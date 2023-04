iOS 17, le grandi novità saranno solo per gli iPhone migliori

iOS 17 dovrebbe apportare miglioramenti significativi alle app integrate nell'iPhone, come CarPlay, Messaggi e Siri, e ora abbiamo un'idea più precisa di quali potrebbero essere i miglioramenti per quest'ultima.

Secondo il leaker @analyst941 (Si apre in una nuova scheda), iOS 17 potrebbe spostare l'interfaccia di Siri dalla parte inferiore dello schermo alla Dynamic Island dei dispositivi compatibili.

Attualmente, una volta chiamato l'assistente vocale tramite pulsante fisico o comando vocale, Siri appare come una sfera animata e le risposte alle domande vengono visualizzate nella parte superiore dello schermo, con lo sfondo oscurato. Spostando l'interfaccia di Siri nella Dynamic Island, la sua presenza sullo schermo sarebbe senz'altro meno invadente.

Per ovvie ragioni, questa modifica si applicherà solo agli iPhone dotati di Dynamic Island. Al momento questi sono iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (ovvero i migliori iPhone in circolazione al momento). Tuttavia, siamo quasi certi che l'innovativa Dynamic Island di Apple quest'anno arriverà per tutti i dispositivi della serie iPhone 15. Potremmo quindi vedere il nuovo Siri anche su iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e sul tanto vociferato iPhone 15 Ultra.

(Image credit: Future)

Per quanto riguarda gli altri cambiamenti che iOS 17 dovrebbe apportare a Siri, Mark Gurman di Bloomberg (Si apre in una nuova scheda) riferisce che gli utenti potrebbero dover dire solo "Siri" invece di "Hey Siri" per chiamare l'assistente vocale.

Questo porterebbe l'assistente di Apple in linea con Alexa, che dal suo lancio nel 2014 richiede agli utenti di dire solo "Alexa".

Secondo Gurman, nonostante si tratti solo di un "piccolo cambiamento", far funzionare correttamente Siri senza l'"Hey" sarebbe stata una "sfida tecnica" che ha richiesto "una quantità significativa di addestramento dell'intelligenza artificiale e di lavoro di ingegneria".

"La complessità riguarda la capacità di Siri di comprendere la singola frase 'Siri' in diversi accenti e dialetti", osserva Gurman. "Avere due parole - 'Hey Siri' - aumenta la probabilità che il sistema capti correttamente il segnale".