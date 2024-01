Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: confronto

iPhone 15 Pro Max è il miglior iPhone Apple e uno dei migliori smartphone in assoluto che si possano acquistare. Il 17 gennaio arriverà la linea Samsung Galaxy S24 e, in particolare, il Samsung Galaxy S24 Ultra sarà un serio rivale per il top di gamma dell'azienda di Cupertino.

Questo portentoso smartphone Android potrebbe avere più fotocamere e uno schermo più grande dell'iPhone 15 Pro Max, oltre ad alcune somiglianze, come la cornice in titanio.

Quindi, quale dei due dovreste considerare di acquistare? Beh, non sappiamo ancora nulla di certo sul Samsung Galaxy S24 Ultra, ma sulla base delle indiscrezioni e di tutto ciò che sappiamo grazie alle nostre esperienze pratiche, come la nostra recensione di iPhone 15 Pro Max, ecco come mettiamo a confronto Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: specifiche

Di seguito trovate le specifiche ufficiali di iPhone 15 messe a confronto con quelle di Samsung Galaxy S24 Ultra, basate sulle indiscrezioni.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Dimensioni: 159.9 x 76.7 x 8.3mm 162.3 x 79 x 8.6mm Peso: 221g 232g Display: 6.7" OLED 6.8" AMOLED Risoluzione: 1290 x 2796 1440 x 3120 Frequenza di aggiornamento: 1Hz-120Hz 1Hz-120Hz Chipset: Apple A17 Pro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy Fotocamere posteriori: Principale 48MP, Ultra-wide 12MP, Periscopio 12MP (zoom 5x) Principale 200MP, Ultra-wide 12MP, Teleobiettivo 10MP (zoom 3x), Periscopio 50MP (zoom 5x Fotocamera frontale: 12MP 12MP RAM: 8GB 8GB / 12GB Spazio di archiviazione: 256GB / 512GB / 1TB 256GB / 512GB / 1TB Batteria: 4.441mAh 5.000mAh Ricarica: 20W cablata, 15W wireless 45W cablata, 15W wireless, 4.5W reverse wireless Colori: Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Sapphire Blue, Jade Green, Sandstone Orange

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: prezzo e uscita

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple ha presentato iPhone 15 Pro Max insieme all'iPhone 15, all'iPhone 15 Plus e all'iPhone 15 Pro durante l'evento "Wonderlust" del 12 settembre.

iPhone 15 Pro Max parte da 1.489€ per la versione da 256GB, un prezzo addirittura inferiore alla versione da soli 128GB di iPhone 14 Pro Max, che al lancio costava 1.499€.

Samsung Galaxy S24 Ultra sarà quasi certamente presentato il 17 gennaio, giorno in cui Samsung terrà un grande evento dedicato ai nuovi migliori smartphone Galaxy, e in base alle indiscrezioni e ai teaser sembra probabile che anche i preordini del Samsung Galaxy S24 saranno aperti in quel giorno. Il Galaxy S24 Ultra dovrebbe quindi essere disponibile entro la fine di gennaio, con il 26 gennaio come data più probabile.

Il prezzo è meno chiaro, ma le ultime notizie trapelate parlano di un prezzo simile a quello del Samsung Galaxy S23 Ultra. Ciò significherebbe circa 1.479€ per 256 GB di memoria e 8 GB di RAM, ovvero il modello base.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: design e display

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max ha una scocca in vetro, una cornice in titanio e uno schermo piatto con una grande Dynamic Island nella parte superiore. Ha anche un grande modulo fotografico quadrato a tre lenti sul retro.

Per certi versi il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe essere molto simile, in quanto si dice che anche questo avrà una cornice in titanio (che è un materiale più pregiato dell'alluminio o dell'acciaio inossidabile).

Quasi certamente avrà anche la scocca in vetro, ma in base alle fughe di notizie sul Galaxy S24 Ultra ci aspettiamo che gli obiettivi della fotocamera sporgano singolarmente dal retro, invece di essere alloggiati in un comparto separato, e che il telefono abbia angoli meno curvi.

