a un cambio Euro/Dollaro favorevole.

Viste le tante novità presenti sul nuovo iPhone 15 il prezzo risulta particolarmente conveniente ed è coerente alle offerte della concorrenza.

Qui sotto trovate i prezzi di iPhone 15 per l'Italia:

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 prezzi 128GB 979 euro 256GB 1.109 euro 512GB 1.359 euro

Prezzo: 4.5 / 5

iPhone 15 review: Specifiche

Qui sotto trovate una comparativa tra le specifiche di iPhone 15 e degli altri modelli della gamma:

Swipe to scroll horizontally iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Dimensioni: 147.6 x 71.6 x 7.80mm 160.9 x 77.8 x 7.80mm 146.6 x 70.6 x 8.25mm 159.9 x 76.7 x 8.25mm Peso: 171g 201g 187g 221g Display: 6.1-pollici OLED 6.7-pollici OLED 6.1-pollici OLED 6.7-pollici OLED Risoluzione: 2556 x 1179 pixel 2796 x 1290 pixel 2556 x 1179 pixel 2796 x 1290 pixel Frequenza aggiornamento: 60Hz 60Hz Adattiva 1-120Hz Adattiva 1-120Hz Chipset: A16 Bionic A16 Bionic A17 Pro A17 Pro Fotocamera: 48MP grandangolare, 12MP ultra-grandangolare 48MP grandangolare, 12MP ultrawide-grandangolare 48MP grandangolare, 12MP ultra-grandangolare, 12MP telephoto with 3x optical zoom 48MP grandangolare, 12MP ultra-grandangolare, 12MP telephoto with 5x optical zoom Selfie camera: 12MP 12MP 12MP 12MP Archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB

iPhone 15: Design

Design rivisto

Vetro posteriore spazzolato

USB-C

Dimensioni ridotte

L'iPhone 15 riprende il design iconico del precedente iPhone 14 e introduce qualche novità che riguarda principalmente l'estetica ma migliora anche la maneggevolezza. Le sue dimensioni, 146,7 x 71,6 x 7,8 mm, corrispondono praticamente a quelle dell'iPhone 14 (e si avvicinano a quelle del Samsung Galaxy S23, di poco più leggero).

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tuttavia, l'iPhone 15 riesce laddove il precedente iPhone 14 non ce l'ha fatta: grazie a uno chassis rinnovato, un nuovo vetro posteriore, bordi sagomati e la Dynamic Island è finalmente molto più simile ai modelli di fascia alta, con i quali condivide anche la nuova porta USB-C.

Anche il nuovo vetro posteriore colorato è un bel miglioramento. Ci piace molto il suo aspetto e il modo in cui si sposa perfettamente con i lati arrotondati dello smartphone.

Tuttavia, le tonalità pastello non ci fanno impazzire. Il giallo della nostra unità di prova sembra molto più tenue di quello disponibile per l'iPhone 14. Le altre opzioni di colore sono il blu, il rosa, il verde e il nero, ma nessuna di queste spicca per intensità. Se vi piacciono i colori vivaci, l'opzione migliore è il rosa: abbiamo avuto modo di vederlo dal vivoo nel backstage dell'evento di lancio e ci è piaciuto molto.

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Lo schermo è protetto dallo ceramic shield e la scocca è realizzata al 75% in alluminio riciclato. All'interno dell'iPhone 15 sono presenti altri materiali parzialmente riciclati, come il cobalto nella batteria e il rame utilizzato in alcuni componenti.

A parte i bordi sagomati, a livello visivo sembra un iPhone 14. Il tasto di accensione / spegnimento / Siri è ancora nella stessa posizione sul lato destro, mentre i due comandi per il volume sono al solito posto, sulla sinistra. L'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max hanno il nuovo pulsante Azione, mentre iPhone 15 e iPhone 15 Plus hanno ancora il classico interruttore suoneria/silenzioso.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

A prima vista, la base dell'iPhone 15 sembra quella dell'iPhone 14, ma c'è un cambiamento molto significativo: la nuova porta USB-C, leggermente più grande. È la stessa di tutti i modelli di iPhone 15, anche se l'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus non supporteranno le connessioni USB 3 ad alta velocità.

