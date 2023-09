iPhone 14 Pro vs iPhone 15: confronto

In base a quanto abbiamo sentito finora, iPhone 15 potrebbe essere un telefono strano: potrebbe infatti assomigliare molto all'iPhone 14 Pro, con tanto di Dynamic Island, stesse dimensioni dello schermo e stesso chipset, oltre ad altri punti in comune.

Ma quanto saranno diversi questi telefoni? E quale iPhone sarà migliore nel complesso? Anche se non possiamo ancora rispondere in modo definitivo a nessuna delle due domande, possiamo stimarlo in base alle varie indiscrezioni e fughe di notizie sull'iPhone 15 e alla nostra esperienza con l'iPhone 14 Pro.

Qui di seguito troverete tutte le somiglianze e le differenze tra l'iPhone 14 Pro e l'iPhone 15, in modo da potervi fare un'idea più precisa se sia meglio aspettare iPhone 15 o acquistare un iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro vs iPhone 15: specifiche

Prima di esaminare nel dettaglio i vari dettagli di questi telefoni, ecco un semplice confronto delle specifiche. Nel caso dell'iPhone 14 Pro, tutte sono ovviamente confermate, mentre le specifiche dell'iPhone 15 qui riportate sono quasi interamente basate su fughe di notizie, con qualche ipotesi azzardata a colmare le lacune.

Swipe to scroll horizontally iPhone 14 Pro vs iPhone 15: specifiche iPhone 14 Pro iPhone 15 Display: 6.1" OLED 6.1" OLED Risoluzione: 1179 x 2556 pixel 1170 x 2532 pixel Frequenza di aggiornamento: 120Hz 60Hz Chipset: A16 Bionic A16 Bionic Fotocamere posteriori: 48MP, 12MP ultra-wide, 12MP teleobiettivo 48MP, 12MP ultra-wide Fotocamera frontale: 12MP 12MP RAM: 6GB 6GB Spazio di archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB 128GB, 256GB, 512GB Batteria: 3.200mAh 3.877mAh

iPhone 14 Pro vs iPhone 15: prezzo e uscita

iPhone 14 Pro potrebbe essere il più costoso tra i due (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

È possibile che iPhone 15 abbia lo stesso prezzo di iPhone 14 (un telefono che parte da 1.029€), ma alcune fughe di notizie suggeriscono che potrebbe costare leggermente di più. Ad esempio, abbiamo sentito che i costi di produzione dell'iPhone 15 potrebbero essere superiori del 12%. Quindi pensiamo che anche il prezzo di vendita sarà probabilmente un po' più alto.

Per quanto riguarda l'iPhone 14 Pro, il prezzo parte da 1.339€. Anche se il prezzo dell'iPhone 15 dovesse aumentare, ci aspettiamo che rimanga un'opzione più economica del 14 Pro. Detto questo, con il potenziale taglio di prezzo che l'iPhone 14 Pro potrebbe subire in seguito al lancio della serie 15, questi due telefoni potrebbero comunque finire per avere un prezzo molto simile.

iPhone 14 è disponibile all'acquisto da settembre 2022, mentre la serie iPhone 15 dovrebbe essere presentata il 12 settembre 2023 e diventare disponibile per l'acquisto circa una settimana dopo.

iPhone 14 Pro vs iPhone 15: design e display

Un render che mostra come potrebbe essere iPhone 15 (Image credit: 9to5Mac)

iPhone 14 Pro e iPhone 15 potrebbero essere smartphone visivamente molto simili. Il primo ha uno schermo da 6,1 pollici, una scocca in vetro, cornici in acciaio inossidabile e una Dynamic Island; anche il secondo probabilmente avrà tutte le stesse caratteristiche, tranne forse l'alluminio come materiale scelto per le cornici.

Di conseguenza, i due telefoni avranno probabilmente dimensioni molto simili, con l'iPhone 14 Pro che misura 147,5 x 71,5 x 7,9 mm. Tuttavia, il peso potrebbe essere diverso, soprattutto se vengono utilizzati metalli diversi.

Anche i colori disponibili saranno probabilmente diversi: mentre l'iPhone 14 Pro è disponibile nelle versioni Viola scuro, Oro, Argento e Nero siderale, si dice che i colori dell'iPhone 15 includeranno una combinazione di ciano, azzurro, rosa, nero, bianco e rosso.

Per quanto riguarda lo schermo dell'iPhone 15, abbiamo stabilito che probabilmente corrisponderà a quello dell'iPhone 14 Pro per quanto riguarda le dimensioni, e probabilmente avrà anche una risoluzione simile (di circa 1179 x 2556), ma si vocifera che l'iPhone 15 avrà una frequenza di aggiornamento di soli 60Hz, mentre l'iPhone 14 Pro ha un display da 120Hz.

Si ritiene inoltre che iPhone 15 non avrà un display always-on, come invece ha iPhone 14 Pro, e anche se non ci sono notizie sulla luminosità dello schermo è improbabile che riesca a raggiungere i 2.000 nit dell'iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro vs iPhone 15: fotocamere

iPhone 14 Pro ha una fotocamera in più rispetto a quanto ci aspettiamo da iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Le fotocamere di questi due telefoni potrebbero essere simili per alcuni versi. Sappiamo che l'iPhone 14 Pro ha una fotocamera principale da 48MP, una ultra-wide da 12MP e un teleobiettivo da 12MP (con zoom ottico 3x), oltre a una fotocamera frontale da 12MP.

