Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S22: confronto

Durante l'evento Samsung Galaxy Unpacked del 17 gennaio verranno annunciati il Samsung Galaxy S24 e i suoi fratelli, il Samsung Galaxy S24 Plus e il Samsung Galaxy S24 Ultra.

Tra i più entusiasti di questa notizia ci saranno i possessori di Samsung Galaxy S22, per i quali potrebbe essere tempo di un upgrade. Ma quali sono le differenze tra Galaxy S22 vs Galaxy S24? Anche se dovremo aspettare ancora qualche ora per esserne certi, negli ultimi mesi sono circolate in rete numerose fughe di notizie e indiscrezioni sul Galaxy S24.

Di conseguenza, abbiamo un'idea abbastanza precisa del design del Galaxy S24, nonché delle sue probabili specifiche e caratteristiche. Sulla base di tutte queste speculazioni, ecco come pensiamo che il Samsung Galaxy S24 si confronterà con il Samsung Galaxy S22 e se secondo noi vale la pena cambiare telefono.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S22: prezzo e uscita

Samsung Galaxy S23 (Image credit: Samsung)

Ci aspettiamo che il Samsung Galaxy S24 venga annunciato il 17 gennaio 2024, in occasione del prossimo evento Galaxy Unpacked di Samsung. Probabilmente sarà acquistabile alla fine di gennaio o all'inizio di febbraio.

Al momento non ci sono notizie certe sul prezzo del Galaxy S24, ma le notizie trapelate suggeriscono che probabilmente sarà simile a quello del Galaxy S23, che partiva da 979€ quando è arrivato all'inizio del 2023.

Il Galaxy S22 è uscito il 25 febbraio 2022. Il prezzo per il modello da 8 GB / 128 GB partiva da 879€.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S22: Design e display

Image 1 of 4 Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

I rende trapelati indicano che Samsung Galaxy S24 sarà sostanzialmente simile al Samsung Galaxy S23, che a sua volta non si discostava molto dal Galaxy S22.

Tuttavia, è probabile che ci siano un paio di differenze chiave tra questi due telefoni. Una è il comparto fotografico, che nel Galaxy S22 era rialzato, ma che nel Galaxy S24 sembra essere piatto.

Un'altra grande differenza sarà il bordo del Galaxy S24, che sembra essere molto più piatto rispetto al bordo leggermente arrotondato del Galaxy S22. Anche le cornici del display potrebbero essere più ridotte sul nuovo telefono, il che dovrebbe conferirgli un aspetto più premium.

Un render non ufficiale del Samsung Galaxy S24 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Per quanto riguarda i colori del Samsung Galaxy S24, abbiamo sentito che sarà disponibile in quattro tonalità: nero, grigio, viola e giallo. Il Galaxy S22 è stato inizialmente distribuito in cinque colori: Forest Green, Phantom Black, Phantom White, Pink Gold e Bora Purple. Non si escludono comunque alcune esclusive di Samsung.com nei prossimi mesi: sono già stati anticipati l'arancione, l'azzurro e il verde chiaro.

Alcune voci sulle dimensioni dello schermo del Samsung Galaxy S24 indicano che il Galaxy S24 avrà un display leggermente più grande di 6,2 pollici rispetto al Galaxy S22 e al suo equivalente da 6,1 pollici. Tuttavia, ci aspettiamo esattamente la stessa risoluzione di 2340 x 1080.

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Mentre il Galaxy S24 condividerà probabilmente una frequenza di aggiornamento massima di 120Hz con il fratello maggiore, alcuni report hanno affermato che il nuovo telefono passerà a un pannello LTPO più avanzato. Ciò significherebbe che potrebbe scendere fino a 1Hz dove necessario, risparmiando così energia. In confronto, lo schermo del Galaxy S22 può scendere solo a 48Hz.

Il Galaxy S24 potrebbe addirittura adottare un pannello OLED M13 più recente e più efficiente.

Un'altra differenza fondamentale potrebbe essere la luminosità. Mentre il Galaxy S22 raggiungeva un picco di luminosità di 1.300 nit, si sostiene che il display del Galaxy S24 sarà in grado di raggiungere la strabiliante cifra di 2.500 nit.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S22: fotocamere

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Anche se ci aspettiamo alcune notevoli differenze di design, le fotocamere del Samsung Galaxy S24 potrebbero essere molto simili a quelle del Galaxy S22.

Ancora una volta, si tratta di una fotocamera da 50MP per il grandangolo, una da 12MP per l'ultra-wide e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La principale differenza hardware con il modello di quest'anno potrebbe essere una fotocamera per selfie da 12MP, al posto di quella da 10MP del Galaxy S22.