Come avrete già capito, i vostri vecchi cavi Lighting non funzioneranno con questa porta, ma Apple ha incluso un cavo USB-C-to-USB-C nella confezione quindi non c'è da preoccuparsi.

Nel complesso, l'iPhone 15 ha design rinnovato ma risulta molto simile al modello precedente. Non si tratta di una rivoluzione, ma di un aggiornamento che migliora l'aspetto e la sensazione del telefono rispetto all'iPhone 14.



(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Design: 4 / 5

iPhone 15: Display

Super Retina XDR aggiornato

Nessuna modifica alla risoluzione, alla frequenza di aggiornamento o alle dimensioni dello schermo

Dynamic Island

Ancora niente ProMotion

iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple non ha modificato la risoluzione dello schermo dell'iPhone 15, ma tagliando qualche millimetro dalla cornice nera che lo circonda ha guadagnato qualche pixel in più. La risoluzione di 2556 x 1179 è ancora di 460 ppi, ma il display è più grande, seppur di poco, rispetto a quello dell'iPhone 14 (2532 x 1170).

I pixel in più non sono tutto. Ad elevare il display di una tacca rispetto a quello dell'iPhone 14 c'è anche la Dynamic Island, grazie alla quale si possono aumentare le dimensioni del display. Questa pratica funzione mostra informazioni come meteo, indicazioni stradali e la musica che si sta ascoltando. Toccandola si ottengono ancora più informazioni. Si tratta delle stesse funzionalità che gli utenti dell'iPhone 14 Pro e Pro Max hanno imparato ad apprezzare e che ora troviamo anche su iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Image 1 of 2 iPhone 15 - Dynamic Island (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Si espande co un tocco (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'altro grande miglioramento riguarda la luminosità. Lo schermo dell'iPhone 15 ha ora una luminosità massima di 2.000 nit e nei test è risultato sensibilmente più luminoso rispetto a quello presente sull'iPhone 14. Come il resto degli OLED Super Retina XDR di Apple, lo schermo da 6,1 pollici dell'iPhone 15 supporta un'ampia gamma di colori e vanta un rapporto di contrasto di 2.000.000:1 con neri profondi. Secondo la nostra esperienza, il display si presta perfettamente a qualsiasi uso e ambiente.

Purtroppo non supporta la tecnologia ProMotion, il che significa che la frequenza di aggiornamento è bloccata a 60 Hz e non c'è supporto per l'Always On. La nuova modalità StandBy di iOS 17 funziona ancora quando si aggancia il telefono lateralmente a un caricatore wireless MagSafe.

Certo, avremmo preferito averlo considerando che il Samsung Galaxy S23 offre frequenze di aggiornamento variabili da 48Hz a 120Hz. Del resto chi vuole il top in casa Apple è ancora costretto a sborsare un extra per le varianti Pro che hanno una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120Hz.

Nel complesso, il display di iPhone 15 è ottimo e può soddisfare ampiamente le esigenze della maggior parte degli utenti.

Display: 4 / 5

iPhone 15: Fotocamera

Nuovo sensore principale da 48MP

Funzione ritratto eccellente

Zoom 2x

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Sul retro dell'iPhone 15 ci sono ancora solo due obiettivi, ma non sono la stessa coppia di sensori da 12 MP che si trova sull'iPhone 14. Va bene, l'ultrawide da 12MP è praticamente lo stesso, ma la fotocamera principale eredita il sensore da 48MP che si trova sull'iPhone 14 Pro. Sia chiaro, non è lo stesso sensore che ora si trova su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, ma è comunque un bel passo in avanti rispetto alla fotocamera principale da 12 MP dell'iPhone 14.

Inoltre, le fotocamere sono supportate dall'A16 Bionic di ultima generazione e da una tecnologia fotografica aggiornata (motore fotonico e fotografia computazionale) che offre alcune nuove e interessanti funzioni.

Apple ha anche aggiunto a tutti gli ingrandimenti delle fotocamere delle distinzioni millimetriche che si avvicinano a quelle che si potrebbero trovare se si utilizzassero delle lenti fisiche.

