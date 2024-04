iOS 18 porterà l'IA generativa sul vostro iPhone secondo la filosofia Apple

Non è un segreto che Apple stia aspettando il momento giusto sul fronte dell'intelligenza artificiale e le ultime informazioni riguardanti iOS 18 suggeriscono che le prossime funzioni di intelligenza artificiale generativa dell'azienda potrebbero differire da quelle già disponibili sui dispositivi Samsung e Google Pixel in un modo fondamentale.

Secondo Mark Gurman, esperto Apple di Bloomberg (via MacRumors), le funzioni di IA generativa di Apple saranno basate su un modello linguistico proprietario di grandi dimensioni (LLM) che funzionerà interamente sul dispositivo, anziché tramite cloud. Questo approccio privilegia la velocità e la privacy, dato che un LLM on-device non richiede una connessione a Internet per funzionare, anche se gli strumenti di IA di Apple potrebbero essere leggermente meno potenti di quelli disponibili presso i rivali basati su cloud (come Galaxy AI).

Per ovviare a quest'ultimo punto, Gurman suggerisce che Apple potrebbe "colmare le lacune" prendendo in licenza la tecnologia di Google e di altri fornitori di servizi AI. L'informatore ha riferito in precedenza che Apple è in "trattative attive" con Google per ottenere la licenza di Google Gemini per alcune funzioni di iOS 18, quindi un LLM di Apple assistito da Google sembra sempre più probabile, nonostante il nostro scetticismo iniziale.

Come già detto, l'elaborazione sul dispositivo offre tempi di risposta più rapidi e una privacy superiore rispetto alle soluzioni basate su cloud, il che si sposa con il tradizionale impegno di Apple per lo stile, la semplicità e la sicurezza. In effetti, secondo Gurman, è così che Apple commercializzerà le sue funzioni AI: come strumenti affidabili e utilizzabili che migliorano la vita quotidiana degli utenti, piuttosto che come strumenti creativi onnipotenti.

Un Siri superiore

(Image credit: Apple)

Non si sa ancora quali saranno esattamente le funzioni AI di Apple, ma si prevede che Siri, Messaggi, Apple Music e Pages riceveranno miglioramenti significativi basati sull'AI in iOS 18, con il primo che, secondo quanto riferito, sarà sottoposto a un restyling in stile ChatGPT.

Le indiscrezioni suggeriscono che Siri, nello specifico, sfrutterà l'intelligenza artificiale generativa per comprendere non solo le richieste vocali, ma anche il contesto che le sottende, il che presumibilmente renderà l'assistente vocale, un tempo all'avanguardia, una funzione molto più utile dei migliori iPhone, iPad e MacBook, nonché, speriamo, del tanto atteso HomePod di Apple con touchscreen.

In ogni caso, secondo quanto riferito, la suite di funzioni AI di Apple è in dirittura d'arrivo per una presentazione in grande stile alla WWDC 2024, quindi non dovremo aspettare molto prima di scoprire come l'iPhone 16, l'iPhone 16 Pro Max e gli altri dispositivi compatibili con iOS 18 sfideranno gli attuali migliori telefoni sul mercato nel reparto AI.