Il Galaxy S24 sarà in grado di scattare foto in formato Expert RAW a 50MP, come il Galaxy S23.

Il grande progresso del sistema di fotocamere del Galaxy S24 rispetto ai modelli precedenti è probabilmente l'attenzione di Samsung per l'intelligenza artificiale.

Un'indiscrezione sostiene che il Galaxy S24 potrebbe consentire di spostare o rimuovere persone e oggetti dalle foto, nonché di espandere lo sfondo delle immagini, per non parlare dei vantaggi quotidiani dell'intelligenza artificiale, come la riduzione della grana e una migliore stabilizzazione.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S22: prestazioni

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il Galaxy S23 dello scorso anno ha fatto passi da gigante in termini di prestazioni rispetto al Galaxy S22, offrendo lo Snapdragon 8 Gen 2 in tutti i Paesi di distribuzione. Il Galaxy S22 offriva una fornitura di chip divisa, con la maggior parte Paesi che ricevevano lo Snapdragon 8 Gen 1 e l'Italia e il resto dell'Europa che ricevevano il meno impressionante Exynos 2200.

Purtroppo, le voci suggeriscono che il Galaxy S24 tornerà alle vecchie abitudini delle offerte con processori separati. Alcune fonti affermano che mentre alcuni territori riceveranno lo Snapdragon 8 Gen 3, altri potrebbero ricevere il chip Exynos 2400.

Un'altra affermazione è che tutti i Galaxy S24 riceveranno l'Exynos 2400, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 sarà destinato ai modelli Galaxy S24 Plus e Ultra.

In ogni caso, sembra certo che il Galaxy S24 sarà più veloce del Galaxy S22. Lo Snapdragon 8 Gen 3 sta dimostrando un salto enorme rispetto al chip dell'anno scorso, quindi il miglioramento rispetto al Galaxy S22 dovrebbe essere abbastanza significativo.

Alcune fonti sostengono che il Galaxy S24 sarà dotato di 12 GB di RAM, un aumento significativo rispetto agli 8 GB del Galaxy S22. Altri ritengono che si tratterà solo di un'opzione di aggiornamento e che ci sarà ancora un modello base da 8 GB.

Un'altra fonte sostiene che il Galaxy S24 sarà disponibile solo in una variante da 8 GB, con l'unica scelta di 128 GB o 256 GB di memoria.

Il software sarà probabilmente lo stesso, con il Galaxy S22 che alla fine riceverà un aggiornamento alla stessa versione di One UI che verrà fornita con il Galaxy S24.Ciò di cui il Galaxy S22 probabilmente non beneficerà, tuttavia, è la nuova intelligenza artificiale dell'S24.

Come già accennato, nel 2024 Samsung punterà molto sull'intelligenza artificiale e ha già richiesto il marchio per i termini "AI Phone" e "AI Smartphone".Secondo le indiscrezioni, ciò si manifesterà in funzioni come gli sfondi AI, le traduzioni vocali in tempo reale e, naturalmente, i già citati trucchi della fotocamera AI.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S22: batteria

Samsung Galaxy S22 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Un report suggerisce che il Galaxy S24 avrà una batteria da 4.000 mAh, il che la renderebbe più grande di ben 300 mAh rispetto alla batteria del Galaxy S22.

Questo dato va bilanciato con le voci che parlano di un display più grande e luminoso, ma anche del fatto che il display e il nuovo processore dovrebbero essere più efficienti dal punto di vista energetico. In ogni caso, speriamo che l'autonomia del Galaxy S24 sia migliorata rispetto al suo predecessore.

Tuttavia, è probabile che il Galaxy S24 mantenga una ricarica cablata massima di 25 W, proprio come il Galaxy S22.

Samsung Galaxy S24 vs Samsung Galaxy S22: quale scegliere?

(Image credit: Future / Samsung)

Samsung Galaxy S24 si preannuncia come un aggiornamento solido, anche se difficilmente sismico, per coloro che stanno pensando di cambiare un vecchio Galaxy S22. È probabile che abbia un design qualità superiore e un display più grande, più luminoso e più efficiente.

Ci aspettiamo anche un aumento delle prestazioni, il che è normale quando si parla di differenza tra due generazioni di smartphone.

Forse non ci saranno grandi progressi nella tecnologia della fotocamera, ma le voci secondo cui Samsung si sarebbe concentrata molto sull'intelligenza artificiale suggeriscono che il Galaxy S24 imparerà alcuni nuovi trucchi fotografici che lo metteranno in una posizione nettamente superiore rispetto al Galaxy S22. Questo dovrebbe anche significare una qualità dell'immagine decisamente migliore.