Ecco come si compone il comparto fotografico dell'iPhone 15:

Sensore principale grandangolare: 48MP f/1.6

Sensore secondario ultra-grandangolare: 12MP f/2.4

Selfie camera con TrueDepth: 12MP f/1.9

L'iPhone 15 prende i 12 pixel centrali dell'intero fotogramma per fornire un'immagine con zoom ottico 2x di qualità tutto sommato accettabile. Questa funzione è più utile di quanto sembri. È un ottimo modo per avvicinarsi all'azione senza muoversi fisicamente.



Se volete uno zoom maggiore da uno smartphone rimanendo su questa fascia di prezzo dovrete rivolgervi al Samsung Galaxy S23 che dispone di una fotocamera da 10MP con zoom ottico 3x.

Le foto scattate con la fotocamera principale hanno un aspetto migliore perché sono tutte da 24MP per impostazione predefinita. Il nuovo sistema di elaborazione delle foto di Apple prende quattro immagini da 12MP e le combina con un'immagine full-frame da 48MP.

Il risultato è un'immagine migliore di quella ottenuta con l'iPhone 14. Confrontando alcune immagini con quelle scattate con un Samsung Galaxy S23, l'iPhone 15 ha fornito risultati più realistici, meno artefatti. Le foto dei Samsung sono notoriamente belle e definite, ma risultano troppo staure. I fiori sono troppo luminosi e il cielo è troppo blu. Insomma sono belle foto ma poco realistiche.

Image 1 of 3 Fotocamera principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto convertita con modalità ritratto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) In post produzione si può cambiare il punto di messa a fuoco. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le nuova modalità ritratto è tra le novità più interessanti della gamma iPhone 15. In pratica, qualsiasi foto scattata con la fotocamera principale può essere un ritratto, purché l'iPhone identifichi una persona o un animale domestico e raccolga informazioni sulla profondità. Nel nostro test ci è riuscito il più delle volte.

Ciò significa che è possibile fare una foto e convertiral in modalità ritratto dopo averla scattata. Per sapere se una foto può essere modificata in modalità ritratto, è sufficiente verificare la presenza del simbolo "Ritratto f". È possibile toccare questo simbolo per trasformare la foto in modalità Ritratto. Una volta modificata la foto si possono effettuare ulteriori regolazioni, tra cui ad esempio la regolazione della profondità di campo. Inoltre, si può selezionare con precisione il punto di messa a fuoco, sempre in post produzione. È sufficiente toccare un soggetto o un oggetto. Questo aggiornamento, a nostro avviso, rappresenta un'opzione molto comoda per chi scatta spesso e a volte si dimentica di selezionare la giusta modalità o vuole dare carattere a uno scatto troppo anonimo sfocando lo sfondo in un punto preciso.



La qualità video è ancora eccellente e si possono effettuare riprese fino a 4K 60 fps. La modalità Cinematic, che consente di aggiungere un breve effetto di messa a fuoco a tutti i video e di scegliere il soggetto o l'oggetto da mettere a fuoco durante le riprese, risulta molto divertente da usare e offre risultati ottimi. Anche in questo caso, se non vi piace la scelta iniziale, potete sempre modificare e selezionare un altro soggetto da mettere a fuoco.

La fotografie in condizioni di scarsa illuminazione sono generalmente buone e l'obiettivo TrueDepth da 12MP è un'eccellente fotocamera per selfie. Inoltre, è possibile trasformare praticamente qualsiasi selfie in modalità ritratto con un semplice tocco.

Si tratta indubbiamente del miglior set di fotocamere che abbiamo mai visto su un modello base di iPhone. Non sono buone come quelle dell'iPhone 15 Pro Max e mancano sia di un teleobiettivo più potente che di capacità macro. Tutto sommato, visto il prezzo è difficile chiedere di meglio (rimanendo in ambito Apple).

