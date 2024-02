Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro: confronto

Oggi assisteremo a un confronto tra smartphone "Pro", dedicati a una fascia di pubblico che non intende scendere a compromessi in termini di specifiche. Google Pixel 8 Pro e iPhone 15 Pro sono due smartphone profondamente diversi tra loro per un aspetto evidente, ovvero che uno dei due utilizza iOS e l'altro Android. Tuttavia hanno anche diversi punti in comune.

Di seguito andremo ad analizzare i due contendenti confrontandone specifiche e qualità per capire quale dei due offre un miglior compromesso, indipendentemente dal sistema operativo di riferimento.

Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro: specifiche

Prima di esaminare più da vicino le somiglianze e le differenze tra il Google Pixel 8 Pro e l'iPhone 15 Pro, ecco un elenco delle loro specifiche principali:

Swipe to scroll horizontally Specifiche Google Pixel 8 Pro iPhone 15 Pro Dimensioni: 162.6 x 76.5 x 8.8mm 146.6 x 70.6 x 8.3mm Peso: 213g 187g Display: OLED LTPO "Super Actua" da 6,7 pollici OLED "ProMotion Super Retina XDR" da 6,1 pollici Risoluzione: 1344 x 2992 1179 x 2556 Frequenza di aggiornamento: Da 1Hz a 120Hz Da 1Hz a 120Hz Processore: Google Tensor G3 A17 Pro RAM: 12GB (LPDDR5X) 8GB Archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB (UFS 3.1) 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Fotocamera: 50MP wide, 48MP ultra-wide, 48MP 5x zoom 48MP wide, 12MP ultra-wide, 12MP 3x telephoto Selfie camera: 10.5MP 12MP Batteria: 5,050mAh 3,274mAh Ricarica: 30W con cavo, 23W senza fili (Pixel Stand di seconda generazione), 12W senza fili (Qi) 27W con cavo, 15W senza fili (MagSafe), 7,5W senza fili (Qi) Colori: Obsidian, Porcelain, Bay Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium

Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro: prezzo e disponibiltà

The Google Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Philip Berne)

Questi due telefoni sono usciti meno di un mese di distanza l'uno dall'altro: il Google Pixel 8 Pro è arrivato il 12 ottobre 2023 e l'iPhone 15 Pro il 22 settembre 2023.

In termini di prezzo i due smartphone presentano una differenza ridotta rispetto agli scorsi anni. L'iPhone 15 Pro parte da 1.239€ nel taglio da 128GB mentre il Google 8 Pro nel formato da 128GB costa 1.099€. Parliamo di 140€ di differenza, cifra considerevole ma non tanto da costituire un fattore determinante nella scelta.

Il modello da 256 GB del Pixel 8 Pro costa 1.159€, mentre l'iPhone 15 Pro da 256GB costa 1.369€. IN questo caso la differenza è di 210€, cifra tutt'altro che trascurabile.

Con l'aumentare della capacità di archiviazione, l'iPhone 15 Pro diventa sempre più costoso del suo rivale, fino a raggiungere una differenza di 310€ nella variante da 512GB che costa rispettivamente 1.619€ (iPhone 15 Pro) e 1.299€ (Pixel 8 Pro).

In questo caso il divario è tale da far pendere l'ago della bilancia a favore del Pro di Google.

Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro: design e display

The iPhone 15 Pro has titanium sides (Image credit: Future / Philip Berne)

Il Pixel 8 Pro ha una cover posteriore in vetro, con l'ormai iconico comparto fotografico orizzontale di colore nero - che stranamente ospita anche un sensore di temperatura, cosa che non si trova su nessun iPhone. Per il resto, il Pixel 8 Pro è composto in gran parte di alluminio, con cornici sottilissime intorno al display e una selfie camera posta centralmente nella parte alta dello schermo.

Anche l'iPhone 15 Pro ha il retro in vetro, ma ha un comparto fotografico più convenzionale composto da un trio di obiettivi situato nell'angolo in alto a sinistra. Lo chassis è fatto di titanio, più pregiato rispetto all'alluminio del pixel. La selfie camera è anche in questo caso posta centralmente in alto, integrata nella Dynamic Island.

Entrambi i telefoni sono dotati di vetro temperato e hanno una classificazione IP68 (per la resistenza alla polvere e all'acqua), ma il peso e le dimensioni differiscono ampiamente. Il Google Pixel 8 Pro misura 162,6 x 76,5 x 8,8 mm e pesa 213 g, mentre l'iPhone 15 Pro è più piccolo e leggero, con 146,6 x 70,6 x 8,3 mm e 187 g.