Le fughe di notizie precedenti suggeriscono anche che Samsung Galaxy S24 Ultra avrà solo un piccolo foro nel display, piuttosto che una grande - ma più utile - Dynamic Island. Inoltre, lo smartphone Samsung probabilmente non avrà il pulsante Azione presente sull'iPhone 15 Pro Max, che funge da scorciatoia personalizzabile, anche se sarà indubbiamente dotato di S Pen e di uno slot per ospitarla.

Image 1 of 2 Un render non ufficiale di Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Un render non ufficiale di Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Un'altra somiglianza è che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà probabilmente una certificazione IP68, proprio come l'iPhone 15 Pro Max, il che significa lo stesso livello di resistenza all'acqua e alla polvere.

Per quanto riguarda le dimensioni, iPhone 15 Pro Max misura 159,9 x 76,7 x 8,3 mm, mentre il Samsung Galaxy S24 Ultra si dice sia 162,3 x 79 x 8,6 mm, il che renderebbe il telefono di Samsung leggermente più grande e più spesso. Inoltre, sarà probabilmente più pesante: le indiscrezioni suggeriscono un peso di 232 g, rispetto ai 221 g dell'iPhone 15 Pro Max.

Anche i colori saranno probabilmente diversi, almeno un po'. I colori dell'iPhone 15 Pro Max includono Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium e Natural Titanium, mentre i colori del Samsung Galaxy S24 Ultra includono Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Sapphire Blue, Jade Green e Sandstone Orange.

Per quanto riguarda gli schermi, iPhone 15 Pro Max ha un display OLED da 6,7 pollici 1290 x 2796 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 2.000 nit. Il Samsung Galaxy S24 Ultra, invece, si dice abbia un display AMOLED da 6,8 pollici 1440 x 3120 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un picco di luminosità di 2.600 nit. Quindi lo schermo di Samsung potrebbe essere leggermente più grande e più luminoso, ma per il resto probabilmente simile.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: fotocamere

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max è uno dei migliori smartphone per la fotocamera che si possano acquistare, con una fotocamera principale da 48MP f/1.8, una ultra-wide da 12MP f/2.2 con un campo visivo di 120 gradi e una fotocamera periscopica da 12MP f/2.8 con zoom ottico 5x, oltre a una fotocamera frontale da 12MP f/1.9.

Le specifiche trapelate suggeriscono che le fotocamere del Samsung Galaxy S24 Ultra includeranno una fotocamera principale da 200MP f/1.7, una ultra-wide da 12MP f/2.2 con campo visivo di 120 gradi, un teleobiettivo da 10MP f/2.4 con zoom ottico 3x e una fotocamera periscopica da 50MP f/3.4 con zoom ottico 5x, oltre a una fotocamera da 12MP f/2.2 sul davanti.

Quindi entrambi i telefoni avranno probabilmente fotocamere frontali da 12MP ed entrambi offriranno probabilmente uno zoom ottico 5x sul retro. Ma si pensa che il Samsung Galaxy S24 Ultra offrirà anche uno zoom ottico 3x e che avrà più megapixel nelle fotocamere principale e periscopica.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Significa che sarà migliore? Non necessariamente, anche se il Samsung Galaxy S23 Ultra è in cima alla nostra classifica dei migliori cameraphone, quindi è molto probabile che il suo successore erediti la stessa posizione.

Inoltre, il Galaxy S24 potrebbe avere un asso nella manica: secondo alcune indiscrezioni, infatti, il Samsung Galaxy S24 Ultra disporrà di molte funzionalità della fotocamera AI, come la possibilità di spostare le persone nelle foto, estendere gli sfondi e migliorare la qualità delle registrazioni video.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: prestazioni

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Per quanto riguarda le prestazioni, è molto probabile che iPhone 15 Pro Max vinca, poiché il suo chipset A17 Pro ha battuto tutti i telefoni Android nei benchmark. Detto questo, iPhone 15 Pro Max ha solo 8 GB di RAM, che non sono molti per un telefono di fascia alta, anche se Apple è molto efficiente nell'uso della memoria.

