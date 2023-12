Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: confronto

Samsung dovrebbe svelare i prossimi Samsung Galaxy S24 nel gennaio 2024.

Senz'altro tutti e tre i dispositivi si collocheranno tra i migliori smartphone Samsung mai prodotti - forse addirittura i migliori smartphone in assoluto - e, se le indiscrezioni si riveleranno corrette, Samsung Galaxy S24 potrebbe avere un bel po' di caratteristiche in comune con l'ultimo modello standard di Apple, iPhone 15.

Di seguito mettiamo a confronto tutto ciò che sappiamo su iPhone 15 con ciò che pensiamo di sapere su Samsung Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: specifiche

Ecco una panoramica sulle specifiche principali di iPhone 15 e Samsung Galaxy S24.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: Specifiche iPhone 15 Samsung Galaxy S24 Dimensioni: 147.6 x 71.6 x 7.80 mm N/D Peso: 171g N/D Display: Super XDR OLED da 6,1" Dynamic AMOLED da 6,2" Risoluzione: 2556 x 1179 pixel 2340 x 1080 pixel Frequenza di aggiornamento: 60Hz 40Hz-100Hz variabile Chipset: A16 Bionic Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 Fotocamere posteriori: Principale 48MP (24mm, ƒ/1.78), Ultra-wide 12MP (13mm, ƒ/2.2) Principale 50MP (24mm, ƒ/1.8), Ultra-wide 12MP (13mm, ƒ/2.2), Teleobiettivo 10MP (70mm, ƒ/2.4) Fotocamera frontale: 12MP 12MP RAM: 6GB 8GB Spazio di archiviazione: 128GB, 256GB, 512GB 128GB, 256GB

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: prezzo e uscita

iPhone 15 è uscito a settembre 2023 (Image credit: Apple)

iPhone 15 è stato presentato ufficialmente il 12 settembre 2023 ed è stato messo in vendita il 15 settembre al prezzo di partenza di 979€ per il modello da 128GB.

Samsung non ha ancora confermato una data di lancio e nemmeno l'esistenza del Samsung Galaxy S24, ma le indiscrezioni parlano di un arrivo previsto per gennaio 2024. Alcuni leaker hanno indicato il 17 gennaio come data di lancio ufficiale, mentre l'inizio dei preordini è previsto per il 18 gennaio.

Non abbiamo sentito parlare molto dei prezzi del Galaxy S24, ma un'indiscrezione suggerisce che costerà tanto quanto il Galaxy S23. Parliamo quindi 979€ per il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria. In altre parole, ci aspettiamo che i prezzi del Galaxy S24 siano paragonabili a quelli dell'iPhone 15.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: design e display

Image 1 of 3 Il display di iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) La scocca di iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Il bordo laterale di iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dal punto di vista del design, iPhone 15 presenta bordi leggermente curvi e un pannello posteriore in vetro colorato. Misura 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, pesa 171 g ed è disponibile in nero, blu, verde, giallo o rosa. iPhone 15 è inoltre dotato di certificazione IP68, che lo rende resistente all'acqua e alla polvere, ed è il primo smartphone Apple a essere dotato di una porta USB-C invece della porta Lightning proprietaria dell'azienda.

iPhone 15 vanta un eccellente display Super Retina XDR da 6,1 pollici (con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel), anche se la frequenza di aggiornamento è limitata a 60Hz. Tuttavia, il telefono è dotato di Dynamic Island, introdotta per la prima volta su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, che conferisce al display una sensazione di qualità superiore e maggiore funzionalità.

Il design e le credenziali del display del Samsung Galaxy S24 sono più difficili da definire, ma abbiamo un'idea generale di cosa aspettarci a gennaio. Diverse fughe di notizie hanno indicato sottili cambiamenti di design per il Galaxy S24 e S24 Plus, con entrambi i telefoni che, secondo quanto riferito, avranno cornici più piccole e schermi leggermente più grandi rispetto ai rispettivi predecessori Galaxy S23. Si dice che avranno anche bordi leggermente più piatti, seguendo l'esempio del Galaxy Z Fold 5 e dell'iPhone 15 Pro di Apple.

