Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: confronto

Mancano ormai poche ore alla presentazione ufficiale della nuova gamma Samsung Galaxy S24 capitanata dal top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra - successore di uno dei migliori telefoni del 2023, ovvero l'eccellente Galaxy S23 Ultra.

Tra le caratteristiche principali del Samsung Galaxy S24 di quest'anno ci sarà senza dubbio l'intelligenza artificiale, territorio di Google che le ha implementate per prima sul suo top di gamma Google Pixel 8 Pro.

Grazie alle voci circolate finora e a un comunicato stampa diffuso da Samsung a poche ore dall'evento Galaxy Unpacked sappiamo già molto sui nuovi Galaxy S24 e in questo articolo metteremo a paragone le specifiche e le funzioni del nuovo S24 Ultra con quelle del Pixel 8 Pro, concorrente diretto del top di gamma Samsung e tra i migliori smartphone Android sul mercato.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: specifiche

A sinistra trovate le specifiche del Galaxy S24 Ultra mentre a destra sono elencate le specifiche del Pixel 8 Pro.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: specifiche Galaxy S24 Ultra Pixel 8 Pro Dimensioni: 162.3 x 79 x 8.7mm 162.6 x 76.5 x 8.8mm Peso: 232g 213g Display: Dynamic AMOLED X2 da 6,8 pollici OLED LTPO "Super Actua" da 6,7 pollici Risoluzione: 1440 x 3088 1344 x 2992 Frequenza aggiornamento: 1Hz-120Hz (dinamico) 1Hz-120Hz (dinamico) Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Google Tensor G3 Fotocamera: 200MP principale, 12MP ultra-wide, 10MP teleobiettivo (zoom 3x), 50MP periscopico (zoom 5x) 50MP wide, 48MP ultra-wide, 48MP teleobiettivo a periscopio (zoom 5x) Selfie camera: 12MP 10.5MP RAM: 8GB / 12GB 12GB Archiviazione 256GB / 512GB / 1TB 128GB / 256GB / 512GB / 1TB Batteria: 5,000mAh 5,050mAh Ricarica: 45W con cavo, 15W senza fili, 4,5W in reverse wireless 30W con cavo, 23W senza fili (Pixel Stand di seconda generazione), 12W senza fili (Qi) Colori: Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Light Blue, Light Green, Orange Obsidian, Porcelain, Bay

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: prezzo e disponibilità

The Google Pixel 8 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Trattandosi di due top di gamma i prezzi sono piuttosto alti. Del resto stiamo parlando di smartphone premium con specifiche di ultima generazione e funzioni AI, display di qualità e comparti fotografici di livello eccelso.

Il Galaxy S24 Ultra parte da 1.499€ per la variante da 12GB + 256GB, sale a 1.619€ per il taglio da 12GB + 512GB e arriva fino a 1.859€ per il top di gamma da 12GB + 1TB. La presentazione è prevista per il 17 gennaio mentre per acquistarlo dovremo aspettare il 26 gennaio.

Il top di gamma Google è in commercio dal 12 ottobre 2023 e costa 1.099€ nel formato da 12 + 128GB e 1.159€ nel formato da 12 + 256GB. I prezzi a cui facciamo riferimento sono quelli del sito Google. Essendo uscito già da qualche mese il top di gamma Google si può già trovare a cifre di poco inferiori ai 1.000€.

Se si guarda al prezzo di lancio, il Pixel 8 Pro è decisamente più economico del Samsung Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: design

Image 1 of 2 An unofficial render of the Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

An unofficial render of the Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Il Galaxy S24 Ultra è molto simile al suo predecessore, con una familiare silhouette squadrata, un design della fotocamera fluttuante a quattro lenti sul retro. Il telaio è composto da una struttura metallica, un vetro anteriore e posteriore e un display con cornici sottilissime e una fotocamera frontale posta al di sotto dello schermo.

Come sempre troviamo una certificazione IP68, presente anche sul Pixel 8 Pro, mentre alcune caratteristiche, come il passaggio a un telaio in titanio - in stile iPhone 15 Pro - conferiscono al prossimo Ultra punti di forza rispetto al rivale e un miglior rapporto resistenza/peso rispetto al telaio in alluminio del Pixel.

The Google Pixel 8 (left) and Google Pixel 8 Pro (right) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Questa scelta di materiali suggerisce anche un design più sottile e leggero rispetto al passato, che si riflette in ha un peso di circa 233 grammi per 162,3 x 79 x 8,7 mm. Ciò renderebbe il telefono di Samsung più sottile di 0,1 mm rispetto al Pixel 8 Pro, ma più pesante di 20 grammi, in parte a causa delle maggiori dimensioni complessive e del display che possono fare la differenza in diverse attività.