E l'iPhone 15? Le fughe di notizie suggeriscono che anche l'iPhone 15 avrà una fotocamera principale da 48MP, ma forse con un sensore più piccolo rispetto a quello dell'iPhone 14 Pro, il che porterebbe probabilmente a prestazioni peggiori, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Non abbiamo sentito parlare molto delle altre fotocamere, ma è molto probabile che manterrà le fotocamere ultra-wide e selfie da 12MP del suo predecessore. Anche queste saranno simili a quelle offerte dall'iPhone 14 Pro. Tuttavia, è molto improbabile che l'iPhone 15 abbia una fotocamera con teleobiettivo, dato che l'iPhone 14 ne è sprovvisto.

Quindi, tra un obiettivo in più e un sensore principale forse migliore, l'iPhone 14 Pro avrà probabilmente un vantaggio significativo sul fronte della fotocamera.

iPhone 14 Pro vs iPhone 15: prestazioni

(Image credit: Apple)

Un'area in cui questi due telefoni potrebbero essere eccezionalmente simili è la potenza, poiché è probabile che entrambi abbiano lo stesso chipset A16 Bionic.

Questo chipset è già utilizzato dall'iPhone 14 Pro e numerose fughe di notizie suggeriscono che anche l'iPhone 15 utilizzerà un A16 Bionic, mentre l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Pro Max saranno probabilmente aggiornati con un nuovo chipset A17.

L'iPhone 15 avrà probabilmente la stessa quantità di RAM dell'iPhone 14 Pro (6 GB), poiché l'iPhone 14 ne ha già a sufficienza e non ci sono notizie di un aumento della RAM per l'iPhone 15. Quindi, se la potenza è la vostra priorità, questi due telefoni potrebbero essere ugualmente capaci.

iPhone 14 Pro vs iPhone 15: batteria

iPhone 14 Pro ha una porta Lightning (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

L'iPhone 15 potrebbe essere il migliore dei due per quanto riguarda la durata della batteria, dato che una fuga di notizie indica una capacità di 3.877 mAh. L'iPhone 14 Pro ha una batteria più piccola da 3.200 mAh e, dato che i due telefoni avranno probabilmente lo stesso chipset, nessuno dei due modelli dovrebbe essere più efficiente dell'altro.

Questo potrebbe significare una migliore durata della batteria per l'iPhone 15, ma un altro fattore da considerare è la frequenza di aggiornamento dello schermo, poiché mentre quella dell'iPhone 14 Pro raggiunge il massimo a 120Hz (che è superiore ai 60Hz che ci aspettiamo dall'iPhone 15, e quindi più gravosa per la batteria), può anche scendere fino a 1Hz quando non è necessaria un'alta frequenza di aggiornamento, mentre l'iPhone 15 sarà probabilmente bloccato a 60Hz per tutto il tempo.

In altre parole, lo schermo dell'iPhone 14 Pro potrebbe essere meno energivoro rispetto a quello dell'iPhone 15, ma resta da vedere se questo sia sufficiente a compensare una batteria di dimensioni inferiori.

In ogni caso, l'iPhone 15 potrebbe essere avvantaggiato quando si tratta della ricarica, dato che si prevede che Apple passerà all'USB-C con l'iPhone 15 invece di utilizzare una porta Lightning come l'iPhone 14 Pro.

C'è anche la possibilità che l'iPhone 15 offra la ricarica wireless inversa, il che significa che si potrà usare per ricaricare in modalità wireless altri dispositivi. Si tratta di una funzione che l'iPhone 14 Pro non offre, ma che non è stata menzionata da molte fonti, quindi non c'è da contarci troppo.

iPhone 14 Pro vs iPhone 15: quale scegliere?

Da quello che abbiamo sentito finora, è probabile che ci siano molte somiglianze tra questi telefoni e altrettante differenze. Potrebbero avere le stesse dimensioni dello schermo e all'incirca la stessa risoluzione, oltre ad avere entrambi un Dynamic Island, lo stesso chipset, la stessa quantità di RAM e un design complessivo simile.

Potrebbero anche avere entrambi una fotocamera principale da 48MP e le stesse fotocamere ultra-wide e selfie.

Tuttavia, la fotocamera da 48MP dell'iPhone 14 Pro potrebbe utilizzare un sensore superiore e beneficiare di un obiettivo aggiuntivo che non ci aspettiamo sull'iPhone 15. L'iPhone 14 Pro ha probabilmente anche una frequenza di aggiornamento più elevata, oltre a uno schermo più luminoso e forse una struttura più pregiata (con l'utilizzo di acciaio inossidabile anziché di alluminio).

Anche l'iPhone 15 avrà probabilmente dei vantaggi, tra cui una batteria più grande, la ricarica USB-C e un prezzo più basso (anche se forse non di molto).

Se tutto questo si concretizzerà, è probabile che per la maggior parte delle persone l'iPhone 14 Pro sarà il telefono migliore in assoluto, ma solo con un piccolo margine.

Lo scopriremo presto, visto che l'iPhone 15 dovrebbe arrivare a metà settembre, il che significa che non c'è molto da aspettare.

iPhone 15: tutto quello che c'è da sapere

Pagine speciali

Confronti