iOS 17, grandi novità in arrivo per il Centro di Controllo

The current Control Center in iOS

Con l'avvicinarsi della data di presentazione di iOS 17, prevista per il 5 giugno, sentiamo parlare sempre più spesso del nuovo aggiornamento. Le ultime indiscrezioni riguardano una parte fondamentale del sistema operativo per iPhone, ovvero il Centro di Controllo.

Secondo una fonte anonima di MacRumors (Si apre in una nuova scheda), quest'anno ci saranno cambiamenti "importanti" nel Centro di Controllo, una delle schermate più importanti che gestisce tutte le funzioni utili, dalla connettività al controllo del volume.

Sfortunatamente la fonte non entra nei dettagli, quindi non ci resta che chiederci quali potrebbero essere questi cambiamenti significativi. Nuove icone? Pulsanti più grandi? Organizzazione smart in modo che le funzioni più utilizzate siano le più visibili, magari raggruppandosi nella parte superiore dello schermo?

Tutto sotto controllo

Quello che sappiamo per certo è che il Centro di Controllo è rimasto in gran parte inalterato dal debutto di iOS 11 nel 2017. Forse ricorderete che prima di allora il Centro di controllo era suddiviso in due schermate, e non era altrettanto curato in termini di interfaccia utente.

In iOS 11 il Centro di Controllo è stato reso personalizzabile per la prima volta, il che significa che si poteva decidere quali scorciatoie e funzioni vi comparivano per rendere il tutto più ordinato.

A distanza di sei anni, sembra essere arrivato il momento giusto per dare una nuova rinfrescata al Centro di Controllo. Aspettatevi altre fughe di notizie e indiscrezioni importanti su iOS 17 prima del 5 giugno, data in cui Apple dovrebbe presentare l'aggiornamento del software in occasione della WWDC 2023.