Un render non ufficiale di Samsung Galaxy S24 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Un render del Galaxy S24 ha ulteriormente corroborato queste voci, quindi ci aspettiamo che il prossimo modello standard di Samsung abbia un aspetto più simile a quello dell'iPhone rispetto a tutti i telefoni Galaxy che lo hanno preceduto (o Apple ha reso il suo iPhone più simile a Samsung?). Tra l'altro, la più recente fuga di notizie sulle specifiche del Galaxy S24 fa riferimento a un display da 6,2 pollici, che sarebbe 0,1 pollici più grande dello schermo equivalente dell'iPhone 15.

Su questo fronte, a meno che Samsung non cambi idea, ci aspettiamo che il Galaxy S24 mantenga il display AMOLED da 120 Hz dell'S23 (con 2340 x 1080 pixel) e una frequenza di aggiornamento variabile da 48Hz a 120Hz. Anche in questo caso, si tratta di una scelta migliore rispetto alla frequenza di aggiornamento statica a 60Hz dell'iPhone 15.

Per quanto riguarda i colori del Samsung Galaxy S24, ci aspettiamo che le opzioni siano Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet e Amber Yellow.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: fotocamere

La scocca di iPhone 15 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

iPhone 15 ha una configurazione posteriore a due fotocamere che comprende un obiettivo principale da 48MP (f/1,6) e un obiettivo ultra-wide da 12MP (f/2,4). Frontalmente c'è un singolo obiettivo TrueDepth da 12MP (f/1,9).

Come indicato nella nostra recensione di iPhone 15, questo non tiene conto dello zoom ottico 2x che in realtà fa parte dell'obiettivo da 48MP. iPhone 15 prende i 12 pixel centrali dell'intero sensore per fornire un'immagine con zoom ottico. Questa funzione è più utile di quanto sembri, in quanto è un ottimo modo per avvicinarsi all'azione senza farlo fisicamente e, a differenza delle foto con zoom digitale, la qualità di queste immagini da 12MP è, essenzialmente, di qualità ottica.

Le fotocamere posteriori di Samsung Galaxy S23 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Il Samsung Galaxy S23, invece, è dotato di un vero e proprio teleobiettivo da 10MP (con zoom ottico 3x) e si prevede che il Galaxy S24 manterrà questo obiettivo, così come l'obiettivo grandangolare da 50MP (24mm, ƒ/1.8) e l'obiettivo ultra-wide da 12MP (13mm, ƒ/2.2) del suo predecessore. Le indiscrezioni suggeriscono che le tre fotocamere posteriori del Galaxy S24 saranno disposte esattamente come quelle del Galaxy S23, quindi se volete avere un'idea delle capacità fotografiche del prossimo telefono, date un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23.

Per quanto riguarda la fotocamera frontale, sembra che non ci saranno cambiamenti: avremo di nuovo un normale sensore da 12MP.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: prestazioni

iPhone 15 di Apple monta quello che per noi è stato il miglior chipset mobile del 2022, l'A16 Bionic, dotato di una CPU a 6 core, una GPU a 5 core e un motore Neural a 16 core, il tutto supportato da 6GB di RAM. È sufficiente dire che l'iPhone 15 è uno smartphone superveloce e, sebbene l'A16 Bionic non sia così veloce come il nuovo A17 Pro dei modelli Pro e Pro Max, fornisce una potenza più che sufficiente per le attività quotidiane incentrate e il gaming.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Per essere più precisi, nei nostri test l'A16 Bionic ha sostanzialmente eguagliato i numeri dello stesso chipset presente nell'iPhone 14 Pro. L'A16 Bionic è migliore anche dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, il chipset che equipaggia il Samsung Galaxy S23.

Per quanto riguarda il Galaxy S24, ci aspettiamo che il telefono venga fornito con il nuovissimo (e ancora più potente) chipset Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Tuttavia, siamo abbastanza certi che l'offerta di chipset di Samsung non sarà uniforme per tutta la gamma Galaxy S24. Mentre tutti i modelli Galaxy S24 Ultra dovrebbero utilizzare lo Snapdragon 8 Gen 3, le indiscrezioni suggeriscono che alcuni modelli Galaxy S23 standard, presumibilmente quelli venduti in Europa, saranno dotati di chip Exynos 2400 di Samsung.

