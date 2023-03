ChatGPT-4, tutto quello che c'è da sapere

Il GPT-4 è addestrato su un ampio spettro di informazioni multimodali. Ciò significa che, in teoria, sarà in grado di comprendere e produrre un linguaggio più accurato e pertinente a ciò che gli viene richiesto. Si tratta di un altro netto miglioramento della serie GPT, in grado di comprendere e interpretare non solo i dati in ingresso, ma anche il contesto in cui sono inseriti. Inoltre, il GPT-4 avrà una maggiore capacità di eseguire più compiti contemporaneamente.

OpenAI sostiene anche che il GPT-4 ha il 40% di probabilità in più di fornire risposte concrete, il che è incoraggiante visto che aziende come Microsoft intendono utilizzare il GPT-4 nei motori di ricerca e in altri strumenti su cui facciamo affidamento per ottenere informazioni concrete. OpenAI ha anche dichiarato che ha l'82% di probabilità in meno di rispondere a richieste di contenuti "non consentiti".

La sicurezza è una caratteristica importante di GPT-4: OpenAI ha lavorato per oltre sei mesi per garantirla. Ciò è stato possibile grazie a un quadro di monitoraggio migliorato e alla collaborazione con esperti in diversi settori sensibili, come la medicina e la geopolitica, per garantire che le risposte fornite siano accurate e sicure.

Queste nuove caratteristiche promettono una maggiore capacità di svolgere una più ampia varietà di compiti, una maggiore efficienza delle risorse di elaborazione, la capacità di completare più compiti simultaneamente e il potenziale per una maggiore precisione, che è una preoccupazione tra gli attuali ingegneri di AI-bot e motori di ricerca.

Il modo in cui GPT-4 sarà presentato non è ancora stato confermato, poiché OpenAI deve ancora rivelare molte cose. Sappiamo, tuttavia, che Microsoft ha i diritti esclusivi sulla tecnologia del modello linguistico GPT-3 di OpenAI e ha già iniziato il roll-out completo dell'incorporazione di ChatGPT in Bing. Questo porta molti operatori del settore a prevedere che anche il GPT-4 finirà per essere incorporato nei prodotti Microsoft (compreso Bing).