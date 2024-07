Le Nvidia RTX 5080 e 5090 arriveranno quest'anno? il lancio delle GPU di nuova generazione potrebbe avvenire al CES 2025

Nvidia potrebbe lanciare le sue schede grafiche RTX 5000 solo all'inizio del prossimo anno, al CES 2025.

Questo è in contrasto con molte delle indiscrezioni circolate finora, che indicano un lancio alla fine del 2024 per le GPU Blackwell di nuova generazione, anche se si è parlato di un "ritardo" al 2025 (in altre parole, che Nvidia stia posticipando il programma di rilascio, almeno in teoria).

L'ultima notizia proviene dal noto leaker Kopite7kimi su X, che ha pubblicato un breve post per suggerire che la rivelazione al CES 2025 sembra ormai probabile.

I think we won't see RTX 50 until CES.July 22, 2024

Anche un altro leaker, RedGamingTech (uno YouTuber), si è unito al thread su X per dire che questo è ciò che ha sentito anche lui e, come abbiamo detto, ci sono stati altri rumor che dicono che l'arrivo alla fine del 2024 potrebbe non accadere.

Analisi: Il lancio nel 2024 ora sembra meno probabile?

È chiaro che non dovremmo dare troppo credito ad un breve tweet, soprattutto perché il conciso post di Kopite7kimi non è formulato in termini definitivi (lui "pensa" che sia così).

Di certo, non è affatto impensabile che Nvidia aspetti, dal momento che non c'è alcuna fretta di far uscire le RTX 5090 e 5080 (che si dice siano le prime due GPU di nuova generazione ). Dopotutto, la concorrenza non è in grado di competere in questo momento: si suppone che RDNA 4 non arriverà prima dell'inizio del 2025. Inoltre, AMD avrà comunque schede grafiche rivali solo nella fascia media e non saranno vicine alla RTX 5080.

Inoltre, Nvidia potrebbe voler dare priorità ai chip Blackwell anche per l'uso dell'intelligenza artificiale, piuttosto che inserirli nelle sue schede grafiche di punta per i giochi, quindi un rinvio di quest'ultima sembra una prospettiva non irragionevole.

D'altra parte, alcune voci parlano ancora di fine 2024 e una recente fuga di notizie da parte di un produttore di laptop ha indicato che le GPU RTX 5000 per dispositivi mobili potrebbero arrivare al CES 2025 - quindi in questo caso le schede grafiche per desktop dovrebbero uscire prima.

Tuttavia, dobbiamo ammettere che la data del 2024 sembra un po' più incerta, man mano che il tempo passa. Inoltre, ciò solleva l'interessante prospettiva di una doppia presentazione di Nvidia Blackwell e AMD RDNA 4 al CES 2025, anche se non si tratterà di GPU direttamente concorrenti. Le offerte di fascia medio-bassa di Nvidia per RTX 5000 non sono certamente attese prima del 2025, e probabilmente più verso la fine dell'anno, ecco perché non c'è fretta nemmeno per AMD.

Anche la vendita di un numero sufficiente di scorte della generazione attuale sarà un problema per entrambi i produttori di GPU, e il modo in cui questo progredirà con il passare del 2024.