Secondo quanto riferito, il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un chipset Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy, che si dice sia una versione overcloccata dello Snapdragon 8 Gen 3 standard. I report suggeriscono che sarà abbinato a un massimo di 12GB di RAM.

Entrambi i telefoni dovrebbero quindi avere prestazioni di alto livello. Sappiamo che l'iPhone è eccezionale, dal momento che offre prestazioni fantastiche che rendono il gaming da console una realtà anche per gli smartphone. Resta da vedere come si comporterà esattamente il Galaxy S24 Ultra, ma anche se non dovesse raggiungere gli stessi livelli, dovrebbe comunque eccellere in quasi tutti i campi.

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, iPhone 15 Pro Max ha una capacità compresa tra 256 GB e 1 TB e, sebbene alcune fonti non siano d'accordo, la maggior parte delle informazioni trapelate suggerisce che anche il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà queste quantità massime e minime di spazio di archiviazione.

Per quanto riguarda il software, iPhone 15 Pro Max esegue iOS 17, mentre il Samsung Galaxy S24 Ultra eseguirà ovviamente Android (presumibilmente Android 14), insieme all'ultima versione della One UI di Samsung.

Entrambi i sistemi operativi hanno capacità simili e probabilmente sapete già qual è la vostra preferenza. Si noti che Samsung sta facendo un gran parlare di funzionalità AI, quindi se ne desiderate un assaggio il Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe avere la meglio nella scelta.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: batteria

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 Pro Max ha una batteria da 4.441 mAh con ricarica cablata fino a 27W e wireless da 15W, mentre si dice che il Samsung Galaxy S24 Ultra abbia una batteria da 5.000 mAh con ricarica cablata da 45W, wireless da 15W e Wireless Power Share, che consente di utilizzarlo per ricaricare in modalità wireless altri dispositivi.

Quindi il Galaxy S24 Ultra probabilmente si caricherà molto più velocemente, oltre ad avere una batteria leggermente più grande. È quindi una vittoria per il Galaxy S24 Ultra? Non necessariamente, perché dipende dall'efficienza del telefono.

Nel caso di iPhone 15 Pro Max, abbiamo riscontrato una durata di 28 ore di utilizzo misto. Le dichiarazioni di Apple sulla batteria includono fino a 29 ore di riproduzione video o fino a 95 ore di riproduzione audio.

Ovviamente non abbiamo ancora visto le prestazioni del Samsung Galaxy S24 Ultra, ma le specifiche della sua batteria sono identiche a quelle del Galaxy S23 Ultra, che dura circa un giorno e mezzo.

La durata della batteria sarà quindi probabilmente simile su questi due telefoni concorrenti.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max: verdetto

In base alle fughe di notizie sul Samsung Galaxy S24 Ultrao, è probabile che questo telefono avrà uno schermo più luminoso rispetto all'iPhone 15 Pro Max, oltre a una fotocamera in più, più megapixel in alcune delle sue fotocamere, più funzionalità AI, più RAM, una batteria più grande e una ricarica più veloce.

Tuttavia, iPhone 15 Pro Max sarà probabilmente più potente e l'autonomia potrebbe essere simile, nonostante la batteria più piccola. I due telefoni avranno probabilmente prezzi molto simili e probabilmente avranno anche altre somiglianze, come ad esempio la struttura in titanio.

La differenza più grande sarà probabilmente la stessa di ogni anno, ovvero il sistema operativo: il telefono di Apple avrà iOS, mentre quello di Samsung avrà Android.

Dato che la maggior parte degli utenti in cerca di un nuovo smartphone si schiera decisamente da una parte o dall'altra, questo potrebbe essere un motivo sufficiente per scegliere l'uno piuttosto che l'altro. Per tutti gli altri, invece, la scelta potrebbe essere difficile: iPhone 15 Pro Max è tra i migliori telefoni che si possano acquistare in assoluto, e il Samsung Galaxy S24 Ultra sembra destinato a fare altrettanto.