Samsung Galaxy S24, ecco quanto costerà in Italia

Samsung Galaxy S24 probabilmente uscirà a gennaio insieme al Samsung Galaxy S24 Plus e al Samsung Galaxy S24 Ultra. Quindi, se avete intenzione di acquistare uno di questi telefoni, probabilmente potrete farlo presto.

Ma quanto costerà Samsung Galaxy S24? Sebbene Samsung non abbia ancora annunciato i prezzi dei suoi prossimi top di gamma, le fughe di notizie ci hanno fornito i possibili prezzi, quindi ora abbiamo una buona idea di quanto probabilmente costeranno questi telefoni.

Di seguito, quindi, troverete i prezzi previsti per tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S24.

Quanto costerà Samsung Galaxy S24?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Ci sono buone notizie per quanto riguarda il prezzo del Samsung Galaxy S24, perché tutti gli indizi indicano che il prezzo sarà uguale a quello del Samsung Galaxy S23.

Un articolo del Korea Economic Daily di metà dicembre affermava che Samsung aveva intenzione di congelare i prezzi della linea Samsung Galaxy S24, e anche il leaker yeux1122 aveva affermato che il prezzo del Galaxy S24 sarebbe rimasto uguale.

Ciò significa che il prezzo del Samsung Galaxy S24 partirà da 979€, come il Samsung Galaxy S23.

Secondo una fuga di notizie, potrebbe esserci anche un terzo modello di Galaxy S24 con 512 GB di memoria, il che potrebbe significare un prezzo massimo più alto.

Questo prezzo potenzialmente congelato non è però una notizia del tutto positiva, in quanto Samsung avrebbe ottenuto questo risultato scendendo a compromessi su alcuni elementi del telefono, tra cui il mantenimento di 8 GB di RAM e l'utilizzo del proprio chipset Exynos 2400 per il Samsung Galaxy S24 anziché di uno Snapdragon 8 Gen 3, almeno in alcuni Paesi.

Quanto costerà Samsung Galaxy S24 Plus?

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

La situazione del Samsung Galaxy S24 Plus sembra essere più o meno la stessa del modello standard, vale a dire che, secondo quanto riferito, avrà lo stesso costo del suo predecessore.

Le stesse due fonti di cui sopra hanno affermato la stessa cosa e hanno fornito la stessa motivazione, ovvero che le specifiche potrebbero essere limitate in qualche modo, in particolare per quanto riguarda il chipset in alcuni Paesi.

Ciò significherebbe un prezzo di partenza di 1.229€ per la versione da 256GB di spazio di archiviazione.

Quanto costerà Samsung Galaxy S24 Ultra?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

C'è un po' più di dibattito su quanto costerà il Samsung Galaxy S24 Ultra rispetto agli altri due modelli, ma la maggior parte delle fughe di notizie - e quelle più recenti - suggeriscono che anche il prossimo Ultra avrà lo stesso costo del suo predecessore.

Lo affermano le stesse fonti di cui sopra: se è vero, il Samsung Galaxy S24 Ultra partirà da1.479€ per 256GB di spazio di archiviazione.

Abbiamo sentito che il Samsung Galaxy S24 Ultra avrà le stesse quantità di RAM rispetto alla serie S23 - che, a quanto pare, è una delle tattiche adottate da Samsung per mantenere lo stesso prezzo - anche se una fuga di notizie indica un modello Galaxy S24 Ultra da 2TB, e se esiste potrebbe costare di più.

Un'indiscrezione contraria sostiene invece che il Samsung Galaxy S24 Ultra costerà più dell'S23 Ultra, ma non dice di quanto.