Il Pixel 8 Pro è disponibile nei colori Obsidian (nero), Porcelain (bianco) e Bay (blu), mentre l'iPhone 15 Pro è disponibile nei colori Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium e Natural Titanium.

The Pixel 8 Pro has a bigger, brighter screen (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Per quanto riguarda gli schermi, il Google Pixel 8 Pro ha un display OLED da 6,7 pollici 1344 x 2992 con una frequenza di aggiornamento da 120 Hz, 489 pixel per pollice e un picco di luminosità di 2.400 nit. L'iPhone 15 Pro ha uno schermo OLED da 6,1 pollici 1179 x 2556 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 461 pixel per pollice e un picco di luminosità di 2.000 nit.

Lo schermo del Pixel 8 Pro è quindi più grande, più luminoso e ha una risoluzione più elevata, anche se le dimensioni maggiori avvicinano i due smartphone in termini di PPI (Pixel per pollice).

Il Pixel 8 Pro ha il display migliore tra i due, anche se quello dell'iPhone 15 Pro rimane uno schermo eccellente, tra i migliori in assoluto.

Siamo molto vicini al pareggio in termini di qualità complessiva dello schermo, ma in questo caso il Pixel 8 Pro ha qualcosa in più.

Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro: fotocamera

The iPhone 15 Pro has a triple-lens camera (Image credit: Google)

Siamo di fronte a due dei migliori cameraphone sul mercato.

Il Pixel 8 Pro non si discosta molto dal Pixel 7 Pro. Dispone di un sensore principale da 50MP f/1,65, un'apertura maggior rispetto a quella di f/1,8 dell'iPhone 15 Pro. Tuttavia, con una dimensione di 1/1,28", il sensore da 48MP dell'iPhone 15 Pro è frazionalmente più grande dell'equivalente da 1/1,31" del Pixel 8 Pro.

Quest'anno Apple ha cambiato marcia rispetto a Google, permettendo ai suoi smartphone di scattare foto standard da 24MP. Il risultato è la fusione di un'immagine da 12MP e di uno scatto a piena risoluzione da 48MP, che massimizza i dettagli, la profondità del colore e la gamma dinamica. Il Pixel 8 Pro, come gli anni precedenti, continua a scattare foto da 12MP.

Tuttavia, Google risponde in termini di hardware con gli altri sensori, a partire da un ultra-wide da 48MP rispetto ai 12MP dell'iPhone 15 Pro. E, cosa forse più importante, ha anche un teleobiettivo da 48MP con zoom 5x. Il teleobiettivo del Pro di Apple è invece limitato allo zoom 3x.

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Se sul fronte dell'hardware delle fotocamere i due smartphone sono molto simili, ma il vero confronto si combatte soprattutto sul fronte del software e dell'elaborazione delle immagini. A livello di base, ciò è evidente nello stile di ripresa adottato dalle due aziende. In linea di massima, lo smartphone Google tende a privilegiare la gamma dinamica, aumentando la nitidezza delle ombre e limitando i punti luminosi per offrire scatti, oseremmo dire, più adatti a Instagram, mentre l'elaborazione delle foto di Apple è più naturale e vicina alla realtà.

Entrambi i sistemi dispongono di un'ampia gamma di funzioni AI che migliorano nettamente l'esperienza fotorgafica. L'iPhone 15 Pro, ad esempio, consente di selezionare un ritratto dopo aver scattato un'immagine, con tutte le informazioni di profondità necessarie acquisite naturalmente ogni volta che si scatta un volto (umano, di gatto o di cane).

Il Pixel 8 Pro, da parte sua, offre funzioni interessanti come il Magic Eraser, uno strumento che consente di rimuovere oggetti (o soggetti) indesiderati da una foto con un semplice tocco.

Tutto ciò che conta davvero è la qualità dell'immagine che varia da scatto a scatto. Alcune foto sono risultate migliori quando sono state scattate con il Pixel 8 Pro, tra cui le macro e gli scatti di cibo, così come le immagini ingrandite. Altre sono risultate migliori sull'iPhone, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro: prestazioni e software

(Image credit: Google)

C'è un chiaro vincitore quando si tratta di prestazioni grezze, ed è l'iPhone 15 Pro. I benchmark non mentono, e il nuovo chip A17 Pro di Apple ha assolutamente distrutto il Tensor G3 di Google con le sue prestazioni.

Avrà anche un terzo di RAM in meno rispetto al Pixel 8 Pro, ma questo non ha alcuna importanza. L'iOS di Apple è notoriamente più parsimonioso di Android quando si tratta di utilizzare la memoria.

