iPhone 15, svelata la capacità della batteria di tutti i modelli

Look – it's the iPhone 15

Gli iPhone 15 sono stati presentati ufficialmente, ma come da tradizione Apple non rivela tutte le specifiche dei suoi telefoni, per cui ci si affida ad altre fonti e per avere un quadro completo di ciò che questi smartphone offrono.

Finalmente disponiamo delle capacità specifiche delle batterie di tutti e quattro i modelli di iPhone 15, come risulta da un documento depositato presso un ente normativo cinese, individuato da MySmartPrice. La buona notizia è che c'è un leggero miglioramento rispetto agli iPhone del 2022.

Le capacità riferite sono 3.349 mAh per iPhone 15, 4.383 mAh per iPhone 15 Plus, 3.274 mAh per iPhone 15 Pro e 4.422 mAh per iPhone 15 Pro Max. Apple afferma che questi telefoni hanno rispettivamente un'autonomia fino a 20, 26, 23 e 29 ore.

Confrontando questi dati con i 3.279 mAh dell'iPhone 14, i 4.325 mAh dell'iPhone 14 Plus, i 3.200 mAh dell'iPhone 14 Pro e i 4.323 mAh dell'iPhone 14 Pro Max si può evincere che non si tratta di un progresso degno di nota.

Stime sull'autonomia

Vale la pena ricordare che le ore di durata della batteria indicate sopra per la serie iPhone 15 sono esattamente le stesse che Apple ha indicato anche per gli equivalenti iPhone 14. Questo suggerisce che l'eventuale aumento della capacità è stato destinato ad altri componenti, anche se è difficile saperlo con certezza.

Le prime fughe di notizie avevano suggerito che con l'iPhone 15 avremmo avuto un importante upgrade della capacità della batteria, ma evidentemente non è stato così.

La durata della batteria dipende da una serie di fattori, non solo dalla sua capacità: la dimensione e la luminosità dello schermo, la velocità del chipset del telefono e l'efficienza del modem interno sono tutti fattori che possono giocare un ruolo importante.