Fotocamera: 4 / 5

iPhone 15 review: Test fotocamera

Image 1 of 13 Obiettivo principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Obiettivo principale in condizioni di illuminazione difficili (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Skyline con obiettivo principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fiori con zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fiori con zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Obiettivo principale (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fiore con zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Fiore con zoom 2x (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie camera (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Selfie scattato normalmente e convertito in ritratto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto scattata in modalità standard e convertita in ritratto (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Foto in condizioni di scarsa illuminazione (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15: Prestazioni e specifiche

Chipset A16 Bionic

128 GB di memoria sono sufficienti?

Non è una sorpresa che Apple abbia abbinato al suo iPhone 15 aggiornato la migliore CPU mobile dello scorso anno, l'A16 Bionic. Si tratta di un potente processore con una CPU da 6 core, una GPU da 5 core e un Neural Engine da 16 core, il tutto supportato da 6 GB di RAM. Non è potente o veloce come il nuovo A17 Pro di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, ma offre una potenza più che sufficiente per svolgere qualsiasi attività. Del resto è lo stesso processore presente sull'iPhone 14 Pro dello scorso anno.



Peccato che la variante base abbia solo 128GB di memoria interna. Avremmo preferito un modello da 256GB come punto d'ingresso per la gamma iPhone 15.

Nei test Geekbench 6, l'A16 Bionic dell'iPhone 15 ha sostanzialmente eguagliato i numeri di quello presente nell'iPhone 14 Pro. Inoltre, risulta migliore dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm del Samsung Galaxy S23.

I numeri sono interessanti, ma sono le prestazioni reali che contano. L'iPhone 15 è in grado di gestire praticamente qualsiasi attività. L'abbiamo usato in diversi scenari, dallo streaming video alla navigazione web, dall'editing video 4K ai giochi d'azione.

Playing Asphalt 9: Legends on the iPhone 15. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Asphalt 9: Legends funziona alla grande ed è sempre molto fluido. Una cosa che abbiamo notato è che, dopo alcuni minuti di gioco, la parte posteriore dell'iPhone 15 si è surriscaldata notevolmente. Forse dipende dalla scocca in alluminio che trasmette il calore più facilmente rispetto al corpo in acciaio inossidabile dell'iPhone 14 Pro.

Temperature a parte, i possessori di iPhone 15 e iPhone 15 Plus non hanno molto da lamentarsi per quanto riguarda le prestazioni.

Prestazioni: 4 / 5

iPhone 15: Software

iOS 17

Piccole ma utili novità

Tutti i nuovi modelli di iPhone 15 sono dotati di iOS 17 preinstallato. Non si tratta di un aggiornamento epocale, ma il nuovo software offre alcuni miglioramenti degni di nota.

Alcuni sono impercettibili, come il menu di iMessage ridisegnato o il nuovo controllo delle emoji sullo schermo di FaceTime basato sui gesti. Altri sono più incisivi, come i poster per i contatti e la funzione Name Drop che consente di condividere le informazioni sui contatti semplicemente spostando i telefoni a un centimetro o poco più l'uno dall'altro.

La funzione "Bring Devices Together" di AirDrop è attiva per impostazione predefinita (le nostre unità di prova continuavano a connettersi tra loro), quindi è meglio disattivarla finché non si ha necessità di usarla.

Anche senza display always on, la già citata funzione Standby rimane un modo piacevole per ricaricare l'iPhone 15 e consultare al contempo le informazioni sullo schermo (come l'ora o il calendario).

Software: 4 / 5

iPhone 15: Batteria

Buona autonomia

USB-C

Apple non rende pubbliche le dimensioni della batteria, ma secondo recenti indiscrezioni le differenze rispetto al precedente iPhone 14 sono minime. L'iPhone 15 è in grado di riprodurre 20 ore di video, 80 ore di solo audio e di ricaricarsi del 50% in 30 minuti con il caricabatterie opzionale da 20W.

Nei test e con un utilizzo misto, l'iPhone 15 è riuscito ad arrivare a fine giornata, anche se questo non significa che ha un'autonomia di 24 ore. Sembra infatti che si aggiri intorno alle 15 ore. Abbiamo anche constatato che la ricarica con un adattatore da 20 W corrisponde alle promesse di Apple. Ci piacerebbe vedere una ricarica rapida via cavo più veloce, ma per ora ci accontentiamo della porta USB-C.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il cavo USB-C in dotazione, a differenza dei precedenti cavi per iPhone, presenta un rivestimento in tessuto anziché in gomma e plastica.

