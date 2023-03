iOS 17: novità, iPhone compatibili e tutto quello che sappiamo

Come da tradizione, Apple dovrebbe presentare iOS 17 nel corso di quest'anno: il nuovo aggiornamento software Apple dovrebbe introdurre modifiche alle app proprietarie e migliorare complessivamente l'esperienza d'uso di iPhone.

Apple è generalmente molto riservata sulle novità dei futuri aggiornamenti iOS, ma siamo quasi certi che ne sapremo di più alla WWDC 2023 di giugno, prima della presentazione di iPhone 15 che dovrebbe avvenire a settembre.

In ogni caso abbiamo già un'idea di come potrebbe essere iOS 17 e, di seguito, potete leggere ciò che già sappiamo sul prossimo aggiornamento. Abbiamo anche incluso una lista di ciò che ci piacerebbe vedere tra le novità introdotte.

iOS 17 in breve

Cos'è? Il prossimo grande aggiornamento software dedicato agli iPhone

Il prossimo grande aggiornamento software dedicato agli iPhone Quando esce iOS 17? Probabilmente sarà disponibile da metà settembre

Probabilmente sarà disponibile da metà settembre Quanto costa ? L'aggiornamento sarà gratuito

? L'aggiornamento sarà gratuito Quali saranno gli iPhone supportati da iOS 17? Non si sa ancora, ma probabilmente da iPhone XS agli ultimi modelli

iOS 17: uscita

iOS 17 dovrebbe essere rilasciato verso la metà di settembre 2023, in concomitanza con il lancio di iPhone 15. Prima di allora, Apple presenterà iOS 17 alla WWDC di giugno. Le date non sono ancora state rese note, ma presumiamo che l'annuncio avverrà nelle prossime settimane.

Poco dopo la WWDC, seguendo la solita tabella di marcia, Apple rilascerà due versioni beta di iOS: un'anteprima per gli sviluppatori e una beta pubblica.

iOS 17: compatibilità

Quali saranno gli iPhone compatibili con iOS 17? Apple cerca sempre di garantire il supporto a più modelli possibile per ogni nuova versione del suo sistema: anche nel caso di iOS 17, gli iPhone più vecchi potranno senz'altro ugualmente beneficiare delle ottimizzazioni che verranno apportate con la nuova versione.

Secondo le nostre previsioni, chiunque possieda un modello da iPhone XS in poi potrà ricevere l'aggiornamento a iOS 17.

iOS 17: novità

(Image credit: Shutterstock / Konstantin Savusia)

Per quanto riguarda le funzioni e le novità di iOS 17, una cosa di cui possiamo essere abbastanza sicuri è che non vedremo molti stravolgimenti, dato che i grandi cambiamenti come i widget e la possibilità di personalizzare la schermata Home sono già arrivati con gli aggiornamenti precedenti.

Tuttavia, sebbene Mark Gurman di Bloomberg avesse precedentemente riferito che lo sviluppo del visore VR di Apple avrebbe portato a "meno cambiamenti importanti" per iOS 17, l'esperto di Apple ha in seguito affermato che in realtà l'aggiornamento implementerà molte delle "funzioni più richieste dagli utenti".

"Quando Apple ha deciso di sviluppare iOS 17, l'idea iniziale era quella di intenderlo come un aggiornamento incentrato più sulla correzione di bug e sul miglioramento delle prestazioni che sull'aggiunta di nuove funzionalità", scrive Gurman nella sua ultima newsletter. "L'idea era di evitare i problemi di iOS 16, un aggiornamento ambizioso che è stato reso protagonista di scadenze non rispettate e inizialmente ha sofferto di parecchi bug. Ma nel corso del processo di sviluppo, la strategia è cambiata".

"La versione di iOS 17 dovrebbe implementare diverse nuove funzionalità molto gradite, anche se manca una novità sostanziale come la schermata di blocco rinnovata dell'anno scorso. L'obiettivo del nuovo software, il cui nome in codice è Dawn, è quello di aggiungere alcune delle funzioni più richieste dagli utenti".

Come osserva Gurman, è improbabile che iOS 17 introduca modifiche sostanziali all'esperienza d'uso degli iPhone, dal momento che gran parte delle funzioni più importanti sono già state implementate da Apple negli ultimi anni.

È più probabile invece che iOS 17 offra una serie di aggiornamenti significativi alle funzioni e alle app, come per esempio Siri e Messaggi.

iOS 17: funzioni più richieste

Super Siri

(Image credit: Unsplash [Omid Armin])

ChatGPT sta conquistando il mondo, e Google e Microsoft hanno reagito prontamente. Apple all'epoca aveva iniziato una rivoluzione con il lancio di Siri, insieme all'iPhone 4S, ma l'assistente vocale Apple non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale. Con l'aumento della popolarità dell'intelligenza artificiale generativa, la base di utenti iPhone accoglierebbe senz'altro con entusiasmo un chatbot proprietario alimentato da ChatGPT.

Notifiche migliorate

(Image credit: Future)

Apple lavora per migliorare leggermente le notifiche di iOS ogni anno, ma il sistema è ancora lontano dall'essere perfetto. Il supporto per il raggruppamento delle notifiche o per le risposte rapide è limitato, e le notifiche che permettono di agire sono ancora poche rispetto a quelle fornite dagli smartphone Android.

Ogni anno speriamo che Apple porti il Centro notifiche alla perfezione, e speriamo che questa sia la volta buona.

Supporto RCS

(Image credit: Apple)

La funzione RCS, o Rich Communication Services, sta diventando sempre più popolare sugli smartphone Android. In sostanza, trasforma la messaggistica SMS di base nell'equivalente di applicazioni più moderne.

Rende possibile vedere quando qualcuno sta scrivendo, ricevere conferme di lettura, inviare file più grandi e altro ancora.