In termini di prestazioni grezze, l'iPhone 15 Pro ha una marcia in più ed è in grado di eseguire giochi di qualità da console come Resident Evil Village in modo più che decente. Il Pixel 8 Pro è in grado di far girare giochi come Genshin Impact con impostazioni elevate, ma non così bene come altre ammiraglie Android, per non parlare dell'ultimo nato in casa Apple.

Nonostante ciò, probabilmente non si noterà nulla di tutto ciò nell'uso quotidiano. Entrambi i telefoni sono molto veloci nelle attività più comuni come la navigazione web, l'uso di app per la salute e il tempo libero e la visualizzazione di video in streaming.

(Image credit: Apple)

Sebbene Google abbia sempre addotto la scusa che i suoi chip personalizzati sono tutti dedicati all'apprendimento automatico e all'intelligenza artificiale, il Pixel 8 Pro non è impeccabile nemmeno in questo senso. Abbiamo notato che rallenta un po' quando si modificano le foto con il nuovo Magic Editor o quando si utilizza la nuova funzione di sfondo AI.

Naturalmente, potrebbe trattarsi di un problema di software piuttosto che di hardware. Su questo fronte, si tratta di una questione di mele e arance. O si preferisce iOS, con il suo approccio "walled garden", elegante e senza soluzione di continuità, o si preferisce la libertà di movimento concessa da Android.

In realtà, oggi i due sistemi operativi sono molto più vicini nello stile e nell'approccio di quanto la maggior parte dei loro fan accaniti voglia ammettere, e ognuno ha preso in prestito abbondantemente dall'altro. In effetti, siamo arrivati a un punto in cui le preferenze personali e il lock-in della piattaforma (quali applicazioni, servizi e altri dispositivi si utilizzano) contano molto di più di qualsiasi confronto qualitativo che potremmo fare.

Un aspetto che va a favore di entrambe le piattaforme è che si tratta di due dei telefoni meglio supportati sul mercato. Con entrambi è possibile aspettarsi almeno sette anni di supporto software continuo, un numero decisamente superiore alla media del settore.

Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro: batteria

The iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Pixel 8 Pro ha una grande batteria da 5.050 mAh, mentre l'iPhone 15 Pro ha una relativamente misera cella da 3.274 mAh.

Tuttavia, i numeri non dicono tutto. Da un lato, la batteria del Pixel 8 Pro deve gestire un display più grande, più luminoso e più nitido e un processore meno efficiente. Inoltre, Android è storicamente un po' più affamato di risorse energetiche rispetto a iOS.

Apple parla di 23 ore di riproduzione video, mentre Google, più in generale, afferma che il Pixel 8 Pro può durare 24 ore. Tutto ciò che possiamo dire è che entrambi vi faranno superare un'intera giornata di utilizzo senza troppi problemi.

È interessante notare che Apple ha avvicinato la sua gamma di smartphone ad Android con l'adozione della ricarica USB-C, il che significa che questi due telefoni potrebbero condividere lo stesso caricatore. Il che è comodo, perché nessuno dei due produttori fornisce un caricatore nella confezione.

Se state cercando un caricabatterie ottimale per uno dei due, il Pixel 8 Pro supporta la ricarica fino a 30W, mentre l'iPhone 15 Pro supporta fino a 27W. Nessuno dei due è particolarmente veloce nel grande schema delle cose.

Secondo la nostra esperienza, entrambi i telefoni possono raggiungere il 50% in circa 30 minuti, ma mentre il Pixel 8 Pro può raggiungere il 100% in un'ora, l'iPhone 15 Pro ha impiegato 1 ora e 35 minuti per caricarsi completamente.

Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro: verdetto

Nonostante il prezzo simile, si tratta di telefoni molto diversi. Il Pixel 8 Pro ha uno schermo più grande e leggermente migliore, uno zoom più spinto, usa maggiormente le funzioni AI, ha un sensore di temperatura, la durata della batteria sembra leggermente migliore e ha un design tutto sommato unico nel suo genere.

L'iPhone 15 Pro è più potente e più compatto e, sebbene le sue fotocamere siano inferiori sulla carta per specifiche, le prestazioni effettive sono molto vicine e in alcuni casi migliori di quelle del Pixel 8 Pro.

Per la maggior parte delle persone, ovviamente, la scelta si riduce semplicemente all'ecosistema a cui sono più legati: Apple o Google. Per altri, la decisione dipenderà da quanto grandi vi piacciono i vostri telefoni.

Se fossimo costretti a scegliere uno dei due opteremmo per l'iPhone 15 Pro, ma siamo convinti che la scelta in questo caso sia molto personale e il PIxel 8 Pro ha delle peculiarità che potrebbero conquistare molti utenti indecisi che non hanno già un ecosistema di riferimento.