La batteria dell'iPhone 15 è più piccola di quella dell'iPhone Plus, ma è anche dotata di un chip leggermente meno efficiente di quello dell'iPhone 15 Pro. Quest'ultimo monta l'A17 Pro a 3 nanometri, mentre l'iPhone 15 monta l'A16 Bionic a 4 nanometri.

Se l'autonomia è un elemento chiave per voi potreste scegliere il più costoso iPhone 15 Pro (23 ore di riproduzione video) o il più grande iPhone 15 Plus, che può arrivare a 26 ore di riproduzione video.

Batteria: 4 / 5

iPhone 15: Verdetto

Il nuovo iPhone più economico di Apple non soffre più di complessi di inferiorità rispetto ai modelli Pro. Ha la stesso Dynamic Island dei suoi fratelli più costosi, nuovi materiali, un design con bordi ben sagomati, a una potente CPU A16 Bionic e la tanto attesa porta USB-C. Anche le capacità fotografiche sono migliorate sensibilmente con il nuovo sensore da 48MP e le nuove funzionalità di elaborazione dei ritratti.

Tra gli iPhone 15 la variante standard è senza dubbio quella che ha ricevuto un aggiornamento più corposo e visto il prezzo più basso rispetto al modello dello scorso anno siamo certi che sarà la scelta di molti utenti che vengono da vecchi iPhone o intendono passare da Android a iOS.

Dovreste comprare l'iPhone 15?

Swipe to scroll horizontally iPhone 15: tabella punteggi Attributi Note Valutazione Design Il design rinnovato con bordi più morbidi e vetro spazzolato nella parte posteriore rende l'iPhone 15 più moderno e vicini ai modelli Pro 4 / 5 Display L'arrivo della Dynamic Island è un'aggiornamento gradito e si sposa bene con ilnuovo display super luminoso da 2.000 nitsra più luminoso. 4 / 5 Prestazioni L'A16 Bionic è ancora oggi uno dei chipset più potenti sul mercato 4 / 5 Fotocamera Finalmente il sensore passa da 12 a 48MP offrendo una qualità delle immagini da vero top di gamma 4 / 5 Batteria Buona autonomia, anche se non eccelle 4/ 5 Software iOS 17 introduce alcuni aggiornamenti davvero interessanti 4 / 5 Valore Finalmente un iPhone standard con un buon rapporto qualità prezzo, considerando gli aggiornamenti 4 / 5

Acquistatelo se...

Volete un iPhone piccolo L'iPhone 15 è il giusto mix tra dimensioni, funzioni e prestazioni.

Volete un iPhone economico Non costa poco, sia chiaro, ma ha un prezzo in linea con gli altri top di gamma e al momento del lancio è più economico dell'iPhone 14.

Volete una fotocamera aggiornata Grazie alla nuova fotocamera principale da 48MP e all'ottima modalità ritratto le novità in ambito fotografico non mancano di certo.

Non acquistatelo se...

Volete un telefono più grande Lo schermo da 6,1 pollici potrebbe sembrare angusto se se venite da un iPhone Pro Max o Plus.

Volete uno zoom migliore Lo zoom ottico 2x che utilizza la fotocamera principale da 12 MP non è paragonabile allo zoom ottico 3x dell'iPhone 14 Pro o del Samsung Galaxy S23.

iPhone 15: Considerate anche

Apple iPhone 14 L'iPhone 15 vanta diversi miglioramenti rispetto all'iPhone 14, ma se state semplicemente cercando un iPhone da 6,1 pollici in grado di accompagnarvi nei prossimi anni, l'iPhone 14 standard è una scelta eccellente e costa meno.

Google Pixel 7 Pro



Se siete disposti a spendere un po' di più, l'ultimo top di gamma di casa Google vanta un display più grande e fotocamere migliori rispetto all'iPhone 15. Inoltre, offre una versione estremamente pulita di Android che garantisce un'esperienza utente fantastica.