Il pixel 8 Pro può è disponibile nelle colorazioni Obsidian (nero), Porcelain (bianco sporco) e Bay (una sorta di azzurro), i colori del Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbero includere Titanium Violet, Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Yellow, Light Blue, Light Green e Orange; alcuni di questi saranno probabilmente esclusive di Samsung.com, come per i precedenti modelli della serie.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: display

The Google Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Philip Berne)

Sebbene Samsung sia nota per i suoi ottimi display, il lignaggio della serie Pixel non è altrettanto degno di nota in questo settore. Detto questo, Google ha fatto un salto di qualità visibile con i suoi pannelli "Actua" di nuova concezione equipaggiati da entrambi i Pixel 8.

Nel caso dello schermo OLED "Super Actua" da 6,7 pollici del Pixel 8 Pro troviamo una risoluzione nitida di 1344 x 2992, una frequenza di aggiornamento dinamica da 1Hz a 120Hz e un'impressionante luminosità di picco di 2.400 nits; l'attuale S23 Ultra ha un picco di 1.750 nits.

Nonostante il pannello da 6,8 pollici sia più grande di quello dell'S23, l'S24 Ultra ha la stessa risoluzione QHD+ del suo predecessore, il che significa che sarà più nitido del Pixel nonostante le dimensioni (489ppi contro 500ppi). Inoltre, il nuoto top di gamma Samsung vana una frequenza di aggiornamento dinamica da 1Hz a 120Hz. Tuttavia, stando a quanto riportato, sarà presente un nuovo e più efficiente pannello OLED M13, mentre la luminosità di picco raggiungerà quella del Pixel con un picco di 2.600 nit.

C'è anche la S Pen da considerare, che aggiunge l'input tramite stilo all'Ultra di Samsung, insieme a una serie di app integrate e di terze parti che la supportano per scrivere, prendere appunti, illustrare e altro ancora.

Se si parla di Display Samsung ha qualcosa in più da offrire, ma le differenze con i Pixel sono molto meno marcate che in passato, almeno sulla carta.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: fotocamera

Il Galaxy S24 Ultra ripropone lo stesso comparto fotografico del precedente S23 Ultra fatta eccezione per il sensore da 10MP con zoom 10x che lascia spazio a un teleobiettivo periscopico 5x da 50MP e va ad aggiungersi al sensore wide da da 200MP, all'ultra-wide da 12MP e al teleobiettivo 3x da 10MP.

Questa scelta riduce la portata dello zoom ottico dell'S24 Ultra rispetto all'S23 Ultra, anche se il sensore sembra aver subito un notevole upgrade. Tuttavia, sono numeri che possono tranquillamente reggere il confronto con quelli del Pixel 8 Pro, che dispone di una tripla fotocamera posteriore, con una fotocamera primaria da 50MP, un ultra-wide da 48MP e un teleobiettivo 5x da 48MP.

Anche con una gamma ottica più corta, una delle nuove capacità potenziate dall'intelligenza artificiale dell'S24 Ultra sta nella presenza di uno zoom "ottico di qualità" 10x, che assomiglia molto al Super Res Zoom del Pixel e utilizza l'elaborazione intelligente delle immagini per migliorare la qualità di quelli che sono essenzialmente scatti con zoom digitale combinati con scatti non zoomati ad alta risoluzione.

The Google Pixel 8 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Questo atteso miglioramento dell'elaborazione delle immagini tramite intelligenza artificiale è relativamente nuovo (almeno dal punto di vista del branding) per le fotocamere dei telefoni Samsung, ma è già comune nei Pixel, con l'8 Pro che dispone di una gomma magica migliorata, oltre al nuovo e potente Magic Editor.

Il Galaxy S24 Ultra è progettato per superare il Pixel in questo settore, con la possibilità di rifrangere i soggetti nell'inquadratura (in modo simile all'8 Pro), di riempire generativamente ciò che si trova al di fuori del campo visivo dell'immagine originale e di regolare la qualità di foto e video, tutto con il supporto dell'intelligenza artificiale.

Sebbene l'S24 Ultra si discosti leggermente dalla ricetta che Samsung ha seguito negli ultimi due anni, non c'è dubbio che sarà uno dei migliori cameraphone che vedremo quest'anno.

Per dare un giudizio, in questo caso, è necessaria una prova pratica. Sulla carta entrambi i telefoni dispongono di ottimi comparti fotografici assistiti da software AI avanzati e editor generativi.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: prestazioni e software

The Google Pixel 8 (left) and Google Pixel 8 Pro (right) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Abbiamo già visto arrivare sul mercato telefoni con il recentissimo chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm e sono tutti potentissimi. Come in passato, i top di gamma Samsung utilizzeranno l'ultimo chip Snapdragon che, in termini di potenza grezza, non ha eguali (almeno in casa Android).