Sebbene innegabilmente potenti, i chipset Exynos di Samsung sono noti per essere più deboli delle loro controparti Qualcomm, il che significa che gli utenti dei Paesi interessati potrebbero doversi accontentare di una versione leggermente meno potente del Galaxy S24 a gennaio. Non sappiamo ancora quanto queste differenze possano essere significative, ma pensiamo che sia lecito aspettarsi miglioramenti delle prestazioni su tutta la linea per tutti i modelli di Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: Batteria

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apple non rivela mai le capacità ufficiali della batteria dei suoi iPhone, ma siamo abbastanza certi che iPhone 15 sia alimentato da una batteria da 3.349mAh. Durante i test, abbiamo riscontrato che il dispositivo è durato un'intera giornata di utilizzo misto (anche se "intera giornata" in questo caso non significa 24 ore, ma piuttosto 15 ore).

Per quanto riguarda la ricarica, è possibile caricare iPhone 15 al 50% in 30 minuti e il telefono offre la stessa velocità di ricarica wireless del predecessore, rispettivamente di 15W e 7,5W per MagSafe e Qi-standard.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S24, alcune indiscrezioni hanno lasciato intendere che la sua batteria potrebbe essere migliorata rispetto a quella del Galaxy S23, con un report che afferma che Samsung sta lavorando a una batteria per smartphone in stile veicolo elettrico. Questa utilizzerebbe un design impilato, consentendo una capacità superiore del 10% nello stesso spazio. Tuttavia, non è chiaro se questa nuova tecnologia sarà pronta in tempo per il Galaxy S24.

Per quanto riguarda la capacità della batteria del telefono, si dice che il Galaxy S24 utilizzerà una batteria da 4.000 mAh, che sarebbe 100 mAh più grande di quella del suo predecessore. Nei nostri test, quest'ultimo ha funzionato per poco più di 10 ore in modalità Adaptive refresh rate e per poco più di 11 ore a 60Hz, quindi sarebbe ragionevole aspettarsi un miglioramento marginale della durata della batteria dal Galaxy S24.

Ancora una volta, però, sembra che il prossimo modello standard di Samsung sarà limitato alla ricarica a 25W, mentre la ricarica più veloce sarà riservata ai modelli più grandi Plus e Ultra.

Samsung Galaxy S24 vs iPhone 15: verdetto

(Image credit: Future)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, meglio scegliere iPhone 15 o conviene aspettare Samsung Galaxy S24? Per ovvie ragioni, non possiamo ancora dare una risposta definitiva a questa domanda, ma possiamo trarre alcune prime conclusioni sulla base delle indiscrezioni che abbiamo descritto sopra.

Come al solito, la principale differenza tra questi due telefoni sarà il software che eseguono. Se siete già fan del sistema operativo iOS di Apple, un iPhone 15 è la scelta più naturale. Allo stesso modo, se siete fedeli ad Android, il Galaxy S24 soddisferà quasi sicuramente le vostre aspettative.

Se il sistema operativo per voi non è un fattore fondamentale, ci saranno sicuramente alcune differenze fondamentali tra questi due telefoni, ma in linea di massima iPhone 15 e Galaxy S24 saranno smartphone molto simili.

A giudicare da quanto abbiamo sentito finora, il Galaxy S24 costerà più o meno come l'iPhone 15 e avrà un aspetto abbastanza simile. Entrambi i telefoni saranno probabilmente paragonabili per velocità e prestazioni.

Il Galaxy S24, tuttavia, beneficerà sicuramente di una frequenza di aggiornamento variabile (che l'iPhone 15 non ha) e di fotocamere leggermente migliori (il telefono Samsung offre un intero teleobiettivo). iPhone 15, d'altra parte, avrà probabilmente una durata della batteria leggermente migliore.

In definitiva, sta a voi capire cosa cercate in uno smartphone e quali caratteristiche siete disposti a compromettere (o a rinunciare del tutto).