Lo Snapdragon 8 Gen 2 è già più potente del Tensor G3 del Pixel 8 Pro in termini di potenza grezza e di gioco, anche se nell'uso quotidiano il top di gamma Google è una scheggia ed è difficile notare le differenze. In ogni caso, se cercate le prestazioni assolute, l'S24 Ultra ha sicuramente una marcia in più rispetto al rivale Google.

Samsung ha precedentemente accantonato la variante da 128 GB sulla sua gamma Ultra per passare al più recente standard di archiviazione UFS 4.0 mentre ha introdotto una variante di fascia alta da 256 GB e 1 TB nella maggior parte dei mercati. In Italia, il Pixel è disponibile solo nei tagli da 128Gb e 256GB, mentre negli USA c'è anche la variante da 1TB.

L'S24 Ultra di base avrà 8 GB di RAM sulla configurazione di memoria inferiore e 12 GB sui modelli superiori, mentre il Pixel ha 12 GB di RAM indipendentemente dalla memoria.

Per quanto riguarda il software, l'S24 Ultra esce con la One UI 6.1 di Samsung (la One UI 6.0 è già disponibile) basata su Android 14, mentre il Pixel vanta la versione stock di Android 14, che è senza dubbio meno ingombrante ma anche meno ricca di funzioni rispetto alla UI di Samsung.

Per molto tempo, Samsung è stata leader per quanto riguarda il supporto a lungo termine del sistema operativo Android e degli aggiornamenti di sicurezza, con quattro anni del primo e cinque del secondo sui telefoni della serie Galaxy. Google è rimasta indietro offrendo rispettivamente tre e cinque anni, ma con il Pixel 8 Pro ha esteso il supporto a ben sette anni, il che garantisce una longevità mai vista prima su un telefono Android.

Detto questo, l'esperienza d'uso è molto personale e entrambe le UI sono ottime, probabilmente le migliori in casa Android.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro: batteria

The Google Pixel 8 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Il Galaxy S24 Ultra è dotato di una notevole batteria da 5.000 mAh, come il modello precedente, mentre la cella del Pixel 8 Pro è un po' più grande con 5.050 mAh.

Considerando l'impressionante durata di accensione dello schermo dell'S23 Ultra, pari a otto ore, e considerando che si prevede che l'S24 Ultra abbia una dotazione interna abbastanza simile da giustificare una richiesta di energia comparabile - a parte un chipset più potente, ma anche più efficiente a livello energetico - è probabile che la durata della batteria del Samsung Galaxy S24 Ultra rimanga invariata o migliori. A titolo di confronto, nonostante la cella più grande e un chipset costruito su un'architettura simile a 4 nm, l'8 Pro e il suo Tensor G3 hanno garantito solo 5,75 ore nella nostra prova, il che significa che l'S24 Ultra sarà probabilmente in testa con un certo margine.

Samsung potrebbe essere in vantaggio anche in termini di ricarica con un sistema cablato da 45W che scende a 15W in wireless. Il Pixel 8 Pro si ferma a 30W via cavo e raggiunge fino a 23W wireless (a patto che si utilizzi il Pixel Stand di seconda generazione di Google, altrimenti la ricarica wireless si ferma a 12W).

In pratica, l'S23 Ultra e il Pixel 8 Pro hanno entrambi superato il 50% di carica dopo 30 minuti, quindi, nonostante i wattaggi citati, la differenza potrebbe non essere così significativa.

Samsung Galaxy S24 Ultra vs Google Pixel 8 Pro:verdetto preliminare

La potenza sembra essere ancora il punto forte dei Galaxy ed è il campo in cui il Galaxy S24 Ultra riesce a staccare di netto il Pixel 8 Pro. Tuttavia, anche in termini di funzioni AI si prevede che il top di gamma Samsung abbia qualcosa in più da offrire rispetto al rivale Google.

Il Pixel 8 Pro ha un design bello e iconico, mentre l'estetica spigolosa degli ultimi tre Ultra di Samsung non piace esattamente a tutti, del resto il design del Galaxy S24 è curatissimo e con il telaio in titanio fa un altro passo in avanti in termini di resistenza.

Entrambi i telefoni hanno o sembrano in grado di offrire un'ottima esperienza visiva, e se l'S24 Ultra sarà all'altezza delle aspettative, con la sua durata della batteria e la ricarica superiori, così come la sua sempre unica S Pen, potrebbe risultare superiore alla controparte Google anche in quest'ambito.

Per quanto riguarda la fotocamera sarà necessaria una prova approfondita ma entrambi promettono bene. Anche per lo schermo non sembrano esserci grandissime differenze.

Il punto determinante sta nel prezzo che al momento pende decisamente a favore del top di gamma Google.

Una volta che riusciremo a mettere le mani sul Galaxy S24 potremo completare la nostra comparativa e aggiorneremo questo articolo con un verdetto conclusivo di quello che, con tutta probabilità, sarà il migliore smartphone Android del 2024.